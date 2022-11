Messuhallin kaksipäiväisessä koiranäyttelyssä Suomen kennel-liitto kokeilee ensimmäistä kertaa koirakulttuurin edistämistä kuulutusten voimalla.

Niissä opastetaan koirien kasvattajia ja ostoa suunnittelevia: harkitkaa... ei pidä ostaa hetken mielijohteesta... koirakauppa on oikeustoimi...

Lauantaina arvosteltiin 860 koiraa, sunnuntaiksi kilpailijoita on ilmoittautunut 821.

Koiran ja sen omistajan hyvät tai huonot suhteet paljastuvat kilpailussa, kertoi koiratuomari Rainer Vuorinen. Kilpailukehässä koiran taluttaja on nimeltään ohjaaja.

Hänen ei tarvitse olla koiran omistaja tai kasvattaja, mutta hänen tulisi tietää tehtävänsä.

”Vanhalla kehäketulla riittää temppuja, kun koiran ulkomuotoa yritetään saada edullisemmaksi, mutta hyvää tuomaria niillä ei petetä”, Vuorinen sanoi.

Koiran juoksemista ei paljasteta tuomarille suoraan takaapäin, jos takajalat liikkuvat liian lähellä toisiaan. Tuomarin olisi keksittävä kiemurtelevan kulkureitin syy.

Ryhtiä on lupa piristää nostamalla koiran päätä taluttimen avulla. Sormia napsuttelemalla koirasta voi saada pirteämmän näköisen.

Lantion vikoja kätketään siirtelemällä takajalkoja taaemmaksi ja toivotaan, että tuomari katsoo vasta sitten. Kaikki tämä on luvallista.

Koiran ruskeata kuononpäätä ei sen sijaan saa naamioida mustaksi, eikä karvaakaan saa värjätä

Valtuutetut Dipoliin, stripparit kaupungille

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen valmistavien keskustelujen turvatoimet ovat ennennäkemättömät.

Sadat poliisit valvovat valtuuskuntien turvallisuutta. Yksin Dipolin ulkopuolella päivystää tiettävästi pari sataa siviiliasuista poliisia.

Dipolin ravintolan niukasti pukeutuneet tarjoilijattaret ja heitäkin niukka-asuisemmat stripparit väistyvät Euroopan turvallisuuden tieltä.

Itse kokous katoaa Espoon ja Helsingin katukuvan harmauteen.

Kokouksen turvatoimet ovat tiukat ja salaiset. Poliisi ei ole halukas kertomaan suunnitelmistaan juuri mitään. Kaikki kuitenkin vakuuttavat, että osanottajien turvallisuus on taattu.

Kokousrakennus Dipoli on poliisin tärkein kohde. Se on eristetty ympäristöstä runsaan metrin korkuisella verkkoaidalla.

Teknillisen korkeakoulun opiskelijat, teekkarit, menettävät kokouksen ajaksi tavanomaiset ruokailu-, kalja- ja kokoustilansa.

Ruokailu on sijoitettu korkeakoulun päärakennukseen ja samalla hintoja on pudotettu kymmenen prosenttia.

Varsinainen kaljakellari on siirtynyt ruotsinkielisen ylioppilaskunnan tiloihin TF:lle.

Tämän päivän koululainen on levoton, röyhkeä ja piittaamaton

Maija-Liisa Starck

Aallon pohjassa ollaan, sanovat monet opettajat kertoessaan perusasteen koulujen työrauhahäiriöistä. Tätä pitemmälle ei voida enää mennä, sanovat opettajat.

Pahimpia koulujen työrauhahäiriöitä ovat oppilaiden selittämätön levottomuus ja hälinä, röyhkeä käytös tovereita ja opettajia kohtaan sekä välinpitämättömyys koulunkäyntiä kohtaan etenkin keskikouluasteella sekä kansalaiskouluissa.

Paljon on myös pinnaamisluontoisia poissaoloja.

Entisaikojen liiankin kovasta kurista ja järjestyksestä on heilahdettu toiseen äärimmäisyyteen.

Suomen Opettajain liitto kiinnitti kouluviranomaisten huomiota koulujen työrauhan häiriintymiseen ja varoitti, että koululaisten levottomuus on meillä kulkemassa samaan suuntaan kuin Ruotsissa.

Suomen koulujen työrauhahäiriöitä ei voida panna peruskoulun syyksi. Peruskouluhan alkoi meillä vasta tänä syksynä, ei kuitenkaan koko maassa.

Eräs nuorison levottomuuden syy lienee se, että kotikasvatuksen ja koulukasvatuksen tehtävänjako on hämännyt. Monissa kodeissa katsotaan käyttäytymiskasvatuksen kuuluvan koululle; varsinkin kun vanhempien kaikki aika kuluu leivän hankkimiseen perheelle.

Kodit näyttävät luulevan, että koulu tekee enemmän kuin se loppujen lopuksi tekee.

Vaihtoehto muotiin kyllästyneille

Anna-Liisa Wiikeri

Samanaikaisesti kuin tiedot esimerkiksi Pariisin suurilta vaatemessuilta kertovat, että muoti kehittyy yhä sairaampaan suuntaan pikkutyttö- ja vamppityyleineen, tapahtuu toisaalla positiivistakin kehitystä.

Muotiin ja sen äärivaihteluihin lopen kyllästyneille naisille merkitsee ruotsalaisen osuustoimintaliikkeen perusvaatesarja suunnattoman paljon.

Ruotsin osuuskauppaliike on suopeasti kallistanut korvansa tavallisen naisen pulmille. Tuloksena on ns. perusvaatesarja, jonka markkinoiminen on jo aloitettu Ruotsissa. Se on otettu erittäin suopeasti vastaan.

Toteutuksen takana on suomalainen tekstiilimies, Risto Koskenranta, joka on kolmisen vuotta sitten muuttanut Ruotsiin. Hän kertoo uskovansa perusvaateajatteluun, mutta hyväksyvänsä silti muotijututkin vaikkapa mielen piristyksenä.

Risto Koskenranta toimii ruotsalaisen osuustoimintaliikkeen naisten vaatteiden ostopäällikkönä, ja tässä työssään hän on johtanut perusvaatemalliston suunnittelutyötä.

Ei ole pyritty luomaan mitään uutta, mullistavaa. Ns. antimuotivaatteet, joita pyrittiin markkinoimaan varsinaisten muotivaatteiden vastapainona, ovat nimenomaan tällaisia.

Lapin yrittäjät pitävät Keraa liian jäykkänä

Kerilon on aloittanut Torniossa oman raakalangan valmistuksen nailonrakeista. Uuden nailonkehruutehtaan ja venytyskreppausosaston ansiosta yhtiön tuotantokapasiteetti kaksinkertaistui ja nousi noin 2 000 tonniin erilaisia nailonlankoja vuodessa.

Rovaniemi (Ritva Liikkanen)

Liian juhlallisena ja jäykkänä pitää osa Lapin yrittäjiä edelleen kehitysaluerahaston toimintaa ja luotonantojärjestelmää.

Keraa pidetään liian varovaisena. Vain harvoin sen sanotaan uskaltautuvan niihin prosenttirajoihin, joihin laki sallisi sen mennä varsinaisessa kehitysalueluototuksessa.

– –

Rovaniemen pankkimiehet myöntävät, että Kera on kehittymässä jonkin verran parempaan päin. Sen on havaittu jopa ottavan riskejä.

Kera itse sanoo, että lähes puolet sen luotonannosta on myönnetty ilman turvaavaa vakuutta.

Mutta pankkimiehilläkin on vielä moittimista. Kera on hidas, sen luototusala on rajattu liian tarkkaan, se toimii liian vähäisessä yhteistyössä rahalaitosten kanssa ja siltä puuttuu pankkialan kokemus.

Messuhalliin mahtuisi 2000 kuntoilijaa

Helsingin messuhalli jää tyhjäksi, kun Suomen Messut muuttaa Pasilaan parin vuoden kuluttua. Muutto luo tilaisuuden lievittää helsinkiläisten liikunta- ja vapaa-aikapaikkojen pulaa.

Arkkitehti Veijo Majavan laatima toimintasuunnitelma on suunnattu tavallisen kansalaisen liikuntatarpeisiin.

”Kansalaisen kuntohallissa” ovat etusijalla ryhmät, jotka ovat liian usein jääneet kilpaurheilun jalkoihin sisätiloja jaettaessa. Tenavat, nuoret, kotiäidit, liikuntavammaiset jne. voisivat poiketa liikkumaan aamusta iltaan silloin, kun heille parhaiten sopii.

Kansalaisen kuntohalli ei olisi pelkkä urheilupyhättö, vaan liikuntahenkisten ihmisten kohtauspaikka. Siellä sijaitsisi nuorten disko, pikkutenavien muksula, kahviloita, seurustelutiloja televisioineen, liikunta-alan myymälöineen jne.

Vellikelloja varkaille Keski-Suomessa

Jyväskylä (HS)

Vellikellovaras liikkuu Keski-Suomessa.

Ainakin kolmen maalaistalon kellot on viety. Poliisi arvelee, että kelloja saattaa olla kateissa useampiakin.

Koskenpäältä on viety Ala-Niinimäen ulkorakennuksen katolta vellikello telineestään. Kello painoi kymmenen kiloa.

Koskenpään naapurista Korpilahden Särkijärvellä on hävinnyt Ylä-Painaan talon kello, joka oli kuusimetrisen telineen päässä. Talon kellon palauttamisesta on luvattu palkkio.

Myös Korpilahden kunnalliskodin lähellä olevasta Tissolan talosta on varastettu vanha hyvä vellikello.

Ruuat sulavat kun huoltoa ei löydy viikonloppuina

Helsinkiläisen Teuvo Louhisolan oli yhdessä tyttärensä Hannelen kanssa kiireesti siirrettävä ruuat toiseen pakastimeen. Rikkoontuneen laitteen korjaajaa ei mistään löytynyt.

Kun kolmen perheen yhteinen 600 litran pakastin menee rikki ja 3000 markan elintarvikkeet alkavat sulaa käsiin, tilanne on omistajien kohdalta varsin ikävä.

Soitto 22 huoltoliikkeeseen ei tuo apua paikalle, koska on viikonloppu ja kyseisen merkin takuutyöt on keskitetty vain maahantuojalle.

Tämän sai lauantaina kokea helsinkiläinen tuontiliikkeen omistaja, jonka pakastin leimahti säätölaitteestaan tuleen. Tilanne selvisi vasta, kun toinen pakastin saatiin tavaratalosta tilalle.

Pakilassa asuva johtaja Teuvo Louhisola kuuli lauantaina hieman klo 11:n jälkeen hänen ja kahden lapsensa perheen yhteisestä pakastimesta oudon paukahduksen. Kun Louhisola meni katsomaan ruokaa täynnä olevaa laitetta, paloi säätölaitteiston eristeenä oleva polyuretaani-muovi jo kiivaalla liekillä.

Virran katkaisu pakastimesta ja keittiön pöytäliinan heittäminen palavan kohdan päälle sammutti liekin, mutta laite oli joka tapauksessa rikki.

Pakastimen omistajan puhelimitse tavoittamista pakastinhuolloista oltiin toisesta lähdössä hautajaisiin ja toisessa taas ei lauantaina ollut huoltomiestä lainkaan.

Teuvo Louhisolan pakastin syttyi palamaan.

Pariisin palokuntien ansiolista

Pariisi (AP)

Pariisin palokunnat pelastivat viime vuoden kuluessa 179 katoille ja puihin loukkuun jäänyttä kissaa ja 36 karannutta lintua.

Lisäksi ne nostivat samana ajanjaksona 125 kissaa ja koiraa, jotka olivat pudonneet joko kaivoihin tai viemäreihin.

Palokunnat pyydystivät seitsemän karkuun luikerrellutta matelijaa ja 35 apinaa, todetaan lisäksi Pariisin palokuntien vuositilastossa.

Näiden ansioiden lisäksi palokunnat sammuttivat 10 364 tulipaloa 1971 aikana Pariisissa.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone