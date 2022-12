Tihkusateessa syttyivät Helsingin jouluvalot lauantaina iltapäivällä, kun Aleksanterinkatu ja Kaisaniemenkatu avattiin joulukaduiksi.

Parhailla näköalapaikoilla tungoksessa olivat sadat isiensä hartioilla istuneet lapset, joiden iloksi soittokunnat ja paraatit marssivat katuja pitkin.

Kaisaniemenkadun, ”tien Joulumaahan”, avasi joulukaduksi Niilo Tarvajärvi klo 13.

Hän leikkasi kadun yli pingotetun punaisen nauhan komeassa Joulumaa-asussa, jonka huippuna oli Kemijärven käsityöseminaarin tyttöjen valmistama yhdistetty joulu- ja lapinaiheinen päähine.

Tarvan avattua joulukadun poliisien soittokunta tahditti sadan pikkutontun marssin Kaisaniemenkadun liikkeisiin, joista he keräsivät pari tuhatta lahjapakettia Helsingin invalidien ja sokeain sekä SOS-lapsikylien hyväksi.

Itsenäisyyspäivän paraatiin mennään kuin Väinö Linnan tuntemattomat

Irene Huurre, Riihimäki (HS)

Sotaväen ei ole niin helppoa marssia kasarmeistaan ulos, kuin luulisi.

Ei edes itsenäisyyspäivänä, kun Riihimäellä pääparaatissa marssii 800 miestä ja Hämeenlinnassa sivuparaatissa peräti parituhatta.

Paraateja on kaikilla tärkeimmillä varuskuntapaikkakunnilla.

Asenne paraatiin on vähän kuin Linnan tuntemattomilla: ei sinne riemusta hyppien ja keikkuen mennä, sanottiin Riihimäellä, jossa viikon vaihteessa katsottiin kestääkö tori paraatijoukkojen painetta.

Tahtia, ryhtiä ja ojennusta hiottiin myös Hämeenlinnassa itsenäisyyspäivän paraatia varten: ”Minä olen kenraali”, sanoi kapteeni.

”Räpiköinti pois. Ja nyt sitten opetellaan katseen seuraamista. Mitäh', eihän teillä ole etuojennusta.”

Kahdeksan panssarivaunua, lempinimeltään ”nikitat”, tuodaan Parolasta junalla keskiviikkoaamuna Riihimäelle.

Erilaisia moottoriajoneuvoja on nelisenkymmentä. Lisäksi nähdään mm. raskaita kenttätykkejä.

Hän on tarkkana armeijan kenraaliharjoituksissa.

Mainonta väheni: Olutta myytiin entistä enemmän

Oluen myynnin on todettu kasvaneen sinnikkäästi vähentyneestä ilmoittelusta huolimatta. Muita alkoholijuomia on niitäkin mainostettu vähemmän, mutta myyty entistä enemmän.

Oluen mainostamiseen on käytetty sekä palstatilaa että varoja kolminkertaisesti viiniin ja väkeviin verrattuna. Tiedot ilmenevat Alkon hallintoneuvoston kertomuksesta alkoholiolojen kehityksestä vuonna 1971.

Tämän vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden tilasto kertoo myös, että samalla kun oluen myynti on noussut 11,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, on sen mainonta vähentynyt 13,3 prosenttia.

Voimapaperimiehen kasvot

Voimapaperimies, yliarkkitehti, punainen vuorineuvos, Yhtyneitten isä, Ruukinpatruuna ovat kaikki äskettäin kuolleen Juuso Walfrid Waldenin lempinimiä.

”Elämäni on ollut ihmisiä, paperia, työtä”, sanoi Juuso Walden, kun hänestä viime tammikuussa tehtiin televisio-ohjelmaa.

Hänen elämänsä oli ääretön kokonaisuus Valkeakosken, Simpeleen, Jämsänkosken ja Kaipolan tehtaiden ympyröissä. Hänen ”harrastuksenaan” oli tehtaan työläisten sosiaalisten olojen parantaminen.

Juuso Waldenia on kuvattu monin tavoin, hänestä on kerrottu lukemattomia tarinoita, häntä on haukuttu ja kehuttu.

Pertti Klemola kirjoitti pari vuotta sitten kirjan ”Viimeinen patruuna”.

Tapio Karreinen toimitti vajaa vuosi sitten Juuson minämuotoisen kirjan ”Minua sanotaan Juusoksi”.

Television tammikuussa tekemä ohjelma Juusosta nähdään uusintana kakkosverkossa.

Juuso Walden totuttiin näkemään lippalakki kallellaan päässä. Lakki oli osa hänen persoonallisuudestaan, jota tarkastellaan viime tammikuussa tehdyssä ohjelmassa television kakkosverkossa.

Vantaan ja Tukon kaupasta kiista

Annukka Arjavirta

Vantaalla kootaan rivejä taisteluun Tukon (Hämeenkylän kartanon) maiden ostosta kauppalalle. Puolesta ja vastaan.

Kaupan vastustajien tuntomerkki: todennäköisesti sosialistisen puolueen jäsen. Tunnussana: kytkykauppa, jonka kaikkia seurauksia ei yritetäkään selvittää.

Kannattaja: todennäköisesti ei-sosialisti tai korkea virkamies. Tunnussana: vuosikymmenen maakauppa, rahoitus järjestyi hienosti, kiire.

Ottaako kauppala silmät ummessa kantaakseen keskusliikkeen tuottamattomasta sijoituksesta koituvat kustannukset, kysyvät kaupan vastustajat.

Tuko ja Vantaan kauppala ovat jo useita vuosia neuvotelleet Hämeenkylän kartanon maiden kohtalosta.

Kiistan aihe: Hämeenkylän kartano, joka sijaitsee paikalla, missä aikoinaan oli ikivanha hämäläisten kauppapaikka meren muinoin ulottuessa sinne saakka.

Lystiä piisaa

Ainakin sen mukaan, mitä tv:ssä 29.11. klo 21:n uutisissa kansalle näytettiin, tuntuu herroilla ministereillä olevan kovin lystiä hallituksessa.

Maan asiat eivät ainakaan huolestuta.

Siinä juotiin limsoja, tupruteltiin sikaareja ja ennen kaikkea naureskeltiin.

Jopa vakavuudesta tunnettu ulkoministerimme oli vallan katketa nauruun!

Ja seuraavana aamuna pari ministeriä radiossa valitteli, miten kovasti hallitus joutui tekemään ”töitä”.

Ja minkälaisia ”töitä”?

Ei edes valmiiksi neuvoteltuun EEC-asiaan liittyviä lakiesityksiä saatu ratkaisuun, vaikka hyvin tiedettiin asian kiireellisyys ja tärkeys koko maan kannalta.

I h m e t t e l e v ä t

Taitoluistelu sopii 80-vuotiaillekin

Taitoluistelu sopii kaikenikäisille.

Neuvostoliitossa on mukana 80-vuotiaitakin, kun sarjajako on tehty 10 vuoden välein.

”Iäkkäiltä ei enää odoteta huipputuloksia, mutta luistelu pitää heidät hyvässä kunnossa”, sanoi Igor Kabanov, taitoluistelun SM-kisoissa vierailevien neuvostoliittolaisten esiintyjien johtaja.

– –

Kansainvälisessä näytöksessä sunnuntaina esiintyy kolme neuvostoliittolaista taitoluistelijaa, jotka ovat maansa valioita.

Kabanov arvioi Elena Kotovan ja jäätanssiparin Svetlana Alekseeva & Aleksandr Boitchuk yltävän suunnilleen kolmannelle sijalle Neuvostoliiton arvolistalla.

Elena Kotova Neuvostoliitosta esittelee taitojaan kansainvälisessä näytöksessä tänään Helsingin jäähallissa.

Hannele, 14, luisteli parhaiten

Hannele Koskinen oli paras sekä pakollisissa kuvioissa että lyhytohjelmassa naisseniorien taitoluistelun SM-kisojen avauspäivänä Helsingin jäähallissa.

Kilpailut käydään ensimmäisen kerran Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) vahvistamien uusien sääntöjen mukaan.

Mestaruuden puolustaja Tarja Näsi sijoittui kummassakin osassa Hannelen jälkeen toiseksi.

Molemmat tytöt edustavat Helsingin Taitoluisteluklubia (HTK).

Hannele Koskinen sai varmasta ja vauhdikkaasta lyhytohjelmastaan tuomareilta parhaat pisteet. Hannele, 14, voitti viime kaudelta juniorien Pohjoismaiden mestaruuden.

Amin on iloinen

Kampala (AP)

Ugandan presidentti Idi Amin sanoo olevansa niin iloinen Tshadin päätöksestä katkaista diplomaattiset suhteet Israeliin, että hän kantaisi mielellään presidentti Francois Tombalbayea selässään.

Amin lähetti Tombalbayelle kutsun vierailla Ugandassa.

Tehdäkseen kutsusta houkuttelevamman Amin, joka on entinen armeijan nyrkkeilymestari, lisäsi: ”Kun olemme hyvissä väleissä vieraittemme kanssa, sattuu usein, että kannamme heitä selässämme. Olen niin onnellinen vierailustanne, että kantaisin teitä mielelläni selässäni.”

Tombalbaye katkaisi suhteet Israeliin tiistaina.

Hän sanoi toimenpiteen tarkoituksena olevan poistaa kaikki epäilykset siitä, ”ettemmekö olisi solidaarisia arabikansoihin kuuluvien afrikkalaisten veljiemme kanssa”.

Idi Amin on iloissaan luvannut ottaa Tshadin presidentin Francois Tombalbayen reppuselkään tämän katkaistua suhteet Israeliin.

Koonnut Kari Lankinen

