Aikuisia ilahduttanee vähintäin yhtä paljon kuin lapsia, että tv:ssä on tästä lähin entistä enemmän ohjelmaa perheen pienimmille.

Tv-2:sta tosin häviää Satuposti, jota tänään viimeisen kerran hoitelee Tenavatuokiosta kuuluksi tullut Arja-täti.

Täti itse siirtyy palstanpitäjäksi Me Naiset -lehteen.

Tenavatuokio palaa kuvaruutuun vetäjänään Maija Salo, joka juuri on palannut opintomatkalta Englannista.

Maija Salo on koulutukseltaan lastentarhanopettaja, eikä uusi ura Tenavatuokiossa kuulemma ole vielä lainkaan jännittänyt.

Maija sanoo haluavansa olla pelkkä Maija ilman mitään täti-lisukkeita, joka jo etukäteen kuulostaa mukavan edistykselliseltä.

Joutavalta se kuulostaakin, tuo antiikkinen tädittely ja sedittely lasten ja nuorten aikuisten kesken.

Autoliitto presidentin puheesta: Yleiset nopeusrajoitukset eivät ole mielekkäitä

Autoliitto vastustaa presidentti Urho Kekkosen uudenvuodenpuheessaan esittämää vaatimusta yleisistä nopeusrajoituksista.

Autoliiton toimitusjohtajan Jussi A. Muttosen mukaan kokeiluista ei ole saatu tuloksia, jotka puoltaisivat yleisiä nopeusrajoituksia.

Hänen mielestään samat nopeusrajoitukset tiheästi ja harvaan asutuilla seuduilla eivät ole tarkoituksenmukaisia.

Vauvan kuntopisteillä on merkitystä myöhemminkin

Vastasyntyneelle annettavat kuntopisteet saavat erityistä tärkeyttä, jos lapsi myöhemmin kärsii jostakin fyysisestä tai psyykkisestä vaivasta.

Syntymähetkellä tehty arvio voi antaa viitteitä siitä, onko lapsi kärsinyt mahdollisesti hapenpuutetta synnytyksen aikana.

Pisteitä annetaan tapauksesta riippuen 0—10:een.

Arvioinnissa otetaan huomioon pulssinopeus, hengitys, ärtyisyys, jäntevyys ja ihon väri.

Määräyksen vastasyntyneen kunnon arvioimiseksi on antanut lääkintöhallitus.

Kuopion matkailumiehille sapiskaa Keski-Euroopasta

Kuopiolaisten turismitouhut Keski-Euroopassa ovat nostattaneet pahaenteisiä ivan ja närkästyksen pyörteitä.

Suuria lupauksia Savon erinomaisista matkailuolosuhteista ja lomakylän rakentamisesta antaneet myyntimiehet ovat joutuneet syömään sanansa ja peruuttamaan valmiita sopimuksia, koska kaupunginisät ja -äidit eivät olleetkaan heidän kanssaan yhtä mieltä ”Kuopion myymisestä massaturismille”.

Keskieurooppalaiset matkailujulkaisut ovat kirjoittaneet asiasta kirpeään sävyyn ja suuri matkatoimisto välähdyttänyt syyte- ja korvausvaatimusmahdollisuutta.

– –

”Oli suuri virhe, että koskaan lähdimme Kuopioon. Suomi ja Kuopio on kylläkin kaunis, mutta turismin suhteen siellä ei olla edes itäblokin tasolla. Parasta, että siellä tyydyttäisiin vastakin camping-matkailijoihin”, jyrisee matkatoimisto Neckermanin Hollannin myyntitoiminnan johtaja Fritz Aronson.

Puu-Käpylän vuokrat nousevat 360 prosenttia

Puu-Käpylän saneerattavien kansanasuntojen vuokrat ovat nousemassa yli 360 prosenttia.

Helsingin kaupunginhallitus jätti tiistaina kansanasuntojen asukastoimikunnan vuokria koskevan kirjelmän pöydälle.

Näistä purkeista sivelee Toivo Hiekkavirta maalit Puu-Käpylän sisäseiniin.

Asukastoimikunta toteaa, miten kansanasuntojen asukkailta vaaditaan sitoumusta noin 8 markan neliövuokran maksamisesta.

Tämä on edellytyksenä entiseen asuntoon pääsylle. Sitoumus olisi pitänyt allekirjoittaa jo viime marraskuun aikana, jotta palaamisoikeus olisi säilynyt.

Kansanasuntojen kuukausivuokra on ollut tähän asti keskimäärin 2,20 markkaa neliöltä.

Vuokrien korotus kahdeksaan markkaan merkitsee yli 360 prosentin nousua.

Kansanasuntojen asukastoimikunta esittää, että kaupunginhallitus tutkisi mistä johtuu ensimmäiseksi valmistuvan korttelin korkea vuokra.

Ensimmäiset peruskorjatut Puu-Käpylän asunnot valmistuvat parin viikon sisällä korttelissa, jota rajoittavat Tapiolantie, Metsolantie, Pohjolankatu ja Sampsantie.

Noin 3 000 marssi Vietnamin puolesta

Suomi-Vietnam-seuran ja Suomen rauhanpuolustajien järjestämään Vietnam-mielenosoitukseen osallistui Helsingissä tiistaina poliisin arvion mukaan noin 3 000 ihmistä.

Mielenosoituskulkue järjestäytyi Esplanadin puistoon ja marssi sieltä Erottajan, Korkeavuorenkadun ja Tehtaankadun kautta Kaivopuistoon.

Rauhallisesti sujunut marssi tahdittui voimakkailla huudoilla ”USA pois Indokiinasta”, ”Rauha Vietnamiin” ja ”Kansanmurha lopetettava”.

Helsingin Vietnam-mielenosoituksen osanottajat, joita oli noin 3 000, kerääntyivät marssin päätteeksi Ison Puistotien eteläpäähän Kaivopuistoon. Poliisipartioiden seuraama mielenosoitus sujui täysin rauhallisesti.

Bunuelin ”Porvari” palkittiin parhaana

Amerikan kansallinen elokuva-arvostelijain liitto valitsi vuoden 1972 parhaaksi elokuvaksi Luis Bunuelin uutuuden ”Porvarin hienot tavat” [Porvariston hillitty charmi] (The discreet charm of the bourgeoisie) ja nimesi samalla Bunuelin viime vuoden parhaaksi ohjaajaksi.

USA:n kansallinen elokuvakriitikkojen yhdistys valitsi viime vuoden parhaaksi elokuvaksi Bunuelin uutuuden ”Porvarin hienot tavat” [Porvariston hillitty charmi]. Monien arvostelijain mielestä se on myös Bunuelin tähän asti paras työ. Kuva elokuvan avausjaksoista — oikealla edessä Jean-Pierre Cassell.

Kriitikoiden liitto edustaa 23 sanomalehteä ja aikakausjulkaisua ja jakoi elokuvapalkinnot nyt kuudennen kerran.

Parhaina näyttelijöinä palkittiin samassa tilaisuudessa Cicely Tyson, joka esittää urheata äitiä meillä vielä esittämättömässä elokuvassa ”Sounder” ja nuori AI Pacino, Michaelin erinomainen esittäjä ”Kummisedässä.”

Elämää oopperamontussa

Oopperaorkesterilaiset joskus huokaavat, kun kauniit balettiesitykset menevät ihan sivu silmien siellä montussa istuessa.

Mutta eipähän yleisökään pääse näkemään sitä kaikkea inhimillisyydessään liikuttavaa tapahtumista ahtaassa montussa.

Leif Segerstam saatiin johtamaan Wagnerin Tristan ja Isolde viime lauantaina ja maanantaina.

Katsomossa oli maanantai-iltana sellaista suuren tapauksen tuntua ja orkesteri soitti niin kuin vain harvoin on kuultu.

Kukapa olisi näin olleen arvannut, mitä jännityksen hetkiä orkesterilämpiössä elettiin toisen näytöksen jälkeisellä väliajalla.

Tauko sen kuin venyi venymistään ja yleisö nautti innolla kahvejaan ja drinkkejään omissa lämpiöissään, vaikka samalla ihmeteltiin yllättävän pitkään jatkunutta taidepaussia.

Selitys oli siinä, että tuiki tärkeä englannintorvi oli mennyt rikki, eikä viimeistä näytöstä voitu aloittaa ilman sitä.

Oboisti ja englannintorven soittaja Aino Porra puuhasi muiden kollegojensa kanssa kuumeisesti soittimen kimpussa.

Tilanteen ollessa pahimmillaan sanoi kapellimestari Segerstam, että hän kyllä laulaa englannintorven osuuden, jos niikseen on.

Leif Segerstamilla on näet muiden taitojensa ohella rutiinia tämäntyyppisissäkin sivuhommissa: Kansallisoopperan vieraillessa Bogotassa rikkoutui orkesterin fagotti ja sikäläisestä oopperamontusta kuultiin sen jälkeen kapellimestari Segerstamin kaunis ääni fagottiosuuksien kohdalla.

Jollakin ihmeen tempulla saivat oboistit englannintorven kuitenkin soivaan kuntoon, ja Leif Segerstam sai keskittyä kokonaan rankkaan urakkaansa Wagner-johtajana.

”Kiitos!” — Anita Välkillä ja Leif Segerstamilla on taas hieno lisä yhteisten muistojen ja kokemusten luettelossa. Harvoin on Kansallisoopperassa huudettu bravota yhtä innokkaasti kuin toistaiseksi viimeisen Tristan ja Isolde -esityksen jälkeen maanantaiyönä. Wagner-urakka näkyi vielä Segerstamin hiuskuontalosta, kun Anita Välkki tuli hyvästelemään.

BBC käynnistää 13-osaisen Beatles-sarjan

Beatles-yhtyettä käsittelevä 13-osainen sarja alkaa pyöriä BBC:n eli Englannin Yleisradion radio-ohjelmistossa.

Sarja on BBC:n kaikkein kunnianhimoisimpia yrityksiä pop-musiikin alalla, ja sitä levitetään myös BBC:n ulkomaille suuntautuviin ohjelmiin.

Jokainen 45 minuuttia kestävä jakso sisältää noin kymmenen Beatles-sävelmää kaikkein ensimmäisistä viimeisimpiin.

Myös yhtyeen jäsenet itse kertovat ohjelmassa noususta maailmanmaineeseen ja yhtyeen hajoamisesta. (AP).

Perhe on pahin

Perhe on pahin palaa jälleen kuvaruutuun naurattamaan joskus sangen pistävilläkin piloillaan amerikkalaisesta elämänmuodosta. Jean Stapleton, Carroll O'Connor, Rob Reiner ja Sally Struthers sarjafilmissä, joka nähdään klo 18.15 Mtv 1:ssä.

