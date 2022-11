Anneli Tukia

Entisellä Turun kävijällä oli kaupungissa kaksi voittamatonta kiusausta: kuumana tirisevät rusinamakkarat ja ajelu kodikkaasti kolisevalla raitiovaunuilla.

Raitiovaunuista on jäljellä enää raiteet. Rusinamakkaraa sentään vielä saa. Mutta kuinka kauan. Kauppahallissa myydään kuumia rusinamakkaroita enää yhdessä paikassa. Monet kaupungin lihamyymälät ovat luopuneet tästä tavasta.

Muutama vuosi sitten rusinamakkaroita saattoi ostaa turkulaisesta kioskista. Mutta sekin on loppunut olemattoman kysynnän vuoksi. – –

Rusinamakkaroiden kysyntä rajoittuu jo nyt melko tarkoin Varsinais-Suomen alueelle. Pohjoisessa raja kulkee Säkylän-Loimaan tienoolla. Uudellemaalle on myös jossain määrin menekkiä.

Rusinamakkaran lisäksi tämä koskee myös sen ilman rusinoita ja siirappia jätettyä sisarmakkaraa, uunimakkaraa, sekä toista alueellista erikoisuutta, laukkamakkaraa

Pääemäntä Ritva Inkisen mukaan molempien makkaroiden valmistus noudattaa melko tarkoin vanhoja varsinaissuomalaisia reseptejä. Uunimakkaraa tehdään samalla tavalla kuin maataloissa syysteurastuksen jälkeen. – –

Uunimakkaran valmistukseen käytetään täytteenä ohrapuuroa. Sen Iisäksi siinä on sika-nautamaksaseosta, sipulia ja mausteina suolaa ja valkopippuria.

Deborah kutoo suomalaisittain

Hollolan kotiteollisuuskoulun johtajan Toini Niemen mukaan on mukavaa, että oppilaskunnassa on kanainvälistä värikkyyttä. Deborah McKingry jaksaa istua kangaspuitten äärellä vielä pitkään oppituntien jälkeen.

Riitta-Eliisa Laine

Amerikkalaistyttö Deborah McKingry, 20, tuli Suomeen oikeastaan vain ystäviään tapaamaan.

Mutta sitten nätti Debby sattui näkemään suomalaista pellavaliinoja ja raanuja eräässä kesäisessä maatalousnäyttelyssä. Hän päätti itsekin oppia tekemään niitä.

Debby pääsi kotiteollisuuskouluun ja siihen jäi korkeakouluopintojen jatkaminen USA:ssa. Hän opiskelee nyt kutomataitoa Hollolan Vesalassa.

Hollolan kotiteollisuuskoulussa Deborah saa varsinaisen opetuksensa ilmaiseksi, mutta maksaa täysihoidostaan ja töiden materiaalista.

Koulun johtoportaan päätöksen mukaan voidaan oppilaskuntaan vuosittain ottaa yksi ulkomainen oppilas kotiteollisuutemme tunnetuksi tekemiseksi ja kansainvälisten suhteiden solmimiseksi.

Deborah McKingry on kotoisin Ohion osavaltiosta Clevelandista ja opiskeli siellä yliopistossa kieliä ja taidehistoriaa. Äidin ostama rukki on jo vuosia ollut hänellä ahkerassa käytössä.

Deborah sanoo kutomataidon opiskelun Atlantin takana tulevan aika kalliiksi. Yksi kuukausi amerikkalaisella kesäkurssilla maksaa suunnilleen yhtä paljon kuin kokonaisen lukuvuoden opiskelu suomalaisessa kotiteollisuuskoulussa.

Suomalainen kutomataito tunnetaan kaukana maan rajojen ulkopuolella. Paitsi Euroopan maista on opintoja koskevia tiedusteluja tullut Japania ja USA:ta myöten. – –

Hollolan kotiteollisuuskoulu on Päijät-Hämeen kuntainliiton hallinnassa.

Mitä Deborahiin tulee, hän on syyskauden aikana jo oppinut karstaamaan, kehräämään ja kutomaan ”suomalaisittain”.

Opetus tapahtuu käytännön tietä, sillä kielivaikeudet tietenkin rajoittavat teorian oppimista.

Kotimaahan Deborah aikoo ilman muuta viedä tuliaisina kangaspuut. Ne, samoin kuin rukki, ovat kuulemma puolta halvemmat täällä kuin kotimaassa.

Sitä paitsi hän aikoo viedä myös pellavan siemeniä täältä kotiinsa — karkea suomalainen pellava on hänen lempimateriaalinsa.

Deborah suunnittelee jo innokkaasti pellavanviljelyn aloittamista, sillä hänen haaveensa on joskus päästä maatalon emännäksi.

Avohoito vähentäisi psykiatrisia sairaansijoja

Tehostetun avohoidon avulla voitaisiin psykiatristen sairaansijojen määrää vähentää vuoteen 1985 mennessä nykyisestä lähes 20 000:sta noin 12 500:aan.

Tämä merkitsisi 2,7—2,8 sairaansijan 1 000 asukasta kohti nykyisen 4:n sijasta.

Ennuste edellyttäisi avohoidon kehittämistä siten, että vuosittainen potilaskäyntimäärä mielenterveystoimistoissa kohoaa nykyisestä 240 000:sta noin 800 000:een.

Tiedot ilmenevät Suomen Mielenterveysseuran asettaman työryhmän tekemästä raportista. – –

Työryhmä katsoo, että mielenterveystoimistojärjestelmä Suomessa on vain osittain onnistunut toteuttamaan ne tehtävät, jotka sille lakisääteisesti on määrätty.

Hoitomuodot ovat noudattaneet pääasiallisesti perinteellisen poliklinikkatoiminnan linjaa.

Tämän hetken vaatimusten mukaista sosiaalipsykiatrian suuntaan tapahtuvaa kehitystä ei ole ollut riittävästi havaittavissa.

Raportissa todetaan, että psykiatrisen potilaan kohdalla on sairaanhoidon oltava mahdollisimman lyhyt aikajakso sellaisessa sairauden vaiheessa, jossa tehostettu erikoishoito on tarpeen. Työryhmä onkin raportissaan painottanut avohoidon merkitystä.

Aaltosen ateljee

Wäinö Aaltosen ateljee Kulosaaressa on avattu näyttelytilaksi.

Ensimmäinen näytteillepanija on taiteilija Heikki Ennevaara.

Esillä on hänen akvarellejansa, joiden aihe on Huippuvuorilta.

Ateljeerakennus valmistui 20-luvun lopulla Armas Lindgrenin piirustusten mukaan. Hallitsevin tila on avara ateljee, joka sopii yhtä hyvin sekä taulujen että veistosten esittelyyn.

Haka-yhtymien pientalo valmis

Haka-yhtymät ovat ottaneet markkinointiohjelmaansa Enso-Gutzeitin rakentaman puurakenteisen pientalon. Valtion asuntolainoituskelpoinen pientalo on rungoltaan L-tyyppinen ja tasakattoinen.

Jyväskylän maalaiskunnassa oleva näytekappale on Hakakotien pientalolinjan ensimmäinen tuote. Saunan ja pesuhuoneen käsittävä osa toimitetaan tilaelementtinä tehtaalta. Myös keittiön lvi-laitteet käsittävän seinän toimittamista valmiina elementtinä tutkitaan.

Asuntopinta-ala on 120 neliömetriä. Puurakenteiset ulkoseinät tehdään valmiiksi Säynätsalon talotehtaalla. Ikkunat ovat kahdella lasilla varustettua tyyppiä, jossa sisälasi on kiinteä. Nyt valmistunut esittelytalo on varustettu öljykeskuslämmityksellä.

Hakakoti käsittää 5 huonetta, keittiön, saunan, varaston ja autokatoksen. Sen rakennustekniset kustannukset ovat 676 markkaa neliömetriltä.

Sibylla hautaan ensi torstaina

Tukholma (Kari Kallio)

Pitkän sairauden jälkeen, mutta odottamatta tiistaina kuollut prinsessa Sibylla haudataan ensi viikon torstaina Tukholman pohjoisella hautausmaalla.

Prinsessa Sibylla kuoli tiistaina iltapäivällä kotonaan Tukholman linnassa vierellään nuorin tyttärensä prinsessa Christina.

Prinsessa Christinasta tulee nyt maan ensimmäinen nainen.

Sibyllan muut lapset, prinsessa Margareta, Birgitta ja Desire ja kruununprinssi Carl Gustaf ovat kaikki keskiviikkona linnassa. He päättivät hautajaisista.

Ruotsin radio ja televisio muuttivat tiistai-iltana ja keskiviikkoaamuna ohjelmansa vakavaksi. Hovissa vallitsee kolmen viikon suru.

Tämän vuoksi ei ilmeisesti Nobelin palkinnon saajille järjestetä illallista kuninkaanlinnassa.

Arsenal oli yllättää

Arsenalin Tor Lindholm ja Kiffenin Mauri Ajalin käyvät kyykkykilpaa pallosta. Vasemmalta seuraavat kiistan tulosta Juhani Kaivola (KIF), Pentti Väänänen ja Kaj Nykopp Arsenalista.

Käsipalloilun mestaruussarjassa oltiin jo lähellä suuryllätystä, kun sarjaa johtava Kiffen joutui tiukalle tyvessä pyristelevän Arsenalin kanssa.

Vielä muutamaa minuuttia ennen loppua johti Arsenal maalilla, mutta kruunuhakalaiset malttoivat mielensä ja ottivat lopuksi niukan 20—19 voiton ja pääsivät pelkällä säikähdyksellä.

Voidaan sanoa, että kamppailun tiukkuus ei johtunut Arsenalin yllättävästä parantumisesta, vaan Kiffenin rivit olivat pahasti sekaisin ja asenne vähän sitä ja tätä.

Joukkue on tähän asti puolustanut erinomaisesti, mutta nyt saivat Arsenalin pelaajat tehdä tepposiaan helpolla.

Maailmannäyttelyitä harvempaan

Pariisi (UPI)

Kansainvälisten näyttelyiden toimisto ilmoitti keskiviikkona, että sen jäsenmaat allekirjoittavat torstaina sopimuksen, jonka mukaan ne päättävät järjestää vain yhden maailmannäyttelyn kymmenessä vuodessa.

Espanja ilmoitti heti anovansa, että seuraava maailmannäyttely järjestettäisiin Barcelonassa, mahdollisesti vuonna 1979 tai 1980.

Kansainvälisten näyttelyiden toimisto pitää parhaillaan yleiskokoustaan Pariisissa. Järjestö antaa määräyksiä ja myöntää luvat maailmannäyttelyiden järjestämiseen.

Tähän saakka maailmannäyttelyitä on järjestetty joka kuudes vuosi. Väliaikoina on järjestetty pienempiä näyttelyitä. Järjestön puheenjohtajan Rene Chalonin mukaan näyttelyitä on kuitenkin ollut liian usein.

Koonnut Jarkko Rahkonen

