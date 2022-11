Ravitsemus yhä neuvolan päätyö

Jalkoja pyörittämällä tarkastetaan, että lonkkanivelet ovat paikallaan ja liikkuvat normaalisti. Synnynnäinen lonkkanivelen sijoiltaan meno on aika tavallista, mutta korjattavissa ajoissa aloitetulla hoidolla.

Kristiina Palosaari

Helsingissä on lähiöitä, joiden alle kaksivuotiaista melkein 80 prosenttia on aneemisia. Aneeminen eli raudanpuutteesta kärsivä lapsi on uneton, kalpea, kärttyisä, ruokahaluton ja helposti sairastuva.

Toinen neuvoloiden ongelmalapsi on lihava pullukka, jota vanhemmat ja muu suku ihastelevat, vaikka kauhistelu olisi enemmän paikallaan.

Lastenneuvoloilta toivotaan enemmän yksilöllistä apua kasvatuksessa ja mielenterveyden kysymyksissä.

Mutta lasten ravitsemus on yhä niin nurinkurista, että siinä on pidettävä pääpaino, sanoo Helsingin neuvolaylilääkäri Leena Bäckström.

Laihuus on nykyajan ihanne, paitsi lapsissa.

Tikunohut äiti ihastelee pulleaa yksivuotiastaan, ”joka on kuin toteemipaalu, puhisee vain liikkumatta”, luonnehtii ylilääkäri Bäckström.

Laihan luikun äiti pahoittelee lapsensa surkeaa tilaa — vaikka tämä on terve ja pirteä ja lähtenyt liikkeelle kuukautta paria aikaisemmin kuin paksu toverinsa.

”Miten saisi ihmiset käsittämään, ettei lihava lapsi ole hyvä lapsi”, huokaa Bäckström.

Iltaisin oli 2 % jalankulkijoista päihtyneitä

Helsingin keskustan kaduilla liikkuvista jalankulkijoista on iltaisin klo 22—22.30 aikaan noin kaksi prosenttia näkyvästi päihtyneitä.

Tuloksen sai Suomen Kansan ryhtiliike suorittamissaan päihteiden laskennoissa viikon aikana loka–marraskuun vaihteessa.

Ryhtiliike ilmoittaa, että 22:n jälkeen keskimäärin joka 50. ohikulkija osoitti horjahtelemisellaan, äänekkyydellään tai muulla käyttäytymisellään ilmeistä alkoholin väärinkäyttöä.

Ohikulkijoista oli horjuvasti päihtyneitä 24, lievästi päihtyneitä 11 ja keskivahvassa humalassa 12.

Yksi mies oli vahvassa humalassa.

Whittaker vihelsi yleisön viihdyksiin

Roger Whittaker tuli taas.

Samanlaisena kuin kolmella aikaisemmallakin kerralla. Vihelsi, lauloi ja vei yleisön mukaansa kuin tyhjää vaan.

Tällä kerralla ehkä helpommalla kuin aiemmin, koska yleisö entuudestaan tunsi hänet ja hänen laulunsa.

Whittakerin ohjelmisto kertoi selvästi, että myös hän tunsi suomalaisen yleisönsä. Esitys oli rakennettu pelkästään tuttujen ja turvallisten laulujen varaan.

Yhtään odottamatonta kappaletta ei ohjelmistossa ollut mukana, ja teho oli sen mukainen. Yleisö innostui Whittakerin laulujen mukaan heti ensimmäisistä tahdeista alkaen.

Tuttujen laulujen varaan rakennetulla ohjelmistolla on aina kaksi puolta. Toisaalta sillä saa yleisön helposti puolelleen. Näin kävi juuri Whittakerille.

Toisaalta jäävät esiintyjän taidot helposti piiloon tunnettujen melodioiden taakse. Whittakerille kävi myös näin.

Englantilainen laulaja–viheltäjä lauloi vanhaan tuttuun tapaansa yleisönsä viihdyksiin.

Muukalaislegioonalaiset partioivat yhä aavikkoa

Djibouti, Itä-Afrikka (Los Angeles Times)

Ranskan muukalaislegioona on edelleen sama kovapintainen sotajoukko, josta on tehty satoja romanttisia tai karmaisevia kertomuksia.

Se on yhä sitkeiden ulkomaisten palkkasoturien joukko, joka auttaa Ranskaa suojelemaan etujaan merentakaisilla alueilla.

Palkka on pieni, partiot liikkuvat eräillä maailman autioimmilla seuduilla ja legioonalaisen menneisyys on hänen oma salaisuutensa.

Nykyään monet sotilaista ovat ranskalaisia, joita houkuttelee legioonan maine urheana, salaperäisenä ja eksoottisena yksikkönä.

Ranskalainen saa myös suuremman pestirahan kuin Ranskan armeijalta.

Halutessaan mies voi ottaa uuden nimen liittyessään legioonaan.

Erään upseerin mukaan legioona ei kuitenkaan pestaa miestä, jota etsitään rikoksesta epäiltynä.

Poliittiset pakolaiset ovat taas asia erikseen.

Muukalaislegioona marssii yhä — joskaan ei niin elinvoimaisena kuin ennen.

Kärpäslätkä tahtipuikkona

Kun Danny Kaye johtaa orkesteria, ei riitä yksi tahtipuikko.

Eikä edes pari.

Hän tarvitsee 24 erilaista tahtipuikkoa. Lisätarpeistona kolme kärpäslätkää ja muita salaperäisiä vempaimia.

Joulukuun neljäs päivä nähdään sitten, miten Helsingin kaupunginorkesteri tottelee kärpäslätkiä.

Amerikkalainen näyttelijä ja showmies Danny Kaye johtaa orkesteria Yhdistyneiden kansakuntien lastenapujärjestön Unicefin hyväntekeväisyyskonsertissa Helsingissä.

– –

Danny Kaye tulee jo marraskuun viimeisenä päivänä.

Joulukuun 2. päivänä eli adventtilauantaina hän on mukana Timo T. A. Mikkosen show’ssa, missä hän avaa Unicefin tierna-kampanjan.

Sen avulla pyritään rahoittamaan kyläkaivojen rakentamista Bangladeshiin.

Danny Kaye tulee orkesterinjohtajana tukemaan Unicefin tierna-kampanjaa Helsingissä.

Asiantuntija jakeli kehuja Tahkovuorelle

Nilsiä (HS)

Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n alppivaliokunnan teknillinen asiantuntija, italialainen Riccardo Plattner kävi jokin aika sitten katsastamassa Nilsiän Tahkovuoren pujottelurinteet.

Plattner on kansainvälisesti arvostetuin alan asiantuntija maailmassa.

Hän toimi mm. teknillisenä asiantuntijana Sapporon olympiarinteitä suunniteltaessa ja rakennettaessa.

Plattner ei säästänyt kehuja Tahkovuoren kilparinteestä:

”Se on vaihtelevaisuudessaan aivan ihannerinne. Hyvä radanmerkitsijä voi merkitä sellaiset radat, joissa huippulaskijoillekin syntyy aikaeroja.”

”Reitinvalinnoissa on käytettävä yhtä paljon harkintaa kuin jäntevyyttäkin. Rinne on kansainvälisesti aivan huippuluokkaan kuuluva, nimenomaan erikoispujottelussa.”

Laskettelurinteet loppuvat lammen jäälle. Taustalla hotelli.

Pori valmis

Pori (HS)

Porissa on kaikki valmista Siniviittauintien loppukilpailuja varten.

Järjestelyt hoitaa Porin Pyrinnön rutinoitu toimitsijakaarti.

Kilpailuympäristönä ovat kaksivuotiaan uimahallin mainiot tilat.

”Meillä on aikaisempaakin kokemusta Siniviittauinneista. Järjestimme Länsi-Suomen aluekilpailut vuosi sitten”, loppukilpailujen pääjärjestäjä Lasse Laippala kertoo.

Porin Pyrintö on aikaisemmin hoidellut Porin uimahallissa lisäksi muun muassa SM-kilpailut.

Iskukykyä uhkuva nuorten uimarien joukko lähti Helsingistä yhteisellä bussilla Poriin. Lähtötunnelmat olivat riehakkaat.

Tuusulanjärvellä viisi happimökkiä

Tuusula (HS)

Pahoin saastunut Tuusulanjärvi saa tekohengitystä: Nokian kehittämillä hapotuslaitteilla pyritään talven aikana hidastamaan järven jatkuvasti huononevaa happipitoisuutta.

Tuusulanjärvellä on nyt viisi ilmastinlauttaa, jotka kelluvat ponttonien päälle rakennetuissa mökeissä.

Ensimmäinen laite on ollut koekäytössä jo nelisen viikkoa.

Muut neljä käynnistettiin perjantaina.

Tuusulanjärvellä on ponttoonien päällä viisi mökkiä, joissa on ilmastinlaitteet. Niiden avulla pyritään parantamaan järven happipitoisuutta.

Vantaan maalaiskylä Sotunki pelkää rauhansa menettämistä

Vantaalainen maalaismaisema, Sotunki, on tänään rauhallinen maanviljelyskylä.

Vaikka viranomaiset aikovat kaavamääräyksillä säilyttää vanhan kylän, asukkaat ovat levottomia. Helsingin seudun kasvun vuoksi tontit ovat haluttuja.

Asukkaat eivät luota kaavan voimaan. Aluerakentajat ovat valmiit rakentamaan kerrostaloja.

Sotungin vanha kylä on rakentunut mäentöyräälle Hakunilan ja Itä-Hakkilan välille. Laaksoa pitkin puhalteleva länsituuli riepottaa taloja ja kerää talvisin kylän ympärille valtavat luminietokset.

Asukkaat pelkäävät peltojensa ja kyliensä rauhan puolesta.

Alue on rakennuskiellossa, mutta pari nykyaikaista bungalowia seisoo jo vanhan kylän keskellä, särönä idyllissä.

Hilja Heinonen pitää kylästään. Hän toivoo maanviljelyksen säilyvän, mutta näkisi mielellään uusiakin omakotitaloja. Väkeä tulisi silloin enemmän ja kauppakin kannattaisi kylässä.

Saamea toivotaan viralliseksi kieleksi

Utsjoki (HS)

Jos työtään valmisteleva saamenkielen opetussuunnitelmatoimikunta saa tahtonsa läpi, ei ummikkosaamelaisen lapsen tarvitse enää aloittaa koulunkäyntiään hänelle täysin vieraalla kielellä.

Toimikunta pitää hyvin tärkeänä, että lapsi saa käynnistää oppimisensa omalla äidinkielellään, oli se sitten suomi tai saame. Sen mielestä saame olisi virallisestikin saatava yhdeksi maan kielistä.

Päätavoitteenaan toimikunta pitää saamelaislasten kouluttamista kaksikielisiksi, jolloin he hallitsisivat sekä saamen että suomen.

Tähän saakka lapsista on tullut usein ”puolikielisiä” aikuisia, jotka eivät puhu hyvin suomea eivätkä omaa äidinkieltään.

Kuvat ja nimet paikalleen. Tuula Hagelin opettaa Utsjoen kirkonkylän koulussa.

Trotskin loppu

Paula Talaskivi

Trotskin salamurha (The assasination of Trotsky), Ohjaus Joseph Losey, käsikirjoitus Nicholas Mosley.

”Mikä se Trotski on?”, kysyi äskettäin muuan akateeminen kansalainen.

Ilmeisesti Trotski ja hänen aikanaan suurta kohua aiheuttanut murhansa on meillä nuorelle polvelle jäänyt aika tuntemattomaksi.

Mutta vielä 60-luvulla lehdistössä julkaistiin pitkiä sarjoja, sekä nyt filmiksi tehdystä murhasta ja sen taustasta, että silloin Meksikossa vankilasta vapautetusta murhaajasta.

– –

Losey antaa tosiasiallisiin tietoihin yleensäkin aika tarkkaan perustuvassa elokuvassaan alkajaisiksi keskitetyn ja valaisevan selityksen (mm. lehtileikkeitten avulla) Trotskista ja hänen toiminnastaan Neuvostoliiton vallankumouksen eturivin miehenä.

Ensin Leninin kumppanina, sitten Stalinin maasta karkoittamana ja vainoamana — ilmeisesti myös tapattamana.

– –

Miljöökuvaus on tehty keskitetysti ja harkiten ja näin myös epookin tuntumaa on mukana osuvasti — alkaen vapunpäivän mielenosoituskulkueista.

Kerronnan pidättyväisyys jättää kuitenkin halun tarkistaa näkemäänsä vielä; sen jälkeen palattakoon siihen vielä.

Joseph Loseyn uutuudessa Trotskyn salamurhasta esittää ikämies Trotskya sangen näköiseksi muuntautunut Richard Burton.

Alice Babsista hovilaulaja

Ruotsalainen laulajatähti Alice Babs Sjöblom on saanut huomattavan tunnustuksen: hovilaulajan arvon itseltään kuninkaalta.

”Hän on vakuuttavalla tavalla hävittänyt rajaa ns. vakavan musiikin ja populäärimusiikin väliltä”, sanoo Ruotsin Musiikkiakatemia uudesta hovilaulajasta, joka aloitti karriäärinsä 30-luvulla ”Swing It magister” -elokuvalla.

Hän on laulanut maailmalla mm. Svend Asmussenin ja Ulrik Neumanin kanssa sekä Duke Ellingtonin solistina.

Babs levytti viime vuonna LP:n Elizabethin ajan rakkauslauluja.

Hovilaulaja Alice Babs.

Koonnut Kari Lankinen

