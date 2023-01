Riitta-Eliisa Laine

”Olen liikuttunut ja järkyttynyt”, sanoi Raimo Lintuniemi. Television Olipa kerran -ohjelman toinen vetäjä sai näet suureksi yllätyksekseen melkoisen määrän ääniä, kun Katso-lehti järjesti 11. Telvis-kilpailunsa.

”Lattajalka, älytön kommunisti” ym. määreitä on Raimolle kuulemma sadellut kirjeissä, mutta kehujakin on tullut: ”On jotain häkellyttävän outoa nähdä parturissa käynyt mies tv:ssä”, referoi Raimo Lintuniemi onnellisena uutta Telvis-patsasta kanniskellessaan.

Totta kai koko kilvan voittivat ylivoimaisesti Teija Sopanen ja Heikki Kahila. Kakkosina olivat Leena Rousek ja Heimo Tauriainen (näytti myös olevan vilpittömän liikuttunut suosiostaan) ja kolmosiksi pääsivät Mirja Pyykkö ja kuinka ollakaan Timo T. A. Mikkonen.

Heidän jälkeensä tulivat vastaavasti naisten ja miesten sarjassa Tuula Rosenquist ja juuri em. karhumaisen sulokas Raimo Lintuniemi. – –

Mikko Niskanen loisti. Tv-arvostelijat olivat valinneet Kahdeksan surmanluotia vuoden parhaaksi tv-ohjelmaksi.

Matti Hagmanin, 17, täysosumailta

Jääkiekkoilun mestaruussarjan kärkitaistelussa pysyvät aseet yhä tanassa. Siitä piti huolen verrattomasti latautunut Helsingin IFK, joka kaatoi kansallisessa huippuottelussa sarjaa johtavan Jokerit 4–2.

Jokerien turvallinen puolustaja Ilpo Koskela poistuu kentältä päätään pidellen: aivotärähdys. Se merkitsi HIFK:n kasvavaa ylivoimaa, jonka loppukaneettina oli Matti Hagmanin päätösmaali 4-2. Jo aikaisemmin tämä juniori nosti IFK:n mukaan taisteluun tasoittamalla 1-1:een.

17-vuotias koulupoika Matti Hagman oli IFK:n voiton tärkein luoja. Valmentaja Seppo Liitsolan yllätysveto tuotti täydellisen tuloksen. Mestaruussarja-alokas teki kaksi maalia ykkösketjun keskusmiehen paikalta. – –

Liitsola ei luvannut että maalivainuinen juniori saisi jatkuvasti pelata.

”17-vuotias poika on aina ailahtelevainen. Tuollaisia on ajettava varovasti sisään. Pikkuhiljaa. Vaikka tämä jätkä on sellainen ettei menestys päähän nouse”.

Sarjajohtaja Jokerien mahdollisuudet voittoon menivät käytännössä toisen erän lopussa. Tärkeä puolustaja Ilpo Koskela sai tärskyn päähänsä ja joutui jättämään kentän.

Ilpo Koskela

Joka kolmas kulkija käyttää heijastinta

Turku (HS)

Heijastimien käyttö maanteillämme on laskenut. Turun ja Porin läänissä on heijastimien käyttö liikkuvan poliisin lääninkomisarion Sven-Olof Hasselin mukaan laskenut tasaisesti joka vuosi.

Tarkkailtuja jalankulkijoita oli maassamme yli 20 000, joista 30 prosenttia eli joka kolmas käytti heijastinta. Turun ja Porin läänissä vastaava luku oli 27 prosenttia.

Vasenta tienreunaa läänin alueella käytti joka toinen jalankulkija ja polkupyöräilijöillä oli valolaite lähes 80-prosenttisesti, mutta vain joka toinen käytti valoja pimeällä ajaessaan.

Kolme miestä asuu 10 neliön parakissa

Kotipaikkakuntansa ulkopuolella ns. majoitustyömailla elää Helsingin seudulla arviolta 6 000 miestä.

Espoon Kivenlahdessa on noin 20 parakin kylä. Yhdessäkään kämpässä ei ole jääkaappia muuta kuin ikkunalaudalla.

Alan huippua edustaa eräällä rivitalotyömaalla Kauniaisissa oleva 10 neliön parakki, jossa asuu kolme miestä. Kalustuksena on kaksi tuolia, pöytä, putkisängyt ilman liinavaatteita, roskasanko ja ikkunaverhot mustasta muovikelmusta.

Seinillä roikkuu käyttötaidetta, alastonkuvia, Kekkonen ja Vennamo.

Näitten ihmisten olojen parantamista pitää rakennustyöläisten liitto yhtenä tulevien työehtosopimusneuvottelujen tärkeimpänä kysymyksenä. – –

Ohjesäännöissä on poliittinen toiminta majoitusalueella kielletty. Tämä loukkaa työntekijöiden mielestä kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia.

Rakennustyöläisten liitto on kiinnittänyt asiaan huomiota ja vaatii poliittisen toiminnan sallimista. Liiton mielestä tarvitaan kokonaisuudistuksia, joiden toteuttaminen on mahdollista vain poliittisen päätöksentekomekanismin kautta.

Ankea on siirtotyöläisen kämppä. Lohtuna seinällä ovat alastomat naiset ja Kekkonen. Reijo Sinjaga on asunut Kauniaisissa olevassa parakissa pari kuukautta.

Yleiskaava lupaa kerrostaloja Pietarsaaren puutaloalueelle

Pietarsaari (HS)

Hajoitetaanko Pietarsaaren Pohjoisnummen, kansansuussa Skatan, 40 korttelin laajuinen historiallisesti arvokas asuinalue vai ei? Siinä on pulmaa pietarsaarelaisille.

Voimassa oleva lähes seitsenvuotinen asemakaava lupaa alueelle kerrostaloja. Se tietäisi nykyisen puutaloasutuksen ja kapeitten katujen muodostaman kokonaisuuden poispyyhkäisyä.

Museoviraston kanta on, että alueen omaperäinen miljöö olisi säilytettävä. Kaupungin olennaista ilmettä ei saisi tärvellä.

Museovirasto on julkistanut asemakaavan rinnalle uuden vaihtoehdon, Skatan elävänä säilyttämisen.

Pietarsaaren kaupunki joutuu uudelleen arvioimaan Skata-ongelman, sanoo kaupunginjohtaja Hans Finne. Hän uskoo, että tuskin pietarsaarelaiset ovat olleet edes selvillä, kuinka omaleimainen ja arvokas Skatan alue on.

”Skata on ollut vain olemassa historiallisena jäänteenä. Siihen on totuttu, eikä siinä ole nähty arvokasta. On katsottu, että alueesta saadaan kolmisenkymmentä hehtaaria hyvää kerrostaloaluetta.”

Washington jätti hyvästinsä LBJ:lle

Washington (Washington Star-News)

Yhdysvaltain pääkaupunki hyvästeli torstaina entisen presidentin Lyndon Baines Johnsonin, ja eräs aikakausi oli päättynyt.

Kunniavartio odotti Lyndon Baines Johnsonin arkkua Andrewsin lentotukikohdassa, josta arkku kuljeteltiin Washingtoniin hautajaistoimitusta varten.

Johnsonille järjestettiin yksinkertainen hautajaisseremonia hänen washingtonilaisessa mielikirkossaan, jonka jälkeen hänen arkkunsa kuljetettiin presidentin koneella Texasiin. LBJ-ranchille, missä hänen lepopaikkansa tulee sijaitsemaan.

Yhdysvaltain 36. presidentin arkku kuljetettiin tykkivaunuilla ohi äänettömien kansanjoukkojen pitkin samoja katuja, joissa paraatimarssein juhlittiin viime lauantaina hänen seuraajansa Richard Nixonin toisen virkakauden avausta.

Tie Loviisasta Lapinjärvelle valmistuu -74

Porvoo (HS)

Lapinjärven, Liljendalin ja Pernajan kuntien edustajat kävivät torstaina liikenneministeri Pekka Tarjanteen luona esittämässä Loviisa–Lapinjärvi -tien kunnostamisen kiireellisyyttä.

Liikenneministeri vakuutti, että määrärahat tulevat riittämään tien saattamiseksi kuntoon vuonna 1974.

Rakennustyöt Valkon–Loviisan–Lapinjärven tien rakennustyömaalla ovat leudon talven vuoksi jonkin verran aikataulusta edellä.

Loviisan läntisen sisääntulotien siltatyö edistyy hyvää vauhtia. Tien luiskat kaunistetaan aikanaan ruusupensailla.

Salon ohikulkutien kohtalo ratkeamassa

Salo (HS)

Jo vuosia vireillä ollut Salon ohikulkutiehanke on edennyt niin pitkälle, että asia tulee lähiviikkoina kaupungin päättävien elinten ratkaistavaksi.

Sopimuksen hyväksymisen jälkeen päästään tietöihin syksyllä 1974.

Salon läpi kulkevan valtatie 1:n läpikulkuliikenne on vuosi vuodelta tukkinut yhä pahemmin kaupungin liikennettä ja varsinkin ruuhka-ajat ovat olleet vaikeat.

Salon kaupungin läpi juokseva valtatie 1 tukkii kaupungin liikenteen vuosi vuodelta yhä pahemmin. Kauan ei salolaisten enää tarvitse tätä riesaa kestää. Salon ohikulkutietä ryhdytään rakentamaan vuoden 1974 syksyllä.

Pikku temppu yllätti

Vaasalainen toimitusjohtaja Fredrik Castrén osti perheelleen keväällä Ruotsista tamman.

Kaunis Chie-Bella näytti kuitenkin ajan mittaan kärsivän liikakiloista ja niinpä Castrenin perhe ulkoilutti ja juoksutti sitä niin paljon kuin kerkesi.

Karvakaan ei oikein kiiltänyt, mutta säännöllisellä harjauksella ja hoivailulla Chie-Bella syksyllä jo näytti siltä osin kauniilta ja hyväkuntoiselta.

Ruoka-annokset oli vähennetty puoleen, mutta kovasta liikunnasta huolimatta kaunottaren vatsaa ei saatu sutjakaksi. Castrénit ja vaasalaistallin muut hevostuntijat olivat ihmeissään.

Kunnes ongelma yhtäkkiä ratkesi: toimitusjohtaja Castrén oli liikematkalla Helsingissä, jonne hän sai puhelun perheeltään. Tamma oli poikinut. Vastasyntynyt oli ponin ja hevosen välimuoto.

Koonnut Pasi Oikarinen

