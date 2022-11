Muhammad Ali voitti raskaan sarjan nyrkkeilyn ammattilaisottelussa vastustajansa Bob Fosterin tyrmäyksellä. – –

Ammattinyrkkeilyn raskaan keskisarjan maailmanmestari Bob Foster, 33, oli kuin kehään eksynyt koripalloilija Muhammad Alin, 30, rinnalla.

Kahdeksantoista kilon painoero oli liikaa omaa sarjaansa suvereenisesti hallitsevalle maailmanmestarille: Muhammad Alin oikea suora pudotti Fosterin kahdeksannessa erässä pysyvästi kanveesiin ja vei Alin askelta lähemmäksi raskaansarjan MM-ottelua. – –

"En päässyt iskemään parasta asettani, kaatoiskuani, Fosterin pikajunaa. Ali oli nopea, kuinka 100-kiloisella ihmisellä voi olla noin nopeat kädet", ihmetteli Foster.

Naiset mukaan Pirkan hiihtoon

Tampere (HS)

"Monivuotisen ja sitkeän uuvutustyön tuloksena ovat naiset saavuttaneet puhtaan selkävoiton miehisistä vastustajistaan Pirkan hiihdossa.”

”Kahdeksantoista Pirkan hiihtoa on hiihdetty virallisesti vain miesten kesken ja naisilta on ollut pääsy kielletty.”

”Nyt Pirkan hiihdon järjestelytoimikunta on joutunut antamaan periksi: naiset pääsevät mukaan 19:een Pirkan hiihtoon 90 kilometrin taipaleelle”, lausui Pirkan hiihtojen puheenjohtaja, pankinjohtaja Lauri Antero.

”Vaikka Pirkan hiihto on ollut sallittu vain miehille, on useina vuosina ladulla nähty monia naisia. Viimeksi heitä oli matkassa 13.”

”Naisväki ei ole osallistunut kuitenkaan virallisiin lähtöseremonioihin, ovatpa vain seurailleet alta hiihtolakin lipan hieman syrjästä, ja kun sitten miehet ovat päässeet matkantekoon, ovat tytöt hypänneet ladulle ja sompineet myös maaliin asti.”

Juoksu parantaa kunnon ja elimistön

Ylipitkät matkat ja yleensäkin juoksu-urheilu ovat olleet tämän syksyn polttavia puheenaiheita urheilurintamalla.

Lääkärit ovat tutkineet asiaa ja antaneet niistä lausuntoja. Tohtori Gösta Qvist on aloittanut tutkimukset ylipitkien juoksumatkojen vaikutuksista ja saanut ensimmäisen ryhmän tutkimustulokset valmiiksi.

Tulokset osoittavat, ettei juoksijoiden elinten ja siten itse juoksijoiden kunto ole suinkaan huonontunut. Päinvastoin kohentunut.

Luonnonsuojelijat: Sudet pelastettava

Kuukausien ajan Hämeessä riehunut susi ammuttiin keskiviikkona. Suden sanotaan surmanneen kymmeniä eläimiä.

Kuukausien saalistuksen tulos: Matti Jaakkola kaatoi monikymmenpäisen jahtijoukon uudella lumella jäljittämän 48-kiloisen hukan Tammelan Lautaportaassa.

Luonnonsuojelijat eivät hyväksy Suomen asennetta petoja kohtaan. Mm. susi olisi pelastettava kiireesti: koko pohjolassa on tuskin kymmentä sutta jäljellä.

Valtion luonnonsuojeluvalvoja Pekka Borg sanoo viime tammikuun raporttien kertovan seitsemästä sudesta Suomen alueella.

”Tällä hetkellä niitä on korkeintaan 10. Ruotsissa on mahdollisesti yksi. Ruotsissa ja Norjassa susi on rauhoitettu — Suomessa maksetaan jopa tapporahaa!”

Borg ei usko Hämeen suden tehneen kaikkia sen syyksi laskettuja tihutöitä.

”On ainutlaatuinen peto, jos täysikasvuisen hirvenkin tappaa. Ei susi sille mitään mahda. Joku muu on hirviä tappanut, mutta antanut mennä suden tiliin.”

Ruotsi on Borgin mukaan halukas siirtämään omaan maahansa susia.

”Tästä Hämeen sudestakin ovat tarjonneet suuria summia. Haluavat laajoihin kansallispuistoihinsa nähtävyyksiä, ymmärtävät suden arvon.”

Mikä arvo on taloryhmällä Katajanokan rannassa

— Asuntotoimittajalta —

Tiilitalot Katajanokan rannassa saivat puolen vuoden jatkoajan lääninhallitukselta. Ne ovat nyt paremmassa turvassa kuin aikoihin.

Suunnitelmia Stockmannin ja Victor Ekin rantatonttien uudisrakentamisesta on näet haudottu jo kaksikymmentä vuotta. Koko tämän ajan on pahannäköinen rautapallo, jollaisella näkee usein Helsingissä rikottavan talon kiviseinää, heilahdellut tiilivarastojen yllä.

Ennen lääninhallituksen nyt tekemää päätöstä tiilimakasiinit olivat melkein lainsuojattomia. Voimassa olevan asemakaavan mukaan on tonteille koko ajan ollut mahdollisuus rakentaa varastokerrosalaa lähes kuusinkertaisesti tontin pinta-alaan verrattuna.

Seuraavat puoli vuotta tämä mahdollisuus ainakin on poissa laskuista. Mutta vain siinä tapauksessa, että Stockmannin tiilitalot todetaan kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaiksi, voidaan niiden purkaminen jatkossakin kieltää.

Koff ryhtynee valmistamaan tanskalaisolutta

Sinebrychoff neuvottelee parhaillani osakkeittensa osittaisesta myymisestä tanskalaiselle olutpanimolle Carlsberg-Tuborgille.

Neuvotteluja käydään suoraan omistajien kesken teknillisen ja taloudellisen yhteistyön nimissä.

Suomalaisyhtiö olisi valmis myymään vajaan viidenneksen osakkeistaan tanskalaisille. Kauppa vaatii kuitenkin vielä loppusilauksen ja Suomen Pankin suostumuksen.

Mikäli lopullinen kauppa syntyy, se merkinnee sitä, että Suomessa ryhdytään valmistamaan myös tanskalaisen reseptin mukaista olutta. – –

Valmistus tulisi ilmeisesti aloitettavaksi vasta kun Sinebrychoffin omistamalle alueelle Espoon Kivenlahdessa muutamien vuosien kuluttua ryhdytään rakentamaan suurpanimoa.

Pakasteet, valmiit ja dieettiruuat kuuluvat tämän päivän keittiöön

Eeva Salonen, Pariisi

Pariisin viidensiin kansainvälisiin elintarvikemessuihin otti osaa yli 40 maata viidestä maanosasta.

Pohjoismaista vain Tanska esiintyi messuilla. Suomi ei ollut mukana.

Varsinkin isäntämaa, Ranska, esitti maitotaloustuotteita sangen monipuolisesti. Suomalaiselle uutta oli muovinen maitopullo, joka pakkauksena on halvempi kuin maitotölkki. Spray-pullossa myytävä kermavaahto käväisi jo Suomenkin markkinoilla. Suihkepulloa oli Belgian osastolla. Kerma säilyy siinä kolmisen kuukautta.

Mitään varsinaisia uutuuksia ei löytynyt. Mutta ilmeistä on, että huomispäivän elintarvikkeet jalostetaan yhä pitemmälle.

Pakkaukseen kiinnitetään yhä suurempaa huomiota. Myös erilaiset dieettivalmisteet tekevät tuloaan. Elintasomaissa kilpaillaan nyt korkealla laadulla. – –

Ranskalainen nauttii maitoa keskimäärin 144 l henkeä kohden vuodessa. Suomalainen voi kertoa luvun kahdella ja puolella. Maitoa myydään myös muovisissa kertakäyttöpulloissa, joissa sen hinta on edullisempi kuin pahvisessa tölkissä. – –

Viini ja alkoholi eivät ole ranskalaiselle koskemattomia. Perinteitä voidaan muuttaakin. Halpoja pöytäviinejä on jo pitkään pakattu muovipulloihin. Nyt pahvinen tiiliskivipakkaus on uusinta uutta. – –

Mikroaaltokuumennus säilyttää tuotteiden maun, vitamiinit ja makuaineet entistä paremmin. Myös pakasteiden sulattamiseen ja ruuanvalmistukseen tullaan käyttämään mikroaaltoja entistä enemmän.

Meillä Suomessa mikroaaltouunit ovat kotikäytössä melko harvinaisia.

Suomalaisien messujen kuvasta ovat hävinneet erilaiset maistiaiset. Pariisin elintarvikenäyttelyssä makupaloja tarjottiin kilvan. Espanjan osastolla ohikulkijalle ojennettiin lasillinen sherryä.

Tv 2 on valinnut kasvokseen Pekka Puskan, lääkärin ja yhteiskuntatieteilijän, joka selvittää Pohjois-Karjalan väestön sairastavuuden syitä.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone