Outakoski (HS)

Muutama viikko sitten oli lehtien yleisönosastoissa pieni, hellyttävä kirjoitus: haluaisiko kukaan lähettää pieneksi käyneitä luistimia, käytöstä pois jääneitä suksia tai leluja pohjoisimpaan Lappiin?

Utsjoella sijaitsevan Outakosken koululaiset eivät tienneet mitä koulun asuntolassa saattaisi tehdä pitkän ja pimeän talvi-illan aikana.

Omat varat eivät ostoihin riittäneet.

Nyt ei ongelmaa enää ole.

”Emme millään olisi arvanneet, että saamme näin paljon apua”, kiittää Kerttu Aittokallio, toinen koulun opettajista.

Ja Outakoskella luistellaan jo innokkaasti. Luistimia on tullut suuremmasta päästä yli tarpeenkin. Vain jotkut pienimmistä ovat vielä vailla sopivia.

Suksia on saatu kolme paria — leluja ja erilaisia pelejä on laatikoittain. Aittokallio ihastelee erityisesti sitä, että saadut lelut ovat niin monipuolisia.

”Lapsen ympäristö on täällä arvaamattoman virikeköyhää”, Aittokallio sanoo.

”Televisio ei näy täällä lainkaan ja pimeää iltaa on vaikka toisille jakaa. On hyvin vaikea keksiä lapsille sellaista, mikä kiinnostaisi ja mikä olisi uutta ja antaisi virikkeitä. Nyt me saimme jopa lelun, joka on pienoismalli amerikkalaisten kuuajoneuvosta. Se on uskomatonta!”

Päivälehtien yleisönosastoissa lokakuussa julkaistu Outakosken koululaisten vetoomus.

Puhvetti täyttyi ja tango soi

Kuopio (HS)

Kunnansihteeri istui pilettejä myymässä, pankinjohtaja ja opettaja näyttelivät yhdessä osuuskaupan neidin ja keskikoulun lehtorin rouvan kanssa, kirkonkylän lainvartija istui katsomossa seuraamassa kuvaelmaa omista seikkailuistaan korpikuusen kyynelten tiputtajien kanssa.

Nämä olivat iltamat lauantai-iltana Riistaveden Melalahden kirkonkylän manttaalikunnan talossa kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen.

Puuttumaan jäi 77-vuotiaan Laatanahon Taavetin mielestä vain piirileikki.

Vanhaa hyvää iltamaperinnettä herättelivät henkiin Riistaveden Leijonat. Samalla kerättiin rahaa jouluksi pitäjän vähävaraisille.

Yläkerran puhvetti oli jääkylmä, mutta kahvi ja tanssi lämmitti.

Se, mikä vielä 1940-luvulla oli jokaisen viikonvaihteen ohjelma, iltamat, on nyt harvinaisuus, jota koko kyläkunta ja osa naapuripitäjästä Tuusniemeltäkin tuli katsomaan.

Ennen oli syynä kulttuurin nälkä, nyt ehkä uteliaisuus.

Halkaistuissa koivuhaloissa paloivat oikeat kynttilät. Niiden alla vedettiin tango Plegariaa ja monia muita hyviä tansseja. Varsinainen nuoriso katseli sivusta, mutta pienet tytöt uskaltautuivat pölkkyparilla kokeilemaan.

Osmondsien perheyhtiö valtasi levylistan

Amerikkalaisyhtye Osmonds kohosi Englannin singlelevyjen myyntitilaston kolmannelle tilalle kappaleellaan ”Crazy Horses”. Edellisellä viikolla levy oli listan kymmenennellä tilalla.

Osmonds-yhtyeen jäsenet ovat kaikki veljeksiä. Nuorin heistä on 13 ja vanhin 21. Uransa pojat aloittivat kirkkokuorossa Utahissa.

Yhtyeen valtaisaa menestystä lisää omalta osaltaan perheen kuopus, 13-vuotias Donny Osmond, joka on vähintään yhtä suosittu sooloartistina kuin koko Osmonds yhteensä.

Selvänä osoituksena on Donnyn uusin levy ”Why”, joka löytyy Englannin listan neljänneltä tilalta.

Osmondsien lisäksi viikon kova uutuus on Elton Johnin viimeisin, ”Crocodile Rock”, joka on listan viidennellä sijalla.

Samoin kuin Osmondsien ”Crazy Horses”, on Elton Johninkin kappale tyyliltään vanhaa kunnon 50-luvun rockia.

Kaupungin korkein

Kuin ohjus lähtöalustallaan on San Franciscon uusin pilvenpiirtäjä. 48-kerroksinen Transamerican rakennus on nyt kaupungin korkein. Sen pyramidimaista muotoa pidetään edullisena, koska se varjostaa katuja mahdollisimman vähän. Rakennuksen pitäisi myös olla maanjäristyksen kestävä.

Raittiusliike vaatii oluen sosialisointia

Porvoo (HS)

Kaikkien alkoholijuomien, myös keskioluen valmistus ja myynti olisi saatettava valtion yksinoikeudeksi.

Sosialisointia vaaditaan raittiusliikkeen uudessa päihdepoliittisessa ohjelmassa.

Ohjelma hyväksyttiin yleisessä raittiuskokouksessa Porvoossa sunnuntaina. Liikkeen edellinen tätä koskeva ohjelma oli peräisin vuodelta 1938.

Raittiusliikkeen on kaikin tavoin toimittava siten, että se saa asiansa esille julkisessa sanassa, sanoi Raittiusjärjestöjen liiton tuore puheenjohtaja varatuomari Hannu Tulkki.

Talvi uhkaili Etelä-Suomea

Talvi antoi esimakua tulostaan helsinkiläisille ja muille eteläsuomalaisille sunnuntaina.

Sakea lumipyry muutti katukuvan puhtaan valkoiseksi, kunnes se liikenteen tähden sai jälleen tavallisen harmaan ruskean likaisen sävynsä.

Pahoilta onnettomuuksilta vältyttiin, joskin lukuisia ojaanajoja ja peltikolareita sattui. Mm. Tarvontiellä sattui yhdeksän auton ketjukolari.

Liikenne sujui kuitenkin hyvin.

Etelä-Suomi saa kuitenkin odottaa talven tuloa vielä pitkään, sillä sunnuntaina satanut lumi ei jää maahan. Näin ennustaa Ilmatieteen laitos.

Povauksen mukaan jo tänään alkaa vesisade.

Paluuliikenne Helsinkiin sujui sunnuntain yllättävästä lumentulosta huolimatta hyvin. Liikkuvan poliisin mukaan pieniä peräänajoja sattui kuitenkin runsaasti.

Osa-aikaviljelmä paketointia parempi

Hämeenlinna (HS)

Liian kiireisenä ja seurauksiltaan osin arveluttavana pitävät maataloustutkijat nykyistä peltojen paketointivauhtia ja -tapaa.

Asiaan puuttui maa- ja metsätalousministeriön erikoistutkija, maat. ja metsät. tri Lauri Pölkki.

Hänen mielestään tällä vuosikymmenellä riittäisi ainakin aluksi hyvinkin 50 000 hehtaarin vuosipaketointi, jotta maan omavaraisuustavoite saisi oikeata kiinteyttä ja merkitystä.

Harmillisena tosiseikkana puhuja piti sitä, että nyt usein on pakettiin pantu pitäjän keskeltä parhaita viljelysmaita ja huonoja säilytetty sivukulmilla.

”Se on paitsi suurta ajan, myös työn hukkaa.”

Pellot pakettiin ja kippis. Saarijärveläinen maanviljelijä Aatto Keskustalo vihki tuttavineen vanhan rehutornin uuteen käyttöön, kun oli ensin hävittänyt lehmänsä ja paketoinut peltonsa. AIV-torni toimii nyt perunakellarina ja näköalaterassina.

Rotanloukku sen kun menee

Lontoo (AP)

Maailman sitkeähenkisin esitys, Agatha Christien lontoolainen Rotanloukku on mennyt ummelleen 20 vuotta ja kääntyy uupumattomana uudelle vuosikymmenelle.

Rotanloukku, jonka ensi-ilta oli 25. marraskuuta 1952, on elänyt yli rock'n rollin, Beatlesien ja minihameen ja kerää yhä täysiä katsomoita.

Tähän mennessä sen on nähnyt yli 3 miljoonaa ihmistä.

Kun Rotanloukku vuoden kuluttua täyttää 21, pannaan Savoy-hotellissa toimeen suuri gaala, jonka suunnitelmia taotaan jo nyt.

Kunniavieras on tietenkin Dame Agatha (tällä haavaa 82).

Hän on varma siitä, että Rotanloukku pitää pintansa tekijäänsä kauemmin.

V-viitosennätys syntyi sakeassa lumituiskussa

Sakeasta lumipyrystä huolimatta vietti lähes kolmituhantinen katsojajoukko sunnuntaipäivän Käpylän raviradalla.

Lämpimässä lasikatsomossa sujui totopeli vilkkaasti, mutta hevosten ajat jäivät luonnollisesti paljon tavanomaista heikommiksi.

Toto ja varsinkin V-5-peli oli jälleen antelias muutamille veikkaajille.

V-5-pelin viikon vanha Suomen ennätys ylittyi parilla tuhannella markalla. Uudet ennätyslukemat ovat nyt 12 659 markkaa.

Käpylän ravien neljännessä lähdössä menivät kaikki palkintosijat takamatkojen hevosille. Lähdön voittanut Kari Rosimon ajama Sävel kukisti loppukirissä kevyesti Amoksen. Kuvassa Sävel on vielä joukon hännillä.

Mitalien kerääjiä Siniviittauinneissa

Pori (HS)

Siniviittauintien loppukamppailuissa nousi kaksi nuorta selvästi toisten edelle.

Porvoon Harry Swanljung, 13, ui kahden päivän aikana peräti kahdeksan Siniviittavoittoa, joista kuusi henkilökohtaista.

Vain hieman heikommin keräsi mitaleita Helsingin Therese Grahn, 13, jolle mitaleita kertyi kuusi.

Etelä-Suomen joukkueen voitonhetki tyttöjen sekauintiviestin jälkeen; ankkurina uinut Tuula Westerlund on kiskaissut perille, vastaanottajina Annika Roos ja Therese Grahn.

Muutamien uimareiden tehtailu olympiakisojen tapaan antoi Uimaliiton toiminnanjohtajalle Kurt Sundqvistille aiheen sanailuun, joka oli sekin tuttua jo Mark Spitzin ansiosta.

Sundqvistin mielestä on aiheellista ajatella osanoton rajoittamista jollain tavalla, jotta yksi uimari ei voisi osallistua niin moneen lajiin.

”Kilpailu sinänsä oli loistava ja osoitti uintiharrastuksen levinneen hyvin.”

Porin Pyrinnön mallikkaasti hoitamissa kisoissa oli tavoiteltavana 56 henkilökohtaista Siniviittamestaruutta.

Kai Flinckman; poikien, 14, ponnahduslautahyppy vaatii keskittymistä, vaikka korkeutta laudalla oli vain metrin verran.

Joulu- vai kesäkatu?

Kesäkadusta kävisi Rooman Borgognona-joulukatu. Kadun kauppiaat ovat levittäneet jalankulkijoille vihreän maton, suihkulähteet solisevat ja etelän kasvit viheriöivät seinustoilla.

