Kalle Päätalo Tammettu virta. Juuret Iijoen törmässä 573 s. – Gummerus 1972

Lapsuuden muistelmien toinen osa Tammettu virta on Kalle Päätalon tämän syksyn kirja. Kirjailija kertoo elämänsä parista kansakouluvuodesta kotipaikkakunnallaan Kainuun Taivalkoskella.

Kalle on herkkäsieluinen poika, joka kirjaa tunnollisesti lähinnä perhepiirin 30-luvun alun arkisia sattumuksia.

Kirjailijan varhaisemmasta tuotannosta ovat tuttuja sekä koillismaalainen miljöö että yksityiskohtainen vanhankansan kerronta.

Samoin Tammetun virran myyntimenestys on vankkaa Päätaloa: tuoreimmassa kirjakauppojen tilastossa teos on kakkosena heti Hannu Salaman uutuuden jälkeen kotimaisen kaunokirjallisuuden sarjassa.

Nummisen Iso Iita ja Jesuiitat

Mauri Antero Numminen määrittää itsensä lähinnä uusrahvaanomaisen musiikin tulkitsijaksi ja säveltäjäksi.

M. A. Numminen on ohjelmistossa kahteenkin otteeseen. Ison litan lisäksi Numminen kumppaneineen vierailee lappeenrantalaisen elintarviketeollisuuslaitoksen työntekijöiden ruokatunnilla. Made in Finland klo 21.30 Tv 2:ssa.

Teatterimaailma on kuitenkin säveltäjän omien sanojen mukaan suuresti kiehtonut mieltä. Kiehtomus on nyt konkretisoitunut kuunnelmaksi Iso Iita ja jesuiitat, joka jatkaa persoonallisesti ja poikkeavasti teatterimme 100-vuotisjuhlallisuuksia.

Iso Iita on, kukapas muu kuin Ida Aalberg, Janakkalan tyttö, joka aloitti teatteriuransa vuonna 1874 kotikylän iltamissa. – –

Samana vuonna hänet jo kiinnitettiin Suomalaiseen teatteriinkin, ja vähitellen Idasta kasvoi kansainvälisesti tunnettu suomalainen näyttelijätär.

M. A. Nummisen perspektiivi Idan elämään on omaperäinen, mutta lämpöisenkriittinen ja kulttuurihistoriallisesti pelkistynyt.

Mukana kuunnelmassa ovat muun muassa Juhani Aho ja Axel Ahlberg, ynnä runsaasti Nummisen säveltämää elämänkohtaloita myötäilevää musiikkia.

Elina Salo esittää Idan roolin Nummisen kuunnelmassa.

Mukana tässä teatterihistoriallisessa monologissa ja kvasioopperassa ovat myös muun muassa Tuomas Anhava, Timo Tiusanen, Rauli Somerjoki sekä Sinikka Sokka ynnä tekijä itse kertojana.

Kaupungiksi pääsy vireille Vantaalla

Vantaan muuttamista kaupungiksi haluaa Vantaan kauppalanhallitus.

Ylimääräisessä kokouksessaan se päätti esittää kauppalanvaltuustolle kaupunkioikeuksien anomista vuoden 1974 alusta. – –

Perusteiksi kuntamuodon muutokselle kauppalanhallitus esittää myös kauppalan nykyisen kehityksen, palvelutason ja asukastiheyden, jotka sen mukaan edellyttävät kauppalaa korkeampaa kuntamuotoa.

Kaupunkimuodon tueksi esitetään myös kauppalan talousmaantieteellinen sijainti ja pitkän tähtäyksen suunnitelmat.

Vantaa muuttui kauppalaksi vuoden 1972 alusta.

Tuplakorotus tulossa Helsingin keskustan pysäköintimaksuihin

Helsingin pysäköintimaksuja esitetään korotettavaksi. Keskustassa perittäisiin 2 mk tunnilta ja kantakaupungissa 1 mk tunnilta.

Kantakaupungin laitaosissa ja muualla kaupungin alueella pysäköintimaksu säilytettäisiin entisen suuruisena eli 40 penniä tunnilta. – –

Suurimmassa osassa kaupunkia on pysäköintimaksu tällä hetkellä 40 penniä, joka on vahvistettu v. 1954. Tämän lisäksi keskustaan määrättiin v. 1970 pysäköintitaksaksi markka tunnilta, joten tämän jälkeen on Helsingissä ollut kaksi maksuvyöhykettä. – –

Pysäköinninvalvonta-apulaisille on Helsingissä annettu täsmennettyjä määräyksiä jalkakäytävälle pysäköinnin valvomisesta.

”Yleisö on kiinnittänyt huomiota jalkakäytävälle pysäköinnin lisääntymiseen ja autoilijoilla on havaittu olevan erheellisiä käsityksiä sen edellytyksistä”, kertoo pysäköinninvalvoja Jouko Koski.

Aallotar törmäsi laituriin

Tukholma (Kari Kallio)

Autolautta Aallotar törmäsi varhain torstaiaamuna laituriin Lidingössä Ruotsissa. Alus tunkeutui useita metrejä laiturin sisään ja aiheutti sille noin 90 000 markan vahingot.

Aallottaren keula työntyi 5 metriä Bredvikin laituriin Lidingössä. Alus saapui Tukholmaan 4 tuntia myöhässä, kun Floria oli sen irrottanut.

Aallottarelle ei yhteentörmäyksessä aiheutunut suurempia vaurioita ja laivalla olleet 270 matkustajaa selvisivät pelkällä säikähdyksellä.

Maihinajon välitön syy oli koneiden pysähtyminen eri aikaan. Ensiksi pysähtyi oikea ja sitten vasen potkuri, mikä veti laivan odottamattomaan suuntaan.

Syynä koneiden pysähtymiseen oli oikosulku, joka katkaisi sähkön laivalta.

Aallotar kiinni laiturissa.

Vihamielisyyden kausi päättynyt

Itä-Berliini (Veikko I. Pajunen)

Kylmän sodan varjojen vaaniessa taustalla murtautui rauhanomainen rinnakkaiselo torstaina virallisesti molempien saksalaisvaltioiden ongelmallisiin suhteisiin. – –

Perussopimuksellaan Saksan demokraattinen tasavalta DDR ja Saksan liittotasavalta avasivat samalla rinnakkaiset tiet Yhdistyneiden kansakuntien jäsenyyteen.

DDR:lle sopimus merkitsi kauan kaivatun ”tunnustamisaallon” vyörymistä liikkeelle. Useat läntiset hallitukset ilmoittivat saman tien avaavansa suhteet Itä-Berliiniin.

Virastotalo ja bussiasema aloittavat Kampin uudistuksen

Kampin alueen suunnittelu on edennyt kaavarungon toiseen vaiheeseen.

Erityistä huomiota on kiinnitetty uuden ja vanhan kaupunkirakenteen liittymäkohtiin.

Varsinainen rakentaminen alkaa Maitokeskuksen tilalle tulevasta virastotalosta ja läntisen liikenteen bussiterminaalista.

"Kreiville" yli kaksi vuotta vankeutta

”Kreivinä” tunnettu Pertti Ylermi Lindgren tuomittiin Helsingin raastuvanoikeudessa auton- ja asunnonvuokrauksesta sekä laululaite- ja urkukauppoja koskevassa jutussa rikoksen uusijana 2 vuodeksi 2 kuukaudeksi vankeuteen.

Hänen katsottiin syyllistyneen neljään petokseen, jatkettuun petokseen, petoksen yritykseen ja kahteen kavaltamiseen.

Erilaisia korvauksia Lindgren velvoitettiin maksamaan 12 657 markkaa.

Lindgren oli ostanut vaimonsa kanssa sähköurut helsinkiläisestä musiikkiliikkeestä 1 100 markan käsirahalla, ja myynyt ne puolalaisille muusikoille 3 700 markalla.

Lindgren oli myös vuokrannut asuntoa, josta itse oli saanut maksamattoman vuokran takia häädön ja onnistunut saamaan vuokralaiselta 1 800 markkaa vuokraennakkoa.

Viime tammikuussa Lindgren oli kirjoittanut 1 800 markan arvosta katteettomia shekkejä.

Leijona venyi

Moskova (Raimo Toivonen)

Suomen jääkiekkomaajoukkue osoitti viimeisessä ottelussaan Izvestija-turnauksessa Tshekkoslovakiaa vastaan, että peli kulkee ja puhtia löytyy, kun oikein tiukalle vedetään.

Tiukka vastakarva ja Jukka Alkulan maali puristivat lopputulokseksi 1–1 (1–1, 0–0, 0–0).

1–1 tasapelillään Tshekkoslovakiaa vastaan Suomen jääkiekkojoukkue jätti itsestään kohtalaisen jälkikuvan Moskovan turnauksessa. Näin Rikhard Farda ja Matti Murto ovat tasatilanteessa.

Leijonien peli on ehkä tulkittavissa protestiksi kakkosvalmentajan Heimo Huotarin väitteitä vastaan.

Kiistämätön tosiasia on, että Huotari on ollut pelaajien epäsuosiossa lausuntojen takia.

Kemira Oy saa laskea jätteet Juurusveteen

Kuopio (HS)

Itä-Suomen vesioikeus on antanut luvan Kemira Oy:n Siilinjärven tehtaille vedenottamista ja jäteveden laskemista varten Juurusveteen.

Vesioikeus on jättänyt muistutukset ja korvausvaatimukset toistaiseksi tutkimatta. Muistutuksia on tehty 61. – –

Vesioikeus päätti, että tehdasalueen toisella puolella olevaan Sulkavanjärveen ei saa johtaa jätevesiä.

Jos poikkeustapauksessa näin tehdään, jätevedet on johdettava kiertovesialtaan yhteyteen rakennettavan puhdistamon kautta.

Euroopan joulukatuja: Ennennäkemätön ostoryntäys Wienissä

Wien (Erkki Pennanen)

Wienissä jouluryntäys alkoi virallisesti joulukuun ensimmäisenä lauantaina, kun kaasulaitoksen soittokunnan tähdittämä Wienin pormestari julisti johtavan liikekadun muuttuneen puhtaasti kävelijöiden joulukaduksi.

Ruuhka Itävallan pääkaupungin suurissa tavarataloissa on joulun alla suorastaan hengenvaarallinen. Liikkeet yrittävät lievittää sisäistä painettaan pystyttämällä kadulle myyntikojuja.

Tosiasiassa jouluryntäys oli alkanut jo viikkoa aikaisemmin itävaltalaisten saatua tämän vuoden 13. ja 14. kuukausipalkkansa. – –

Ostosryntäystä on tänä vuonna ollut omiaan kiihdyttämään melkoiseen vauhtiin päässyt inflaatio ja sen aiheuttama tarve vaihtaa arvoaan koko ajan menettävä raha tavaraksi.

Epävarmuus vuodenvaihteessa tapahtuvaan lisäarvonverojärjestelmään siirtymisen seurauksista vaikuttaa samaan suuntaan.

Wienin joulukadut eivät kilpaile prameudessaan monien Euroopan tunnettujen liikeväylien kanssa. Jopa meidän Aleksimme on värikkäämpi kuin Mariahilferstrasse iltaisessa juhlavalaistuksessaan.

