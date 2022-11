Riitta-Eliisa Laine

”Kun te olette ainoa luotettavan näköinen henkilö radion henkilökalenterissa, haluan kirjoittaa Teille”, sanoi paraislainen rouva kirjeessään mainos-tv:n entiselle asiaohjelmajaoksen päällikölle Matti Kohvalle.

Matti Kohva on kylläkin jo parin vuoden ajan ollut Finnfacts-instituutin toimitusjohtaja, mutta nimi ja kasvot ovat rouvan käytössä olleessa vuoden 1969 kalenterissa.

No; joka tapauksessa kirje löysi vihdoin viimein perille toimitusjohtaja Kohvan luo, joka parhaillaan ihmettelee mitä tehdä kirjeessä olevan ehdotuksen vuoksi.

Rouvan ongelmana on tv-kuuluttajatar Tuula Rosenqvist, joka on kuulemma tehnyt hänen miehensä hassuksi. Mies istuu illat pitkät tv:n edessä odottamassa Tuulan esiintymistä, ja perhe-elämä on mennyt ihan mullin mallin.

Talousasiatkin ovat vähän takapajulla, kun mies piilottaa huushollirahat milloin minnekin kaapin alle tai komeroihin, jotta rouvalla olisi puuhaa miehen ihaillessa toista kaunotarta tv-ruudussa.

Rouva toivoo kovasti, että Matti Kohva pyytäisi Tuula Rosenqvistia olemaan edes hiukan vähemmän hurmaava, niin perheonni pääsisi ehkä taas kukoistamaan Paraisilla.

UKK:n jatkoaika selvitetään nopeasti

Pääministeri Kalevi Sorsan johtama toimikunta ryhtyy perjantaina tutkimaan, ”miten presidenttikysymys tulisi valtakunnan edun mukaisesti mahdollisimman nopeasti ratkaista.”

Puoluejohtajien ”kahdeksikko” kartoittaa vaihtoehdot Urho Kekkosen valitsemiseksi uudelleen tasavallan presidentiksi.

Toimikunnan asettamisesta sovittiin pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa pidetyssä puoluejohtajien neuvottelussa.

He katsoivat, että ”kansainvälinen tilanne edellyttää ulkopoliittisen linjamme jatkuvuuden turvaamista viivyttelemättömällä presidenttikysymyksen ratkaisulla”.

Sdp:n koolle kutsuman neuvottelun anti oli toimikunnan asettaminen. Puoluejohtajien kerrottiin olleen ”erittäin varovaisia” kannanmäärittelyissään: keskustelut olivat tunnustelevia menemättä pintaa syvemmälle.

Kaikki söivät yksimielisesti yhdessä työlounaan: kinkkua, italiansalaattia, tillilihaa riisin kanssa ja päätteeksi kahvia.

Presidentti Kekkosen toimikauden jatkamisen keskeiset hahmot: pääministeri Kalevi Sorsa (vas. ) ja ulkoministeri Ahti Karjalainen (istuu keskellä) sekä keskustapuolueen johtaja Johannes Virolainen (Karjalaisen takana) aloittamassa UKK-neuvottelua. Oikealla astuu saliin Sdp:n johtaja Rafael Paasio, häntä vastapäätä on pääministerin sihteeri Jermu Laine.

Hölmöläiseltä vaikuttaa

Helsingin kaupungin suunnittelemassa uusitussa järjestyssäännössä on vaikka millä mitalla hyviä pykäliä, mutta kenen kumman neronleimaus piilee kissojen yöjuoksun kieltämisessä?

Samalla odotamme mitä suurimmalla mielenkiinnolla tietoa, että kuka se sitten joutuisi ajamaan takaa riijuulla olevaa mouruavaa kollia, kun siitä ensin on tehty asianmukainen rikosilmoitus.

Mielikuvituksessaan voi jo nähdä herkullisia tilanteita, joissa poliisiparka tai palomies saa pinkoa kissan perässä minkä jaloistaan pääsee, tai mahdollisesti aseella uhaten pakottaa sen painumaan kotiin yöpuulle.

Kissan mourunnassa on kyllä kestämistä, se myönnettäköön, mutta kaupungissa toikkaroi totta vie vielä häiritsevämpi ryhmä isokokoisempia kaksijalkaista kolleja, joita vastaan mikään järjestyssääntö ei näytä riittävän tehokkaalta.

Viranomaisille tulisi hölmöläisten touhulta vaikuttavaa lisätyötä ja samalla kielto varmasti houkuttelisi entistä suurempaan ja oikeutettuna pidettyyn ilkivaltaan noita sinänsä harmittomia otuksia kohtaan.

Tällaiselta vaikuttaa kissan kohtalo Helsingissä, jos kaupungin uusi järjestyssääntö kieltää sitä yöjalassa juoksulta.

Kaye tulee huomenna

Lähes viikon ehtii Danny Kaye tämänkertaisella vierailullaan viipyä Helsingissä.

Kayen saapumisajaksi on vahvistettu torstai-ilta klo 22.30 Helsingin lentoasemalle, mikä ihailijoille tiedoksi saatettakoon.

Seuraavana päivänä tähdellä on jo tiivis ohjelma, johon kuuluu mm. lehdistökonferenssi, käynti ylipormestari Auran luona ja tv-nauhoitus klo 18.30.

Lauantaina hän ryhtyy klo 11 harjoittelemaan vierailevan kapellimestarin rooliaan Helsingin kaupunginorkesterin kanssa Finlandia-talossa ja jatkaa harjoituksia sunnuntaina tiukan häiritsemiskiellon suojaamana.

Danny Kaye on ennen Suomeen tuloaan käynyt tervehtimässä lapsia Singaporessa.

Sibylla kuollut

Tukholma (Kari Kallio)

Ruotsin ensimmäinen nainen, prinsessa Sibylla kuoli tiistaina iltapäivällä kotonaan Tukholman linnassa 64 vuoden ikäisenä.

Hän olisi tammikuussa täyttänyt 65 vuotta.

Prinsessa Sibylla.

Hovin ilmoituksessa sanottiin prinsessan tilan heikentyneen äkkiä tiistain vastaisena yönä. Paikalle kutsutut lääkärit totesivat, ettei leikkaus olisi enää auttanut.

Prinsessa kuoli tiistaina 16 aikaan.

Prinsessa Sibylla leikattiin viime syksynä suolessa ilmenneen kasvaimen johdosta.

Leikkauksen jälkeen hän esiintyi hyvin rajoitetusti julkisuudessa.

Prinsessa Sibyllasta tuli Ruotsin ensimmäinen nainen vuonna 1965, jolloin kuningas Kustaa Aadolfin puoliso kuningatar Louise kuoli. Kuvassa prinsessa on saapumassa valtiopäivien avajaisiin.

Viimeisen kerran prinsessa Sibylla nähtiin perheen mukana julkisesti appensa, kuningas Kustaan syntymäpäivän kunniaksi järjestetyssä gaalaillassa Tukholman oopperassa.

Muuhun syntymäpäiväohjelmaan hän ei osallistunut.

Prinsessa Sibyllalla oli viisi lasta, joista nuorin, kruununprinssi Carl Gustaf (kesk.) keskustelee tässä äitinsä ja pääministeri Olof Palmen kanssa.

Opintolakossa mukana 10 000 opiskelijaa

Arviolta kymmenen tuhannen opiskelijan ilmoitettiin tiistaina osallistuneen valtakunnallisiin opintolakkotilaisuuksiin.

Lakon avulla opiskelijat pyrkivät kiirehtimään eduskunnan sivistysvaliokunnassa parhaillaan käsiteltävää lakiesitystä korkeakoulujen hallinnonuudistukseksi.

Yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta (YYÄ) vaativat lakkoilevat opiskelijat eduskuntatalon portailla.

Kaupunginjohtaja puhui jo konkurssista

Turku (HS)

Turun ensi vuoden talousarvio on rakennettu 16 pennin äyrin hinnalle.

Kaupunginvaltuusto on aiemmin hyväksynyt ennakkoäyriksi 15 penniä. Vajaukseksi jää yli 15 miljoonaa markkaa ja 16 pennin hinnallakin vajaus olisi yli miljoona markkaa.

”Olen kovin pahoillani tästä budjetista. En haluaisi viedä kaupunkia konkurssiin, mutta sitä se nyt on”, sanoi Turun kaupunginjohtaja Väinö J. Leino tiistaina.

”Budjetista oli tarkoitus tehdä realistinen, mutta siitä ei tullut sitä.”

Syksyn kuluessa on Sigyn-laiva saanut Aurajoessa seisoessaan uuden maston. Takilan korjaustöihin myöntää Turun kaupunki ensi vuoden budjetissaan 50 000 markkaa.

Oulunkylän seurakunnan monikäyttökirkko valmis

Oulunkylän kirkko Helsingissä on valmis.

Norrtäljentien ja Teinintien risteyksessä sijaitseva kaksikerroksinen monikäyttökirkko vihitään adventtisunnuntaina 3. joulukuuta.

Kirkon on suunnitellut arkkitehtitoimisto Heikki Castrén.

Toimivuuteen ja käytännöllisyyteen on pyritty Oulunkylän uuden kirkon suunnittelussa. Niinpä punatiilinen rakennus niin päältä kuin sisältäkin muistuttaa mahdollisimman vähän perinteistä kirkkoa.

Kerrosalaltaan vajaan 2 000 neliömetrin suuruisen rakennuksen kokonaiskustannukset sisustuksineen ja urkuineen ovat lähes 2,9 miljoonaa markkaa.

Arkkitehti Heikki Castrénin mukaan kirkosta on pyritty saamaan yksinkertainen ja monikäyttöinen.

Niinpä tiilestä, betonista ja lasista tehty laatikkomainen rakennus ulkoapäin muistuttaakin mahdollisimman vähän perinteistä kirkkoa kellotapuleineen.

Gloria in altissimus Deo eli kunnia Jumalalle korkeuksissa lukee suurimmassa Oulunkylän kolmesta kellosta. Sen sijaan suurta vuosilukua, joka kelloissa piti olla, ei kirkkoherra Toivo Viitasaari etsiskelyistä huolimatta löytänyt.

Viren toiseksi paras

Lontoo (Reuter)

Lasse Viren on valittu maailman toiseksi parhaaksi urheilijaksi tänä vuonna erään englantilaisen aikakausilehden äänestyksessä.

Päätöstä tekemässä oli urheilutoimittajia yli 40 maasta.

Parhaaksi valittiin Münchenin olympiakisoissa seitsemän kultamitalia voittanut uimari Mark Spitz.

Kolmannen sijan sai 100 ja 200 metrin juoksun kultamitalimies, neuvostoliittolainen Valeri Borzov.

Parhaaksi naiseksi on valittu samassa äänestyksessä neuvostoliittolainen voimistelija Olga Korbut, joka voitti Münchenissä kolme kultamitalia.

Seuraaviksi tulivat australialainen uimari Shane Gould ja englantilainen viisiottelija Mary Peters.

Katsauksen noin tämän päivän tapahtumiin luovat Mirja Pyykkö ja Raimo Lintuniemi television ykkösverkon Olipa päivä -ohjelmassa klo 20.30.

Koonnut Kari Lankinen

