Lucky Luke on sarjakuvalehtien harrastajille hyvä tuttu jo ennestään, mutta piirroselokuvan sankarina hän on uusi vaikuttaja.

Ranskalais-belgialainen piirroselokuva pohjautuu René Goscinnyn kirjoittamiin ja Morrisin piirtämiin sarjoihin ja kuvailee lennokkaasti oikeaoppisen lännen kaupungin syntyä, kasvua, kukoistusta ja häviötä.

Sankarina on häiriintymätön ketjupolttaja, niukkasanainen Lucky Luke.

Lucky Luken hepo Jolly Jumper välillä kyllä päihittää hänet shakissa, mutta toimii myös monipuolisena apurina.

Lucky Luke tulee ohjelmistoon jo tällä viikolla ja soveltuu kouluikäisille ja siitä eteenpäin.

Valmentajan pyyntö Lasse Virenille: Jätä Suomi

Lasse Virenin valmentajan Rolf Haikkolan toiveet eivät lähipäivinä kohdistu pelkästään joulupukkiin.

Valmentajan hartain toive on, että Lasse pakkaisi matkalaukkunsa ja lähtisi nopeasti pois Suomesta.

Valmentajan toiveet eivät johdu epäsovusta valmennettavan kanssa. Päinvastoin. Rolf Haikkola on huolestunut suojattinsa tilasta.

Münchenin kultamitalimiehet ovat olleet kisojen jälkeen haluttua tavaraa kaikenlaisiin kissanristiäisiin ympäri maata ja välillä jopa rajojen ulkopuolellekin.

– –

Puheita, kättelyitä, nimikirjoituksia, liikkumista paikasta toiseen ja päivästä toiseen. Uni jää vähäiseksi. Harjoitus samoin.

”Tämän juoksemisen piti päättyä jo joulukuun alkuun, mutta pahalta näyttää.”

”Pyytäjiä on paljon, eikä Lasse osaa sanoa ei. Hän on aivan liian hyväluontoinen. Ainoa keino saada hänet pois kierteestä on saada hänet pois maasta.”

Rolf Haikkola on huolissaan Lasse Virenin kiireistä.

Amatööritaidon ylärajoilla

Julius Heikkilä

Amatöörien vast’ikään pidetyt pop-yhtyeiden SM-kilpailut olivat järjestyksessä kolmannet.

Samat tunnusmerkit, jotka olivat vankkoina näkyvissä jo vuosi sitten, ilmenivät nyt vieläkin murskaavampina: maaseutupopin tason hämmästyttävä kohoaminen ja sen leveyden todistautuminen.

– –

Niukin naukin voittanut seinäjokelainen Suikkis osoittautui joka suhteessa kunnioitettavan kunnianhimoiseksi yritykseksi.

Jo valtava kokoonpano — peräti alun toistakymmentä vauhtihenkilöä — kielii aivan poikkeuksellisista tavoitteista, ja katteena ponnistuksien onnistumiselle ilmeni kautta linjan luotettavaa ammattitaitoa.

Tämänvuotiset amatööripopin mestarit vauhdissa. Trumpettisektio puhalsi erisukupuolisuudestaan huolimatta vertauskuvallisesti yhteiseen hiileen ja käytännössä samaan mikrofoniin. Lähinnä Irma Risku, sitten itse Suikkis, Esko Jääskä ja oikealla Paavo Sillanpää, basso.

– –

Tabula Rasan valttikortteina oli kolmikon saumattoman yhteistyön lisänä itse tehty materiaali.

”To The Sea” osoittautui pitkäksi, moniosaiseksi, vaihtuvia tempojaksoja sisältäväksi teokseksi, jossa kiistämättä oli roppakaupalla hyviä ideoita.

Kuitenkin pitemmän tähtäimen suunnitelma ei ollut kantanut aivan loppuun saakka, koska tietynlainen jäntevä kokonaishahmo sävellyksestä puuttui.

Sen tekijä, kitaristi Heikki Silvennoinen kunnostautuikin nimenomaan tässä yhteydessä enemmänkin soittavana ja laulavana taiteilijana kuin musiikkia keksivänä kynäniekkana.

Ritva Valkama on Opaali

”Opaali on timantti”, John Patrickin uusi komedia ennestään ”Rakkaan murhakoplan” päähenkilönä tunnetusta mainiosta roskisdyykkarista, on liitetty Tampereen Teatterin suuren näyttämön ohjelmistoon.

Eila Lappalaisen ohjaamassa esityksessä nähdään Ritva Valkama Opaalina, joka pormestarin vaalikampanjan innoittamana päättää itsekin asettua vaaliehdokkaaksi.

Minna Aro ja Voitto Nurmi Opaalin asumuksessa, jonka on lavastanut Veikko Mäkinen, sekä Ritva Valkama itsenään Opaalina.

Kraatteri yllätti

Houston (UPI)

Viimeiset Apollo-astronautit tekivät keskiviikkona yhden tärkeimmistä tieteellisistä löydöistä kuussa.

Jack Schmitt ja Eugene Cernan löysivät syvän oranssinvärisen kraatterin, joka on mahdollisesti syntynyt tulivuoren purkauksen seurauksena.

Kraatterin luota kerätyt näytteet ovat mahdollisesti iältään nuorimpia, mitä kuusta on koskaan löydetty.

Koettelemalla kuujeeppinsä suorituskykyä äärimmilleen ja käyttämällä happivarastonsa lähes loppuun astronautit ajoivat myös kahdeksan kilometrin päässä sijaitsevan korkean vuoren rinteelle ja keräsivät näytteitä, jotka puolestaan saattavat olla vanhimpia kuusta löydettyjä kiviä.

Astronauttien Jack Schmittin (vas.) ja Eugene Cernanin poraukset toivat esiin uutta materiaalia, jota ei vielä ole maanpinnalle tuotu.

Nuhteet ja varoitus tulossa kolmelle Smp:n edustajalle

Eduskunnan puhemiehen nuhteet ja varoitus odottavat kolmea vennamolaista kansanedustajaa, Veikko Vennamoa, Rainer Lemströmiä ja J. Juhani Kortesalmea.

Eduskunnan puhemiesneuvosto teki rangaistusesityksen keskiviikkona todeten, etteivät kyseisten edustajien puheenvuorot ns. puoluelain käsittelyssä täyttäneet valtiopäiväjärjestyksen vaatimusta, jonka mukaan ”edustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti”.

Nuhteet ja varoitus uhkaavat kolmea vennamolaista kansanedustajaa, Veikko Vennamoa (vas.), Juhani Kortesalmea ja Rainer Lemströmiä, jotka istuvat peräkkäin eduskunnassa. Syynä rankaisutoimiin on näiden kolmen käyttäytyminen, jonka puhemiesneuvosto ei katsonut mahtuvan enää valtiopäiväjärjestyksen edellyttämän vakaan ja arvokkaan käytöksen piiriin. Taustalla istuvat Smp:stä erotettu kansanedustaja Pentti Antila ja Sdp:n Lyyli Aalto.

Turvavöiden käyttö pakolliseksi

Tukholma (TT)

Turvavöiden käyttö tulisi saada pakolliseksi.

Tätä mieltä oli Tukholmassa koolla ollut pohjoismainen ministerikokous.

Se antoi hallituksille tehtävien esitysten teon pohjoismaisen liikenneturvallisuusneuvoston huoleksi.

Esitys hallituksille on tehtävä 1973 vuoden heinäkuun alkuun mennessä, päättivät ministerit.

Vesikoru

Nokian kumitehdas juhlii ensi vuonna 75-vuotispäiviään ja lahjoittaa siitä hyvästä Nokian kauppalalle suihkukaivon.

”Vesikehä”-niminen luomus on kutsukilpailun voittaneen kuvanveistäjä Veikko Eskolinin käsialaa.

Pontunpuistoon, Nokian keskustaan rakennettava suihkukaivo muodostuu vesikaarista, jotka ohjataan molemmin puolin puistoalueen läpi virtaavaa puroa.

Vesikaariin suunnataan lisäksi valo, jolloin saadaan syntymään sateenkaaren vaikutelma.

Suihkukaivo valmistuu ensi elokuussa, jonka jälkeen nokialaiset voivat ylpeillä ilmeisesti maan kauneimmalla suihkukaivolla.

Tällaiselta ja luonnossa vielä kauniimmalta näyttää Nokian keskusta ensi kesänä. Nokian kumitehtaan lahjoittaman suihkukaivon on suunnitellut kuvanveistäjä Veikko Eskolin.

Hautajaissaattueet tunneliin Riistavedellä

Kuopio (HS)

Arkkujen kantaminen ja muukin liikenne kirkosta Kuopion—Joensuun valtatien toisella puolella olevalle hautausmaalle helpottuu Riistavedellä Melalahdessa, kun alikulkutunneli valmistuu.

Autot ovat tähän saakka ikävällä tavalla häirinneet ruumissaattueita.

Tunnelia on alettu rakentaa tänä syksynä samanaikaisesti kirkon kupeessa olevan vanhan sillan levitystyön kanssa.

Romanttinen 1920-luvun alussa valmistunut kivisiltä on käynyt liian ahtaaksi vilkkaalle valtatien liikenteelle.

Riistaveden Melalahden kirkon ja hautuumaan välistä kulkee Kuopion—Joensuun valtatie. Vilkas liikenne häiritsee usein kirkonmenoja ja tilanteen helpottamiseksi rakennetaankin nyt valtatien ali tunneli.

Mieto uuni kypsentää mehevän kinkun

Kinkun paistamisessa on omat niksinsä.

Nykyisin suositellaan alhaista lämpötilaa ja pitkää kypsentämisaikaa.

Kiireinen voi työntää kinkun aatonaaton iltana mietoon uuninlämpöön ja viettää itse rauhallisen yön.

Aamulla kinkku on valmis.

Kinkkujen koepaistaminen kuumassa ja miedossa uuninlämmössä osoittaa, että lempeä kypsentäminen säilyttää kinkun mehevänä. Kuumassa uunissa paistosliemi palaa ja kinkku kitistyy. Liha maistuu liian suolaiselta. Kahdeksan kilon kinkku kypsyy 140 asteessa 5,5 tuntia. Talteen saadaan lisäksi 600 g hyvältä maistuvaa ja tuoksuvaa paistolientä.

Miesvaltaisuutta naamioitiin

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Bonnin liittopäivillä tehtiin keskiviikkona historiaa valitsemalla Saksan liittotasavallan '”toisen miehen” paikalle ensimmäistä kertaa nainen.

Kansanedustaja Annemarie Rengeristä, 53, tehtiin valtavalla äänten enemmistöllä liittopäivien ja ylipäänsä läntisten kansanedustuslaitosten ensimmäinen puhenainen.

Hän on samalla ensimmäinen sosiaalidemokraatti tässä virassa, joka protokollan mukaan on arvojärjestyksessä kakkossijalla valtionpäämiehen jälkeen.

Naisten tasa-arvoisuuden esitaistelijat leimasivat kuitenkin Rengerin valinnan puhenaiseksi ”viikunanlehden asettamiseksi” liittopäiville.

Sen ylivoimainen miesvaltaisuus naamioitiin täten vähemmän silmiinpistäväksi.

Annemarie Renger, 53, Länsi-Saksan liittopäivien puhemies.

Alin ja Frazierin hidastelu piinaa nyrkkeily-yleisöä

Milloin Joe Frazier ja Muhammad Ali kohtaavat jälleen?

Tänä vuonna, ensi vuonna — kenties ei koskaan.

”Frazierin ja Alin uusinta nyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestaruudesta on ottelu, jonka koko maapallo haluaa todella nähdä”, kirjoittaa englantilainen urheilulehti Sportsworld.

On kulunut jo kaksikymmentä kuukautta siitä, kun Frazier löi Alin pisteillä Madison Square Gardenissa New Yorkissa.

”Se on epätavallisen pitkä aika urheilulajissa, jossa uusinnat ovat erittäin mielenkiintoisia. Koko nyrkkeilyn historiassa se poikkeaa käytännöstä.”

Koko maailma odottaa milloin Ali (oik.) ja Frazier (vas.) ovat taas nenät vastakkain. Odotetaan myös, kumman nenä kärsii eniten uusinnassa.

M.A. tapasi Danny Kayen

Unicef-lähetti Danny Kaye tapasi äskettäisellä Suomen vierailullaan M.A. Nummisen, joka ojensi Dannylle Nigeria/Zaria -kampanjan hyväksi tekemänsä levyn. Dannyn ja Mauri Anteron ensitapaaminen oli Helsingin lentoasemalla.

Koonnut Kari Lankinen

