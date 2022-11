Ikioma ”Kanava kuusi” toi kuvaruutuun Siirin ja herrat Helsingistä vaimentamaan innostusta

Irene Huurre (HS), Pietarsaari

Teija Sopasen vastine Pietarsaaren omalla televisiokanavalla 6 (kuusi) on nuori rouva Siiri Sumuvirta, ”tyttö suoraan kadulta”.

Liikennesolmu-Pajunen on 43-vuotias Kimmo Kniivilä, kaapeliteeveen ainoa kameramies, viralliselta ammatiltaan autokoulunopettaja.

Heikki Kahilasta käy ensimmäisen koelähetyksen spiikkeri, ohjelmien suunnittelija 30-vuotias Curt Ulfstedt, joka vastuullisena toimittajana menee vaikka linnaan.

Taustalla pelaavat mukavat ja taitavat pietarsaarelaiset liikemiehet teknikoineen, nyt jo napit vähän vastakkain keskenään ja Yleisradion kanssa.

Tärkeimpiä tässä näytelmässä ovat kuitenkin ne noin 4 000 kansalaista, jotka ovat kaapelitelevisioon liittyneet ja osin sitä itse hartiavoimin rakentaneetkin. – –

Tekniikka ehti lainsäätäjän edelle, eikä ennen uuden lain syntymistä ole tehtävissä paljon mitään. Omat paikalliset kaapelitelevisiolähetykset saavat rauhassa alkaa missä vain. – –

Pietarsaaren televisiolla on ikioma tunnus, pahville käsin piirretty. Sen teki Kimmo Kniivilä. Laitteina on yksi teollisuuskamera ja yksi nauhuri. Siinä kaikki. Kuva pannaan purkkiin ja lähetetään vesitornista, jonne kuka tahansa on ainakin tähän asti voinut vapaasti mennä haettuaan vain avaimen poliisilta.

– –

Seurasi kaikkein jännittävin ohjelman osuus: Pietarsaaren oma viihdepätkä. Annika, 18, Katarina, 15 ja Margareta, 12, eli trio Miiros lauloi. Laulut oli itse sepitetty ja sävelletty. Tytöillä on niitä varastossa kymmenittäin. Annika säesti esitystä kitaralla.

”Kerran me kävimme Helsingissäkin televisiossa esiintymässä. Me saatiin aika hyvä palkkio silloin, mäkin sain muistaakseni 50 mk ja ilmasen matkan.”

Pietarsaaren televisio ei maksa esiintyjäpalkkioita, kun ”ei ole rahaa”. Se ei myöskään lähetä sellaista musiikkia, josta Teosto pääsisi omiansa vaatimaan. – –

Koska Suomessa ei vielä ole lainsäädäntöä siitä mikä on kaapelitelevisio- tai keskusantennijärjestelmä, ei Yleisradiolla toistaiseksi ole syytä puuttua asiaan.

Pietarsaaren oma televisio-ohjelma katseltiin jälkikäteen uudelleen. Vasemmalta ohjelmien suunnittelija johtaja Curt Ulfstedt, hallitusneuvos Valto Rauvanto liikenneministeriöstä, apulaisjohtaja Matti Anderzén Yleisradiosta, myyntipäällikkö Lars-Olof Westerlund, johtaja Rainer Gustafsson ja johtaja Kimmo Kniivilä.

Tarzan ja Hallin Janne Jarkko Laineen sankareina

Jarkko Laine ja Parnasson toimitussihteerin arkirutiinia.

”Samoin kuin kaunokirjallisuuden ja viihdekirjallisuuden tasot pitäisi saada limittymään, pitäisi teatterin vapauttaa yleisönsä viihtymään ja lakata vieraannuttamasta katsojiaan ikävillä sofistikoivilla näytelmillä”, mietiskelee Jarkko Laine, jonka toinen näytelmä Konstaapeli ja Suhonen on tulossa ensi-iltaan Turun Kaupunginteatterin Sopukassa.

”Teatteriin pitäisi saada krouvi meno, yleisö pitäisi voida houkutella asioihin hauskasti”, jatkaa Laine, jonka mittaamattomassa fantasiassa liikkuu niputtain uusia, hurjia suunnitelmia seuraavan näytelmän teemasta ja tyylistä.

Lainetta viehättävät viihdeteollisuuden käyttämät keinot eli ne, joihin valtaosa suomalaisista on piinttynyt ja kiintynyt. Seuraavan lastennäytelmänsä päähenkilöksi Laine suunnittelee esimerkiksi Tarzania tai jotain teräsmies-mustanaamio-lepakkomiesristeytystä.

”Saatais kerrankin isät lasten mukana teatteriin”, motivoi kirjailija mielihalujaan. – –

”Yksi mielenkiintoinen suomalainen kansallissankari olisi myös Hallin Janne, joka heilui kirveineen. Julmuuden teema olisi ylipäänsäkin mielenkiintoinen.”

Karjalatalon alkupaukku räjäytettiin Käpylässä

Karjalatalon louhintatyön ensimmäisen panoksen räjäyttivät johtaja Urho Harmainen ja pääjohtaja Erkki Tuuli. Talon on arvioitu valmistuvan vuosien 1973–74 vaihteessa.

Valtakunnallisen Karjalatalon rakennustyöt käynnistyivät lauantaina Helsingin Käpylässä. Kullervonpuistoon nousevasta 20 000-kuutioisesta rakennuksesta tulee karjalaisen järjestö- ja kulttuurityön valtakunnallinen keskus.

Louhintatöiden alkupaukun räjäyttivät Karjalan Liiton varapuheenjohtajat pääjohtaja Erkki Tuuli ja johtaja Urho Harmainen.

Liiton puheenjohtaja pääjohtaja Urho Kähönen katsoi puheessaan koko kansan ottaneen talon rakentamisen asiakseen.

Viime talvena toimeenpantu rahankeräys on ollut menestyksekäs. Karjalaisten säätiöiden, seurojen ja yksityisten karjalaisten lisäksi lähes 200 kuntaa, kymmenet seurakunnat ja rahalaitokset ovat tukeneet lahjoituksin ja osakemerkinnöin rakennusrahastoa.

Vuoden kuluttua valmistuvaan Karjalataloon tulee kolme kerrosta maan päälle ja yksi maanalainen kerros.

Karin maailma ennen ja nyt Hvitträskissä

”Näin on aina ollut... näin on aina oleva” on Kari Suomalaisen Hvitträskissä Kirkkonummella lauantaina avatun näyttelyn idea.

Wuorion Säätiön toivomuksesta järjestetty näyttely on Karin ensimmäinen aivan oma, yhteisnäyttelyitä on ollut ennenkin, ja lehdissähän Karin huumoria näkee miltei päivittäin.

Kari Suomalainen kertoo usein aikoneensa järjestää näyttelyn, mutta jotenkin on ajatus jäänyt toteuttamatta. Tätä tilaisuutta suunnitellessaan Kari kertoi piirroskansioiden selaamisen nopeasti tuoneen idean esille eli kuinka parikymmentä vuotta sitten jauhettiin samoja aiheita kuin nykyisinkin.

Näyttely koostuu 48 pareittain järjestetystä piirroksesta. Kari Suomalainen sanoo, etteivät ihmiset jaksa paljoa enempää tuijottaakaan. 36 kuvaa on ajallisia rinnastuksia hyvin erilaisista aiheista.

On nuoriso-ongelmaa, oopperan riitoja, joulun sanomaa, korkeakoulukeskustelua. Loput 12 on omistettu lähinnä ”näin on aina oleva” -otsikolla Urho Kekkosen tekemisille vuosien saatossa.

Murtajan avustusmatkat alkoivat Oulun edustalla

Murtajan kuntohuone on viimeistä silausta vailla, mutta jo ahkerassa käytössä. Erikoisuutena on aluksen puosun rakentelema käsivarren lihaksia ja ranteita vahvistava kuntokapula. Toinen perämies Mauri Lindroth totesi laitteen tehokkaammaksi kuin uskoisi.

Oulu (HS)

Jäänmurtajat Murtaja ja Karhu odottelevat avustustehtävien alkamista Perämerellä. Meri on vielä auki. Sanovat veden olevan kuitenkin siinä pisteessä, että muutaman päivän pakkanen jämäyttää sen jäähän.

Ouluun syksyn viimeisiksi luppopäiviksi tukeutunut Murtaja pyörähti jo ensimmäisen avustusmatkansa. Virpiniemessä laivavanhus ei ottanut riskejä, vaan pyysi apua kääntöpaikan ohuen jääkuoren avaamiseksi.

Viikkojenkin mittaiset laivaa ja miehiä ankarasti koettelevat ajot jääkentässä ovat vielä edessä päin.

Kesän ja lomien jälkeen Murtajan miehistö totuttelee taas laivassa olemiseen. Laiva alkaa tosin nykyisin olla jo ympärivuotinen työpaikka. Useimmat pääsevät kesäkautena käymään töissä laivalla kotoa pitäen, mutta talveksi koti on yhä jätettävä.

Täysraittius käy harvinaisemmaksi

Porvoo (HS)

Huomispäivän aistillisessa kulttuurissa suhtaudutaan sallivammin alkoholijuomien käyttöön kuin nykyisin.

Koko elämän kestävä raittius tulee harvinaiseksi. Sen sijaan tilanneraittius yleistyy.

Alkoholista kieltäydytään silloin kun työ- tai urheilusuoritukset yms. vaativat järkeviä elämäntapoja, ennusti ruotsalainen futurologi Berndt Gustafsson Suomen yleisessä raittiuskokouksessa Porvoossa lauantaina.

Huumausaineita tullaan käyttämään tulevaisuuden yhteiskunnassa enemmän kuin alkoholijuomia henkilökohtaisten jännitysten lieventämiseksi. Mutta alkoholijuomat säilyttävät ilmeisesti asemansa seura- ja ateriajuomina.

Saattaa olla mahdollista, että aistillisessa yhteiskunnassa tulee olemaan päihdekahviloita, jotka tarjoavat monenlaisia väri-, kuulo-, aistin- ja älyllisiä elämyksiä.

Seuraavan vuosikymmenen aikana huumausaineet tulevat olemaan nuorille ikäluokille alkoholijuomia suurempi ongelma.

Raittiusliike ja kansalaisjärjestöt tulevat näyttelemään merkittävää osaa nykyisen kulutusyhteiskunnan häviöön johtavassa yhteiskuntakritiikissä, sanoo Gustafsson.

Mutta jotta hänen omat ennustuksensa aistillisesta kulttuurista eivät toteutuisi, olisi raittiusliikkeiden otettava oppia toiminnassaan maanalaisista sissiliikkeistä.

Kun opettajat pantiin koulunpenkille aapiskirjat saivat satikutia

Alakoululaisen matematiikka on ihan muuta kuin ennen vanhaan. Sen ja muun opettaminen panee opettajankin opettelemaan uusia asioita.

Maija-Liisa Starck

Opettajan ammatti oli ennen maailmassa turvallinen. Nuoruudessa suoritetun tutkinnon jälkeen ei tarvinnut päätä vaivata itsensä kehittämisellä. Oppikirjoista otettiin vain uusia painoksia, oppiennätyksiä ja opetussuunnitelmia ei muuteltu. Yhteiskunnalle riitti se, että asiat hoidettiin ammoin sorvattujen paragfaafien mukaan.

Koulunuudistus on särkenyt tämän idyllin. Opettajatkin ovat joutuneet koulun penkille. Osa heistä suhtautuu jatkokoulutukseen myönteisesti, osalla on tukka pystyssä.

Opettajien täydennyskoulutuksesta on tässäkin lehdessä julkaistu monia kitkeriä, opettajien itsensä kirjoittamia mielipiteenilmaisuja. Siva- ja Veso-koulutus ovat joutuneet vähättelyn, naurun, jopa pilkan kohteeksi.

Oppikoulun matematiikan opettajat pitävät näitä koulutusmuotoja suorastaan ”koulutusilveilynä” ja turhauttavana ajan tuhlauksena. Järjestö aikoo itse hoitaa koulunuudistuksen edellyttämän jatkokoulutuksen.

Siva-koulutus tarkoittaa peruskoulu-uudistuksen siirtymävaiheen koulutusta, jolla opettajat perehdytetään peruskoulun opetussuunnitelman sisältöön. Veso-koulutus on opettajien virkaehtosopimuksen edellyttämää koulutusta. – –

Aapiset käsiteltiin perusteellisesti. Yhdestä löydettiin ”arveluttavia kasvatuskäsityksiä”. Joku muu kuin opettaja ei ehkä olisi samaa mieltä.

Yksi uskontokirja sai arvostelun: ”tätä me rakastamme”, mutta kyllä siitäkin yksi kauneusvirhe löytyi, kohdasta, jossa lasta opetetaan pyytämään anteeksi.

Kirjan tekijän mukaan anteeksipyyntöön vastataan ”ole hyvä”. Kysymysmerkiksi jäi, sanooko suomalainen näin.

Turun mustalaistalohanke sai kaikki vastaansa

Turku (HS)

Turun kaupunki puuhaa sosiaalilautakunnan suosituksen vastaista kolmen mustalaisperheen omakotitaloa Vaalan kaupunginosaan. Talo on päätetty rakentaa Vaalan omakotiyhdistyksen talkootöinä urheilukentäksi kunnostamalle tontille, mistä yhdistys on jo valittanut.

Mustalaisetkaan eivät ole halukkaita muuttamaan ”kolhoosiasuntoon”.

Suurin osa Turun mustalaisista asuu kaupungin omistamissa vanhoissa vuokrataloissa, joista suurin osa vaatisi pikaista peruskorjausta. Kunnostaminen on kuitenkin havaittu liian kalliiksi, ja niin päädyttiin kolmen perheen kolhoositaloon. – –

Joidenkin epäilevimpien mielestä mustalaistalon suunnittelulla yksityisten kunnostamalle urheilukentälle tähdätään sellaiseen vastukseen, että hanke raukeaa. – –

Talon rakentamiseen on anottu valtion mustalaisanomusten rakentamiseen myöntämää avustusta.

Ennen päätöstään ei kaupunki ottanut yhteyttä omakotiyhdistykseen, joka luki päätöksestä lehdestä ja valitti välittömästi. ”Me emme suinkaan hyökkää mustalaisia vastaan, sillä kaikki ihmisethän tarvitsevat asunnon. Me vastusamme sitä, itse kunnostamallemme kentälle rakennetaan talo — olipa se sitten mikä talo hyvänsä.

Lapsi 57-vuotiaalle

57-vuotias nainen on synnyttänyt lapsen Tulsassa Oklahomassa.

Rva Raymond Martinin tarkka ikä synnytyspäivänä oli 57 vuotta 127 päivää.

Guinnessin Ennätysten kirjan mukaan iäkkäimmän synnyttäjän ennätys on kuitenkin yhä kalifornialaisen Ruth Kistlerin nimissä.

Hän näet synnytti lapsen vuonna 1956 ollessaan 57 vuotta 129 päivää vanha.

Rva Martinin vauva syntyi Oklahoman sairaalassa keisarileikkauksella. Synnytyslääkärin mukaan lapsen ja äidin vointi on erinomainen. Rouva Martinilla on ennestään kaksi tytärtä ja neljä poikaa, joista vanhin on 20- ja nuorin 2-vuotias. (AP)

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone