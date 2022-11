Vuorineuvos Juuso Walden kuoli varhain sunnuntaiaamuna sairaalassa Valkeakoskella 65 vuoden ikäisenä. Juuso Walden oli Yhtyneiden Paperitehtaiden toimitusjohtaja vuosina 1940–1969.

Vuorineuvos Walden oli syntynyt Pietarissa 5. huhtikuuta 1907. – –

Vuorineuvos Juuso Walden oli kuuluisa. Hän oli kaiketi ainoa talouselämän mahtimies, joka oli tehnyt sinunkaupat koko kansan kanssa. Hän oli Juuso vaan aivan niin kuin Kekkonen on Urkki vaan.

Juusosta riitti juttua, eniten tietysti Valkeakoskella, Jämsänkoskella ja Simpeleellä. Mutta kyllä Juuson lippalakki tunnettiin muuallakin. Niin ikään tiedettiin hänen tapansa komennella alaisiaan pikku herroja.

Tiedossa oli sekin, että hän johti maan suurimpiin kuuluvaa teollisuuslaitosta pikkumaisen tarkasti – toisinaan jalkapallo-ottelun katsomostakin. – –

Juuso Walden itse sanoi, että pitää olla rasvanahkainen tullakseen hyvin toimeen henkilökunnan kanssa – hän ei puhunut työläisistä.

Osoittaakseen rasvanahkaisuuttaan hän painoi mieleen alaistensa nimet, perhesuhteet jne.

Sellainen tuntuu nyt ehkä lapsekkaalta, mutta tyyli tehosi 30- ja 40-luvuilla, jolloin herran ja työmiehen välillä oli vielä syvä kuilu.

Isät halutaan mukaan synnytysvalmennukseen

Isien mukanaolo synnytysvalmennuksessa parantaa selvästi valmennuskursseista saatavaa hyötyä. Se on innostanut äitejä harjoittelemaan hengitystä ja rentoutumista myös kotona.

Muutenkin synnytysvalmennuskurssilla on merkitystä perhekokonaisuuden kiinteyttäjänä ja se mahdollistaa lapselle myönteisen ja suotuisan kasvuympäristön. – –

Tutkimuksessa selvisi, että osallistuminen kursseille oli sitä yleisempää mitä enemmän koulutusta vanhemmat olivat saaneet.

Etenkin miesten osallistuminen vaimon rinnalla tuntuu paremmin sopivan ylempien sosiaaliluokkien isälle kuin muille.

Suomi tunnustaa kaksi Saksaa

Suomi on päättänyt tunnustaa molemmat Saksat itsenäisiksi valtioiksi.

Tällä viikolla tunnustamista koskeva ilmoitus jätetään Saksan liittotasavallan, SLT:n, ja Saksan demokraattisen tasavallan, DDR:n, hallituksille.

Diplomaattisten suhteiden solmiminen ja suurlähettiläiden vaihtaminen Suomen ja Saksojen välillä tapahtuu, kun suhteiden kokonaisjärjestelyjä koskevat neuvottelut Saksan liittotasavallan kanssa saadaan päätökseen.

Sairaat saksalaiset

Riitta-Eliisa Laine

Länsisaksalaisilla on paljon mietittävää näinä jännittävinä vaaliaikoina. Olutkolpakot ja muut lasit lienevät ahkerassa käytössä kaikkien politiikasta kiinnostuneiden kannunvalajien keskuudessa.

Alkoholinesteitä on ilmeisesti muutenkin käytetty yhä enemmän terveysviranomaisten suureksi huoleksi. Maksakirroosi on näet kohonnut liittotasavallan kolmanneksi suurimmaksi kuoleman aiheuttajaksi sydäntautien ja syövän jälkeen.

Maksakirroosin syynä tiedetään useimmiten olevan kohtuuton alkoholinkäyttö.

Suomalaisten viikonloppuryyppääjien osalta tilanne on valoisampi, sillä maksalla on yleensä (jos on) viikon aikana aikaa toipua.

Maksakirroosia onkin Suomessa paljon vähemmän kuin esimerkiksi Ranskassa, jossa viini on jokapäiväinen juoma nuoresta pitäen. – –

Olut- tai viinituvan iloisen, turvonneen saksalaisen asiat eivät siten ole lainkaan niin hyvin kuin päältä päin luulisi.

Maksakirroosi on parantumaton tauti ja johtaa kuolemaan 5—10 vuodessa.

Rooleja vaihdettiin

Joissakin kouluissa osataan pitää hauskaa jos niikseen tulee.

Riihimäen yhteislyseon opettajat tuumasivat, että välillä olisi syytä vaihtaa rooleja ja rupesivat näyttelemään. Tavallisestihan oppilaat näyttelevät ja opettajat aplodeeraavat.

Linnanrouva Theodora, biologian lehtori Toini Kulmala ja linnanvouti Matias, liikuntaopin lehtori Matti Sutinen uljaan kuviotanssin parissa Riihimäen yhteislyseossa.

Opettajilla ja oppilailla on ties koskaan ennen ollut yhtä hauskaa yhdessä, kuulemma.

Oman koulun väelle ja muillekin riihimäkeläisille esitettiin ”puoliabsurdi keskiaikainen komedia” nimeltä ”Jotain kummaa Kuusikossa”.

Lelulainaamo on jo olemassa

Perhesivulla oli 10.11. uutinen, jossa kerrottiin Turkuun perustettavasta leikkikalulainaamosta.

Sen väitettiin olevan ensimmäinen Suomessa.

Tieto ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa.

Lainaamo ei olekaan maamme ensimmäinen, vaan Samfundet Folkhälsan on jo runsaan vuoden ylläpitänyt leikkikalulainaamoa.

Metsämiesten museo syntyi viime hetkellä

Salme Neva

Suomen ainoa metsästys- ja riistanhoitomuseo on syntymässä Porvooseen.

Vuoden vaihteessa avattavan museon yhteyteen sijoitetaan eräs maailman suurimmista yksityisistä metsästysalan kirjastoista, lähes seitsemän tuhatta teosta.

Suden vieressä istuu museon intendentti Raimo Luoma norsun tukevalla jalalla. Tshekkiläisen asesepän J. Novotnyn suurriistakivääri sopii hyvin tähän seuraan.

Tämä karhuverkko oli käytössä 1750-luvulla Pernajan pitäjän Isnäsin kylässä. Samassa kylässä on vielä karhun pyyntikuoppa. Verkko kiinnitettiin seipäisiin piirroksen esittämällä tavalla, keskelle sijoitettiin löyhkäävä lihasyötti ja pienistä puista tehtiin kuja karhun ohjaamiseksi verkkoon.

Kirjasto ja esinekokoelmat yhdessä tekevät museosta maan merkittävimmän metsästys- ja riistanhoitoalan koulutuskeskuksen. – –

Tammikuussa 1966 Suomen Metsästäjäliiton hallitus päätti perustaa Suomen metsästysmuseon. Porvoon kaupunki päätti v. 1971 ottaa vastaan metsästys- ja riistanhoitomuseon Porvooseen.

"Pahasti ollaan myöhässä”, sanoo ylijohtaja Tauno V. Mäki Metsästäjäin Keskusjärjestöstä. Museohanke olisi pitänyt toteuttaa aikoja sitten. Perimätietoa on unohtunut, pyyntivälineistöä on joutunut keräilijäin haltuun ulkomaille tai muuten kadonnut.

”Vielä on jotakin tehtävissä, kun oikein toimitaan”, lohduttaa ylijohtaja Mäki kuitenkin.

Suomessa on 180 000 metsästyskortin lunastanutta. Heiltä odotetaan nyt apua, kun museoesineistön keräilyyn ryhdytään.

Kuvakertomus metsästyksestä 1700-luvun lopulla.

Vähäkalorinen margariini kiinnostaa

Suomen margariiniteollisuus on kiinnostunut aloittamaan vähäkalorisen margariinin valmistuksen ja odottaa tarvittavaa lainmuutosta.

Toistaiseksi kaiken margariinin täytyy Suomessa lain mukaan sisältää vähintään 80 prosenttia rasvaa.

Vähäkalorisen margariinin eli minarinin rasvapitoisuus on noin 40 prosenttia.

David Bowie Pop-infossa

Poplaulaja David Bowien viisivuotinen ura on tänä vuonna puhjennut oivaan kukkaan. Vuoden alussa ilmestynyt Hunky Dory -lp herätti jo huomiota ja meni kaupaksi.

Syksymmällä ilmestynyt The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars vahvisti hänen asemaansa.

Yleisön hyväksyminen alkoi englantilaisen Bowien kohdalla lähinnä Amerikassa. Hitaasti on kotimaakin herännyt arvostamaan poikaansa. – –

Radion rinnakkaisohjelman hyvässä vakituisessa pop-sarjassa Pop-info Heikki Harma kertoo David Bowiesta ja soittelee levyjä, joita hänellä on harvinaisen hyvä valikoima.

Nippu-uitot jatkuvat

Porvoo (HS)

Lähes puolet koko maan raakapuumääristä kuljetetaan vesiteitse jalostuslaitoksiin.

Tämän uittokauden viimeisiä nippulauttoja hinataan Porvoonjokea ylös Tampellan sahalle. Uitot päättyvät viimeistään joulukuun alkuun mennessä.

Uudenmaan hankinta-alueella ovat kuitenkin vesikuljetukset viime vuosina vähentyneet. Puutavaraa uitetaan enää noin 15–20 prosenttia tämän hankinta-alueen kokonaismäärästä.

Nippu-uitot tulevat kuitenkin ainakin näillä näkymillä jatkumaan, sillä mitä pitempi matka sen edullisemmaksi uitto tulee.

Viides virhe johti seksisanailuun

Tampere (HS)

Pispalan Tarmo pelasi kuin hurmiossa.

Sen salamahyökkäykset repivät Playboysin puolustuksen repaleiksi ja oma puolustus oli kova ja tiivis kuin betonibunkkeri.

Playboys yritti kaikki kikkansa, luvalliset ja luvattomat, mutta mitäs pieni isommalle mahtaa. – –

Playboysin hermot eivät kestäneet tappiota. Kolmasti he käynnistivät nahinantapaisen.

Suurin ”sankari” oli Mika Vuorio. Hän ryntäsi ruuhkatilanteeseen ja potkaisi pahinta kiusankappaletta, lattiassa makaavaa Toivosta.

Tuomaristo ohjasi Vuorion kentän sivuun ja hän saa nyt odotella kilpailuvaliokunnan tuomiota.

Paavo Koskivaaran pinnat olivat myös kireällä. Viides virhe loihe Koskivaaran seksisanailuun. ”Kun on aina mielessä”, totesi katsoja, ”rattopoika parhaasta päästä”.

Peronistien hurmio pääsi valloilleen

Buenos Aires (AP)

Riemusta hurmioituneet kansanjoukot tungeksivat viikonvaihteessa Argentiinan entisen presidentin Juan Peronin yksityishuvilan luo tanssien, laulaen ja rumpujaan hakaten.

Juan Peron seurasi viikonvaihteessa välillä yksityishuvilansa ikkunasta, välillä parvekkeelta, miten hänen tuhannet ja taas tuhannet kannattajansa yltyivät hurmion partaalle juhliessaan johtajansa paluuta kotimaahan 17 vuoden maanpaon jälkeen. Huvilan pääsisäänkäynnin yläpuolella on latinankielinen lause: "Ei pelätty eikä pelokas."

Peron ilmestyi useaan otteeseen huvilansa parvekkeelle tervehtimään kannattajiaan. Samalla hän kehotti ihmisiä pysymään rauhallisina ja noudattamaan järjestystä.

Useimpien arvioiden mukaan juhlijoiden määrä nousi nopeasti muutamasta sadasta lähes 50 000:een. – –

Koko Buenos Airesin keskusta oli tukossa, kun yksityisautot tungeksivat kaduilla ja tuhannet ihmiset olivat liikkeellä.

Argentiinan nykyinen sotilashallitus, joka oli taannut Peronin turvallisuuden, poisti sunnuntaiaamuna Peronin huvilaa tiukasti piirittäneet mellakkapoliisijoukot.

Hyvinkään seurakunta auttamaan huumenuoria

Hyvinkää (HS)

Hyvinkään seurakunta ryhtyy auttamaan nuoria päihteiden väärinkäyttäjiä. Tuekseen se saanee kaikki kaupungissa nuorisotyötä tekevät järjestöt, useita kymmeniä.

Toiminnassa aiotaan ottaa oppia Jeesus-liikkeen menetelmistä ja antaa päihteistä eroon päässeiden kertoa parantumisesta tovereilleen.

”Jos Jumala on mukana, kertojia löytyy pian”, sanoo pastori Ensio Klemi. Klemi sanoo, että seurakunnan piirissä tunnustetaan nuorten päihteiden käyttö ongelmaksi.

Huumeiden, tinnerin ja alkoholin käyttö on Klemin mukaan yleistä Hyvinkäällä.

