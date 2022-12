Helsingin naistenklinikalla kokeiltiin perjantaina kahta leikkausta akupunktiopuudutuksen avulla. Puuduttajana toimi ruotsalainen akupunktioon erikoistunut Stefan Kosic.

Leikkaukset kiinnostivat kovasti anestesialääkäreitä, joita oli paikalla noin kymmenkunta, monet heistä pääkaupungin ulkopuolelta.

Ensimmäiselle potilaalle, 43-vuotiaalle naiselle, suoritettiin kohdun kaavinta. Kosic pisti yhteensä kahdeksan neulaa molempien jalkojen ison varpaan ja etuvarpaan väliin, vähän nilkan yläpuolelle pohkeen sisäpuolelle, polven yläpuolelle ja reisiin.

Kaavinta onnistui, potilas sanoi tunteneensa jossakin vaiheessa vain pientä epämukavuutta.

Toisena leikkauksena oli kohdun poisto. Itse leikkauksen teki professori Paavo Vara.

Naistenklinikalla tullaan lähiaikoina jatkamaan kokeiluja akupunktiopuudutuksen avulla tehdyillä leikkauksilla.

Sorsan UKK-ryhmä koolle

”Minulla ei ole presidenttikysymyksen ratkaisun suhteen uutta esitettävänä”, totesi presidentti Urho Kekkonen, jonka pääministeri Sorsa ja vahtimestari Väkevä ottivat vastaan.

Pääministeri Kalevi Sorsan johtama UKK-ryhmä kokoontuu tiistai-iltana käsittelemään presidentti Urho Kekkoselle mahdollisesti tehtävää puolueiden yhteistä suostuttelupyyntöä ja valintakysymystä. Tähän tähtäävät neuvottelut käynnistyivät kiireesti perjantaina.

Sorsa tapasi perjantaina Kekkosen, joka ilmoitti, ettei hänellä ole ”presidenttikysymyksen ratkaisun suhteen uutta esitettävää.”

Hän oli torstai-iltana vapauttanut itsensä huhtikuussa antamastaan lupauksesta olla käytettävissä vuoden 1974 jälkeen tasavallan presidenttinä.

Pääministeri keskusteli perjantaina puoluejohtajien kanssa ratkaisun löytämiseksi yllättäen syntyneeseen presidenttikysymykseen.

”Lopulliset neuvottelut” alkavat ensi viikon alussa, kun Rkp:n, Lkp:n ja Skl:n päättävät elimet ovat käsitelleet Sorsan aikaisemmin tekemän ehdotuksen.

Sorsa korosti julkisuuteen antamassaan tiedotteessa nyt tehtävien päätösten ratkaisevaa merkitystä maan poliittiselle tulevaisuudelle.

Myös keskustapuolueen hallituksen työvaliokunta kiirehti neuvotteluja Kekkosen uudelleen valinnasta ja ilmoitti pitävänsä välttämättömänä vetoamista presidenttiin, että hän olisi valtakunnan edun vuoksi edelleen käytettävissä.

Oman suolansa presidenttikysymykseen heitti ulkoministeri Ahti Karjalainen, joka antamassaan lausunnossa korosti Paasikiven-Kekkosen linjan turvaamista, mutta jätti mainitsematta henkilön nimen.

Vesku Suomesta, Arja maailmalta

Vesa-Matti Loiri

Raimo Möysä

Vesa-Matti Loiri ja Arja Saijonmaa, kaksi laulajaa ja näyttelijää. Vesku on tehnyt levyn Suomesta ja Arja laulaa Mikis Theodorakisin kreikkalaispohjaista musiikkia.

Veskun levy on tehty Pitäjänmäellä, Arjan Helsingissä ja Pariisissa.

Lähtökohdat ovat varsin erilaiset kuten myös lopputulos. Kumpikaan ei ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Kiire paistaa läpi molemmista levyistä, mutta siinäkin on eroa.

Veskua kuuntelee paikka paikoin todella mielellään, mitä ei voi sanoa Arja Saijonmaan levystä.

Veskun levyn nimi on yksinkertaisesti ”Vesku Suomesta”. Kappaleet ovat niin kotimaisia kuin vain vuosikymmenien aikana syntyneet kansanlaulut voivat olla. Laulut on vain puettu uusiin vaatteisiin sovittamalla ne nykymusiikin kuvioihin. – –

Arja Saijonmaa

Arja Saijonmaan levylle on koottu joukko tunnetuimpia Theodorakisin sävellyksiä alkaen ”Tuskasta” ja päätyen ”Teurastamo-Andreassiin”. Laulujen taustat äänitettiin Theodorakisin viime talvisen vierailun yhteydessä Suomessa ja laulu purkitettiin Pariisissa.

Laulut seuraavat melko uskollisesti Theodorakisin kahdesta vierailusta tuttuja kuvioita. Arja laulaa parhaansa mukaan rinta täynnä laulujen tunnetta ja sanomaa.

Levyn teossa on varmasti ollut aimo annos rehellisyyttä ja totista yritystä. Arja on kehittynyt jatkuvasti laulajana ja oppinut yhä paremmin tulkitsemaan Theodorakisin sävellyksiä. Tästä kaikesta huolimatta levy on pettymys.

Levy on kokonaisuudessaan huippuyksitoikkoinen. Kappale toisensa jälkeen on samaa ilmeettömyyttä vaikka sävelmä vaihtuu. Sovitukset seuraavat Theodorakisin monista levyistä tuttuja latuja, ja niiden ei voi sanoa kaikkein parhaiten aina sopivan Arjalle. Lopputulos on todella tylsä, sävyjä ei löydä etsimälläkään.

Vesku ja Arja ovat kumpikin laulajia, jotka laulavat normaalista kevyen musiikin tuotannosta poikkeavaa musiikkia. Siinä missä Vesku viimeisimmällä levyllään laulaa huonosti, laulaa Arja omallaan vastaavasti tylsästi.

Fredi johtaa lp-listaa jytäpopparit kannoillaan

Kotimaiset esiintyjät paransivat asemiaan huomattavasti Suomen single-levyjen myyntitilastossa marraskuussa. Kaikkiaan löytyy listan kymmenen parhaan joukosta kuusi kotimaista esitystä.

Korkeimmalle kapusi Jari Huhtasalon laulu ”Äideistä parhain”, joka on toisella tilalla.

Tiukasti sen kannoilla seuraavat Fredin ”Puhu hiljaa rakkaudesta” ja Sammy Babitzinin voittoisa syksyn sävel ”Daa-da daa-da”.

Ulkomaisista esiintyjistä suurinta suosiota nauttii edelleen englantilainen Sweet-yhtye, jolla on kaksi levyä kymmenen eniten myydyn joukossa. Lähes yhtä suuressa suosiossa on tikittävä maissisävellys ”Pop Corn”, joka on listan ykkösenä ja 14:llä tilalla.

Lp-levyjen listalla suomalaisten laulajien mainetta puolustaa Fredi yksinään. ”Niin paljon kuuluu rakkauteen” johtaa listaa kannoillaan pitkä rivi ulkomaisia esiintyjiä.

Fredin lisäksi ei kymmenen parhaan joukkoon päässyt muita kuin ”Toivekonsertti 48”, joka sijoittui kymmenenneksi.

Jytäpopparit Black Sabbath ja Uriah Heep kohosivat odotetusti kärkikolmikkoon uusimmilla levyillään. Myös mascara-rockaajat Alice Cooper ja David Bowie pärjäilevät hyvin Suomenkin levymarkkinoilla. Sijaluvut ovat viides ja seitsemäs.

Turistien vältettävä maatiloja ulkomailla

Suu- ja sorkkatautiviruksen torjumiseksi Suomesta maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintäosasto pyytää Itä-, Etelä- ja Keski-Eurooppaan matkustavia välttämään käyntejä maatiloilla.

Jos käyntejä ei voida välttää on käytettävä ainakin suojavarusteita, joita ei sitten saa tuoda Suomeen.

Maatiloilla vierailleiden on lisäksi syytä kotiin palattuaan ensiksi saunoa kunnolla ja saunottaa myös asusteensa puolen tunnin ajan vähintään 70 asteisessa löylyssä. Yhtä kovat löylyt pitää eläinlääkintäosaston mukaan antaa myös epidemiamaista kotoisin oleville ulkomaalaisille, jos he tahtovat Suomessa vierailla karjasuojissa. – –

Helposti tarttuvaa suu- ja sorkkatautia esiintyy parhaillaan hälyttävässä määrin Unkarissa, Jugoslaviassa, Tshekkoslovakiassa, Romaniassa ja Espanjassa. Viimeksi tauti on levinnyt myös Englantiin.

Näistä maista ei tuoda Suomeen eläimiä tai lihaa, joten vain matkailijat voisivat tuoda viruksen.

Suomessa suu- ja sorkkatautia esiintyi viimeksi vuonna 1959.

Lontoo luopui jouluvaloistaan

Tällaiselta näyttää Lontoon Regent Street tänä jouluna ilman perinteistä juhlavalaistustaan, joka todettiin liian kalliiksi.

Lontoo (Marjaliisa Betts)

Liian kallista! päättivät Regent Streetin rikkaat kauppiaat. Niinpä Lontoon hienoin katu on tänä vuonna ilman perinteisiä jouluvalojaan.

Tänä jouluna Lontoon tunnetuin joulukatu on pimeä, mutta ei tyhjä.

Kadun täyttävät henkilöautot, kaksikerroksiset bussit ja jalkakäytävien väki. Ostoksilla on ylellisyysrouvia turkkeineen ja siroine pikkukenkineen sekä paljon ulkomaalaisia.

Kuinka moni siinä huiskeessa huomaa, että jouluvaloja ei tänä vuonna ole? ”Asia on minusta yhdentekevä”, sanoi sihteeri Vivien Cocks, joka työskentelee Regent Streetillä.

Virkamies Albert Ward sen sijaan kaipasi jouluvaloja: ”Minusta ne pitäisi olla. Ne ovat osa normaalia mainostamista”, hän sanoi. Hän ei uskonut joulukadun kustannuksien tuntuvan juuri missään. – –

Lontoon jouluisin näky tänä vuonna on Regent Streetin poikkikadulla, Oxford Streetillä. Se on tavaratalo Selfridges, jonka julkisivua kattavat lukuisat valaistut joulukuuset ja jonka alakerran mahtavat näyteikkunat on tänä vuonna rakennettu täyteen jättiläiskokoisia Liisa Ihmemaassa -kirjan satuhenkilöitä.

Oxford Street on myös ollut jonkin aikaa joulukatuna. Sen jouluvalaistus lopetettiin nelisen vuotta sitten.

Jouluvalaistusta on joskus ollut myös ainakin Carnaby Streetillä, South Molton Streetillä ja Kensington High Streetillä

Chaplin aloittaa ”Oikun” viivästyneet kuvaukset

Chaplin, 83, ei hellitä. Uusi elokuva on tulossa.

Charlie Chaplin aikoo seitsemän vuoden tauon jälkeen ryhtyä uuden elokuvan tekoon. 83-vuotias mestarikoomikko ja ohjaaja aikoo ohjata elokuvan, jonka työnimenä on The Freak (oikku).

Pääosissa nähdään kaksi hänen tyttäristään, Josephine ja Victoria. Isä Charlie esiintyy myös itse kamerojen edessä pienessä tehtävässä.

Chaplinin hyvä ystävä Jerome Epstein todennäköisesti tuottaa elokuvan, joka aiotaan kuvata Englannissa. Hanke ei ole uusi; Chaplinin aikomus oli aloittaa työt jo vuosi sitten, mutta silloin ne eivät päässeet kuvausasteelle.

Edellinen Chaplinin ohjaama elokuva, johon hän myös teki käsikirjoituksen, oli Hongkongin kreivitär, pääosissa Sophia Loren ja Marion Brando.

Charlie Chaplin on jo vuosia asunut perheineen Sveitsissä. Useat Chaplinin lapsista ovat elokuva-alalla. Tunnetuin heistä on Geraldine Chaplin, joka on jo tehnyt monta filmiä. (STT)

Kruunulla saa markan Tornion joulukaupassa

Haaparanta (TT)

Kilpailu ruotsalaisista asiakkaista Suomen ja Ruotsin välisessä rajakaupassa kiihtyy suomalaisten kauppiaiden kesken joulun lähestyessä. Huipentuma saavutettiin erään torniolaisen liikkeen ilmoitettua vaihtavansa Ruotsin kruunuja vastaavan määrä Suomen markkoja.

Kyseinen liike ilmoitti maksavansa 100 markkaa 100 kruunusta, mikä merkitsee lähes 15 prosentin alennusta Suomessa voimassa oleviin hintoihin.

Suomen markan vaihtokurssissa on viime aikoina tapahtunut jyrkkää nousua ja laskua.

Uusi tunnus autoliiton tiepalvelulle

Autoliiton tiepalvelu saa uuden tunnuksen. Vanhat autoklubin ja Suomen autoliiton kattokilvet korvataan keltaisella yhtenäisellä tunnuksella.

Uusien tunnusten myötä autoliitto vähentää palvelumiestensä määrää. Edeltäjiltä ”perityt” runsaat 400 miestä on tarkoitus supistaa lähes puoleen. – –

Vapaaehtoisuuden karsiminen saattaa tuntua oudolta, mutta halutaan mieluummin tositilanteessa toimiva järjestelmän kuin nimiä paljon listoille.

Kokoeroa on, vaikkei ikäeroa

Kylmänä päivänä on hyvä, jos omistaa lämpimän ystävän. Vilusta värisevä pikku chihuahua kiipeää muhkean bernhardilaisen selkään lämmittelemään. Kokoeroa on vaikkei ikäeroa. Molemmat ovat yhdeksän kuukautta vanhoja.

Koonnut Jarkko Rahkonen

