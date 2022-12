Englantilaiset voisivat ehkä korjata jotakin pystyttämällä maansa Helsingin suurlähetystön purkaman Villa Baumgartnerin tontille uudisrakennuksen edustamaan parasta arkkitehtuuria, mitä Iso-Britannialla on tarjottavanaan.

Tätä mieltä on englantilainen johtava arkkitehtuurijulkaisu Architectural Review. Lehti katsoo, että suomalaisen arkkitehtuurimuistomerkin purkaminen osoitti tahdittomuutta ja huonoa diplomatiaa.

Lehti lähtee kommentissaan liikkeelle kuvitellusta päinvastaisesta esimerkistä olettaen, että Suomen hallitus tahtoisi suurlähetystönsä välityksellä purkaa Lontoosta merkittävän arkkitehtuurimuistomerkin, koska se on kipeästi kaivatun toimistotilan laajennuksen tiellä.

”Tällaista tilannetta ei voi kuvitella, koska suomalaiset kunnioittavat siinä määrin hyvää arkkitehtuuria, edustipa se mitä aikakautta tahansa”, Architectural Review kirjoittaa.

Päinvastoin tapahtui kuitenkin juuri Helsingissä, lehti kirjoittaa ja esittelee lukijoilleen Lars Sonckin, Villa Baumgartnerin arkkitehdin, suomalaisen kansallisromantiikan johtavana suunnittelijana Eliel Saarisen rinnalla.

Heidän töillään on sekä historiallista että arkkitehtonista arvoa ja Sonckin rakennuksen purkaminen lähetystön laajentamiseksi on suututtanut monia suomalaisia sekä vienyt diplomaateiltamme koko joukon ”good willia”.

USA:n asiainhoitaja ei palaa Tukholmaan

Tukholma (Kari Kallio)

Ruotsin ja Yhdysvaltain suhteet ovat joutuneet uuteen aallonpohjaan.

Keskiviikkona ilmoitettiin, että Yhdysvallat ei lähetä takaisin Tukholman asiainhoitajaansa vastalauseeksi pääministeri Olof Palmen viime lauantaina Hanoin pommitusten johdosta antamalle lausunnolle.

Lähetystössä ei ole ollut suurlähettilästä noin puoleen vuoteen edellisen lähettilään Jerome Hollandin siirryttyä liike-elämän palvelukseen. – –

Ruotsin ja Yhdysvaltain suhteet ovat ailahdelleet viileän ja kylmän välillä sen jälkeen, kun presidentti Lyndon Johnson vuonna 1968 kutsui ystävänsä suurlähettiläs William Heathin kotiin vastavetona Ruotsin Yhdysvaltain sotapolitiikan arvostelulle.

Amerikkalainen mielenosoittaja polttaa passinsa Yhdysvaltain lähetystön edustalla Tel Avivissa keskiviikkona järjestetyssä mielenosoituksessa. Satakunta mielenosoittajaa kantoi kylttejä, joissa luki "Nixon murhaaja". Israelin lisäksi järjestettiin Pohjois-Vietnamin pommitusten vastaisia mielenosoituksia keskiviikkona myös mm. Jugoslaviassa.

Kätilöopiston salmonella tuli etelästä

Salmonella-bakteerin toi Kätilöopiston vauvoihin Kanarian saarilla ja Rhodoksella lomaillut lastenhoitaja. Lastenhoitaja työskenteli sairaalan maitokeskuksessa.

Kätilöopiston maitokeskus on steriili paikka, johon on ulkopuolisilta pääsy kielletty. Maitoa käsitellään hanskat käsissä ja suojus kasvoilla.

Salmonella on braenderup-tyyppiä. Sitä on esiintynyt Suomessa äärimmäisen harvoin.

Keskiviikkona oli Auroran sairaalassa hoidettavana 15 vastasyntynyttä. Lastenklinikalla heitä oli kuusi.

Näytteitä on otettu 500—600, ja on mahdollista, että niiden perusteella löytyy uusia taudin kantajia.

”Kaupunkititteli tekee hyvää”

Kaupunkitittelin pr-arvo tekee hyvää, sanoo Kuusankosken kauppalanjohtaja Eero Salmenoja.

Hän ei halua "leveillä kaupungiksi tulolla", mutta sanoo, että Kuusankoskella ollaan tyytyväisiä.

Kuusankosken kauppalanjohtaja vuoden vaihteeseen saakka. Sitten kaupunginjohtajaksi kutsuttava Eero Salmenoja sanoo, ettei Kuusankoskella olla leveitä. Ollaan vain tyytyväisiä. Ja Kouvolaa voi tietysti hieman keljuttaa, kun naimakaupat eivät onnistu.

Kuusankosken naapurissa on jo ennestään kaupunkikunta, Kouvola. Salmenoja sanoo, että ollaan kahden vaiheilla kahden kaupungin naimakaupasta: tiedä häntä, onnistuisiko se, ”vaikka sulho onkin niin komia”.

Nurjasti ei Kuusankoski kuitenkaan suhtaudu Kouvolaankaan liittymiseen, mutta toistaiseksi halutaan olla itsellisiä.

Kaupungistuminen jatkuu hyvää vauhtia. Joel Lehtosen Putkinotko on liittymässä Savonlinnan kaupunkiin. Nyt on Suomessa jo 60 kaupunkia. – –

Paattisten kunnansihteeri Kalle Kaituri, 45, on asunut koko ikänsä Paattisilla, eikä hänellä ole mitään Turkuun liittymistä vastaan. Kuvassa Kaituri tarkastelee kuuluisaa kahdeksan pitäjän rajapyykkiä, ns. Kuhankuonon kiveä, johon vuoden alusta lähtien liittyy Turkukin.

Ikkalan vanhan tarulinnan, kahdeksan kunnan yhteisen rajapyykin sekä runsaasti tilavia kasvihuoneita saa Turku vuodenvaihteessa, kun 1 927 asukkaan Paattisten kunta liitetään Turkuun.

Liitos merkitsee Turun maa-alueen lisääntymistä 58,8 neliökilometrillä. Paattisten pieni kunta on liitosasiasta ollut harvinaisen yksimielinen: se on halunnut Turkuun.

Emäntä Sisko Jyväsjärven lapsista kaksi käy oppikoulua Virroilla, kaksi valmistuu jo ammattiin ja viides odottaa kotona armeijaan pääsyä.

Oriveteläiset pääsevät nyt tanssimaan omaan pitäjäänsä. Eräjärven Rönniä on sanottu Pohjois-Hämeen ”Las Vegasiksi”.

Pallosalama Teuvo Aura 60 vuotta

Jaakko Okker

Teuvo Auran ystävien, tuttavien, työtovereiden ja alaisten havaintoja, määritelmiä ja toteamuksia Teuvo Aurasta: ”Pallosalama”, ”Optimistijolla”.

Ylipormestari Teuvo Auran työpäivä alkaa aamukuudelta. Ensimmäiseksi on luettava päivän lehdet, jotta voisi vastata, kun iltapäivälehdet ennen kahdeksaa soittelevat ja tiukkaavat mielipidettä jostakin aamulehtien kertomasta asiasta.

”Hänellä on hyvä arvostelukyky. Hän pystyy panemaan toimeksi. Hän on ystävällinen. Hän on luotettava, tulee täsmällisesti lupaamallaan hetkellä.”

”Nopea ja liikkuvainen. Menoa ja toimintaa koko ajan.”

”Teuvo Auran pahin vihollinen on tyhjä sivu kalenterissa. Sellaista hän ei siedä. Sovittaessa tapaamisesta jonakin epätavallisena päivänä, jolloin hänellä ei ole muuta tehtävää, hän ikään kuin ilahtuu, että sainpas tuollekin päivälle jotakin.”

”Ystävänä luotettava. Ei kaivele takaapäin puukolla kylkiluita.”

”Joka paikan Teuvo.”

Kilpailu veroäyrillä on harhaanjohtavaa, Teuvo Aura sanoo. Kun valtio lisää kuntien tehtäviä, mutta uusia rahalähteitä ei ilmaannu, paine veroäyriä vastaan kasvaa kaikkialla. Helsingin seudun kuntien olisikin päästävä yhteiseen kohtuulliseen veroäyriin. Päiviö Hetemäki kuuluu Teuvo Auran lähimpään ystäväpiiriin opiskeluajoilta lähtien.

Popkäännökset

Vladimir Iljitsh Leninillä, Grimmin veljeksillä ja James Hadley Chasella on sikäli yhtäläisyyttä, että Unescon mukaan he ovat maailman eniten käännettyjen kirjailijoiden joukossa.

Raamattu johtaa perinteiseen tapaan käännettyjen kirjojen luetteloa. Vuonna 1970 siitä julkaistiin 223 käännöstä ja edellisenä vuonna 202.

Maailman käännetyin kirjailija on ylivoimaisesti Lenin. 1970 käännöksiä oli peräti 448. Hänen jälkeensä tulevat Shakespeare (141), Jules Verne (128) Georges Simenon (119) ja Enid Blyton (108).

Muut popkirjailijat käännösten lukumäärän mukaan ovat seuraavat:

Agatha Christie (95), Dostojevski 78), Dickens (77), Balzac (75), Mark Twain (71), Ernest Hemingway (63), Pearl S. Buck (65), John Steinbeck (61), Hans Christian Andersen (56), R. L. Stevenson (55), James Hadley Chase ja Beckett (53) Dumas vanhempi (51), Alberto Moravia (50), Platon ja Homeros (48) Guy de Maupassant ja Somerset Maugham (46), Grimmin veljekset (43), Jean Paul Sartre (42), Albert Camus (40), Alexander Solzhenitsyn (35), Cicero (34), Aristoteles ja Sofokles (30).

Kannibalismi pelasti 16 matkustajaa

Santiago de Chile (Reuter)

Andien vuorilla tapahtuneessa lentokoneen maahansyöksyssä eloonjääneet pysyivät hengissä kymmenen viikkoa syömällä onnettomuudessa surmansa saaneita matkustajia, kertoivat Chilen poliisilähteet sunnuntaina.

Kertoessaan jälkeenpäin lehtimiehille pelastumisestaan matkustajat myönsivät, että vuorilla oli tapahtunut ”sanoinkuvaamattomia asioita”, mutta he eivät halunneet kertoa yksityiskohtia.

Kuusitoista miestä – joista useimmat olivat Uruguayn rugby-joukkueen nuoria jäseniä –pelastettiin viime viikolla sen jälkeen, kun kaksi heistä oli tavannut chileläisen muulinajajan. – –

Heidän koneensa, Uruguayn ilmavoimien Fokker Friendship -tyyppinen kone, murskautui noin 4 000 metrin korkeudessa Andeilla lokakuun 13. päivänä.

Kun koneessa ollut ruoka oli loppunut, olivat eloonjääneet syöneet yhden ruumiin joka viides päivä.

