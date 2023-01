Noin 3 000 nuorta osallistui Helsingin nuorisotoimiston kirjoituskilpailuun, joka järjestettiin 18. kerran viime vuoden lopulla. – –

Oppikoululaisten ensimmäinen, Pekka Haavisto Munkkivuoren yhteiskoulusta katsoi aineessaan, ettei nykynuoren tule vaipua toivottomuuteen. Meillä ei ole enää varaa toivottomaan sukupolveen, hän sanoi.

Hänen mukaansa kuitenkin ne asiat, jotka tiedotusvälineiden kautta päivittäin saa kokea, voivat saada kenet tahansa toivottomaksi.

”Saavutukset elinympäristömme parantamiseksi ovat merkityksettömän pieniä, kun ajattelemme koko maailman tilannetta.”

Pekka Haavisto toteaa, että nuoriso usein syyttää yhteiskuntaa. Hänen mielestään yhteiskunnan muuttaminen on kuitenkin vain ihmisten muuttamista ja ympäriltä löytyy paljon ihmisiä, jotka ovat voineet esimerkillään vaikuttaa muihin ihmisiin.

Hän uskoo lopuksi, että ”oman itsensä osalta voi jokainen meistä tämän maailman kehitystä ohjata, pysäyttää tai kääntää toiseen suuntaan”.

Finnjävel raivostuttaa Ylitalon kotikaupunkia

Kirjailija Hannu Ylitaloa ympäröi närkästynyt hiljaisuus hänen kotikaupungissaan Boråsissa Ruotsissa.

Syynä on hänen siirtolaisromaaninsa Saatanan suomalainen, joka joulukuussa ilmestyi naapurimaassa ruotsin kielellä nimellä Finnjävel.

Ylitalo on asunut lähes kymmenen vuotta Boråsissa, jota hän itse nimittää murheen laaksoksi. Kaupungissa on tuhansia suomalaisia siirtotyöläisiä. Ylitalo toimii Boråsissa kansakoulunopettajana ja hän on joutunut läheltä, suorastaan sisältä päin näkemään koko siirtolaissuomalaisen elämän kurjuuden.

”Hävytöntä, että kehtaa tuolla tavalla kirjoittaa. Saahan hän sentään itsekin olla työssä täällä”, oli Ylitalon entisen koulun rehtori kuulemma todennut kirjan luettuaan. – –

Sitä myönteisempi on arvostelu ollut Boråsin ulkopuolella.

”Tämä on ollut minulle suuri yllätys, en olisi odottanut näin positiivisia reaktioita”, Hannu Ylitalo tunnusti.

Dagens Nyheter selosti pitkään Finnjävelin sisältöä. Lehden mielestä teoksen voima on siinä, että se kursailematta kertoo siirtolaisuuden mielettömästä tilanteesta.

Radion saamenkieliset ohjelmat vaienneet

Oulu (HS)

Yleisradion saamelaisohjelmat ovat olleet vaiti tämän viikon alusta lähtien ja ovat tiettävästi toistaiseksi.

Syynä on se, että radio jätti uudistamatta saamelaisohjelmia päätyökseen tehneen toimittaja Sulo Aikion työsopimuksen vuodenvaihteessa.

Aikio hoiti ’saamelaistoimittajan’ tilapäistä tointa noin vuoden. Hänen lisäkseen uutis- ja ajankohtaislähetysten tekoon on osallistunut Nils-Aslak Valkeapää sekä 4–5 vakinaista avustajaa Lapin eri kulmilta. – –

Valkeapää huomauttaa, että radion johdon suhtautuminen saamenkielisiin ohjelmiin on yleensäkin kovin ylimielistä ja piittaamatonta.

”Mitään pitkäjänteistä suunnitelmaa ei ole tehty eikä voida vallitsevissa oloissa tehdä”.

UKK poikkeusluvalla jänisjahdissa Hämeenlinnassa

Hämeenlinna (HS)

Vain yksi poikkeuksellisesta rauhoituksesta poikkeuksellisesti vapautettu jänis menetti henkensä tasavallan presidentin seurueineen metsästäessä Hameenlinnassa keskiviikkona.

Presidentti Kekkosen karvahattu tuotti pettymyksen metsämiehille, yleisesti odotettiin että hänellä olisi ollut muhkeampi hattu päässään. Presidentin haulikkoon tarttuminen jäi turhaksi, hän sai palata metsältä yksin, ilman jänistä.

Korkean tason jänisjahti liittyi maan vanhimman metsästysseuran, Hämeen läänin Metsästysseuran satavuotisjuhlaan sekä presidentti Kekkoselle omistetun kuntoladun nimeämiseen.

Influenssa harventaa jo bussivuoroja

Ns. englantilaisen influenssan huippu on odotettavissa kahden viikon sisällä, epidemiologi Rauno Tammilehto lääkintöhallituksesta sanoo.

Flunssa on jo levinnyt siviiliväestön keskuuteen kautta koko maan Länsi-Suomea lukuunottamatta.

Helsingin kansakouluissa ja työpaikoilla on poissaolojen määrä noussut viime viikosta. Mm. liikennelaitoksen vuoroja on jouduttu harventamaan flunssan leviämisen takia.

Rokotus tautia vastaan on Tammilehdon mielestä nyt myöhäistä.

Vanha kylämiljöö vaarassa kovan liikenteen takia

Vanhan arvokkaan pappilan rappiotila närkästyttää Helsingin pitäjän kirkonkylän asukkaita.

Seurakuntien omistama Hannusans-talo on rapistunut melko pahasti odottaessaan päätöstä käyttötarkoituksesta. Se rakennettiin 1800-luvun alussa ja on ainoa kylässä säilynyt kaksikerroksinen asuinrakennus. Asukkaiden mukaan se on nykyisin huonon kuntonsa takia kylän häpeäpilkku.

Rapistumaan on päässyt myös seurakunnan omistama Hannusans-talo, kylän ainoa säilynyt kaksikerroksinen asuinrakennus.

Rakennuksille ei ole löytynyt sopivaa käyttötarkoitusta, seurakunta ei ole halukas korjaamaan pappilaa vain asumistarkoitukseen.

Kyläläiset haluavat säilyttää vanhan kylämiljöön. Kylää halkova vanha valtatie halutaan entistää.

Kylää tärisyttävän läpikulkuliikenteen poissaamista pitävät kirkonkylän asukkaat ehtona kylänsä säilyttämiselle.

Naapurikunnat hankkivat kaatopaikkaa Sipoosta

Järvenpää (HS)

Järvenpää, Kerava ja Tuusula ratkovat jäteongelmiaan suunnittelemalla yhteisen kaatopaikan perustamista Sipoon kunnan alueelle, vaikka hankkeesta ei ole kerrottu Sipoolle halaistua sanaa.

Ratkaisua tarjoaa kuntien yhteistyövaltuuskunta, jonka asettaman toimikunnan jätehuoltoselvitys on jätetty kunnille periaatepäätösten tekemiseksi.

Jätehuoltoselvityksessä pidetään Pohjois-Sipoossa olevaa Paippisten aluetta edullisimpana ratkaisuna. Selvityksen mukaan se olisi halvin, tehokkain ja ympäristöystävällisin.

Huhut kolmen kunnan kaatopaikasta ovat hätkähdyttäneet sipoolaisia. Sipoon kunnanjohtaja Erik Melén pitää kuntien hanketta ”hieman hävyttömänä”. Hän sanoo ymmärtävänsä jäteongelmat, mutta ei tapaa, millä hanketta ajetaan.

SP:ltä lupa mutta Alko ei halua tanskalaisolutta

Alko, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä sosiaaliministeriö vastustavat Sinebrychoffin suunnitelmia tanskalaisen oluen valmistuksen aloittamiseksi Suomessa.

Sinebrychoff investoi suuret summat panimonsa uudistamiseen Helsingin Hietalahdessa sekä Porin Oluttehtaan ostoon. Nyt yhtiö on lähtenyt hakemaan rahoitusta Tanskasta Espoon Kivenlahteen suunnittelemiinsa laajennuksiin.

Suomen Pankki myönsi kuitenkin keskiviikkona luvan Koffin osakkeiden myymiseen tanskalaiselle Carlsberg-Tuborg panimoyhtymälle. Samalla Koff sai luvan lainan ottamiseen tanskalaisilta.

Kielteinen kanta perustuu alkoholipoliittisiin tekijöihin: ulkomaisia oluen valmistajia ei haluta Suomeen vaikeuttamaan alkoholipolitiikan toteuttamista.

Lisäksi uusien olutlajien tarvetta ei Suomessa ole.

Maisemia, naivisteja ja Juho Rissasta

Juho Rissasen satavuotisnäyttely ja kotoisia maisemamaalareitamme viime vuosisadan puolivälistä on Ateneumin taidemuseon kevään näyttelyohjelmassa.

Maalis-huhtikuun vaihteessa Ateneumin suojissa avataan naivistisen taiteen suuri kansainvälinen näyttely, jonka järjestäjänä on Suomen taiteilijaseura.

Romanttisella nimellä Maa ihanainen isien avataan suurista näyttelyistä ensimmäisenä 22. helmikuuta suomalaista maisemaa 1800-luvun keskivaiheilla esittelevä katselmus.

Juho Rissasen syntymästä on tänä keväänä kulunut sata vuotta. Ateneumin taidemuseo järjestää tapauksen kunniaksi juhlanäyttelyn, joka nähdään ensin Kuopiossa ja sitten Helsingissä. Rissasen maalaus Isän kuolema on vuodelta 1902.

Hylätyt kilpailijat sulkivat kärjen tien

Monte Carlo (HS)

Jokavuotiseen tapaan riistäytyi Monte Carlo ralli jälleen tiistaina yöllä täydellisesti järjestäjien hallinnasta.

Kaiken alku oli kolmas pikataival Burzetissa. Siellä syntyi kaaos. Vain 51 autokuntaa läpäisi tämän erikoiskokeen. Muut juuttuivat kinoksiin ja tulivat järjestäjien toimesta hylätyiksi.

Vastavetona yli viisikymmentä hylättyä kilpailijaa (pääasiassa saksalaisia ja italialaisia harrastelijakilpailijoita) sulkivat tien Dignessa jäljellä olevilta kilpailijoilta.

Sulku oli niin tehokas että järjestäjien oli pakko peruuttaa suuren alppikokeen kaksi viimeistä erikoiskoetta.

Monten tiesulku tehokkaimmillaan. Ei ihme, että kärkipäällä oli vaikeuksia selviytyä Monte Carloon.

Munari ajoi ojaan

[Monte Carlon] kilpailun viimevuotinen voittaja Italian Sandro Munari puolusti sitkeästi voittoaan aina seitsemännelle pikataipaleelle asti. Johtoasemassa ollessaan ajoi Munari ojaan seitsemännellä pätkällä.

Munari selviytyi rytäkästä vammoitta, mutta auto romuttui keskeytyskypsäksi.

Koonnut Pasi Oikarinen

