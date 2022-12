Ostaja kaipaa tietoa

Tukeva iloisenvärinen muovipyörä on lastentarhojen suosituimpia leluja, 26 mk. Keskellä monikäyttöinen narusta vedettävä puulelu. Tappeja eli matkustajia osaa aika pienikin lapsi asetella paikoilleen, myöhemmin niitä voi kaataa pallolla kumoon kuten keiloja. Puinen keinuhevonen maksaa 54 markkaa. Liikkuvan lapsen leluja.

Joulupukin avustajan kannattaa miettiä hetki ennen kuin lähtee lelukauppaan. Millainen lelu on juuri nyt lapsen kehitystason mukainen? Mitä lapsi tarvitsee?

Pienen lapsen vanhemmilta voi kysyä etukäteen, isompi lapsi osaa itse kertoa toiveistaan.

Ellei pidä päätä kylmänä, sortuu lelukaupan runsaudessa ja hälinässä helposti turhiin tavaroihin, ala-arvoiseen rihkamaan tai leluihin, joilla ei voi leikkiä.

Kaikkein halvimmista muovitavaroista on saajalle useammin surua. Kapine ei kestä edes koekäyttöä, vaan hajoaa käsiin. – –

Lapsi haluaa panna esineitä järjestykseen. 35 palan Mikki-Hiiri on eniten myytyjä palapelejä, sopii alle kouluikäiselle, 7.80 mk. Testilaatikko opettaa kokoa ja muotoja, sopii alle 3-vuotiallle, 8.15 mk. Labyrintti-pelissä kuljetetaan kuulaa, peli kehittää sorminäppäryyttä ja reaktionopeutta. Pelin hinta 42 mk, kolmen eri vaikeusastetta edustavan levyn hinta 11.70 mk.

Mekaanisten lelujen ostamista sopii myös harkita toisenkin kerran. Aikuisesta ne ehkä ovat hauskoja, mutta lapsi kyllästyy niihin helposti.

Leikkivälineiksi käyvät monet tavalliset kodin tavarat, esimerkiksi keittiön työvälineet. Melko varhain voi lapselle antaa myös oikeita työkaluja. – –

Lelun ostajalle heruu niukasti tietoa. Leikkikalu saattaa olla myrkyllinen tai muuten vaarallinen.

Neuvoja saa tuskin muilta kuin lelukaupan myyjiltä, mutta heilläkin on näin joulun edellä tulinen kiire.

Rakennuspalikoita luovaan toimintaan. Lakatuista neliskulmaisista palikoista oppii myös kalan, kukan ja marjan, myöhemmin kirjaimia ja numeroita. Palikat 6.90 mk. Iso laatikollinen maalattuja palikoita on käyttökelpoinen monta vuotta, hinta 12.50 mk.

Varastettu joulukuusi maksaa paljon

Itse metsästä haettu joulukuusi saattaa tulla kalliiksi: Helsingin kaupunki velottaa oma-aloitteisuudesta 20 markkaa jokaiselta alkavalta metriltä.

Joulukuusivarkauksia sattuu vuosittain pari-kolmesataa, kertoo Helsingin kaupungin metsänhoitaja Mikko Pitkäniemi, joka sunnuntaisella tarkastuskierroksellaan totesi sesongin olevan vielä edessä.

”Tavallisesti viimeinen viikonvaihde ennen joulua on vilkkain, tänä vuonna kuitenkin kiireisin aika siirtyy ilmeisesti jouluviikon keskivaiheille”.

Helsingin kaupungin metsiä vartioivat paitsi kiinteistöviraston omat metsäosaston vartijat myös ulkoiluosaston ja kaupungin muitten laitosten miehet sekä ratsastava poliisi. Myös tavallinen poliisi pitää silmällä kuusenkaatajia.

Sipoo torjuu aluesiirrot

Kaikki pääkaupunkiseudun aluesiirtopyrkimykset on torjuttava, sanovat Sipoon valtuustossa istuvien poliittisten puolueiden ryhmät lausunnossaan kunnanhallitukselle. – –

Helsingin kaupunki haluaisi Sipoosta Östersundomin alueen.

”Pakkoliitosalueitten asukkaiden kesken liitoshankkeet ovat herättäneet suurta levottomuutta.

Päinvastoin kuin mitä Helsingin kaupungin jättiläissanomalehti-ilmoituksissa on mainittu, eivät nämä asukkaat, jotka läheltä ovat voineet seurata miten hitaasti vuonna 1946 Helsinkiin liitetyt alueet ovat kehittyneet, voi uskoa, että liitoksesta aiheutuisi olojen pikaista paranemista. Valtaosa asukkaista vastustaa sen takia pakkoliitosta”, kirjelmässä sanotaan. – –

Kahden sipoolaisen ruotsinkielisen koulun ja niiden oppilaiden kohtalo on vaarassa alueliitoshankkeessa. Kouluja uhkaa lopettaminen ja oppilaita siirtyminen peruskoulun eduista kansakoulujärjestelmään. – –

Sipoossa pelätään, että Helsinki liitoksen jälkeen panisi ovet kiinni Östersundomin koulussa. Oppilaille löytyisi silloin lähin kansakoulu Vartiokylästä Helsingin puolella.

Jos Östersundom liitetään Helsinkiin, jakaa raja Östersundomin koulun oppilaat kahtia: Kaksi kolmasosaa (vas.) jää Sipooseen ilman koulurakennusta, kolmasosa (oik.) siirtyy Helsinkiin ja samalla peruskoulusta takaisin kansakouluun. Välissä ovat opettajat Sten Johansson, Gunnel Sjöholm, Karin Häggblom.

Euroviisujen valinta järkeistyy

Tuskin on ”Syksyn sävel” -kilpailun lähes skandaalimaisten lopputulosten aiheuttama suuttumus ehtinyt laantua, kun jo lähestytään toista perinteisesti mieliä kuohuttavaa tapahtumaa: euroviisuja, niiden valintaa.

Eräs valinta on jo tehty. Yleisradion raati — Heikki Seppälä ja Ossi Runne TV 1:n viihdetoimituksesta, Erkki Melakoski ja Heikki Harma radiosta — valitsi kaksitoista säveltäjää, joilta pyydetään teokset kilpailuun. Nämä ovat: Jaakko Salo, Esko Linnavalli, Rauno Lehtinen, Kari Kuuva, Seppo Paakkunainen, Eero Koivistoinen, Jukka Kuoppamäki, Aarno Raninen, Lasse Mårtensson, Frank Robson ja Valto Laitinen.

Muiden kansalaisten uuras sävellystyö mitätöitiin siis kertaheitolla. Eikä tässä kaikki. Kansaa ei myöskään kuulla lopullista edustuskappaletta valittaessa. Ei siis mitään kansanäänestystä!

Sen sijaan taaskin radion musiikkiväestä koottu uusi raati nimeää parhaimmat. – –

Demokratian itsepuolustus ei siis toiminut. Tässä tapauksessa näin on hyvä. Ylemmiltäkin tahoilta on meitä varoitettu kansanäänestyksen vaaroista; vain harvoissa tapauksissa rahvaan arvostelukyky on riittävä. – –

Tänä vuonna kilpailukappale saadaan muuten esittää millä kielellä hyvänsä (Savoksikin). Mielenkiintoista nähdä kuinka moni lähtee tälle linjalle.

18 nuorisonohjaajaa valmistui H:gissä

Nuorisotyöntekijäin ammattikursseilta, jonka järjestivät Helsingin ammattioppilaitokset, on valmistunut 18 ensimmäistä nuorisotyöntekijää. – –

Kurssin käyneille on löytynyt suhteellisen helposti heidän koulutustaan vastaavaa työtä. Koulutus kesti noin vuoden tammikuun puolivälistä joulukuun puoliväliin.

Ensimmäiset toimintaterapeutit valmistuneet

Maamme ensimmäiset yksitoista toimintaterapeuttia, joista kaksi on miespuolista ovat valmistuneet.

Koulutus on kestänyt 2,5 vuotta ja koulutuspaikkana on Helsingin sairaanhoito-opiston toimintaterapeuttijaosto.

Noin kolmannes koulutuksesta on käytännön opetusta, joka tapahtuu sairaaloissa ja hoitolaitoksissa.

Pääsyvaatimuksena kurssille on ylioppilastutkinto.

Best ei ole enää kaupan

Manchester (UPI)

Manchester United ilmoitti torstaina, että George Best on aloittamassa jälleen harjoittelun eikä ole enää siirtolistalla.

Kaupanhieronta George Bestistä on toistaiseksi päättynyt.

United asetti Bestin, 26, siirtolistalle joulukuun alussa, kun temperamenttinen pelaaja oli useaan otteeseen rikkonut seuran sääntöjä.

Vain kolmannen divisioonan Bournemouth esitti kirjallisen tarjouksen. Naapuriseura Manchester City oli myös kiinnostunut Bestistä.

Moottorivenematka maailman ympäri alkoi Turusta

Turku (HS)

Huima yritys kulkea pienellä moottoriveneellä ympäri maapallon alkoi sunnuntaina Turusta. Turkulainen rakennusmestari Seppo Muraja, 29, sekä turkulainen Arto Kulmala ovat jo aikaisemmin ylittäneet Atlantin parisen vuotta sitten 4.5 metrin pituisella avomoottoriveneellä.

Nyt heillä on jälleen saman kokoinen pieni moottorivene ”Around the World”, jolla matka Turusta sunnuntaina alkoi. Kolmantena on matkassa mukana 23-vuotias opiskelija Pertti Oinaala.

Matkaa on valmisteltu huolella jo toista vuotta ja koko matkan miehet arvelevat kestävän puolentoista vuoden ajan.

Onneton viikonvaihde

Jukka Kajava

Harmittavan paljon onnetonta työtä tarjoili televisio viikonvaihteen alkutuokioina.

Näytelmällisten ohjelmien osalta onnettomuuksien sarja alkoi jo perjantaina, jolloin katseltiin metsäänmennyttä nuortenjännäriä.

Kari Vaijärven käsikirjoitukseen perustuva, Irja Raninin ohjaama kolmiosainen nuortenseikkailu Broidi tekee ryöstön, sai ainakin allekirjoittaneen miettimään, mitä kummaa liikkuu ykkösverkon lasten- ja nuortenohjelmista päättävien päissä. Mikäli niissä tosiaankaan ei liiku mitään nähtyä kummempaa, olisi korkea aika vaihtaa näitä päitä.

Broidi tekee ryöstön-tyyppiset alkeelliset ja teennäisesti toteutetut, tekstipohjaltaan vaatimattomat tuotteet ovat häpeä televisio-ohjelmistossa.

Uusia tuulia ja uusia ajatuksia tarvitaan juuri näille ohjelmaosastoille kipeämmin kuin ehkä millekään television ohjelmasektorille.

Keith Richard ja Anita Pallenberg

Huumeista pidätettyjen kuuluisuuksien joukkoon kuuluu myös kitarayhtye Rolling Stonesien kitaristi Keith Richard. Häntä ja hänen tyttöystäväänsä italialaista näyttelijää Anita Pallenbergia syytetään huumeiden levittämisestä Cannesin viimevuotisilla filmifestivaaleilla.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue tästä koko lehti: hs.fi/aikakone