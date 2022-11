Kynttilät avuksi Etyk-tiedottajille

Sähkökatko pimensi Helsingin ja sen ympäristön puoleksi tunniksi torstai-iltana.

Ulkoministeriön vastaanotto Etyk-konsultaatiota seuraamaan tulleille ulkomaalaisille lehtimiehille jouduttiin aloittamaan eksoottisessa kynttilänvalossa.

Vaikka pari vierasta viettikin hetken hotelli Marskin kerroksien väliin juuttuneessa hississä, niin hetkellinen pimeys ei häirinnyt kansainvälisiä tiedottajia.

Imatran Voiman Tammiston päämuuntajan eroaminen verkostosta aiheutti katkon.

Sähkökatkos tiivisti mukavasti tunnelman ulkoministeriön vastaanotolla hotelli Marskissa, jonne oli kutsuttu Helsinkiin konsultaatiota seuraamaan tullut ulkomainen lehdistö.

Tarjoilu sujui loistavasti kynttilänvalossa, joku jopa kuvitteli hämärän asiaankuuluvaksi ja odotteli strip-tease-esitystä.

Hotelli Marskin huoltomies teki puoli tuntia työtä saadakseen hissin vangiksi jääneen vapaaksi — ja samalla hetkellä kun hissin ovet saatiin auki sähkö palautui.

”Kreivi” Lindgren vangittiin

Laulaja Pertti ”Kreivi” Lindgren on vangittu Helsingissä.

Rikospoliisin miehet pidättivät Lindgrenin hänen epäselvien oikeusjuttujensa vuoksi ja kaupunginviskaalin määräyksestä hänet passitettiin Katajanokan lääninvankilaan

Rikospoliisin petosryhmästä kerrottiin, että Lindgren yritettiin ensin haastaa tavallisesti oikeuteen ja sitten viedä sinne omalla kustannuksella. Kumpikaan keino ei tehonnut, kun miestä ei löytynyt.

Kaupunginviskaalin määräyksestä Lindgren sitten pidätettiin ja oikeusjuttujensa selvittämiseksi julistettiin vangituksi.

Lindgreniin kohdistuvien petossyytteiden käsittely jatkuu Helsingin raastuvanoikeudessa ensi viikolla.

Ennen pidättämistään Lindgren ehti kierrellä jonkin aikaa ulkomailla.

Irwin lauloi rahat kansalta

”Rahat pois”, sanovat muusikot aina silloin, kun ei ole olemassa mitään mahdollisuutta varsinaiseen taiteen tekemiseen, vaan esiintymisestä ainoastaan yritetään selvitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Ja tietysti aina silloin tällöin tilanteet kääntyvätkin mm. epäedukkaiksi, ettei riittävää ennakkoharjoittelua ehditä suorittaa.

Mutta hutilointi silloin, kun kyseessä on Finlandia-talolla suoritettava konserttiesiintyminen, on anteeksiantamatonta. Ihmiset maksavat itsensä invalideiksi lunastaessaan kalliita pääsylippuja, joten heillä on myös oikeus vaatia rahoilleen varmasti esitettyä vastinetta.

Tässä suhteessa Irwin petti yleisönsä täysin.

Pohjustava harjoittelu orkesterin kanssa oli jäänyt ainoastaan samaisen konserttiehtoon iltapäivän varaan, ja vaikka yhdeksänmiehinen tausta koostuikin juuri näihin ympyröihin parhaalla mahdollisella tavalla sopivista muusikoista, sattui silti virheitä pahoista väärinkäsityksistä puhumattakaan.

Kaiken kukkuraksi vaikutti siltä, kuin sovitustenkin tekeminen olisi jäänyt viime hetkeen. Ainakin loppupuolella konserttia tuntui puhallinryhmä kovin vähän työllistetyltä.

Irwin Goodmanin itsensä osuus oli tarkalleen sellainen kuin saattoi etukäteen odottaakin. Tosin hänellä — niin kuin monella muullakin tavallisesti itse itseään säestävällä artistilla — tuntui olevan väliin vaikeuksia ratkaista mihin pistäisi yläraajansa, kun ne normaaliolosuhteissa komentavat kitaraa.

Irwin pitää alvariinsa kovaa ääntä siitä, kuinka valtio ja vallesmanni yksissä tuumin ryöstävät hänen setelinsä ja talonsa. Mutta konsertissaan kansantaiteilija itse toimi kansansa ryöstäjänä: Irwin vei rahassa enemmän kuin tarjosi taiteissa.

JULIUS HEIKKILÄ

Nato estää ”suomettumisen”

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Tunnettu amerikkalainen senaattori Jacob K. Javits varoitti torstaina, että Länsi-Eurooppaa uhkaa ”suomettuminen”, jos läntinen puolustusliitto Nato ei pysy tiukasti koossa tulevina vuosina.

Puheessaan Naton parlamentaarikkokokoukselle Bonnissa hän esitti kahdesti määritteen ”finlandization” (suomettuminen), jota Suomen hallitus pitää puolueettomuuspolitiikkansa loukkaavana tulkintana.

New Yorkin osavaltion republikaaninen ja vanhempi senaattori turvautui tähän sanontaan esittäessään Naton ns. ”yhdeksän viisaan miehen” komitean väliaikaisen raportin tulevaisuuden näkymistä.

”Jos liitto purkautuisi lähivuosina”, Javits sanoi, ”1970-luku voisi olla vuosikymmen, jolloin Länsi-Eurooppa lähtisi suomettumisen tielle, koska Pohjois-Amerikasta eristetyt Länsi-Euroopan kansakunnat eivät pärjäisi Neuvostoliiton pelkkää painoa vastaan Euraasian mantereella.”

Vaihtoehtoina hän mainitsi Naton kärjistymisen Atlantin molemmille puolille, jolloin ”seurauksena olisi suomettumisen vaara Länsi-Euroopalle”, ja tiiviimmin yhdentymisen.

Suomen hallitus on usein esittänyt vastalauseensa ”finlandisierung” tai ”finlandzation” -sanontojen johdosta.

Alempiarvoiset diplomaatit ovat esittäneet anteeksipyyntöjään, mutta puhujat ovat harvoin peruneet puheitaan tässä suhteessa.

Taistolaisia virtaa Tpsl:n toimittajaliittoon

Tpsl:läisten hallitsema Toimittajaliitto on vaivihkaa siirtymässä Skp:n taistolaisten käsiin.

Liitto kuuluu SAK:hon ja ilmoittaa jäsenmääräkseen 80. Taistolaiset toimittajat ovat järjestäytymässä tämän liiton piiriin.

Kommunisteilla on SAK:ssa oma lehtimiesjärjestönsä, Yleinen lehtimiesliitto (180 jäsentä), johon kuuluvat lehtimiehet yhtä lukuun ottamatta ovat Skp:n virallisen linjan kannalla. Ainoa taistolainen jäsen on Tiedonantajan päätoimittaja.

Yleinen lehtimiesliitto erotti taistolaisia jäseniään viime keväänä Hämeen Yhteistyön lakon yhteydessä, koska näiden katsottiin olevan rikkureita.

Ammattiyhdistyspiireissä arvellaan, että taistolaiset pyrkivät valtaamaan Toimittajaliiton, koska sen lakkauttaminen olisi edessä Tpsl:n yhtyessä Sdp:hen.

Toimittajaliitolla on mm. hyvät suhteet sosialististen maiden lehtimiesjärjestöihin.

Suomi ja Neuvostoliitto sopivat kaupoista

Neuvostoliiton ulkomaankauppaministeri Nikolai Patolitshev (vas.) ja ulkomaankauppaministeri Jussi Linnamo allekirjoittivat torstaina noin 3,5 miljardin markan kauppasopimuksen. Se merkitsee Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan runsaasti yli kymmenen prosentin suuruista kasvua ensi vuoden aikana.

Suomalaiset telakat vievät kaikkiaan 28 erilaista laivaa ja metallitehtaat yhteensä 13 täydellistä tehdasta Neuvostoliittoon.

Suomalaiset yritykset myyvät ensi vuoden aikana yhteensä lähes 1,8 miljardin markan arvosta tavaroita Neuvostoliittoon. Neuvostoliitosta ostetaan lähes yhtä paljon Suomeen.

Raaka-aineiden lisäksi Suomeen tuodaan ensi vuonna Rautaruukin terästehtaan masuuni sekä atomivoimalan laitteita useiden kymmenien miljoonien markkojen arvosta.

Kostamuksen rakentamisesta sovitaan Suomen ja Neuvostoliiton hallitusten kesken varhain ensi vuonna.

Puhelun hinta nousee Helsingissä

Puhelun hinta Helsingin verkkoryhmässä kohoaa kymmeneen penniin ensi vuoden alusta lukien.

Kolmen pennin korotuksesta teki päätöksen puhelinyhdistyksen edustajisto. Korotus vaatii vielä hintaviranomaisten vahvistuksen.

Vuoden 1971 alussa yhdistys siirtyi yhtenäistaksaan. Silloin verkkoryhmäpuhelun hinta aleni samaksi kuin paikallispuhelun eli seitsemäksi penniksi.

Hinnan korotus johtuu yhtenäistaksan aiheuttamasta tulonmenetyksestä ja viiden vuoden aikana tapahtuneesta kustannusten noususta.

Jäsenliittymän osuusmaksu pysyy 1 500 markkana ja vuokraliittymä 450 markkana.

Suusta suuhun

Isselmuide, Hollanti (Reuter)

Paikallisen riistanvartijan 23-vuotias poika pelasti jäniksen hukkumiskuolemalta, kertoi Hollannin uutistoimisto.

Uutistoimiston kertoman mukaan mies veti jäniksen kuiville tulvivasta joesta ja herätti sen henkiin suusta suuhun -tekohengityksellä.

Puun puolesta

Geneve (UPI)

Ryhmä kaupunkilaisia vartioi torstaina yli 30 metrin korkuista seetripuuta Geneven keskustassa. Ryhmä aikoo estää puun kaatamisen.

Parin kymmenen metrin korkeuteen puuhun oli kyhätty tähystyslava.

Samanlainen ympärivuorokautinen päivystys järjestettiin naapuritaloon, joka aiotaan purkaa, jotta tilalle voitaisiin rakentaa korttelintäysi naimattomien naisten asuntoja.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone