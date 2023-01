Helsinki on saanut uuden maamerkin ja helsinkiläiset kunnallisen rakentamisen muistomerkin. Tämä monumentti on tosin toisenlainen välttämättömyys kuin Finlandia-talo tai Kaupunginteatteri, vaikka voimala ja teatteritalo ovatkin saman suunnittelijan, arkkitehti Timo Penttilän käsialaa. Kulosaaren suunnasta tulijoille Hanasaaren piippu kasvaa suoraan tien pinnasta, pylvään mukaan on helppo suunnistaa.