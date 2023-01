Kekkosen vastustajilla joukkojen katselmus

Aarno Laitinen

Presidentti Urho Kekkosen vastustajien suurkatselmus toimitettiin sunnuntaina Helsingin B-messuhallissa, jonne poikkeuslakia vastustavat eduskunnan ns. jarrumiehet olivat saaneet kootuksi yli 2 000 henkeä.

Väkeä oli kertoman mukaan tuotettu busseilla mm. vanhainkodeista.

Yleisö osoitti raivokkaasti suosiota puhujille, jotka arvostelivat henkilökohtaisesti presidentti Kekkosta ja hänen toimikautensa jatkamista.

Sotaista tunnelmaa nostatettiin myös esittämällä Jääkärin marssi (”Syvä iskumme on, viha voittamaton...”).

Messuhallin tilaisuuden olivat järjestäneet ns. perustuslailliset kansanedustajat, jotka vastustavat presidentti Kekkosen toimikauden jatkamista poikkeuslailla.

– –

”Perustuslailliset” kiistävät, että heidän kansanliikkeellään olisi yhtäläisyyttä IKL:ään eli Isänmaalliseen kansanliikkeeseen, joka sodan jälkeen lakkautettiin rauhansopimuksen vastaisena fasistisena järjestönä.

Yli 2 000-päinen yleisö osoitti haltioituneena suosiotaan messuhallin pääpuhujille, jotka olivat kansanedustajat Tuure Junnila (kok), Salme Katajavuori (kok), Raino Westerholm (krist), Rainer Lemström (mp), Georg C. Ehrnrooth (r), Victor Procopé ja Kullervo Rainio (kok).

Poikkeuslaki piti muotonsa 147–15

Tasavallan presidentin Urho Kekkosen toimikauden jatkolaki läpäisi eduskunnan ensimmäisen ja toisen käsittelyn sunnuntain vastaisena yönä yli 10 tuntia kestäneen puhetulvan jälkeen.

Vennamolaisten yritys muuttaa lain sisältöä niin, että jatkoaikaa annettaisiin vain kaksi vuotta hallituksen esittämän neljän asemesta kaatui äänin 147–15.

Kuusi poikkeuslain vastustajaa ja yksi kommunisti (vahingossa) äänestivät tyhjää. Poissa oli 30 edustajaa.

Poikkeuslain vastustajien rintaman repeileminen jatkui yön aikana kuumenneiden tunteiden kuohuessa.

Maltillinen oppositio sanoutui jyrkästi irti jarrumiesten ”yökerhohupailuista”, kuten jarrutusta kutsuttiin, ja hyvän käytöksen rajat ylittävistä hyökkäyksistä tasavallan presidenttiä vastaan.

Lapsen suppea sanavarasto aiheuttaa paljon vaikeuksia

Lapsen suppea sanavarasto on usein yhteydessä moniin kouluvaikeuksiin, todettiin Jyväskylässä tehdyssä ensimmäisessä suomalaisessa sanastotutkimuksessa.

Sama tutkimus paljasti, että alimman ja ylimmän sosiaaliryhmän lasten kielellisessä kehityksessä on eroja, joilla on vaikutusta oppimiseen yleensä.

”Lapsen sanavaraston laajuus kytkeytyy ennen kouluikää suurelta osalta hänen oman kokemusvarastonsa laajuuteen.”

”Tästä saatiin havainnollisia esimerkkejä tutkimuksessa, jossa kuusivuotiaat lastentarhalaiset saivat tehtäväksi kertoa mitä kaikkea voi tehdä kesällä”, sanoo professori Annika Takala ensimmäisessä suomalaisessa sanastotutkimuksessa.

Lasten sanavaraston laajuus kytkeytyy ennen kouluikää suurelta osin heidän omien kokemusvarastojensa laajuuteen.

Karkkilan nuoriso haluaa opetella uusia kirosanoja

Parempia ikkunaverhoja, uusien kirosanojen opettamista sekä lisää ravi- ja pornokirjoja toivoo Karkkilan nuoriso kauppalankirjastolta.

Toivelistalla on myös läpinäkyvien paitojen ja minihameiden hankkiminen kirjastovirkailijoille.

Toiveita on kartoitettu kirjastoon asetetun toivelaatikon avulla.

”Ajattelin, että kirjoitusmahdollisuuden tarjoaminen ehkä vähentäisi kirjoittelua lukusalin lehtiin ja lainattaviin kirjoihin”, toteaa kirjastonhoitaja Anja Nousiainen.

Laatikkoon on muutamassa viikossa tullut satakunta kirjettä. Varsinaista asiaa on vain muutamassa.

Useimmat lappuset oli kirjoitettu henkilökunnan hauskuuttamiseksi tai kaunamielen purkamiseksi.

– –

Pop-levyjä pyydettiin lisää.

Mahdollisuutta kaitafilmien katselupaikan järjestämiseen kyseltiin.

Virkailijoiden sanottiin pitävän ”helvetin kovaa kuria” ja heidän tilalleen toivottiin ”rautaisempia muijia”.

Maanalainen nuorisolehdistö mainostaa esteettä huumeita

Huumeiden vastustajilla on häikäilemätön kilpailija: samaan aikaan kun nuorille levitetään tietoa huumeiden vaaroista, leviää esteettä myös huumeita ihannoiva propaganda.

Sen takana on ilmeisesti huumeiden kansainvälinen myyntiverkko, koska propaganda näyttää aina lisääntyvän ennen tavallista suurempien huume-erien saapumista Suomeen.

Huumeita ihannoivaa tietoa, kirjoja, lehtiä ja monisteita levittävät yleensä huumeiden myyjät ja jopa entiset käyttäjät.

Propaganda kulkee melko tarkasti ”maan alla”.

Se kulkee kädestä käteen ja suusta suuhun paikoissa, joissa nuoret liikkuvat. Propagandaa on levitetty järjestelmällisesti esimerkiksi rock-festivaalien aikana.

Jazzin vuosikirja

Kovan taloudellisen paineen alla kituuttava ainoa suomalainen jazzlehti ”Rytmi” ilmestyi viime vuonna vuosikirjana, ts. yhtenä ainoana numerona.

Onneksi edessä olevat näkymät ovat valoisampia kuin koskaan, sillä valtion tuki mielipidelehdille on väistämättömästi toteutumassa.

Yli viisikymmensivuinen vuosikirja sisältää muutamia aika mielenkiintoisia artikkeleita.

– –

Suomalaista popmusiikkia suomii Erkka Lehtola purevassa artikkelissaan ”Popmusiikki Suomessa: Aistiharha”

”Koska ei ole mitään ohjausta, yhtyeen valtaa melkein poikkeuksetta kritiikitön itseluottamus (mikäli se ei ole myötäsyntyistä, sen saa viimeistään aikaan kotimainen nuortenlehdistö, jonka asiantuntemattomuus suorastaan häikäisee).”

”Bändi sisällyttää ohjelmistoonsa sellaista musiikkia, jonka hallitseminen on heille suorastaan mahdottomuus. Tätä ei yhtye tajua, vaan peittää puutteet sietämättömään meteliin”.

Ja edelleen:

”...yleisönä on joukko nuoria, joiden musiikillinen tietämys on nollapisteessä. He ymmärtävät musiikkia, jossa on idioottimaisen yksinkertainen melodia-aines, korkeintaan kolme sointua ja sähkölekan rytminen viehkeys.”

”Lavalla heille soittaa bändi musiikkia, jota se ei alkuunkaan hallitse. Se on poppia suomalaisittain.”

Koirat haukkuivat Messuhallissa kilpaa poliitikkojen kanssa

Koko Messuhalli oli sunnuntaina pyhitetty haukkumiselle.

Isommassa hallissa räksyttivät palveluskoirat ja pienemmässä poikkeuslain vastustajat.

Isommassa hallissa valittiin paras käyttökoira.

Kilvan voitti saksanpaimenkoira, jota yleisimmin on totuttukin pitämään palveluskoirana.

Palveluskoirarotuja on kuitenkin 12 eri rotua.

– –

Kouluttaja Reijo Iltasen mukaan koulutuksen A ja O on se, että rupeaa huomaamaan, kummassa päässä narua on koira, kummassa isäntä.

Hän myöntää, että koulutettavalta koiralta kysytään hermoja: urostenkin on hillittävä itsensä, vaikka menisi kuinka kiinnostava narttu ohitse.

– –

Yleensä koira ei saisi ajatella itsenäisesti, vaan sen olisi noudatettava käskyjä.

Koirat näyttävät kuitenkin suostuvan armeijanomaiseen ”asento, lepo, juoksuun” -harjoitteluun mielellään tietäen saavansa kiitosta.

– –

Näyttely oli suurin palveluskoiranäyttely mitä Suomessa on järjestetty.

Koiria oli mukana 442 kappaletta, joista pentuja vähän toistasataa.

Koulutetun koiran on noudatettava kaikkia sille annettuja käskyjä. Se ei saa kipaista ohi juoksevan isäntänsä perään, vaikka kuinka tekisi mieli. Tottelevaisuuskokeita paljon vaikeampia ovat vielä maastokokeet, joissa koira voidaan lähettää esimerkiksi kahdeksan kilometrin pituiselle viestitaipaleelle.

Kissa raapi vaunuissa tytön kasvot verille

Kissa raapi lastenvaunuissa maanneen tytön kasvot verille sunnuntaina Otaniemessä.

Rotukissayhdistyksen tiedotussihteeri Eila Tiuri epäilee kissaa luonnevikaiseksi.

Pikkutyttö oli päiväunilla kotinsa pihassa, kun kissa yllätti hänet. Kissa oli tytön isän mukaan raapinut lapsen kasvot täysin verille ja toisen silmän alla oli syvähkö haava.

Tytön isä kertoo, että kissa oli pihalla jo menossa toisiin vaunuihin, kun hän huomasi mitä se oli tehnyt lapselle.

Tytön isän mukaan kissat ovat viime aikoina olleet suorastaan maanvaivana Otaniemessä.

Kissa on yleensä rauhaa rakastava ja asiallinen otus ja siksi tapaus tuntuu uskomattomalta, sanoo Eila Tiuri. Hän kertoo, että kissa on joko luonnevikainen tai sitten se on tahallaan heitetty lastenvaunuihin.

Tiuri sanoo, että hän ei ole koskaan aikaisemmin kuullut vastaavasta tapauksesta, vaikka on toiminut kissayhdistyksessäkin jo kymmenen vuotta.

Mieto, Takalo

Pyhäjärvi (HS)

Juha Mieto oli jälleen kiistaton ykkönen kotoisten hiihtokilpailujen päämatkalla.

Helena Takalo oli yhtä suvereeni naisten kilvassa.

Pyhäjärveläiset olivat onnistuneet siinä missä moni on tänä talvena epäonnistunut: lunta oli riittävästi.

Kilpailijoita sen mukaisesti: 430.

Helena Takalo ei säikähtänyt lunta eikä tungosta Pyhäjärven hiihdoissa ja voitti Marjatta Kajosmaata puolisen minuuttia.

Akat viihteen asialla

Pisteliäänä palstanpitäjänä tunnettu Maija Hollmen-Bärlund sekä lauluilloistaan ja ensikonserttikiistastaan mieliin painunut Marja-Riitta Väkevä ovat lähteneet toisten akkojen, Marianne Soisalon, Arja Rinteen ja Inkeri Pilkaman sekä yhden miespuolisen henkilön eli K. P. Volasen kanssa tekemään viihdettä Mainos-Television katsojille.

Uusi kerran kuussa nähtävä ”Akat asialla” käsittelee kussakin jaksossa tiettyä teemaa — tänään naistentansseja, ensi kuussa vanhenevaa naista, maaliskuussa moraalittomia, huhtikuussa yhdistyksiä jne.

Eila Pehkonen ja Hannu Lauri nauttivat baarin antimia uudessa viihdeohjelmassa ”Akat asialla”.

Maailmanennätys laskuvarjohypyissä

Laskuvarjohyppääjäveteraani Woody Binnicker saavutti lauantaina uuden maailmanennätyksen suorittamalla 201 peräkkäistä hyppyä vuorokauden aikana.

Binnicker, 34-vuotias tanskalainen liikemies, rikkoi erään kanadalaisen nimissä olleen aikaisemman ennätyksen, joka oli 200 hyppyä 24 tunnin aikana.

Binnicker aloitti ennätyskokeensa perjantaina keskiyöllä ja aikoi jatkaa lauantaihin keskiyöhön saakka, mutta oli liian väsynyt enempiin hyppyihin.

Binnicker oli asettanut tavoitteekseen 240 hyppyä ja oli huomattavasti edellä aikataulusta päättäessään yllättäen lopettaa.

Eräs Barnwellin lentokentän virkailija sanoi, että Binnicker, entinen laskuvarjojääkäri, oli ”hirvittävän väsynyt, kipeä ja kangistunut”.

Binnicker suoritti hyppynsä laskuvarjohyppääjien liiton asettamasta 610 metrin määräkorkeudesta.

Hän käytti kahta lentokonetta ja viipyi vain 11–15 sekuntia maassa hyppyjensä välillä. (UPI)

Palveluksia tarjolla

Englantilainen Roy Sheldon tarjosi Prestburyn ilmoitustaululla palveluksiaan puutarhurina.

Hän sai enemmän vastauksia kuin osasi odottaa – useimmat niistä naisilta, jotka halusivat jotain muuta kuin puutarhanhoitoa.

Sheldon laati kortin, jossa sanottiin: ”Mies haluaa työtä, soittakaa milloin tahansa, teen mitä tahansa puutarhaan liittyvää.”

Vaikeudet aiheutuivat ilmeisesti siitä, että kortti oli joutunut toisen kortin alle, joka peitti sanat '”puutarhaan liittyvää”. (UPI)

Koonnut Kari Lankinen

