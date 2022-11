Tässä on syysjäällä pudonnut perämoottori veneestä 14 metrin syvyyteen, mutta ohjaaja Seppo Huunonen, onneksi myös urheilusukeltaja, osaa asiansa.

Veikko Huovisen laajalti tunnetut Lampaansyöjät — kaksi koirasihmistä luonnonseikkailulla — nähdään ensi viikosta lähtien Seppo Huunosen ohjaamina, Kari Sohlbergin värikuvaamina (kaikissa mahdollisissa kesän ja syksyn värikehyksissä) ja hauskuttajaparivaljakon Kinnusen ja Lastumäen elävöittäminä.

”On ammuttu lampaita, käytetty 20 km värifilmiä ja leikattu elokuvaa kaksi kuukautta. Tuloksena on 94 minuuttia raisua menoa ja viisaita vitsejä”, selittävät Filmi-Ässäläiset.

Pitkillä pohjoisilla filmausretkillä kuvausryhmä ehti myös kokea monenlaista.

Kustaa VI Adolf juhlii aamusta puoleen yöhön

Tukholma (Seija Sartti)

Ruotsin kuningasta Kustaa VI Adolfia koetellaan hänen 90-vuotispäivänään nelitoistatuntisella virallisella ohjelmalla.

Juhlakoneisto käynnistyy tänä aamuna tasan kello 9 ja vasta lähemmäs puolta yötä pääsee kuningas kotiin.

Keskellä tavanomaista vahdinvaihtoa Tukholman kuninkaanlinnan pihalla tehtiin vielä juhlavalmisteluja.

Perhejuhlaksi aiottuun syntymäpäivään sisältyy vilkutuksia parvekkeelta, souturetki vanhalla kaleerilla, puheita, onnitteluja, intiimi lounas 600:lle hengelle ja ennen juhlanäytäntöä perhepäivällinen 40:lle hengelle.

Tukholmaan on virrannut kuninkaita, kuningattaria, prinssejä, prinsessoja, vapaaherroja, kreivejä ja kreivittäriä, joista useimmat ovat kuninkaan tavoin varsin iäkkäitä.

Ruotsalaislehdet ovatkin ilkeämielisesti puhuneet eläkeläisklubin kokouksesta ja epäilleet, pystyvätkö kuningas ja hänen vieraansa selviytymään raskaasta ohjelmasta.

Kuninkaan henkilääkäri on kuitenkin vakuutellut, että ainakin kuningas on loistokunnossa ja suorastaan säteilee terveyttä.

Viimeinen souturetki Harpsundin, Ruotsin pääministerin virka-asunnon maailmankuululla veneellä syksyllä 1969. Uusi pääministeri Olof Palme tarkkailee laiturilta, miten vanha pääministeri Tage Erlander soutaa kuningas Kustaata.

”Suvaitsemme miehen rinnallemme työelämässä”

Naapurinrouvilla Neuvostoliitossa on paljon opetettavaa meille suomalaisille naisten asemasta.

Sen käsityksen ainakin sai, kun keskusteli meillä parhaillaan vierailevan neuvostonaisten valtuuskunnan jäsenten kanssa.

Tyylikkäät rouvat esittäytyivät korkeimman neuvoston jäseniksi, ministereiksi, tehtaanjohtajiksi, koulunjohtajiksi jne.

Neuvostonaiset eivät kuitenkaan pyri olemaan naisasianaisia; he eivät pyri naisten ylivaltaan.

He suvaitsevat täysin miehen esimerkiksi varapääministerikseen.

Väänänen suositti äidinpalkkaa

Perhepolitiikkaan on pikaisesti investoitava, jos mielitään välttyä katastrofilta, sanoi opetusministeri Marjatta Väänänen (k).

Hän katsoi, että sopiva keino olisi äidinpalkkajärjestelmän luominen.

Ministeri Väänänen puhui Säästöpankkiliiton talouspäivillä perjantaina.

Hän sanoi, että ”tavalliselle naiselle ja perheelle elämä lapsettomana tai yhden lapsen kanssa on pian ihanne, jos nykyiset arvostukset jatkuvat”.

Naisten yötyökielto pois neljän vuoden päästä

Naisten yötyökieltoa koskeviin työaikalain säännöksiin hallitus esittää väliaikaisia poikkeuksia perjantaina antamassaan lakiesityksessä.

Lain voimassaoloajaksi esitetään neljä vuotta.

Hallitus katsoo, että naisten yötyökiellon lopulliselle kumoamiselle on edellytykset vuoden 1976 loppuun mennessä.

Heidi, Piia, Tuukka, Aslak almanakan uudet kantanimet

Kaikki Mikat ja Niinat, Janit ja Katjat, Annet ja Petterit saavat ensi vuonna oman nimipäivän.

Ja Lenita.

Tulevan vuoden almanakkaan on nimiä lisätty reilusti. Muutoksia on tapahtunut kaikkiaan 68 päivänä.

Nimitase on tappiollinen Aabrahameille ja Augustoille. Heidän merkkipäivänsä putoaa pois.

Uusia kantanimiä ovat Heidi, Piia, Tuukka ja Aslak, jotka saavat oman päivänsä.

Heidi on sijoitettu tähän saakka nimettömään Unikeonpäivään ja Piia samoin tyhjään Viattomien lasten päivään. Muut uutuudet on sovitettu entisten rinnalle.

Perunat myyntiin arastellen

Perunan hinnankorotus astui voimaan perjantaina.

Se ei vielä ensimmäisenä päivänä ennättänyt tuoda ruokaperunaa kauppojen tiskeille.

Helsingin kauppatorille tulleet perunankipeät ihmiset saivat kuitenkin pienen jonotuksen jälkeen ostaa säännöstelyn ulkopuolelle jätettyä extra-luokan perunaa.

Myyjät kertoivat, että viljelijät eivät vieläkään tunnu olevan halukkaita luopumaan tavallisesta ruokaperunastaan.

Ensimmäisen luokan ruokaperunan hinta nousi 10 penniä ja toisen luokan ruokaperunan 15 penniä kilolta.

Kauppatorilta saa ensimmäisen luokan ruokaperunaa vasta ensi viikolla. Asiakkaat eivät jääneet odottamaan sitä, vaan jonottivat uskollisesti Aino Malmelinin hintasäännöstelystä vapaata extra-luokan perunaa.

Yksityisestä atomivoimalasta kiista

Imatran Voima Oy on valmis laajentamaan Inkoon voimalaitosta kaksinkertaiseksi. Päätös noin 500 megawatin lisäyksestä on tarkoitus tehdä pikaisesti.

”Ratkaisua tehdään vielä lähiviikkoina ja laajennus on valmis vuosien 1977—78 tienoilla”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja, vuorineuvos Heikki Lehtonen.

Inkoon voimalan laajentaminen korvaisi esimerkiksi yksityisen teollisuuden Olkiluotoon suunnitteleman atomivoimalan.

Atomivoimalan rakentamisesta on kehittynyt kiukkuinen poliittinen kiista. Inkoon voimalan laajentamista on pidetty järjettömänä kiusantekona, koska atomivoima on paljon halvempaa kuin muut.

Inkoon voimalaa rakennetaan parhaillaan. Imatran Voima suunnittelee tämän voimalan kaksinkertaistamista vuoteen 1978 mennessä. Päätökset tehdään lähiviikkojen aikana. Rakenteilla olevaan voimalaan tulee Suomen korkein savupiippu, joka kohoaa 150 metrin korkeudelle.

Kipchoge Keino lopettaa

Lontoo (STT-Reuter)

Kipchoge Keinoa ei nähdä Kenian väreissä ainakaan kilpailijana ensi kesäkuun juoksumaaottelussa Helsingin Olympiastadionilla.

Kaksinkertaisen olympiavoittajan viimeinen kilpailu Euroopassa on kansainvälinen maastojuoksu Lontoossa lauantaina.

– –

”Olen voittanut melkein kaiken mahdollisen kymmenvuotisella kansainvälisellä urallani. Olen kohta 33-vuotias, joten on jo aika väistyä.”

– –

Miehen juoksijaura on ehtoossaankin vielä kirkkaimmillaan.

Keino on eräs kaikkien aikojen suurimpia keskimatkojen juoksijoita.

Hänen loistava uransa on ollut koko mustan Afrikan johtotähtenä esiinmarssissa maailman juoksuhuipulle.

Kipchoge Keino on jo toinen kenialainen huippumies, joka on kuukauden sisällä ilmoittanut lopettavansa. Naftali Temu ennätti ensin. Nyt on itsensä Kenian juoksumaineen luojan vuoro.

Jurkan ruusuja ja riikinkukkoja

Kirsikka Siikala

Kuuden naisen orkesteri (pianossa mies) soittamassa viihdemusiikin klassikkoja ummetustautisille kylpylävieraille — asetelma on juuri tyypillistä Anouilhia.

Hänen taiturillista tapaansa kuvata ihmiset kaikessa raadollisuudessaan, arkipäiväisessä koomisuudessaan ja höperyydessään.

Tilanteelle tyypillistä on myös sen ristiriitaisuus: ravintolamuusikkojen julkisivun ja heidän inside-suunpieksäntänsä välinen sisällöllinen riitasointu on huikea.

Päältä näyttää ruusuilta ja riikinkukoilta, sisältä paljastuu karkeuksien ja latteuksien varassa toisiaan huvittavien ihmisten epätoivo.

Anouilhin Orkesteri on ehtinyt niittää suosiota jo Turussa ja Tampereella ja se on käytössä osoittautunut vapauttavaksi ja sutjakkaaksi pienoisparodiaksi, joka on helppo vetäistä vauhtiin.

Teatteri Jurkan intiimeissä tiloissa tämä ”musiikkinäytelmä” on juuri sopivan likeltä laukova ja lähikuvaa luova.

Katsoja pääsee todella lavanreunustunnelmiin.

Anouilhin orkesterin ruususia Teatteri Jurkassa: Tuulikki Kuorikoski (vas.), Aila Svedberg, Anja Pohjola, Vappu Jurkka ja Hilkka Kesti.

Hullunmylly

Paula Talaskivi

Klinikka (The Hospital), Ohjaus Arthur Hiller, alkuperäinen käsikirjoitus Paddy Chayefsky.

Klinikan avausvaihe on irvokkuudessaan loistavaa.

Ylipäätään suursairaalan sisäisen elämän kuvaus on koko ajan filmissä osuvasti iskevää, samalla häijyn huvittavaa ja pelottavaa.

Etenkin ensiapuaseman melske ja sotku ja siellä tapahtuvat sekaantumisnäytteet ovat kamalia, mutta ne on näytelty ja esitetty hyvin, vauhdilla ja humoristisesti.

Arthur Hillerin ”Klinikan” keskeisenä henkilönä on George C. Scottin loistavasti esittämä ylilääkäri, tri H. Bock (edessä). Takana kuvassa sairaalan toimitusjohtaja Sundstrom, Stephen Elliott.

– –

Mainio yhdistelmä ns. mustaa komediaa ja crazythrilleriä Klinikasta ainakin on kehitetty.

Huvittavan hullunmyllymelskeen varjossa on silti erottavinaan näytettä hiukkasen enemmästäkin.

Chayefsky lienee tarkoittanut newyorkilaisen suursairaalan menon rinnastettavaksi myös koko tämän vielä suuremman hullunmyllyn vilskeeseen.

Pepe Willberg laulaa Paradise-yhtyeen kanssa klo 11.40 radion yleisohjelmassa.

Koonnut Kari Lankinen

