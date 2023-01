Matti Aalto

Mentiin bussilla, omalla autolla, ”pirssillä rahan kera”, kävellen, potkukelkalla...

Pääasia että mentiin: Kallenpäivän karkelot odottivat Hausjärven ikinuoria Ryttylän kansakoululla. Menoa juhlisti luontokin, sillä vetisen talven pysyvä (?) ensilumi sateli maahan.

Aluksi jättimäiseltä ja hiukan kalsealta vaikuttanut koulu tuntui piankin pieneltä ja lämpimältä: noin 200 eläväistä nuorekasta valtasi rakennuksen, ääntä riitti kuin koululaisten kesäloman alkaessa.

Vaan nyt juhlivatkin eläkeläiset, eivät oppilaat. – –

Hausjärven oma yhtye, Juhan bändi, alkoi soitannot ja houkutteli rohkeimmat lattialle jo kesken kahvituksen. Pantiin tangoa ja humppaa, keinuttiin Irwinin poin-poingin tahdissa, saatiin kielenkannat kunnolla laukeamaan. – –

Enemmistö tanssijoista oli naisia. Kun miehiä ei riittänyt, mentiin ”pölkkyparilla”. Kun varvasta poltti, potkittiin kengät nurkkaan.

Muutaman kuulutuksen jälkeen löytyi nuorekkaista nimipäiväsankarikin. Kalle Ojala pelkäsi suotta, ettei kelpaa ”tytöille”: hänet vietiin lennossa tanssiin.

Eero Ojala huuteli mikrofoniin, että onkos joukossa Kallea. Kalle Ojala nosti käden pystyyn. Sukulaisuus kiellettiin jyrkästi, tutuntuttuja toki oltiin.

”Käypi juhla päivälahjasta”, Kalle tuumi. ”Tanssittais toki minuakin, muttei nuo tyttölapset ole hakeneet.” Joku taisi sanat kuulla: Kalle suorastaan repäistiin lattialle.

Ylimääräiseksi lahjaksi Kalle sai laatikollisen jogurttia.

Parhaiten pukeutuneet miehemme

Miesten muotineuvoston johtokunta on kuudennen kerran valinnut maastamme 10 hyvin pukeutunutta miestä. Voittajien on katsottu persoonallisella tavalla edustaneen hyvää pukeutumiskulttuuria viime vuoden aikana.

Viimevuotisten 10 parhaan joukkoon pääsivät Kai G. Grundström, Tankmar Horn, Niilo Hämäläinen, Raimo Ilaskivi, Mikko Immonen, Viktor Klimenko, Matti Louekoski, Tapani Perttu, Hannu Tarmio ja Pekka Vasala.

Ehkäisyvälineitä ilmaiseksi neuvolasta

Ilmaista ehkäisyneuvontaa annetaan neljän kuukauden ajan Helsingin pohjoisen kantakaupungin alueella asuvalle väestölle.

Ensimmäisen kuukauden aikana kävijöitä on ollut jonkin verran, mutta enemmänkin pystyttäisiin vastaanottamaan alueen kolmessa neuvolassa.

Vain ajantilaus, ja saa tarvittaessa ilmaisen kierukan, pessaarin tai tukun e-tabletteja.

Ruotsissa asuu yli 200 000 suomalaissyntyistä

Ruotsissa asui vuonna 1970 yli 230 000 suomalaissyntyistä ihmistä.

Suurin osa heistä oli lähtenyt siirtolaisiksi 1960-luvulla. Siirtolaisuus saavutti huippulukunsa vuosina 1969—70. Näinä vuosina Suomen kärsimä siirtolaisuustappio Ruotsiin oli yli 60 000 henkeä.

Tilastokeskuksen laatimista tilastoista ilmenee, että kolmannes siirtolaisista on lähtöisin Lapin ja Oulun lääneistä. Asukaslukuun verrattuna siirtolaisuus oli näissä lääneissä huomattavasti runsaampaa kuin muualla Suomessa.

Oululaisvanhemmat suosivat englantia

Oulu (HS)

Oulun tulevan peruskoulun oppilaiden vanhemmista ylivoimaisesti suurin osa toivoo lapsilleen opetettavan englantia ensimmäisenä vieraana kielenä.

Kaupungin koulusuunnittelutoimikunnan teettämän tutkimuksen mukaan peräti 85 % vanhemmista oli englannin kannalla.

Toiseksi suosituimman aseman peruskoulun ensimmäisenä vieraana kielenä saavutti ruotsi, jota kannatti 8 prosenttia tutkimukseen vastanneista vanhemmista

Muiden kielten kannatus on niin vähäinen, ettei opetuksen järjestäminen ole käytännössä mahdollista.

Kaapeli-tv jo Varkaudessakin

Varkaus (HS)

Toisena kaupunkina maassamme Varkaudessa aloitettiin sunnuntai-iltana kaapelitelevision lähetyskokeilu.

Alkuvaiheessa mukana on vain neljä rivitaloa, joissa on yhteisantennijärjestelmä, mutta katseluverkkoon on tulossa liittyjiä runsaasti.

Kaapelitelevisiojärjestelmä on periaatteessa samanlainen kuin Pietarsaaressa. – –

Tämän uusimman televisiomuodon oikeudelliset perusteet ovat vielä keskustelun alaisia. Yleisradio on mielenkiinnolla seurannut Pietarsaaren kaapelitelevision lähetyksiä ja nähtäväksi jää miten Yleisradio jatkossa suhtautuu uusiin kilpailijoihinsa.

Miehistö jätti ala-arvoisen laivansa

Yliperämies Christos Cheliotis sanoo Malenassa jokaisen joutuvan valmistamaan oman ruokansa. Tuoksut keittiöön tulevat käymälätiloista.

Hamina (HS)

Kyproksen lipun alla purjehtivan rahtilaivan yliperämies ja osa miehistöstä ovat jättäneet laivansa Haminassa.

He epäilevät merenkulkuturvallisuutta ja pitävät sosiaalisia oloja ala-arvoisina.

Merimies-Unioni uhkasi saartaa Famacustaan rekisteröidyn ml Malenan heti, kun se oli saapunut satamaan.

Syynä oli miehistön alipalkkaisuus. Laivan rahtaaja suostui maksamaan Merimies-Unionin vaatiman takuusumman. Sitä ennen varustamo kieltäytyi vakuudesta.

Malena lojuu nyt lastaussaarrossa Haminan satamassa. Laivasta lähteneet ovat majoittuneet hotelliin.

Merimies-Unioni on taannut heidän laskunsa.

Lennon oikeudessa julkaisuoikeudesta

John Lennonilla ja hänen vaimollaan Yoko Onolla on vaikeuksia heidän musiikkiaan julkaisseen yhtiön kanssa. Yhtiön edustajien mukaan John Lennon on rikkonut julkaisuoikeuslakia julkaisemalla vaimonsa kanssa tekemiään lauluja itsekseen, vaikka hän oli myynyt kaikki julkaisuoikeudet yhtiölle.

Lennonin väittämän mukaan taas yhtiön väite kaikkien oikeuksien myynnistä on vain yhtiön keksimä salajuoni. Parhaillaan asiaa käsitellään oikeudessa New Yorkissa. (Reuter)

Norjan Sonja odottaa lasta

Oslo (Hans Chr. Finstad)

Kruununprinsessa Sonja on raskaana ja hänen lapsensa odotetaan syntyvän heinä-elokuun vaihteessa, paljastaa Dagbladet

Kuninkaanlinnasta ei ole kuitenkaan annettu tiedolle virallista vahvistusta. Tämä johtuu arvattavastikin siitä, että kruununprinsessalle on tehty jo kahdesti abortti. Ensimmäinen abortti tehtiin heinäkuussa 1970 ja toinen viime kesänä.

Kummassakin tapauksessa abortti jouduttiin tekemään vain hieman sen jälkeen kun Sonjan oli virallisesti ilmoitettu odottavan iloista perhetapahtumaa.

Onassiksen pojan hauta Skorpiokselle

Miljonääri-laivanvarustaja Aristoteles Onassis ja vaimonsa Jacqueline Kennedy ovat matkustaneet New Yorkiin muutamaksi päiväksi lepäämään ennen Onassiksen ainoan pojan, 24-vuotiaan Alexandroksen hautajaisia.

Onassiksen toivomuksesta lento-onnettomuudessa kuollut Alexandros haudataan suvun omistamalle Skorpios-saarelle. Sen Humettus-kukkulalle rakennetaan pieni mausoleumi, mistä Alexandros voi isänsä sanojen mukaan ”yhä kuunnella rakastamiensa lentokoneiden ääniä”.

Alexandroksen arkku on jo siirretty Ateenasta Skorpiokselle. Siunaustilaisuus pidetään saaren pikku kappelissa, missä Aristoteles Onassis ja Jacqueline Kennedy vihittiin runsaat neljä vuotta sitten.

Kirjaroviot syttyvät Turkissa

Istanbul (AP)

Turkin sotalakiviranomaiset ovat määränneet poltettavaksi 137 vasemmistolaista kirjaa ja julkaisua, mm. Karl Marxin ”Pääoman”, kertoivat Turkin lehdet sunnuntaina.

Lehdissä julkaistiin luettelo aikakausjulkaisuista ja kirjoista, jotka oli takavarikoitu vallankumouksellisiksi epäiltyjen asuntoihin tehdyissä etsinnöissä.

Niiden joukossa oli myös edesmenneen Nazim Hikmetin kirjoja. Hikmet oli kommunisti.

Useimmat Turkin kirjallisuuden tuntijat pitävät häntä maan hienoimpana runoilijana.

Listalla on myös Kommunistinen manifesti, sosiaalijohtajien elämänkertoja, sosialististen ja kommunististen liikkeiden historiaa käsitteleviä teoksia ja vallankumouksen ja uudistustyön teoriaa ja taktiikkaa käsitteleviä teoksia.

Sotalain nojalla on Turkissa asetettu lähes 4 000 ihmistä oikeuteen sotilastuomioistuimissa. Satoja kirjoja on kielletty, samoin sosialistisen ja kommunistisen ideologian selvittäminen yliopistoissa.

Rantasila saa laskun jäähypenkin pirstomisesta

Lalli Partisella (IFK) ja Markku Hakasella (Ilves) oli niin paljon erimielisyyksiä että tuomarit olivat helisemässä.

Tampere (HS)

Helsingin IFK:n kiivas pakki Juha Rantasila joutuu luovuttamaan osan pinnarahoistaan Tampereen jäähallille tulistuttuaan jääkiekkoilun mestaruussarjan ottelussa Tampereen Ilvestä vastaan. IFK n voittoa ei Rantasilan kiivaus kuitenkaan uhannut. Helsinkiläiset hallitsivat tilanteita selvästi ja voittivat puhtaasti 4-0 (1—0, 1—0, 2—0).

HIFK laukoi neljän minuutin pelin jälkeen maalin. Se kuitenkin hylättiin vihellyksen jälkeen tehtynä.

Erotuomarien ratkaisua seurasi ankara neuvottelu, jonka aikana Rantasilan suusta valui siksi paljon sopimatonta, että erotuomari Reino Tuominen rankaisi kymmenellä minuutilla.

Tämä kiehutti Juhan kiukun yli äyräiden ja rangaistujen punainen tuoli sai kokea purkauksen. Tuomitun maila rävähti päin muovia ja tuoli levisi, kuin Jokisen eväät.

Neljänkymmenen markan lasku lähtee varatuomari Juha Rantasilalle, lausui jäähallin tirehtööri Pentti Heinonen lyhyesti ja niukasti hymyillen.

Koonnut Jarkko Rahkonen

