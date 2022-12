Taiteilijaprofessori Matti Saanio on saanut valmiiksi kalottialueen elinympäristöstä, ihmisistä ja luonnosta kertovan valokuvateoksen ”Missä Golfvirta jäätyy”. Pohjoisen kuvaaja Saanio on kiertänyt useiden vuosien ajan Jäämeren rantoja Norjasta Neuvostoliittoon. Raportti on julkaistu suomeksi, norjaksi ja englanniksi.