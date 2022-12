UKK:n vaunu ensi kertaa Neuvostoliittoon

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkavaunu liitetään tänään ensimmäisiksi vaunuiksi Moskovaan lähtevään junaan. Presidentin vaunun erottaa kapeasta vaaleasta raidasta, joka on paksun raidan yläpuolella. Kotimaahan UKK seurueineen palaa lauantaina.

Tasavallan presidentin virkavaunu A 1 lähtee Helsingin rautatieasemalta tänään kello 13 ensimmäistä kertaa Neuvostoliittoon.

Presidentti Urho Kekkonen matkustaa SNTL:n muodostamisen 50-vuotisjuhlallisuuksiin Moskovaan. Kotimaahan presidentti Kekkonen palaa lauantaina. Kotimaassa presidentti on ehtinyt jo monet kerrat käyttää virkavaunuaan.

Valtioneuvoston vaunu A 2 on jo saanut tuntuman neuvostoliittolaisiin kiskoihin vuonna 1971 silloisen liikenneministeri Kalervo Haapasalon vieraillessa Neuvostoliitossa.

19 tuntia kestävällä menomatkalla presidentti syö päivällisen. Siihen kuuluu voileipäpöytä, jossa on mm. poroa ja muikkua, jänispata sekä jälkiruokana vadelmakakkua ja kahvia.

Presidentin seurueeseen kuuluvat pääministeri Kalevi Sorsa, kenraalimajuri Urpo Levo, konsuli Kustaa Loikkanen, majuri Lasse Wächter, pääministerin sihteeri Jermu Laine sekä presidentin linnan hovimestari Pekka Vilpas.

Länsimaista beatiä idän hyväksi

Agit Prop laulaa taitavasti ja tunteella. Varsinkin Vietnam-aiheiset tekstit upposivat Vanhalla suoraan runsaan kuulijakunnan arimpaan – sydämiin.Tulkit vasemmalta Monna Kamu, Sinikka Sokka, Pekka Aarnio, Matti Launis ja säestävän Eero Ojasen trion basisti Tapani Tamminen.

Julius Heikkilä

Parempaa ja ajankohtaisempaa tapaa tempaista ei muusikkoleiri kykene keksimään, kuin järjestää kokonainen kunnon konsertti hätääkärsivien hyväksi.

Elämme Vietnamin Aikaa; se on kavahduttava totuus, ja tämä oli myös Vanhalla järjestetyn tilaisuuden otsikko, tunnus ja työnimi. Kalevala, Orpheus, Hauru, Hurricanes, Rocket & ”Kynä” Lindholm, Rechardt Group ja nelihenkinen lauluvaljakko Agit Prop, Eero Ojasen trion vauhdittamana, olivat lupautuneet luovuttamaan kykynsä kartuttaakseen kassaa Hanoihin rakennettavaa Nguyen Van Troin lastensairaalaa varten. – –

Kansaa oli jotta seinät oli revetä. Osa istui lattialla kun tiivistämisen vara lopahti tykkänään, ja osa oli johdateltava parvekkeelle, joka tavallisesti ei ole yleisön käytössä. Salissa kierrelleet kolme ”kolehtirasiaa” täyttyivät myös ennen pitkää ja varmasti pakollisten nappien joukosta löytyi lanttejakin. – –

Remu & Hurriganes ovat kiinnostuneet yleisön suosiosta ja myös näkevät vaivaa — niinkuin pitääkin — saadakseen sitä. Tällä kertaa hankittiin ensimmäiset voimaperäiset aplodit muutamalla rocktapaan svengaavalla joululaululla, ja vasta sen jälkeen revittiin sääntömääräiset rockit, Sweet Sue, Perfidis (ilman väliosaa) ja hurja lavaesiintyminen varmistivat kolmikon aseman eräänä Nyt-konsertin suosituimmista.

Lääkäri käynnille vain vakavissa tapauksissa

Helsingin sairaalavirasto pyytää helsinkiläisiä rajoittamaan päivystävien lääkäreiden kotikäyntipyynnöt 008:sta vain vakaviin sairaustapauksiin.

Yleisöä pyydetään olemaan tilaamatta lääkäriä 008:sta sellaisiin lievempiin sairaustapauksiin, jotka voitaisiin hyvin hoitaa lääkäriasemalla.

Salora, Printal ja Suunto saivat vientipalkinnot

Suunto Oy vie kompasseja 50 maahan noin 2 miljoonan markan arvosta.

Televisioiden ja radioiden, kompassien ja erikoismittarien sekä alumiinituubien ja tölkkien valmistajat saivat tiistaina vientipalkinnot. Palkinto oli visakoivukehyksessä oleva hopealevy, johon on upotettu kultainen Suomen leijona ja heraldiset ruusut.

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen jakoi palkinnot Salora Oy:Ile, Printal Oy:lle ja Suunto Oy:lle. – –

Televisioita ja radioita valmistava Salora on vienyt tuotteitaan kahdeksan vuoden ajan. Lähes 45-vuotisen toimintansa aikana yritys on kasvanut Skandinavian suurimpiin kuuluvaksi alan tehtaaksi. – –

Printal valmistaa alumiinituubeja ja ja aerosolitölkkejä. 15-vuoden ikäinen tehdas on alansa suurin Pohjoismaissa. Tehtaan tekemistä pakkauksista yli 60 prosenttia viedään maan rajojen ulkopuolelle. – –

Suunto Oy on maamme ainoa kompassien valmistaja. Kompassien lisäksi yhtiö tekee muun muassa korkeus- ja kaltevuusmittareita sekä erinäisiä teknisiä tarkkuusasteikkoja.

Yhtiön vienti on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Tällä hetkellä se on jo 77 prosenttia.

Operaatio Ilaskivi

Kun ei-sosialistisilla puolueilla on Helsingin kaupunginvaltuustossa enemmistö ja kun kokoomus on suurin ei-sosialistinen ryhmä, sillä on sinänsä ymmärrettävä taipumus pitää valtuuston puheenjohtajan paikkaa omanaan.

Nimeämällä kansanedustaja Raimo Ilaskiven ehdokkaakseen valtuuston puheenjohtajaksi kokoomus on kuitenkin vaarantanut laskelmiensa toteutumisen.

Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan paikkaa on pidetty niin vaativana, ettei siihen ole koskaan valittu kansanedustajaa.

Tohtori Ilaskivi on kansanedustaja ja muutenkin menevä, monitoiminen mies. Vaikka hän jättäisikin kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan paikan, eivät hänen yleispoliittiset kiireensä sittenkään vähenisi ratkaisevasti.

Sitä paitsi Ilaskivi on poliitikkona kiistelty eikä hänen kunnallispoliittinen kokemuksensakaan ole erityisen vaikuttava.

Pelastusarmeijan joulukeräys

"Monet käyvät kysymässä etukäteen mitä patoihin voi tuoda", kertoi Pelastusarmeijan majuri Raili Palmunoksa. Käypää vaatetavaraa, rahaa ja ruokapaketteja otetaan ilolla vastaan. Padat ovat auki yhdeksästä aamulla arkisin kello kuuteen, lauantaina viiteen ja aattona neljään saakka. Iltapäivällä Stockmannin, Citykauppakujan ja Suur-Elannon luona padat ovat auki kahdeksaan asti arki-iltoina.

Pelastusarmeijan joulupadat ovat olleet kaduilla lauantaista lähtien, mutta valmistelutyötä on tehty jo alkusyksystä asti. Listoille on kerätty apua tarvitsevien nimiä eri lähteistä ja kotikäynneiltä sekä slummiaseman vastaanotoilta on saatu lisätietoja.

Lisäksi naapurit ja perheissä palvelleet kotisisaret ilmoittavat niistä varattomista, joiden joulua ja elämää muinakin vuodenaikoina lahjapaketti saattaisi suuresti helpottaa. Ja näitä ihmisiä todella riittää meidän nk. hyvinvointiyhteiskunnassamme.

”Joulupatoihin tulevan tavaran käyttökelpoisuus on tärkeintä, sillä itse emme voi esim. vaatteita paljonkaan korjailla. Mutta lumpuiksikin joutavasta saadaan kyllä rahaa”, sanoo majuri Hilkka Seppälä Pelastusarmeijasta.

Talvirenkaat alle joululiikenteeseen

Viimeistään joulumatkalle lähdettäessä on jokaisen autoilijan vaihdettava autoonsa pitävät talvirenkaat. Kesärenkailla ei ole asiaa teille missään päin Suomea.

Näin sanovat perinteisen Operaatio Lumihiutaleen järjestäjät, jotka laskevat jo ensi perjantaiksi saavansa liikenteen turvaksi toistatuhatta autoa ja 3000–4000 poliisia, katsastusmiestä ja eri järjestöihin kuuluvaa vapaaehtoista.

Operaatio Lumihiutale pyörii ruuhkaliikenteen apuna perjantaina, lauantaina sekä Tapaninpäivänä.

Alueliitoksia vastustavien nimet adressiin Östersundomissa

Helsingin kaupungin alueliitoshanketta vastustava adressi luovutettiin sisäasianministeri Heikki Tuomiselle. Ministeriössä käväisivät Sipoon Östersundomin asukkaiden puolesta alueliitosta vastustavan komitean edustajat opetusministeri Ulf Sundqvistin johdolla.

Adressissa on 305 nimeä eli 72,7 prosenttia liitosuhan alaisen alueen vaali-ikäisten nimistä.

Östersundomin alueella, jonka Helsinki haluaisi itselleen, asuu sipoolaisten mukaan noin 20 prosenttia kunnan verovelvollisista asukkaista.

Adressin luovuttajat ilmoittivat östersundomilaisten olevan vakuuttuneita, että ehdotettu alueliitos ainoastaan lisäisi rasitteita eikä mitenkään edistäisi alueen sosiaalista tai taloudellista kehitystä.

Peron ilman sädekehää

Entinen diktaattori Juan Peron on lähtenyt jälleen Argentiinasta — saamatta paljoakaan aikaan ja ilmeisesti lopullisesti.

Palatessaan 17 vuoden maanpakolaisuuden jälkeen Argentiinaan 77-vuotias Peron herätti kyllä suurta huomiota. Pian alettiin kuitenkin puhua ”kasvissyöjäksi muuttuneesta tiikeristä” ja ”poliittisesta muumiosta”. Peron ei pystynyt polkaisemaan jalkeille kansanliikettä, joka olisi avannut hänelle tien valtaan.

Ei avioliittoon Antigualla

All Saints, Antigua (Los Angeles Times)

Lähes kaikilla antigualaisilla miehillä on kuusi tai seitsemän rakastajatarta ja enemmistöllä naisia on useita miehiä. Avioliitto ei koskaan ole kuulunut vaatimuksiin tällä 25 kilometriä läpimitaltaan olevalla Karibian Meren saarella Puerto Ricon kaakkoispuolella.

Eräs huikaisevan kaunis musta nainen kertoi tämän kirjoittajalle antigualaisesta rakastajasysteemistä All Saintsin pölyisellä hiljaisella kadulla.

”Avioliitto on taakka naiselle, kantamus selässä, kultaseni. Mä en halua yhdenkään miehen olevan pomonani. Miksi mä hankkisin aviomiehen.”

Hänen kuusi lastaan kompuroivat perässä hänen suunnatessaan kulkunsa kohti markkinapaikkaa korillinen trooppisia hedelmiä ja vihanneksia päänsä päällä.

St. Johnsin poliisiasemalla selvittelee poliisikersantti Selvin Southwell saaren perhe-elämää. – –

”Vierasta kummastuttaa täällä juuri se seikka, että täällä kenenkään ei odoteta menevän naimisiin. Täällä ei ole rikkomus, että mies elää usean naisen kanssa tai päin vastoin.” – –

Nuoret eivät mene Antigualla juuri koskaan naimisiin. He voivat mennä naimisiin täytettyään 18 mutta useimmat odottavat kunnes ovat 35—40 -vuotiaita.

Selvänä vai ei sittenkään

Muuan mies saapui taksilla poliisiasemalle Nürnbergissa, ja vaati että hänelle tehtäisiin selvyyskoe.

”Vaimoni haukkui minua juopporentuksi. Haluan todistaa hänelle, että olen selvä”, mies selitti.

Poliisit tekivät miehelle puhalluskokeen. ”Se osoitti vääjäämättä, että vaimo oli aivan oikeassa”, kertoi kokeen tekijä. (UPI)

Koonnut Jarkko Rahkonen

