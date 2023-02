Asetelmat Kansallisoopperan johtajakysymyksessä ovat merkittävästi muuttuneet niiden kahden viikon aikana, jotka ovat kuluneet asian edellisestä tarkastelusta näillä palstoilla. Musiikkitoimittajamme Seppo Heikinheimo tarkastelee uutta tilannetta, jonka keskeisenä tekijänä on kamarilaulaja Martti Talvelan ehdokkuus ja siitä johtuva liikehdintä.

Oopperan johtajan valinnassa viime viikot ovat olleet näennäisesti hiljaista aikaa, mutta laitoksen hallituksen ensimmäisen kokouksen jälkeen on tapahtunut sitä enemmän ”pinnan alla”.

Kirjeet ovat kulkeneet, puhelimet soineet ja kokouksia on pidetty, mutta kaiken tuloksena tuntuu olevan vain se, että tilanne on muuttunut entistä kireämmäksi. – –

Tämän mukaisesti on viime viikkojen aikana ollut esillä ennen muuta kaksi nimeä, jotka eivät alun perin virkaan ilmoittautuneet, nimittäin kamarilaulaja Martti Talvela ja kapellimestari Leif Segerstam. – –

Talvelan tulo kuvioihin on herättänyt kovasti kohua oopperassa ja hämmästyttänyt monia henkilöitä sen ulkopuolellakin.

Ennen kaikkea on kyselty sitä, olisiko maailman tällä hetkellä ehkä suurin basso valmis uhraamaan niin paljon aikaansa, että hän ryhtyisi toden teolla johtamaan oopperataloa, joka on kansainvälisesti katsoen verraten pieni joskin laulajavoimiltaan varsin tunnustettu. – –

Leif Segerstam — toinen ehdokas?

Leif Segerstam on toinen nimi, josta tässä yhteydessä on puhuttu melko vähän.

Helsingin Sanomille 30.12. -72 myöntämässään haastattelussa Segerstam myönsi olevansa kiinnostunut oopperan johtajan pakasta, mutta ilmoitti samalla mielipiteenään, että kenenkään johtajakandidaatin ei pitäisi ottaa paikkaa vastaan ennen kuin oopperan taloudellisia toimintaedellytyksiä on ratkaisevasti parannettu.

Marion matkustaa Luxemburgiin

Marion Rung matkustaa jälleen kerran Luxemburgiin edustamaan Suomea Eurovision laulukilpailuissa.

Rauno Lehtisen säveltämä, sovittama ja sanoittama ja Marionin tulkitsema Tom, tom, tom sai raadilta 69 pistettä.

Toiseksi sijoittui Esko Linnavallin säveltämä ja sovittama, Seija Simolan ja Paradisen esittämä One, two, three. Kappale sai raadilta 65 pistettä.

Paroni Paakkunaisen säveltämä ja sovittama ja Jim Pembroken sanoittama Life is a Jigsaw selvisi kolmannelle sijalle 58 pisteellä. Kappaleen esitti Maarit.

Messuhalli matala avomeriristeilijälle

Ensimmäinen näyttelyvene A-Messuhallissa kuoriutui pressuistaan lauantaina. Tästä H-veneuutuudesta täytyy maksaa 33 000 markkaa, mutta Vene 73 esittelee myös useamman kukkarolle sopivia venemalleja.

Vene 73 -näyttely on paisunut entisistä vuosista aina vain komeammaksi, jopa niin paljon, ettei Messuhallin katto ole tarpeeksi ylhäällä näyttelyn korkeimmalle veneelle.

Yli 300 venettä on näytteillä kansalle ensi perjantaista alkaen, kun jokavuotinen Helsingin kansainvälinen venenäyttely avataan yleisölle. – –

Näyttelyssä on mukana lähes viisisataa toiminimeä veneineen ja varusteineen. Kaukaisimmat näyttelyveneet saapuvat Messuhalliin Yhdysvalloista, Japanista ja Australiasta.

Painopiste on kuitenkin kotimaisessa tuotannossa. Sen uljaimpana saavutuksena esitellään suuri pietarsaarelainen avomeriristeilijä.

Tosin sitä on ihailtava ilman mastoa, sillä A-messuhallin korkeus on vain 15 metriä ja risteilijän mastoineen 21.

Naistenklinikan lisärakennus valmis v. 1975

Vastasyntyneiden lasten hoitoon kiinnitetään vastaisuudessa entistä enemmän huomiota. Suomen ensimmäinen synnytysyksikön sisällä toimiva vastasyntyneiden tarkkailuosasto tulee Helsingin yliopiston keskussairaalan naistenklinikalle. Klinikan laajennustyö aloitettiin perjantaina.

Uuteen vastasyntyneiden tarkkailuosastoon tulee kahdeksan happikaappia ja kahdeksan sänkytarkkailupaikkaa.

Tällä haavaa heikkokuntoiset lapset siirretään heti synnytyksen jälkeen tunnelia myöten lastenklinikalle.

Parin vuoden perästä valmistuvan naistenklinikan lisärakennuksen pinta-alaksi tulee 8700 neliötä.

Uudisrakennukseen tulee myös naistenklinikan ensimmäinen teho-osasto. Nyt potilaat on jouduttu vaikeissa tapauksissa siirtämään Meilahden sairaalaan.

Lisätilojen valmistuttua naistenklinikan vanhat tilat kunnostetaan. Uudisrakennuksen kustannusarvio on yli 20 miljoonaa markkaa.

Suomalaiset keräävät lääkkeitä kotiinsa

Seitsemän vuoden ikäiset lääkkeet näyttävät olevan tavallista suomalaisissa talouksissa.

Tutkijat ovat löytäneet eräästä kodista jopa 61 vanhentunutta lääkepakkausta.

Vanhimpien lääkkeiden ikää oli vaikea arvioida. Keskimäärin löytyi koetutkimuksessa Nurmijärvellä talouksista lähes 12 vanhentunutta lääkepakkausta.

Paavo oli uuden ajan talonpojan peruskuva

Heikki Varjan Paavon patsas pystytettiin 1961 Saarijärven kirkkotarhaan.

Tyypillisenä suomalaisena raivaajatalonpoikana esitellään yhä Saarijärven Paavoa, Runebergin kenties tunnetuimman erillisen runon sankaria.

Itse asiassa Paavon hahmo ajan ja paikan taustaa vasten on merkittävän edistyksellinen: jo balladissa keskeisenä toistuva teema, ojien luominen, oli erittäin harvinaista Runebergin aikaan.

Olisikin jo aika nähdä Paavo uudenaikaisena hahmona eikä vanhoista perinteisistä asenteista kiinnipitävänä sankarina, tähdentää fil. maisteri Reino Kallio, jonka laaja tutkimus Vanhan Saarijärven historia hiljattain on ilmestynyt painosta.

Riittävästi ei liioin ole kiinnitetty huomiota niihin olosuhteisiin, kirjoittaja painottaa, missä Runeberg Saarijärvellä kotiopettajana toimiessaan asui. Kansallisromanttisesti värittäen hänet on nähty eräänlaisena suomalaisen korpikansan etujen puoltajana.

Itse asiassa enimmäkseen säätyläisten parissa oleskelleen nuoren ylioppilaan teksteistä kuultaa todellisten olojen tuntemattomuus. Outo ympäristö sai Runebergin kiinnostumaan tavallisesta rahvaasta, mutta johti myös sen ihannointiin.

Autokanta paisumassa väkisin Itä-Euroopassa

Wien (Erkki Pennanen, HS)

”Halutaan vaihtaa auto vauvaan”, kuulutti lapsettomuuteen kyllästynyt prahalainen pariskunta lehti-ilmoituksessa. Tuotapikaa ilmaantuikin kymmeniä henkilöitä, jotka olivat valmiita kirjaimellisesti vaihtamaan oman lapsensa autoon.

Tällaisella tosiesimerkillä havainnollisti eräs Tsekkoslovakialainen lehti taannoin tshekkien ja slovakien keskuuteen levinnyttä kulutusyhteiskuntamentaliteettia ja ”automaniaa”. – –

Lehti valitti erityisesti sitä, että yhä useammille nuorille pareille auton hankkimisesta on tullut avioliiton ensimmäinen suuri tavoite ja pahin onnettomuus, joka tuon tavoitteen saavuttamisen voisi vaarantaa, olisi lapsen tulo.

Neuvostoliiton jälkeen ovat jonotuslistat pisimmät Tshekkoslovakiassa – noin 300 000 nimeä – mutta Unkarissakin ilmoitetaan oman auton jonottajia olevan tällä hetkellä yli 120 000.

Romaniassa ja Puolassa jonotuslistat on saatu lyhenemään nostamalla autojen hinnat naapurimaita suhteellisesti vieläkin korkeammalle. – –

Liian nopean autoistumisen tietoisesta jarruttamisesta huolimatta viranomaiset kaikissa Itä-Euroopan maissa tunnustavat tosiasian, että lähivuosien kuluessa jo yli miljoonan auton rajan ylittäneiden DDR:n, Tshekkoslovakian ja Jugoslavian ohella myös muut Itä-Euroopan maat astuvat ratkaisevan harppauksen kohti autovaltaista yhteiskuntaa siihen liittyvine valo- ja varjopuolineen.

Niinpä Unkarin odotetaan miltei kaksinkertaistavan autokantansa vielä vuoteen 1975 mennessä, jolloin siellä ylitetään 500 000 auton raja. Puolassa ehtii autokanta lisääntyä tänä lyhyenä aikana 650 000:sta 900 000:een ja Tshekkoslovakian viisivuotissuunnitelma (1971–75) edellyttää 700 000 auton lisäystä.

Turvallisuutta ruotsalaisittain

Tuija Verkkola

Lukkiutumattomien jarrujen suurin etu on ohjattavuuden säilyminen. Molemmat Saabit aloittavat jarrutuksen 70 kilometrin tuntivauhdissa. Oikean jarrut ovat lukossa, vasen pystyy väistämään.

Jokainen, joka on kokeillut lukkiutumattomia jarruja, myöntää niiden hienouden. Ne ovatkin niin hienot, ettei toteutus olekaan mikään aivan yksinkertainen juttu.

Mercedes-Benz esitteli joulukuussa vuonna 1970 mullistavan turvallisuuskeksinnön, lukkiutumattomat jarrut, jotka takaavat turvallisen jarrutuksen täydessä vauhdissa keskellä kaarretta liukkaalla kelillä.

Näitä jarruja piti saada lisävarusteena seuraavan vuoden malleihin ja vakiovarusteina muutaman vuoden kuluttua, suurin piirtein samaan hintaan kuin automaattivaihteisten eli noin 1500 markalla.

Tähän mennessä Mercedes-Benz ei ole tarjonnut niitä sen kummemmin lisä- kuin vakiovarusteinakaan.

Tänä vuonna esittelyvuorossa ovat Volvo ja Saab. Ruotsalaiset kilpakumppanukset toivat viikon välein kentälle omat lukkiutumattomat jarrunsa, toinen koeajoradalla Södertäljessä Tukholman lähellä, toinen jääradalla Lyckselessä Pohjois-Ruotsissa.

Jarrutus kaarteessa: oikeanpuoleisessa Volvossa on lukkiutumattomat jarrut, joten kaarre selvitetään helposti. Vasemmassa ei, joten jatketaan suoraan, koska ohjaus ei tottele, kun jarrut ovat lukossa.

Brandon tango vapautui pannasta

Italian tuomioistuin on vapauttanut esityskiellosta Marion Brandon kiistellyn elokuvan Viimeinen tango [Pariisissa]. Samalla Marlon Brando ja hänen vastanäyttelijänsä ranskalainen Maria Schneider on vapautettu syytteestä.

Elokuva saatettiin esityskieltoon koska sen katsottiin loukkaavan säädyllisyyttä. (Reuter)

Kalatehdas käy jo tulivuorisaarella

Reykjavik (AP)

Heimaeyn saaren aavekaupunki alkoi lauantaina osoittaa eloonheräämisen merkkejä: paikallisen kalajalostetehtaan piipusta kohosi taivaalle valkoinen savukiemura jyrkkänä vastakohtana tulivuori Helgafellista yhä pursuavalle tuhkalle.

Tehdas aloitti kalajauhon- ja -öljyn tuotannon käyttämällä raaka-aineenaan ylijäämäkalaa, jota oli saarelle kertynyt noin 1000 tonnia tulivuorenpurkaukseen mennessä. – –

Työntekijöitä varten on laadittu erityiset pelastussuunnitelmat siltä varalta, että Helgafell yltyy taas purkautumaan rajummin.

Noin 400 ihmistä on keskittynyt lapioimaan talojen katoille kinostunutta tuhkaa pois estääkseen kattojen romahtamisen – kuten monissa tapauksissa on jo käynyt.

Naton tukikohdasta Keflavikista on paikalle lähetetty yli sata amerikkalaista sotilasta pelastustöihin.

Hilkka Kuntolan tunnustus – Kajosmaa toiselta tähdeltä

Marjatta Kajosmaa tutkii suksiensa pohjia. Ongelmakeli ei jarruttanut matkantekoa.

Vehkalahti (HS)

Suomen hiihdon raju parivaljakko Juha Mieto – Marjatta Kajosmaa oli jälleen kerran omaa luokkaansa.

Mieto jätti Vehkalahden 15 km:lla toiseksi sijoittunutta Valkealan Veijo Peltolaa 51 ja Kajosmaa naisten vitosella Hilkka Kuntolaa 42 sekuntia.

”Marjatta on aivan kuin toiselta planeetalta, näinköhän tuota pystyy koskaan voittamaan”, epäili Kuntola.

Kuntolaa harmittavat kotimaakuntansa Pohjanmaan harjoitusolosuhteet: ”Kymenlaaksossakin on puolet enemmän lunta kuin meillä. Kotona kun hinkkaa 400 metrin lenkkiä jäällä niin ei tiedä itkeä vai nauraa. Sieltä kun nousee maastoon, väsähtää heti.”

Neuvostoliitosta tilatut veturit rakenteilla

Suomen Neuvostoliitosta tilaamien sähkövetureiden valmistus on pääsyt alkuun Novotsherkasskin tehtaalla.

Tänä vuonna valmistuvat kuusi ensimmäistä Suomen tilaamasta 27 veturista.

Uuden sähköveturin prototyyppi valmistui viime kesänä. Koeajoihin tehtaalla osallistui suomalaisia veturiasiantuntijoita ja tehtaan kanssa yhteistyössä olevien toiminimien edustajia.

Myöhemmin veturia on kokeiltu Neuvostoliiton eri alueilla pikataipaleilla sekä vuoristo-oloissa, talvella myös Itä-Siperiassa.

Veturi on suunniteltu toimimaan jopa 1 200 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella ulkoilman lämpötilan vaihdellessa 40 pakkasasteesta 30 lämpöasteeseen ja ilman kosteuden noustessa 90 prosenttiin.

Veturin huippunopeudeksi on osoittautunut yli 160 km tunnissa.

Sr-1 -mallinen linjasähköveturi on suunniteltu projektin pääsuunnittelijan Naum Sorinin johdolla.

Viikko vankeutta armomurhasta Hollannissa

Leeuwarden Hollanti (Reuter)

Eräs lääkäri tuomittiin keskiviikkona Leeuwardenissa viikon ehdonalaiseen vankeuteen ja vuoden koeajalle 78-vuotiaan potilaansa armomurhasta.

Ilmoittaessaan lievästä rangaistuksesta tuomioistuin sanoi ottaneensa huomioon sen, että Hollannin lääkäripiirit ovat laajalti hyväksyneet ajatuksen, ettei potilaan elämää tarvitse kaikissa oloissa pitkittää vaikeaan loppuun asti.

Ankarin rangaistus, jonka Hollannissa voi saada armomurhasta on 12 vuotta.

Tohtori Geertruida van Boven kertoi oikeudenkäynnissä antaneensa äidilleen vuonna 1971 200 milligramman morfiiniannoksen tämän pyynnöstä. Hänen äitinsä rouva Margine Grevelink, joka oli osittain halvaantunut, kuoli parin minuutin kuluessa.

Koonnut Jarkko Rahkonen

