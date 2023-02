Katajanokka on kaavoitusta varten jaettu neljään osaan. Tärkein on alue 1 eli kanavanseutu. Sen liikennejärjestelyistä riippuu koko niemen suunnittelu. Sen vuoksi liikenneongelmat yritetään ratkaista jo tämän vuoden aikana. Alue 2 käsittää nykyiset asuntokorttelit ja alue 3 on niitä ympäröivää ranta- ja satama-aluetta, joille sijoitetaan pääosa virkistysalueista. Alue 4 on Valmetin nykyisen telakan paikka, jonne rakennetaan talot 3 000 asukkaalle.