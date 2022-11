Viking-linjan laituripaikkojen rakentaminen on aloitettu Turun satamassa. Tarvittavat paikat ja terminaali tulevat kuvan vasemmassa alalaidassa olevalle alueelle. Ylhäällä oleva alue on Silja Linen aluetta. Vikingin satama-alueen viralliseksi nimeksi on hyväksytty Linnansatama.