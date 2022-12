Haisevat roskakasat lisääntyivät lauantaina Panisin katujen varsilla, kun kaupungin kadunlakaisijat päättivät jatkaa lakkoaan ainakin vuorokaudella. Suurin osa lähes 4 000 kadunlakaisijasta on pohjoisafrikkalaisia arabeja tai muita afrikkalaisia. He vaativat parempia palkkoja ja työoloja. Lakko jatkui lauantaina kolmatta päivää. Lakkolaiset pitävät sunnuntaina kokouksen, jossa he päättävät lopetetaanko lakko.