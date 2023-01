Jukka Kajava

Suomalaisen tv-viihteen taso on sanalla sanoen masentava.

Se hosuu sitä ja tätä, ei kiinnostu temaattisesta jäntevyydestä ja kaiken lisäksi jauhaa kuin kone, pelkkää vanhaa, kulutettuja vitsejä.

Hanski on juuri tällainen ohjelma.

Kaikki mitä siinä nähdään, on nähty tuhannesti aikaisemminkin.

Tosin Hanski-sarja ei ole yksin.

Jopa Mainos-tv:n uutuuden, Silmänkääntäjänkin nimekäs tekijäjoukkio voisi yhtä hyvin perustaa syrjäkadulle vanhojen vitsien myymälän.

Vanhaa soppaa vanhassa leilissä.

Päämäärättömiä, unettavia sketsejä on televisiossa muutenkin tarpeeksi.

– –

Nimenomaan Hanskin kohdalla tilanne näyttää kuitenkin kulkevan siihen suuntaan, että ohjelmassa pian väitetään auringon kiertävän maapalloa. Tällaisille suuntauksille on vaikea löytää mieltä tiedotusvälineen ohjelmistossa.

Mainos-tv tosin kaikkiaankin vaikuttaa päivä päivältä yhä enemmän ohjelmatehtaalta, jolla on paljon myymistä, mutta ei mitään sanomista.

Aika merkillinen tiedotusväline elää keskuudessamme.

Armeijan huumetieto jaetaan varusmiehille hengellisissä juhlissa

Yhden miehen huumevalistuksesta puolustusvoimissa kantautuneet tiedot herättävät kummastusta sosiaali- ja lääkintäviranomaisissa sekä varusmiesliitossa.

Tietoutta jakamaan tarjoutunut hovioikeudenneuvos Paavo Hiltunen on kiertänyt jo parissa joukko-osastossa.

Hiltusen esitykset on sijoitettu ohjelmanumeroiksi varusmiespalveluun kuuluviin hengellisiin juhliin.

Kuulijoiden mukaan luennoissa on lääkkeiden sanottu auttavan vain pariin prosenttiin huumeiden käyttäjistä, loput parantaa uskonnollinen herätys.

Eläkkeitä aletaan maksaa pankkiin

Eläkeläisten on huhtikuun alkuun mennessä valittava nimikkopankkinsa.

Kansaneläkelaitos lopettaa eläkkeiden maksun postitse.

Ellei kansan- tai perhe-eläkkeen saaja määräaikaan mennessä käy ilmoittamassa pankkiinsa, että rahojen on tultava sinne, rahat toimitetaan lähimpään Postipankkiin.

Käytettyjä asuntoja ja rakennusvirheitä täydellä hinnalla

Kangasala (HS)

Kangasalan asuntomessut nousivat ennätysajassa.

Syntyikö samalla rakennusvirheitä ja huonoa työtäkin ennätysmäärä?

Vai onko Rantakoiviston näyttelytalon ostaja tavallista pikkumaisempi pientaloasuja?

Joka tapauksessa messut ovat menneet ja alue jäänyt asukkaille.

Ja näin he sanovat: ”Viimeistely on heikkoa, mutta sähkötyöt ovat fiasko”.

Rakentaja ei tunnu pitävän korjauksilla kiirettä, sillä saunan sähkökatkaisija on edelleen suojaamatta.

”Jääkaappi on liukua syliin”.

”Kotikylmiön hurina vaimentaa radion äänen”.

Erkki Jyringistä ei kylmiön kompressorin ulvahtelu ole kodikasta. Kompressorin paikka (ylhäällä) oli suunnitteluvirhe. Mutta ennen kuin ääni on vaimennettu, ehtii asukas ärtyä monin kerroin.

”Rakentajat maksattavat meillä kokeilujensa kuluja.”

Kangasalan messutalot myytiin uusina ja asukkaat halusivat ne siksi ainakin uuden veroisina.

Mutta talojen läpi kävi pitkästi toistasataa tuhatta messuvierasta, jotka katsoivat, koskivat, hypistelivät, hyppelivät, painelivat, koputtelivat ja raaputtivat kaikkea, mihin ylettyivät talojen sisällä ja ulkona.

Mikään talo ei ole sen käsittelyn jälkeen uusi, tuskin uuden veroinenkaan.

Ankeat näkymät Rantakoiviston alueella eivät ole pelkästään lumettoman talven syytä. Monet asukkaat odottavat nyt kevättä. Kysymys: saadaanko nurmikot kuntoon?

Bulevardin läpiajokielto ei tehoa

Lähes täydelliseksi ”sudeksi” on ainakin alkuun osoittautunut Bulevardin rauhoittaminen henkilöautojen läpikulkuliikenteeltä.

Liikennemerkit asetettiin paikoilleen jo maanantain vastaisena yönä, mutta läpiajo sujuu entiseen tapaan.

Bulevardin läpiajon kieltävät liikennemerkit eivät tehoa yksityisautoilijoihin ja valvontakin on osoittautunut lähes mahdottomaksi.

Lauttasaareen ajavat bussit tulevat mukaan mylläkkään keskiviikkona aamuruuhkan jälkeen.

Liikennelaitoksen osastopäällikkö Teuvo Riittinen uskoo kuitenkin, että yksityisautoilijat oppivat pian kunnioittamaan läpiajokieltoa.

Lopetetun taksiaseman säkillä verhottu puhelin vartioi Bulevardin liikennettä.

Vantaan ylästöläiset liikennemotissa

Vantaan Ylästön asukkaat ovat katkeria ja vihaisia.

Tammikuun alkupäivinä linja-autojen poikittaislinjan lakkauttaminen jätti heidät liikennemottiin: suora yhteys Tikkurilaan ja Martinlaaksoon katkesi.

Näissä keskuksissa ovat kuitenkin lähes kaikki asukkaiden tarvitsemat palvelupisteet nimismiehestä sairausvakuutustoimistoon.

Ylästöläisten pulma: ainoa suora linja-autoyhteys Tikkurilaan ja Martinlaaksoon on katkaistu. Matkat on tehtävä vaihtoja käyttämällä. Liikennöitsijöillä ei ole kuitenkaan sopimusta siirto-oikeudesta.

Turun Munan uusi rehutehdas valmis

Turku (HS)

Turun Muna Oy:lle on valmistunut noin 58 000 kuution suuruinen rehutehdas, joka on Turun korkein tehdasrakennus.

Tornin korkeus maanpinnasta on noin 45 metriä.

Turun Muna ei nimestään huolimatta käy enää munakauppaa, vaan on keskittynyt rehuseosten valmistamiseen.

Se on täysin yksityisomistuksessa oleva perheyhtiö.

Turun Muna Oy:n uusi rehutehdas on Turun korkein tehdasrakennus. Tehtaasta kuljetetaan irtorehua perävaunullisilla kuorma-autoilla, jotka voivat viedä kerrallaan noin 18 000 kiloa rehua kuudessa 3 000 kilon säiliössä.

Puut moottoritien tieltä poliisikoirin Ruotsissa

Tukholma (TT)

Puiden kaato Fållanin viheralueella Tukholman eteläpuolella pääsi tiistaina käyntiin.

Kymmenen moottorisahamiestä raivasi tietä tulevalle kuusikaistaiselle moottoritielle vahvan poliisivartion suojaamina.

Paikalla oli parin sadan mielenosoittajan joukko, joka yritti estää puiden kaatamisen. He edustivat vuoden alussa perustettua järjestöä, joka yrittää pelastaa alueen moottoritien haitoilta.

Fållanin viheraluetta järjestö on vartioinut yötä päivää ja se on lisäksi perustanut puhelinvartion, jonka avulla paikalle voitiin tarpeen vaatiessa hälyttää huomattavan suuri väkijoukko.

Tiistaina 300 poliisia ja lauma poliisikoiria osoittautui kuitenkin järjestölle liian vahvaksi vastustajaksi.

Itku pääsi tältä ruotsalaistytöltä, kun viikkokausien vartiointi oli osoittautunut turhaksi ja puunkaatajat alkoivat poliisivoimien turvin raivata tietä moottoritielle Tukholman eteläpuolella.

Panula Siperiaan

Kapellimestari Jorma Panula on lähdössä Novosibirskiin ja Habarovskiin vaimonsa Helenan kanssa.

Vierailun on järjestänyt Suomi—Neuvostoliitto-seura.

Panulan tarkoitus on esitellä siellä kaukana Suomen musiikkia, jota edustaakin näyttävä valikoima ohjelmistossa: Sibeliuksen ja Sallisen ensimmäiset sinfoniat, Klamin Kalevala-sarjan kolme viimeistä osaa sekä Rautavaaran A Requiem in our Time.

Jorma Panula lähtee valloitusretkelle Euraasiaan.

Taru Valjakka pelasti

Laulajatar Taru Valjakan kylmäverisyys pelasti tässä juuri konsertin Tukholmassa.

Hän esiintyi 1. sopraanona Mahlerin kahdeksannessa sinfoniassa Tukholman Konserttitalon vihkiäisjuhlissa.

Konsertit pidettiin kolmena peräkkäisenä iltana.

Viimeisessä näistä 2. sopraano tunsi kesken esityksen äänensä pettävän ja pukkasi Taru Valjakkaa kylkeen, että jatka ihmeessä tuosta.

Kaunis ja etevä Taru Valjakka ei elämässään ollut harjoitellut 2. sopraanon kahta aariaa. Hän oli vain kuullut ne parissa harjoituksessa ja aikaisemmassa esityksessä.

Kapellimestari Antal Doratin ilmeet olivat maksun arvoisia, totesivat Tukholman Filharmonikkojen soittajat jälkikäteen.

Doratilla ei ollut aavistustakaan tapahtuneesta, ennen kuin hän oli huomannut, että ”oikea” solisti ei ollutkaan äänessä.

– –

Konsertti oli kaikinpuolisesti suuri menestys.

Taru Valjakan mielestä se oli kaikista kolmesta tunnelmaltaan paras.

Yleisö nousi seisomaan ja paukutti käsiään innostuksen vallassa.

”Ei se tietenkään minun takiani sitä tehnyt”, lisäsi vaatimaton Taru nopeasti.

Kyllä siinä ilmeisesti Taru Valjakalla on kuitenkin ollut suuri osuutensa.

Koonnut Kari Lankinen

Lue tästä koko lehti: hs.fi/aikakone