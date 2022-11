50 vuotta tänään

Kuvanveistäjä Eila Hiltunen asuisi mieluimmin toisessa kodissaan Italiassa. Siellä hänellä on tilaa ja ammattitaitoista apuvoimaa. Töiden tilaajat ovat kuitenkin pääasiassa Suomessa.

Hitsaustöistään kuulu kuvanveistäjä Eila Hiltunen sanoo olevansa tilahullu.

”Suuren koon hallinta kiinnostaa minua. Olen jättänyt vähemmälle pienimuotoiset, yksinomaan omaa hitsauspillin käyttöä vaativat veistokset. Nyt kehittelen töitä, joiden teknisen toteutuksen voi osittain tehdä joku toinen”, Hiltunen täsmentää.

Hiltusen työsaraksi ovat muodostuneet suuret, esillä olevat työt. Viimeksi paljastettiin Tampereen keskussairaalan edustalla alumiinipronssityö ”Elämän liekki”.

Tuorein Helsingissä sijaitseva monumentti on kaupungintalon toisessa kerroksessa, veistosryhmä ”Ihmisiä ajan saatossa”.

Suuret työt vaativat idean lisäksi insinööritaitoa. On tunnettava materiaalin ominaisuudet ja tiedettävä mitä on tuulikuorma, missä on oltava tukipisteet.

Hiltusella riittää töitä. Häneltä tilataan veistoksia sellaista tahtia, että kokoelman teko on jatkuvasti lykkääntynyt. Tällä hetkellä hän viimeistelee monumenttiensa pienoismalleja, jotka näyttelynä lähtevät aikanaan kiertämään maailmaa.

”Kuvanveisto on suomalaisille sopiva ilmaisumuoto: jäyhä, massiivinen. Suomalaisten kuvanveistäjien rintama on laajentunut melkein liian suureksi. Ihmettelen miten kaikki tulevat toimeen”, Hiltunen sanoo.

Helsingin Sanomain toimitukselle: En lupaa lisää korkoa

Helsingin Sanomain toimittaja Johannes Koroma oli tehnyt jo muutoin mielenkiintoisen esitykseni Turussa maanantaina vielä mielenkiintoisemmaksi kuin millaiseksi se oli tarkoitettu.

Minä en lupaa lisää korkoa, minä en pelkää korkeasuhdanteen myötä lisääntyvää tuottavuutta, minä en katso että pääomavirtojen ohjailemisesta puhuminen olisi ristiriidassa työvaltaisten yritysten perustamiseen tähtäävien vaatimusten kanssa.

Aikomukseni on palata näitten teemojen käsittelyyn jonakin lähitulevana ajankohtana.

Kunnioittavasti, 21. marraskuuta 1972

MAUNO KOIVISTO

Tri Mauno Koivisto ei luvannut korottaa talletuskorkoa, mutta hän piti tarpeellisena, että sen korottamisesta aletaan heti ensi vuoden alussa keskustella, kuten uutisestakin ilmenee.

JOHANNES KOROMA

Karjalatalo rakenteille Käpylässä

Kuluvan viikon lopussa aloitetaan Käpylässä Karjalatalon rakentaminen.

Tarkoituksena on aikaansaada valtakunnallisen karjalaistoiminnan ja karjalaisen kulttuurin keskuspaikka.

Talohankkeen toimeenpanijana on Karjalan Liitto, johon kuuluu 309 karjalaisseuraa, 15 karjalaisseurojen piirijärjestöä, 35 kuntasäätiötä, 26 pitäjäseuraa, 61 muuta karjalaisyhdistystä eli yhteensä 446 erilaista karjalaisyhteisöä.

Karjalatalo rakennetaan Käpylään Kullervon puiston reunaan Käpylänkuja 1:een. Taloon tulee kolme maanpäällistä kerrosta ja ullakkokerrokseen sauna ja teknillisiä tiloja.

Ensimmäiseen kerrokseen varataan juhlasali- ja ravintolatilat, toiseen kerrokseen kokous-, toimisto- ja kerhotiloja. Kolmanteen kerrokseen tulee kokous-, työ- ja toimistotiloja.

Vastaukset saapuneet – Dipolin kokous alkaa

Dipolin portilla tarkastavat konstaapelit Olavi Kääriäinen (vas.) ja Henry Koskinen sekä sisääntulevien että ulosmenevien henkilöllisyyskortit.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokousta valmistelevat Helsingin konsultaatiot alkavat tänään Otaniemen Dipolissa Espoossa kello 15.

Suomen hallitus oli saanut viimeisetkin odottamansa vastaukset tiistaiaamuun mennessä ja suurin osa Helsinkiin ulkomailta saapuvista valtuuskuntien jäsenistä oli paikalla jo tiistaina.

Kokouksen avaa ulkoministeri Ahti Karjalainen, joka pitää lyhyen puheen.

Yleisesti uskotaan, että kokous jatkuu vielä ensi vuoden puolella joulutauon jälkeen.

Tällöin päätettäneen siitä, onko itse turvallisuuskokouksen järjestäminen mahdollista ja sovitaan turvallisuuskokouksen asialistasta.

Poliisit vartioivat tarkkaan Dipoliin vieviä sisäänkäyntejä ja tarvittaessa antavat neuvoja valtuutetuille ja muille Euroopan turvallisuuskokouksen valmistelujen kanssa tekemisiin joutuville.

Lahdelle 3 000 mk:n kulut punatarroista

Lahti (HS)

A.I. Arwidsson-seuran punertuviin lippuihin perustunut mainoskampanja kunnallisvaalien alla aiheuttaa seuralle Lahden kaupungin osalta vajaan 3 000 markan laskun.

Seuran tarroja liimailtiin jopa liikennemerkkien etupuolelle. Lahden kaupunki on selvittänyt tarrojen aiheuttamaa vahinkoa.

Arwidsson-seura ei ole ainoa; tarrojen luvattomaan liimailuun ovat Lahdessa syyllistyneet mm. Vietnam-solidaarisuusryhmä ja Lahden Nuorliberaalit.

Lokakuun alun kunnallisvaaleissa oli Lahdessa ensi kerran käytössä kaupungin hankkimat mainostaulut; ne vähensivät luvattoman mainonnan määrän erittäin vähäiseksi.

Mainosten tilalle vahingontekijöinä tulivat tarrat. Tarroja liimailtiin kaikkiaan useita satoja kappaleita.

A. I. Arwidsson-seuran tarrojen poistaminen tuli Lahden kaupungille maksamaan tarkalleen 2 879,44 markkaa. Poistamiskustannukset laskutetaan tarrojen levittäjiltä.

Tarrat aiheuttivat tuntuvaa vahinkoa siksi, että mm. kuusikymmentä liikennemerkkiä jouduttiin maalaamaan uudelleen.

Syyskesällä levitettiin Vietnamsolidaarisuusryhmän merkkejä kaupungin yleisille alueille.

Lastenklinikalla tehty 2 000:s sydänleikkaus

Helsingin Lastenklinikalla tehtiin äskettäin 2 000:s sydänleikkaus synnynnäistä sydänvikaa sairastavalle lapselle.

Asian kunniaksi pidetyssä tilaisuudessa sanoi leikkauksen työryhmän johtaja, prof. Bernhard Landtman, että suomalaisten kirurgien saavutukset kestävät hyvin kansainvälisen vertailun.

Suomessa leikatuista lapsista 94 prosenttia viettää normaalia elämää.

Viime vuosien aikana on leikkauspotilaista ollut noin neljännes alle vuoden ikäisiä. Nuorin oli vain päivän vanha.

Jokaista sydänleikkausta edeltää tiivis 60 henkilön yhteistyö leikkausta valmisteltaessa.

Kiekko maalissa, Lindström vieressä

Näin maalasi Jokerit. Henry Lepän maila kurkistaa kuvan oikeassa reunassa. Siitä lähtenyt kiekko on maalin ylänurkassa ja TuTon maalivahti Urpo Ylönen jäässä. Hannu Niittoaho on polvillaan.

Jokerien valppaat maajoukkuehyökkääjät Timo Sutinen ja Henry Leppä hääräsivät yhteistuumin ahkerasti Turun Toverien maalilla jääkiekkoilun mestaruussarjassa.

Suurelta osin heidän ansiostaan TuTo hävisi Helsingin hallissa pelatun ottelun murskaavasti 9—1.

Lepän osuus oli kolme maalla ja yksi syöttö. Juonikkaan Sutisen antamista syötöistä tuli neljä maalia.

Ottelun sanoma kiekkokansalle ei ollut suurensuuri. Pikemminkin päinvastoin.

TuTo oli täysin poissa tolaltaan. Maalivahti Urpo Ylönen oli joukkueen paras. Se sanoo jo kenttämiesten peliurasta paljon.

Joukkueen puolustaja-valmentaja Seppo Lindström oli kentällä seitsemän jokerimaalin aikana.

Lisäksi hän oli jäähyaitiossa yhden osuman verran. Harvoin, jos koskaan Papalla noin huonosti on pyyhkinyt.

Lepän ja Sutisen lisäksi helpolla päässeestä jokerijoukosta erottui Lauri Mononen nokkeline ja taitavine temppuineen. Puolustuksen parhaat olivat Ilpo Koskela ja Seppo Suoraniemi.

TuTosta ei voi ketään kehua. Avauspeli, joukkueen tavallisesti hyvä tavaramerkki, pysyi lukossa koko ajan.

Raju yhteenotto taas Lähi-idässä

Syyrian ja Israelin lentokoneet, tykistö ja panssarivaunut ottivat tiistaina yhteen päivän mittaisissa taisteluissa, jotka olivat Lähi-idän kiivaimpia vuoden 1967 kuuden päivän sodan jälkeen.

Taistelut kestivät aamuvarhaisesta iltaan asti. Ne keskittyivät Israelin miehittämille Golanin kukkuloille.

Israelin ja Syyrian edustajat antoivat tavan mukaan ristiriidassa olevia tietoja taistelujen kulusta ja niiden tuottamista tappioista.

Taistelujen kerrottiin olleen kiivaimpia Golanin kukkuloilla yli kahteen vuoteen. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Israel ja Syyria ovat ottaneet yhteen kolmen viikon aikana.

Tiistain taistelut alkoivat Israelin koneiden hyökättyä syyrialaisten asemiin.

Israel perustelee hyökkäystään sillä, että se yrittää näin saada Syyrian lopettamaan palestiinalaisten sissien tukemisen.

Kissinger iski jälleen

Pariisi (AP)

Presidentti Richard Nixonin ulkopoliittinen erikoisneuvonantaja Henry Kissinger rentoutui tiistaina lounastamalla eräässä pienehkössä pariisilaisravintolassa hauskannäköisen tuntemattoman vaaleaverikön kanssa.

Ennen raskaita neuvotteluja Kissinger valitsi itselleen kevyen aterian, johon kuului salaattia, vasikanmaksaa pekonin kera sekä keitettyjä perunoita. Lisäksi hänelle maistui muutama siemaus kuulua burgundilaista valkoviiniä.

50-vuotias Kissinger, joka salaisten matkojensa lisäksi on kotimaassaan kenties vielä tunnetumpi mieltymyksestään kauniisiin naisiin, toi salaperäisen pitkätukkaisen seuralaisensa ravintolaan, joka sijaitsee vain parin sadan metrin päässä Yhdysvaltain suurlähetystöstä.

Vaaleaverikkö, josta tiedettiin ainoastaan, että hän on kolmissakymmenissä oleva Pariisissa asuva amerikkalainen, pysyi arvoituksena ulkopuolisille.

Lynch Lontooseen, MacStiofain syytteeseen

IRA:n kannattajat osoittivat Dublinissa mieltään Sean MacStiofainin pidätystä vastaan mm. kantamalla ruumisarkkua, jonka kyljessä on teksti ”Oikeus on kuollut”.

Lontoo (Erkki Arni)

Irlannin pääministeri Jack Lynch vierailee perjantaina englantilaisen virkaveljensä Edward Heathin luona keskustellakseen Ulsterin tilanteesta.

Tämä uutinen säesti tietoa, että Irlannin viranomaiset ovat nostaneet muodollisen syytteen IRA:n ”väliaikaisen” siiven johtajaa Sean MacStiofainia vastaan kuulumisesta lainvastaiseen järjestöön.

Tarkkailijoiden yllätykseksi MacStiofain tunnusti oikeuden pätevyyden, vaikka on aina kieltänyt sellaisen alaisiltaan; Irlannin tasavaltalaisarmeija ei yleensäkään tunnusta Irlannin juridisten laitosten olemassaoloa.

Hän aikoo itse puolustautua oikeuskäsittelyssä ja syytti poliisia todistusaineiston tekaisemisesta. Hän aikoo pysyä nälkälakossa niin kauan kuin on telkien takana.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone