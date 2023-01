Riitta-Eliisa Laine

Kerroin toissa päivänä Hitlerin suuresta Mercedes Benz 770 -autosta, joka myytiin kaikkien aikojen ennätyshinnasta USA:ssa viime lauantaina.

– –

Suomalaiset asiantuntijat ovat eri mieltä.

”Tuntuu täysin mahdottomalta, että Hitler olisi koskaan käyttänyt tätä vaunua virallisena edustusautonaan. Omistaja oli sen sijaan Suomen marsalkka Mannerheim.”

Vankkana todisteena on auton valmistenumero ja monet yksityiskohdat.

Mannerheim sai uutuuttaan kiiltelevän auton lahjaksi Hitleriltä joulukuussa 1941.

Hitler on tosin matkustanut kyseisessä autossa, kun hän kesäkuussa 1942 saapui onnittelemaan 75 vuotta täyttävää Mannerheimia.

Saksan valtakunnankansleri saapui Immolan lentokentälle ja tällä autolla hänet kuljetettiin Marskin junalle.

– –

No, nyt se on myyty natsijohtajan autona ennätysmäiseen, lähes 650 000 Suomen markan hintaan.

Uusi omistaja Earl Clark saanee miettimisen aihetta, kunhan suomalaisten automobiiliharrastajien tiedot ehtivät sinne saakka.

Perästä kuulunee...

Isät ulos loppuvaiheessa

Jaakko S. Tola

Ajankohtaisen kakkosen haaviin oli takertunut Kätilöopiston infektioepisodin yhteydessä myös kysymys ns. perhesynnytyksistä eli isien osallistumisesta synnytystapahtumaan.

Jos todellakin tätä kokeillaan laitoksen taholta, voidaan ilmoittaa, että monet isät synnytystä seuratessaan pyörtyilevät, pissivät housuihinsa tai ainakin ovat tukevasti humalassa, joten voi hyvin ymmärtää ylilääkärin penseyden.

Professori Jäämeren kanta, jonka mukaan isän mukanaolo ns. avautumisvaiheen eli varsinaisen polttokauden aikana on suotavaa, mutta sen jälkeen ei, tuntuu talonpoikaisjärjellä ajatellen perustellulta.

Synnytyssaleihin tuskin koskaan saadaan siksi paljon henkilökuntaa, että siitä liikenisi joku vielä huolehtimaan pyörtyilevistä isistä niinä kriittisinä minuutteina, jotka voivat ratkaista uuden ihmisalun elämän.

– –

Muuten joudutaan siihen, että puoliso vaatii oikeutta olla mukana kaikissa leikkauksissakin, joissa poistetaan osa siitä ihmisestä, jonka pappi tai pormestari on hänelle luvannut, munaskuineen päivineen.

Ja siitä vasta markkinat alkaisivat

Poliisi valvoi järjestystä Kontulassa

Eri puolilta Helsinkiä komennettujen partioautojen ja ylimääräisten poliisien voimin turvattiin järjestystä keskiviikkona illalla Kontulassa.

Tehostettu valvonta jatkui myöhään yöhön.

Jo pitkään jatkuneen levottomuuden ja siitä aiheutuneiden valitusten saattelemana Helsingin poliisilaitos päätti katsoa, mikä oikein Kontulaa vaivaa.

Tehostettu valvonta toi jalkapartiossa kiertävät poliisit keskiviikkona illalla Kontulan ostoskeskukseen. Baarin vahtimestari Erkki Aura (oik.) toivoi vain poliisia näkyviin muinakin iltoina.

Ostoskeskuksen seutuakin pantiin nyt kiertämään useita jalkapartioita.

Ylimääräisten poliisien läsnäolo herätti jo alkuillasta runsaasti huomiota Kontulassa.

Tämä alue ei jää kuitenkaan ainoaksi erityisvalvonnan kohteeksi, vaan poliisi aikoo lähiö lähiöltä vähentää viime aikojen levottomuutta.

Ryöstöyrityksen kohteeksi joutunut rouva Paula Iljin kertoi järkyttyneenä tapahtumasta komisario Martti Vottoselle. Rahojen sieppaamista yrittäneiden tuntomerkit levitettiin Kontulaa kiertäville poliiseille.

Talvimyrsky repi kattoja Helsingissä

Ajoittain yhdeksän boforin voimalla puhaltanut tuuli repi talojen kattoja ja keskusantenneja keskiviikkona Helsingissä.

Palolaitos sai useita kutsuja katonkorjaukseen, ja myös antenneja jouduttiin uusimaan.

Rajuimmat puuskat mitattiin läntiseltä Suomenlahdelta, missä mitattiin keskiviikkona tuulen nopeudeksi 23 metriä sekunnissa. Nopeus vastaa voimaltaan kymmentä boforia.

Tuuli häiritsi myös liikennettä eräin paikoin maata.

Ainakin kahdella paikkakunnalla Keski-Suomessa arveltiin myrskyn olleen syynä autojen ojaanajoihin.

– –

Kannelmäessä tuuli viskasi osan nelikerroksisen asuintalon peltikatosta viereiselle ratatyömaalle.

Arviolta parikymmentä metriä kattoa rullautui sykkyräksi työmaan reunalle.

”Olin kaverin kanssa pihalla ja silloin eräs mies huusi, että varokaa. Samalla näin, että meidän talon katto lentää melkein päälle”, kertoi 11-vuotias Jukka Santikko.

Pihan pojilla riitti ihmettelemistä Kannelmäessä. Puuskittaisen tuulen repimät kattopellit veivät mennessään myös talon keskusantennit.

Poukka Helsingin valtuuston johtoon

Helsingin uusi valtuusto kokoontui keskiviikkona ”ensi-iltaansa” jännittynein tunnelmin.

Kokoomus piti viime hetkiin saakka valtuuston puheenjohtajaehdokkaanaan kansanedustaja Raimo Ilaskiveä, mutta hieman ennen kokouksen alkua ryhmä luopui ehdokkaastaan ja nimesi uudeksi mieheksi päätoimittaja Pentti Poukan.

Poukka valittiinkin valtuuston puheenjohtajaksi yksimielisesti.

– –

Samoin yksimielisesti valittiin valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi sosiaalidemokraattien Keijo Liinamaa.

Toisesta varapuheenjohtajasta jouduttiin äänestämään. Tämän paikan sai ruotsalaisen kansanpuolueen Carl-Gustaf Londén 36 äänellä.

Helsingin uusi kaupunginvaltuusto sai keskiviikkona uudet puheenjohtajansa. Keskellä valtuuston puheenjohtaja Pentti Poukka (kok), oikealla ensimmäinen varapuheenjohtaja Keijo Liinamaa (sd) ja vasemmalla toinen varapuheenjohtaja Carl-Gustaf Londén.

Suomi 30. maailman viinatilastossa

Lähes viisi litraa (4,8) puhdasta alkoholia asukasta kohti kulutettiin Suomessa vuonna 1971.

Tällä määrällä Suomi sijoittui 30. tilalle kansainvälisessä alkoholijuomien kokonaiskulutustilastossa.

Ensimmäisellä sijalla on edelleen Ranska, jossa puhdasta alkoholia juotiin 17 litraa asukasta kohden.

– –

Viinimaat Italia ja Ranska johtavat viinin kulutusta 111 ja 108 litralla asukasta kohti.

Myös Suomessa määrä on noussut 4,4 litraan, mutta edellyttää vasta 31. sijaa kansainvälisessä tilastossa.

Olutta juotiin Suomessa vuonna 1971 vähemmän kuin vuonna 1969, määrä asukasta kohden oli 44 litraa ja sija tilastossa 18.

Länsi-Saksa johtaa edelleen oluttilastoa 144 litrallaan.

Ilman saastuminen lisää keuhkosairaiden määrää

Ilman saastuminen lisää keuhkosairaiden ja hengityselintautisten määrää.

On jo selvästi voitu osoittaa, että saaste on astman aiheuttaja ja taudin pahentaja.

Sen sijaan ei vielä voida varmuudella väittää, onko yhdyskuntailman huonontuminen syyllinen myös keuhkosyöpään.

Joitakin vahvoja epäilyksiä tähän suuntaan on, sanoi lääketieteen lisensiaatti Yrjö Salorinne. Hän esitelmöi lääkäripäivillä Espoossa aiheesta ”ilman saastuminen ja keuhkot”.

– –

Moniin keuhkosairauksiin on aiemmin todettu syyllisiksi tupakointi ja hankalat työolot.

Kansainvälisten tutkimusten perusteella on päädytty siihen, että saastuminen lisää ja vaikeuttaa joitakin yleisiä kroonisia keuhkosairauksia.

Asutuskeskusten ilmassa on lyijyä, joka vaikuttaa haitallisesti keskushermostoon. Lyijysaasteen määrää tarkkaillaan Vantaan keskustassa laskeumasuppilolla. Mittaustöissä ovat (vas.) insinööri Risto Kerminen, tutkija Hannu Vornamo ja tutkija Kari Makkonen.

Raumalla päällystetään 10 kilometriä katuja

Rauma (HS)

Tämän vuoden aikana päällystetään Raumalla ennätysmäärä katuja ja teitä. Päällystettävää tietä tulee olemaan kaupungin alueella yhteensä kymmenkunta kilometriä.

Erilaisia päällysteitä levitetään niille noin 11 000 tonnia.

– –

Entinen raatihuone, joka sijaitsee keskeisellä paikalla kauppatorin varrella, on tarkoitus kunnostaa myös sisältä.

Muutamia vuosia sitten se maalattiin ulkoapäin alkuperäiseen värisävyyn.

Museona nykyisin toimiva rakennus täyttää vuonna 1976 jo 200 vuotta. Sen korjaustöiden suunnitteluun käytetään tänä vuonna 40 000 mk.

Museo pitää korjaustöiden ajaksi tyhjentää.

Sen pihalla olevat vanhat puuhökkelit aiotaan purkaa, ja tilalle rakennetaan lisärakennus.

Vanha raatihuone, joka vuonna 1975 täyttää 200 vuotta, kunnostetaan perin pohjin myös sisältä. Muutamia vuosia sitten se sai alkuperäisen ulkovärinsä. Raatihuone, jossa sijaitsee nykyisin museo, on vanhan Rauman ylpeyksiä, joka keskeisellä paikalla — kauppatorin varrella — erottuu hyvin ympäristöstään.

Elokuvakierros

Paula Talaskivi

Hollywoodin ulkomaisten lehtimiesten liitto nimesi tiistaina ne viime vuoden elokuvat, jotka ovat ehdolla Kultaisen Maapallon saajiksi.

Ensimmäisillä ehdokassijoilla ovat Coppolan Kummisetä ja Mankiewiczin Yksityissalapoliisi (Sleuth) ja myöskin näiden elokuvien päänäyttelijät, Marlon Brando, Laurence Olivier ja Michael Caine.

Seuraavilla sijoilla ehdokkaiksi ovat John Boormanin Syvä joki sekä näyttelijöistä Jon Voight, Hitchcockin Frenzy ja Poseidon-seikkailu.

Näyttelijätärehdokkaita ovat Diana Ross elokuvassa Lady sings the blues, Cicely Tyson Sounderissa, Liv Ullman Maahanmuuttajissa, Trish van Devere äskettäin meillä menneessä Yksinäisessä sydämessä ja Joanne Woodward Paul Newmanin ohjaamassa elokuvassa, jolla on nimeä pitkälti: The effect of gamma rays on man-in-the-moon marigolds.

”Love Storyn” ja ”Sairaalan” ohjaaja Arthur Hiller (tähyilee linssiinsä) tekee parastaikaa ensimmäistä musicaliaan ”Mies Manchasta”, joka mm. meillä on esitetty teattereissa. Sen musiikki on Mitch Leighin, tuottajina ovat italialainen Alberto Grimaldi ja Saul Chaplin ja pääosissa Peter O´Toole ja Sophia Loren (ohjaaja Hillerin vieressä).

Koonnut Kari Lankinen

