Savukoski (HS)

Ennätysmäinen käpyvuosi on tänä talvena tyhjentänyt Itä-Lapin työttömyyskortistoja. Kaikki käpyjen keruuseen pystyvät miehet on komennettu metsiin.

Työvoiman vaihtuvuus on kuitenkin suuri, joten kevättalvella jouduttaneen houkuttelemiaan käpymetsään miehiä myös työttömyyskortiston ulkopuolelta.

Nykyisen palkkajärjestelmän mukaan yli 30 kiloa päivässä keräävä mies voi päästä 70–80 markan päiväansioihin. Parhaillaan otetaan käyttöön uusittuja taksoja, jotka suosivat urakkaluonteista työtä. – –

Uusitun taksan toivotaan myös lisäävän työvoiman pysyvyyttä, ja se merkitsee metsähallituksen mukaan parhaille kerääjille huomattavaa ansion nousua.

Metsähallituksen ohjattuun käpyjen keräykseen osallistuvat saavat käyttöönsä suojapuvun, pylväsvyön, pussin ja tikkaat.

Käpysavotan olot ovat olleet siedettävät, kovia pakkasia ei ole ollut, ja navakat tuulet ovat pitäneet puut puhtaina lumesta.

Kansainvälinen leikkaus

”Pohjantähden sekä Akselin ja Elinan ulkomaiset katsojat ovat pitäneet elokuvia mainioina Suomen historian oppitunteina. Yhdistäminen ja leikkaaminen ovat minusta tehneet entistä selkeämmiksi”, sanoo ohjaaja Edvin Laine.

Ohjaaja Edvin Laine elää tällä hetkellä melkoisen jännityksen vallassa.

Hän odottaa mitä kirjailija Väinö Linna, ja sen jälkeen suomalainen elokuvayleisö nyt sanovat.

Mittavat elokuvaeepokset Täällä Pohjantähden alla sekä Akseli ja Elina on näet yhdistetty kokoillan elokuvaksi.

Ei ollut mikään pieni homma lyhentää viiden ja puolen tunnin elokuvat yhdeksi, paljon lyhyemmäksi kokonaisuudeksi. Se kestää nyt kaikkiaan kolme tuntia kahdeksantoista minuuttia.

Edvin Laine itse ainakin tuntuu erittäin tyytyväiseltä. Elokuvien leikkauksesta on huolehtinut tri Istvan Zintai, unkarilainen elokuvamies, joka on viettänyt useita kuukausia työn parissa Suomessa.

”Minä en itse olisi varmaan osannutkaan leikata noita filmejä. Tämän tästä olisin kuitenkin ajatellut, että ei tuota kohtausta voi poistaa, se on niin rakas tai se vaati niin paljon työtä”, tuumii Edvin Laine. – –

Tri Zintai on laukannut aamuin ja illoin Laineen luona milloin Kansallisteatterissa, milloin kotona, esittänyt raakaleikattuja pätkiä, sitten on taas neuvoteltu ja jatkettu samalla tyylillä eteenpäin.

Yhteistyön tulos on nyt valmis ja esitetään maanantaina mm. Väinö Linnalle Helsingissä. Saman viikon perjantaina se jo alkaa pyöriä yleisön nähtävänä elokuvateatteri Bristolissa.

”Englantilainen” sotkee Helsingin liikennettä

Englantilainen influenssa on kaatanut vuoteeseen noin 200 Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kuljettajaa. Sen vuoksi jäi keskiviikkona ajamatta 30 bussivuoroa ja 10 raitiovaunuvuoroa.

HKL:n lääkäri Heikki Miettinen arvelee, että pahin on vielä edessä, ja loppuviikolla on ehkä puolet kuljettajista sairaana. Nyt on potilaana ”vain” joka viides. – –

Englantilainen influenssa on iskenyt joka viidenteen varusmieheen.

Tauti on levinnyt nyt uusien alokkaiden mukana myös Turun laivastoasemalle. Muualla eteläisessä Suomessa huippu on jo selvästi ohi.

Poissaolotilanne muilla työpaikoilla on yleensä normaali. Helsingissä ei ole yhtään koulua suljettu epidemian takia. Flunssatapaukset ovat tosin lisääntyneet viime viikosta, samoin hengitystieinfektiot.

A kuin appelsiini ja C kuin C-vitamiini

Vanha sanonta kuuluu: omena päivässä pitää lääkärin loitolla. Näin C-vitaminipitoisten sitrushedelmien aikana appelsiini ajaa saman asian ja jos ei aina pidäkään flunssaa loitolla, niin ainakin lisää vastustuskykyä.

Monet liikkeet antavat paljousalennuksen kokonaisesta appelsiinilaatikosta. Jos perhe ei yksin selvitä C-vitamiinipitoisia hedelmiä, kannattaa lyöttäytyä yhteen.

C-vitamiini ei varastoidu, mutta sitä kannattaa nauttia tavallista runsaamminkin flunssan vielä väijyessä. Omavaraiset voivat nauttia marjapakasteista ja oman kellarin tuoresurvoksista! – –

Pörröistä kiwi-hedelmää saa jo muualtakin kuin Helsingin herkkukaupoista.

Abin eväät

Abiturientti Eero Nieminen valmistautuu ensi maanantain ylioppilasaineeseen. Hän on jo miettinyt valmiiksi, mitä evästä ottaa mukaan kuuden tunnin pakerrukseen. Hedelmillä, mehulla, suklaalla ja parilla hyvällä voileivällä hän uskoo jaksavansa.

Ensi maanantaina alkaa perheen toivojen hermoprässi ylioppilaskirjoitukset. Kuuden tunnin ahertaminen, aivonystyröiden hierominen ja tietämisen tuskasta hikoilu kuluttavat hermoenergiaa ja vatsan sisältöä.

Abiturientin olisi saatava mukaansa ravitsevat ja piristävät eväät. Muuten loppuu veto kesken, varsinkin jo hermostunut vatsa on aamulla kotoa lähdettäessä kieltäytynyt vastaanottamasta juuri mitään.

Moni äiti pohtii kuumeisesti, miten viimeiseen koulutaistoon lähtevän evästäisi. – –

Abin eväs ei saa olla liian raskas. Kovin tuhdit voileivät rupeavat helposti nukuttamaan. – –

Pari kolme viipaletta kokojyväleipää riittänee evään pohjaksi. Päälle olisi hyvä panna runsaasti valkuaisaineita sisältävää särvintä, kananmunaa, juustoa, laihaa kokolihaa, maksamakkaraa tai vaikka kylmää kalaa, jos abi siitä sattuu pitämään. – –

Helsingin Sanomien eväskilpailussa tuli muutama kokeilemisen arvoinen C-vitamiinipitoinen juomaehdotus.

Helsinkiläinen rouva Raija Kulovaara ehdotti abin voimajuomaksi seuraavaa: puserra kolmen appelsiinin ja yhden sitruunan mehu, lisää yksi munankeltuainen ja ruokalusikallinen hunajaa. Vatkaa kaikki sekaisin ja kiinnitä pullon kylkeen teipillä pari iloisenväristä mehupilliä.

Pohjois-Savon asiantuntijat: Maakunnan maito ei riitä juustolan laajennukseen

Lapinlahden juustolassa tehdään vuodessa noin 3,5 miljoonaa kiloa juustoa. Tahkoa ovat leikkaamassa Henry Wolin ja Reijo Tuovinen.

Kuopio (HS)

Lapinlahden juustolaa aiotaan laajentaa, vaikka maidontuotanto Suomessa vähenee. Pohjois-Savon asiantuntijoiden mielestä maitoa ei riitä tulevan jättijuustolan tarpeisiin.

Lapinlahden yhteisjuustola tuottaa nyt vuosittain noin 3,5 milj. kiloa harkkoemmentaljuustoa. Tuotantoa on tarkoitus lisätä noin 3 milj. edamjuustokilolla vuosittain. Tämä tietää myös maidon käytön kaksinkertaistamilta vuoteen 1975 mennessä. – –

Maitopulasta ovat tänä talvena kärsineet lähinnä Etelä-Suomi ja Satakunta. Tilanne on ollut vaikein Satakunnassa. Pohjois-Savosta on maitoa kuljetettu lähinnä Helsingin seudulle. Satakuntaan sitä on tuotu Etelä-Pohjanmaalta.

Juomakorin hinta nousee

Olut- ja virvoitusjuomakorien hinta nousee helmikuun alusta lukien yhdellä markalla. Korin uusi hinta on 5,40 markkaa. Tyhjä kori maksoi aiemmin 4,40 markkaa.

Orimattilan susi

Orimattilan susi on nyt varmuudella todettu sudeksi. Arvoitukseksi vain jää, mitä kautta se on Lahden lähelle tullut, sillä se oli hyväkuntoinen, eikä sen ainakaan vielä tiedetä matkallaan syöneen kissoja eikä koiria.

Eräs mahdollisuus olisi laukkominen pitkin Salpausselän harjua, joka enemmän tai vähemmän yhtenäisenä ulottuu Lappeenrannasta Hankoniemelle saakka.

Tiettävästi tätä kulkureittiä ovat käyttäneet monet eläinlajit tunkeutuessaan Suomeen jo vuosituhansia sitten.

Viisi Övermarkin veljestä painii

Övermarkin kaksoisveljekset Jarmo ja Kari (pipo) Lappajärven painipään Yrjö Niemen seurassa.

Lappajärvi (HS)

Lappajärven Veikot on menestyksekäs painiseura. Vuosien, jopa vuosikymmenien mittaan Lappajärveltä on ilmaantunut monta etevää painijaa. Tällä haavaa ovat nuoret, mm. Övermarkin veljekset, hyvin esillä.

”Painittu on jo nelisenkymmentä vuotta. Lappajärven miehiä on leivottu Suomen mestareiksi. Heitä on ollut maaotteluissa ja jopa olympiakisoissa”, Veikkojen painijaoston nykyinen puheenjohtaja Yrjö Niemi kertoo.

Sellaiset nimet kuin Esa Loukola, Eetu Savola, Jorma Vähäsöyrinki, Veikko ja Pekka Alanen ovat tuttuja painia seuranneille.

”Harjoituksissa käy nykyään kymmenen varttuneempaa ja parikymmentä poikaa”, Yrjö Niemi mainitsee.

Se ei ole halveksuttava määrä pienehkössä pitäjässä, jossa harrastetaan muutakin kuin painia, mm. yleisurheilua ja jääkiekkoa. – –

Tarmo Övermark on nimi, joka kannattaa mainita. Hän on innostanut kaikki viisi poikaansa painimaan.

Pojista kaksi Kari ja Jarmo, 17, ovat kaksosia. He eivät ole identtisiä; se todistuu vaikkapa sillä, että Jarmo painii 68-, Kari 57-kiloisissa. Kaveruksilla on painoeroa kymmenen kiloa.

Watergate miehet odottavat tuomioita

Washington, (New York Times)

Kaksi presidentti Richard Nixonin entistä vaaliavustajaa todettiin tiistaina syyllisiksi ns. Watergate-jutussa. Miehiä syytettiin yrityksistä vakoilla Yhdysvaltain demokraattista puoluetta viime vuoden vaalikampanjan aikana.

Washingtonin liittovaltiotuomioistuimen valamiehistö, johon kuuluu kahdeksan naista ja neljä miestä, teki yksimielisen päätöksensä keskusteltuaan asiasta noin puolentoista tunnin ajan.

Lautamiehistö totesi syytetyt Gordon Liddyn ja James McCordin syyllisiksi. – –

Viisi muuta syytettyä – Howard Hunt, Eugenio Martinez, Frank Sturgis, Bernard Barker ja Virgilio Gonzalez – tunnustivat syyllisyytensä jo oikeudenkäynnin alussa.

Jacqueline-kuvat pääsivät pannasta

Korkein oikeusviranomainen Milanossa on päättänyt, ettei Playmen-lehden julkaisemissa kuvissa, jotka esittivät alastonta Jacqueline Kennedyä ollut mitään siveetöntä. Samalla peruutettiin lehden marraskuun numeron takavarikko.

Yleiset syyttäjät Firenzessä ja Veronassa määräsivät lehden takavarikoitavaksi useissa kaupungeissa siveettömien kuvien vuoksi.

Kuvat oli salaa otettu uimarannalla alastomana liikuskelleesta Jacqueline Kennedystä.

Poliisi onnistui tavoittamaan lehden painoksesta vain muutamia kappaleita. Julkaisijan mukaan kaikki 600 000 kappaletta menivät kuin kuumille kiville Italiassa ja muissa maissa. (AP)

Santos lähti kiertueelle

Rio de Janeiro (UPI)

Brasilialainen Santosin jalkapallojoukkue, jonka riveissä jalkapallotähti Pele pelaa, lähti ympäri maailman suuntautuvalle pelimatkalle.

Santos pelaa ensimmäisen kerran matkallaan 2. helmikuuta australialaista joukkuetta vastaan. Ottelu ilmeisesti pelataan Sydneyssä tai Melbournessa.

Joukkue pelaa matkallaan myös Saudi-Arabiassa, Kuwaitissa, Skotlannissa. Englannissa, Länsi-Saksassa, Ranskassa, Belgiassa ja Hollannissa.

Santosin virkailijat sanoivat matkan tuottavan seuralle arviolta miljoona Suomen markkaa. Pele saa jokaisesta ottelusta noin 32 000 markkaa.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue tästä koko lehti: hs.fi/aikakone