Texasin äkäpussit (Les Petroleuses)

Ohjaus Christian-Jaque, pääosissa Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, Michael J. Pollard Kino-Filmin ohjelmistoa (Rea)

Upeista seikkailukomedioistaan — ja aikaisemmin muistakin hienoista ohjauksista — tuttu ranskalainen veteraaniohjaaja Christian-Jaque on kehitellyt kahden korean tähtityttönsä kehyksiksi melko rönsyilevän lännentarinan ja järjestelee tytöille siinä vauhdikkaita tilanteita, mm. keskinäisiä tappeluksia.

Silloin tällöin syntyy vähän hauskaa, mutta varsinainen henki näyttää menosta puuttuvan.

Viatonkatsantoinen sheriffi Pollard on loppujen lopuksi tarinan kiinnostavin katseltava.

Andeilla ihmislihaa syönyt: ”Jumala halusi meidän pysyvän hengissä”

Montevideo (AP)

25-vuotias lakitieteen opiskelija vahvisti torstai-iltana tiedot, että hän ja muutamat muut uruguaylaisen koneen maahansyöksystä elävänä selvinneet olivat syöneet kuolleiden kanssamatkustajiansa lihaa pysyäkseen hengissä.

Heidät pelastettiin Andeilta kymmenen viikon kateissa olon jälkeen.

”Aivan kuin Jeesus Kristus antoi lihansa ja verensä ihmiskunnan pelastukseksi, auttoivat eräät toverimme meitä pysymään hengissä antamalla lihansa ja verensä.”

Näin sanoi Alfredo Delgado lehdistökonferenssissa saaden suuret suosionosoitukset.

Onnettomuudessa kuoli 29 ihmistä ja jäi henkiin 16 nuorta rugbyjoukkueen jäsentä.

Eloonjääneet oleskelivat koneen hylyssä viime viikkoon, jolloin kaksi heistä pääsi ihmisten ilmoille ja sai ohjattua chileläisen pelastusmiehistön paikalle.

Eräs eloon jääneistä antoi länsisaksalaiselle Bild-Zeitungille haastattelun, jossa hän kertoi, että kuolleiden toverien syöminen oli pakkotoimi elossa pysymiseksi.

”Teimme niin, koska jumala halusi meidän pysyvän hengissä. Nielimme pienen palan lihaa kerrallaan ja tunsimme jumalan vaativan meitä tekemään niin.”

Kymmenen viikkoa lumisilla ja kylmillä Andeilla on takanapäin tällä miesryhmällä, joka jäi henkiin uruguaylaisen lentokoneen pudotessa vuoristoon. Pelastajat löysivät heidät viime viikolla. He sanovat syöneensä kuolleiden toveriensa lihaa ja pysyneen sillä tavalla hengissä.

Maakaasu kiristyksen välikappaleena?

Pentti Holappa

Toissa päivänä lehdessä luki, että Yhdysvaltain hallitus harkitsee, kannattaako Neuvostoliiton kanssa sittenkään tehdä niitä jättiläismäisiä maakaasukauppoja.

Toisaalta ei tiedetä, onko kaasua niin paljon kuin Neuvostoliitto sanoo, toisaalta sopimus on niin iso, että hirvittää.

Noin ristiriitainen uutinen ei synny sattumalta. Se on ajateltu sellaiseksi. Maallikkokin saattaa aavistaa sanojen läpi, miten monet asiat solmiutuvat yhteen suurvaltapolitiikassa, miten sopimukset voidaan kääntää kiristyksen välikappaleiksi.

Maallikko jää ajattelemaan, onko kiristyksellä yhtä lyhyet jäljet valtioiden välillä kuin ihmisten kesken.

Hurma ei häviä

Suomalaisten sydän hakkaa ja silmät yhä kostuvat, olen huomannut, kun televisiossa esitetään ties monennenko kerran niitä Münchenin kisojen tähtihetkiä.

Hurma ei totisesti pääse unohtumaan, sillä erilaisten urheilukalenterien ja muitten julkaisujen lisäksi on nyt ilmestynyt myös äänilevy.

Uuteen LP-levyyn sisältyy 10 000, 5 000 ja 1 500 metrin loppukilpailujen alkuperäiset radioselostukset itkuineen päivineen.

Sorsa Vietnamin tilanteesta: Säälimättömyys tyrmistyttää

Maailman mielipide on Suomen pääministerin Kalevi Sorsan (sd) uudenvuodenlausunnon mukaan ”tyrmistynyt siitä säälimättömyydestä, jolla johtava maailmanvalta katsoo olevansa oikeutettu käytännöllisesti katsoen hävittämään maailmankartalta pienen valtion ja kansan”.

EEC laajenee

Euroopan talousyhteisö EEC muuttuu maanantaina 1. tammikuuta nykyisestä kuuden jäsenen yhteisöstä yhdeksän maan talousliitoksi.

Siitä tulee Yhdysvaltain jälkeen maailman suurin talousmahti, sen alueella asuvat Yhdysvaltain jälkeen maailman rikkaimmat ihmiset ja väkiluvultaan sen ylittävät vain Kiina ja Intia.

Samaan aikaan astuvat voimaan neljän maan EEC:n kanssa solmimat vapaakauppasopimukset, joiden ansiosta Eurooppaan syntyy 13 valtion vapaakauppa-alue.

Länsi-Euroopan maista vain Espanja, Islanti, Norja ja Suomi jäävät tuon alueen ulkopuolelle ja myös nämä maat pyrkivät ennemmin tai myöhemmin aikaansaamaan sopimukset talousyhteisön kanssa.

Uusi nimi kuvioihin: Leif Segerstam

Maamme musiikkielämä on tällä hetkellä mielenkiintoisessa käymistilassa eräiden paikkojen osalta, joihin myös Leif Segerstamin nimi liittyy: Segerstam ilmoittaa haluavansa siirtää ”päämajansa” vuonna 1974 Suomeen ja olevansa siitä syystä kiinnostunut sekä Kansallisoopperan että Helsingin kaupunginorkesterin asioista.

Edellinenhän tarvitsee sekä pääjohtajaa että ylikapellimestaria, jälkimmäinen kapellimestaria.

Eikä kokonaan poissuljettu asia liene Sibelius-Akatemiakaan, jonka orkesterinjohdon professuuri on tällä hetkellä väliaikaisesti Alois Kliman hoidettavana.

Kapellimestari Leif Segerstamia vaivaa koti-ikävä ja musiikkielämämme monet avoimet paikat ovat saaneet yhden uuden nimen ehdokaskaavailuihinsa.

Kaisu jätti jäähyväiset

Riitta-Eliisa Laine

”Kello on nyt minuuttia vailla yksitoista. Mitähän hän sanoo lopuksi?”, tuumi radion pääkuuluttaja, kreivi Carl-Erik Creutz ruusukimppu kädessään.

Radion kuuluttamokerroksen käytävällä oli tungosta ja odotuksen tunnelmaa. Kaisu Puuska-Joen viimeinen minuutti kuuluttajana oli meneillään ja radioista kuului hänen oman toivekonserttinsa päättäjäislevy, Madetojan ”Taatto, minne lentävät joutsenet nuo”.

Se on Kaisun lempilevy ja sen sävelin hän halusi päättää 37 vuotta kestäneen uransa Yleisradiossa.

Kreivi Carl-Erik Creutz muisti pitää kukkaset ojennuksessa halauksen hetkelläkin. Kaisu Puuska-Joki kohtasi pitkän halaajien jonon tullessaan viimeisen kerran ulos radion ykköskuuluttamosta.

”Minne ovat vuodet vierineet, minne vuosikymmenet kadonneet?”, sanoi Kaisu Puuska-Joki levyn loputtua, kiitti rakkaita kuuntelijoitaan ja lausui hyvästiksi T. S. Eliotin runon ”On aika illan”.

Studio-oven ulkopuolella vallitsi syvä hiljaisuus, kunnes kuuluttajavuoroonsa astuva Pentti Fagerholm painui sisälle ja suoritti vahdinvaihdon Kaisulle osoitetuin kiitoksen sanoin.

Tulihan Kaisukin sentään lopulta ulos kuuluttamostaan, nojasi oveen hetken ja sitten alkoi kukkien, halausten ja jäähyväisten virta.

Viimeinen kuulutusvuoro on päättynyt. Kaisu Puuska-Joki siirtyy eläkkeelle, minkä alunperin olisi pitänyt tapahtua jo kaksi vuotta sitten. Kaikki halusivat viivyttää eron hetkeä mahdollisimman pitkälle.

Kätilöopisto sulki ovensa

Helsinkiläiset synnyttäjät on viikon verran ohjattu yhteen ainoaan sairaalaan, Naistenklinikalle.

Kätilöopisto sulki ovensa salmonellatartunnan ruvettua leviämään vauvoihin.

Parhaana päivänä Naistenklinikalle tuli 66 synnyttäjää ja seuraavanakin 40. Perjantaina odotettiin ainakin 30 potilasta lisää, vaikka ennestäänkin lähes 50 makasi varasängyissä pitkin käytäviä.

”Siellä he makaavat onnellisina, ei kukaan ole pahemmin valittanut. Onneksi on vanha sairaala, että on tilavat käytävät”, totesi ylilääkäri Sakari Timonen.

Kätilöopiston salmonellatartunta teki Naistenklinikasta yhtäkkiä Helsingin ainoan synnytyssairaalan. Klinikalle tulvii potilaita, hoitajat juoksevat yötä päivää ja synnytyssali on aina varattu. Potilaat pääsevät pikkuhiljaa käytäviltä huoneisiin, sillä Kätilöopisto on jo voinut avata kaksi osastoaan.

Helikopterikenttä Kirurgin katolle

Kirurgisen sairaalan tontille rakennettu Helsingin toinen tapaturma-asema on luovutettu Helsingin yliopistollisen sairaalan liittohallitukselle.

Liittohallitus kävi perjantaina tutustumassa tapaturma-aseman tiloihin.

Matka tehtiin helikopterilla Meilahden sairaalan pihalta uuden aseman katolla sijaitsevalle helikopterikentälle.

Kenttä on ainoa sairaalan katolle rakennettu koko maassa.

Helikopterikuljetus parantaa potilaiden turvallisuutta. Varsinkin ruuhka-aikoina ambulanssit juuttuvat helposti Helsingin liikenneruuhkiin, toteaa professori Aarre Järvinen Kirurgisesta sairaalasta. Kirurgin ensiapuasema kopterikenttineen luovutettiin käyttöön perjantaina.

Erämaa turvaan turisteilta

Koilliskaira-toimikunta ehdottaa yli puolen miljoonan hehtaarin rauhoittamista Lapin läänissä luonnonsuojelualueiksi.

Tarkoituksena on pelastaa alkuperäinen erämaaluonto mm. massaturismin vaikutuksilta sekä turvata porotalouden jatkuminen.

Jos toimikunnan ehdotus toteutuu, joutuu vieraspaikkakuntalainen samoilija — tässä Saariselän Rumakurussa — maksamaan samoilustaan vähintään 20 markkaa viikolta. Turismin tuomat rahat käytetään suojelualueen hoitoon.

Metsätaloudelle Koilliskairan, Koitilaiskairan ja Oulangan alueiden luonnonsuojelujärjestelyt merkitsisivät noin 55 miljoonan markan tulonmenetyksiä.

Pysyvien metsätyöpaikkojen luku supistuisi 140:llä ja muiden elinkeinojen 90:llä.

Ehdotus edellyttää uusien työpaikkojen luomista: alueille tarvitaan mm. vartijoita ja oppaita.

Koilliskaira-toimikunnan ehdotuksen toteutuminen merkitsisi rajoitettua metsänhoitoa tällekin alueelle: lohduttoman näköinen ”parturoitu” maasto on Kopsusjoen hakkuualuetta Lokan altaan pohjoispuolelta.

Karesuvannolla kaksi ”kansainvälistä” pajatsoa

Karesuvannon kaksi pajatsoa, raha-automaattia, ovat valtakunnan monipuolisimmat lantinvaihtolaitteet.

Varsinaisten käypien kolikoiden, 50-pennisten lisäksi automaatin taulussa kiiluu norjan kruunuja sangen runsaasti.

Ruotsin kruunuja on niin ikään paljon ja pohjoismaisuuden täydellistämiseksi kolmen pennin arvoisia tanskan 5-äyrisiä on toisinaan hyvinkin väriksi asti.

Turistikauden kunniaksi pajatsoon tulee saksalaista ja italialaista vaihtorahaa.

Ulkomaiset kolikot aiheuttavat konstaapeli Kalevi Paassillan mukaan tavallista enemmän automaattien tukkeentumisia ja ruuhkia, minkä vuoksi huoltokäyntejä saa tehdä usein.

Riesaa koituu myös siitä, että Tanskan 5-äyrinen käy markan rahasta 50-pennin pajatsojen vaihtolaitteessa.

Vieraat kolikot aiheuttavat tavallista enemmän raha-automaateissa tukkeentumisia ja ruuhkia.

Tekniikka pelaa koulunäyttelyssä

Tekniikka pelaa Finlandia-talossa Peruskoulutapahtuma 73 -näyttelyssä.

Valtaosa 43 näytteilleasettajasta esittelee erilaisia audiovisuaalisia laitteita ja mekaanisia vehkeitä.

Näyttelyssä ei ole varsinaisia uutuuksia.

Läksykoneeksi mainostettu keksintökin osoittautui tavalliseksi kopiokoneeksi. Yli 250 koulussa on tällainen monistuskone jo ennestään.

Monistuskonetta mainostettiin läksykoneena Peruskoulu 73 -näyttelyssä. Oppikirjoja voidaan täydentää monistamalla koululaisille sanomalehtien tuoreimpia tietoja.

Näytteillä on lisäksi kielistudioita, sisustuselementtejä, diaprojektoreita ym. uuteen opetukseen liittyvää hyvin ja selkeästi järjestettynä kokonaisuutena.

Silti korostunut teknillinen puoli saattaa olla iäkkäille opettajille vaikeasti sulatettavissa.

Näyttelyssä esiteltiin sisustusarkkitehti Saara Sappisen suunnittelema elementtikalusto. Kaluston erikoisuutena on se, että pöydät voidaan pinota päällekkäin ja näin saadaan luokkahuoneeseen tarvittaessa lisää tilaa.

Voi mamma!

Verinen mamma Barker (Bloody Mama), Ohjaus ja tuotanto Roger Corman.

Roger Cormanin ohjaus on erinomaisen pätevää, iskevää ja luonnikasta.

Alussa valaistaan epookkia runsailla reportaashikuvilla ja sitten edetään perheen kohtaloissa veriteosta toiseen, surkeudesta vielä pahempaan ja päätös tavoitetaan niin johdonmukaisesti kuin toivoa voi.

Voisi jopa nähdä eräänlaista sukulaisuutta Cormanin äiti-tarinassa ja Kubrickin Kellopeliappelsiinissa, vaikka edellinen on näytettä tulevaisuudesta, jälkimmäinen lähimenneisyydestä (30-lukua).

Elementit ovat samoja.

Verinen Mamma Barker — Shelley Winters mahtavimmillaan Roger Cormanin vahvassa uutuudessa.

Hevosia varjeltava

Uuden Seelannin oikeusministeri avasi Aucklandissa nudistien kokouksen.

Hän itse esiintyi vaatteet yllä ja selosti avajaispuheessaan suhtautumistaan nudismiin aatteena.

”Minulla ei ole mitään nudismia vastaan. En välitä ihmisten tekemisistä, kunhan eivät mene kadulle ja pelästytä hevosia”, hän sanoi. (Reuter)

Koonnut Kari Lankinen

