Ruokapuuhista on muodostunut mieluisa harrastus Aino Ala-Vähälän (oikealla), Olga Raitasen ja Marita Ojaniemen (vasemmalla) eläkeläiskodissa. Kaikki ottavat osaa yhteisiin puuhiin.

Kultaista ikää lähestyvien tulisi elää kuin kilokauhua potevien teini-ikäisten: vähän rasvaa ja sokeria, paljon valkuaisaineita ja vitamiineja.

Kysyimme muutamalta eri puolilla Suomea asuvalta eläkeläiseltä, minkälainen on heidän ruokavalionsa ja riittävätkö rahat monipuoliseen ruokaan.

Helsinkiläisellä Tyyne Laholalla on aikaa hemmotella itsellään. Hän hakemalla hakee parasta leipää, hyväksyy vain kalliit margariinit ruoanvalmistukseen, mutta ei hylkää leivältään voita.

Kilot tekevät haittaa, joten kahvileipää hankitaan vain vieraita varten. Tammikuussa 83 vuotta täyttänyt Tyyne Lahola asuu yhdessä tyttärensä kanssa.

Aamu aloitetaan nauttimalla tuoremehua, paahdettua ranskanleipää, voita, marmeladia ja kahvia.

Viikonloppuisin lounas valmistetaan yhdessä. Arkipäivinä rouva Lahola valmistaa ruuan itselleen.

Jälkiruoka on ylellisyyttä, joka helposti antaa lisäkiloja. Silti ruokalistalla on joskus luumukiisseliä vatsan toimintaa helpottamaan.

Soppaluista keitetään keittoa, johon palanen palvilihaa tai maustettua makkaraa antaa erikoismakua. – –

Eläkeikä ei ole muuttanut lahtelaisen sisarusparin Aino Ala-Vähälän ja Martta Ojaniemen aikaisempia ruokailutottumuksia. ”Se on kyllä kiihdyttänyt juoksuja hintojen ja alennustavaroiden perässä, mutta syömme joka päivä entiseen tapaan monipuolista, vitamiinirikasta ruokaa”, he sanovat. – –

Päivän ruokailukierto tässä perheessä on säännöllinen eikä jätä aukkopaikkoja. Se aloitetaan aamuisella kahvituokiolla itseleivottujen sämpylöiden sekä tuoremehun keralla. Kello kaksitoista syödään päivän pääateria ja ruokalistalla on liharuokaa, harvemmin kalaa, erilaisia salaatteja, kasviksia sekä puuroja. Mieliruokia ovat kaalikääryleet ja perunasose.

Lauantain toivotut levykansiona

Yksi kaikkien aikojen suosituimmista radio-ohjelmista, Lauantain toivotut levyt, on saanut oman levykansionsa. Valitut Palat on koonnut vuosien 1928-1972 suosituimpia suomalaisia iskelmiä yhdeksän levyn kansioksi ja antanut sille nimeksi Lauantain toivotut.

Levyille on mahtunut kaikkiaan 108 laulua alkaen ”Katupoikien laulusta” ja päätyen ”Mamy Bluehen.”

Kaikki kappaleet ovat alkuperäisverisoita, joten levyllä on mukana niin Olavi Virta, Annikki Tähti, Hiski Salomaa kuin muutkin suomalaisen iskelmämusiikin tähdet.

Tämän on mahdollistanut levy-yhtiöiden yhteistyö Lauantain toivottuja koottaessa. Mukana olevien levy-yhtiöiden yhteinen tuotanto käsittää lähes 90 prosenttia kaikista Suomessa tehdyistä levyistä.

Kappaleiden valinnan yhtenä perusteena on ollut levyjen myynti. Kolmekymmenluvulta alkaen tiedetään suunnilleen mitkä levyt ovat olleet eniten myytyjä. Lauantain toivotuissa on mm. 13 suomalaista kultalevyä. - -

Vanhin kultalevyistä on Tuure Aran ”Emma” ja uusin Mari Laurilan ”Peppi Pitkätossu”.

Myyntitilastojen lisäksi on kokoelmaa koottaessa otettu huomioon mm. radion toivelevyohjelmat. Myös orkesterien ohjelmistoon jatkuvasti kuuluvat ”ikivihreät” ovat saaneet paikkansa.

Kasvojen kuluminen ei ole syy työkieltoon

Suomen näyttelijäliiton ammattiasiain valiokunta kokoontui keskiviikkona pohtimaan Mainos tv:n neljään näyttelijään kohdistamaa boikottia.

Nelihenkinen valmisteleva valiokunta paheksui MTV:n mustaa listaa, mutta ei päättänyt vielä mistään konkreettisista toimenpiteistä, koska selvitystä tapahtuneesta ei MTV:lta ole toistaiseksi saatu. – –

Ammattiasiainvaliokunnan kokouksessa tähdennettiin sitä, että ”kasvojen kuluminen” ei ole syy, jonka nojalla jotkut näyttelijät voitaisiin syrjäyttää työstä, vaan se on ilmaus epäluottamuksesta näyttelijäin ammattitaitoa kohtaan. – –

Neljä ”mustan listan” näyttelijää, Irma ja Timo Martinkauppi, Timo Virkki ja Martti Tschokkinen ovat lähettäneet Radio- ja tv-toimittajien liitolle sekä näiden välineiden näyttelijäyhdistyksille kirjelmän, jossa pyydetään tukitoimenpiteitä.

Kirjelmässä näyttelijät katsovat työnantajan loukanneen työntekijöiden oikeusturvaa asettamalla nämä työkieltoon syynä ”kasvojen kuluminen”.

Kirjelmässä todetaan, ettei kasvojen kuluminen voi olla mikään työkiellon syy. Käytetäänhän MTV:n sarjaohjelmissakin toistuvasti samoja kasvoja ilman kulumisen pelkoa.

Toimikunta tarttuu toimittajien peruskoulutukseen

Toimittajien peruskoulutusta pohtimaan asetti opetusministeriö keskiviikkona toimikunnan. Sen on laadittava ehdotus opetuksen sisällöstä ja rakenteesta, opettajavoimista ja muista resursseista, sekä oppilasvalinnasta ja harjoittelujärjestelmästä.

Lisäksi toimikunnan on tehtävä ehdotus sijoituksesta, hallinnosta ja lainsäädännöstä sekä toteuttamisaikataulusta.

Toimikunta sai määräyksenä kuulla asiantuntijoina sekä järjestö- ja ammattilehdistön sekä lehdenkustannusalan keskeisiin järjestöihin kuulumattomien tiedotusvälineiden edustajia.

Finnair osti Vingmatkat

Finnair on ostanut Vingmatkat Oy:n osakekannan.

Kaupan yhteydessä saatiin sovituksi noin kahden miljoonan markan lennot Ruotsista etelän lomakohteisiin Finnairin koneilla.

Finnair saa tehdyn sopimuksen mukaan käyttöönsä Ving-ketjuun kuuluvia etelän hotelleja. – –

Firman omistaa nyt Vingmatkojen lisäksi osaksi tai kokonaan kuusi muuta matkatoimistoa.

Espoo suunnittelee 20 uutta venesatamaa

Espoon veneiden talvisäilytyspaikoista on kova pula. Esimerkiksi Otsolahden venesataman veneistä vain vajaat puolet mahtuvat rannalle talvisäilytykseen. Veneilijät joutuvat vetämään veneitään myös kielletyille alueille.

Espooseen rakennetaan lähes 20 uutta venesatamaa, useita purjehdussatamia, retkisatamia ja palvelusatamia. Myös saariston maihinnousupaikkoja lisätään.

Suuriin palvelusatamiin on tarkoitus saada veneveistämöitä, telakoita, kaupallista palvelua, toreja ja kalasatamia.

Suunnitelmat toteutetaan pitkällä tähtäimellä. Lähivuosina saadaan uusia venesatamia sekä Espoon ensimmäiset viitoitetut pienvenereitit. – –

Väylätutkimukseen on nyt ensi kerran osoitettu varoja budjetissa. Kymmenentuhannen markan voimalla tutkitaan ensi kesänä sopivaa väylänpaikkaa, Nokkalan ja Haukilahden tienoilta suoraan Espoon ulkoilusaarille.

Myyrmäki saa vuoden kuluttua urheiluhallin

Myyrmäki saa urheilutalon vuoden 1974 keväällä. Taloon on suunniteltu 25 metrin uimahalli, täysimittainen urheiluhalli, kuntoilu-, voimailu- sekä kokoustilat.

Hankkeen alkuunpanija on Myyrmäen yhteiskoulu, joka yhdessä Vantaan kauppalan kanssa on muodostanut säätiön hanketta kehittämään. Rakennuksen kustannusarvio on 9,5 milj. markkaa.

Urheilutalo rakennetaan yhteiskoulun viereiselle tontille. Vantaan kauppalan säätiölle luovuttama urheilutalon tontti rajautuu pohjoispuolella yhteiskouluun, eteläpuolella tulevaan aluekeskukseen, johon myös on suunniteltu sijoitettavaksi joitakin vapaa-ajan tiloja.

Urheilutalon länsipuolelle on suunniteltu urheilukenttä ja ulkoilupuisto.

Lunta ei riitä syötäväksi, mutta SM-hiihdot pidetään

Porin Prikaatin sotilaat levittivät lunta traktorin lavalta ladunpohjaksi Hiittenharjun maastossa. Lumi tuotiin rekka-autoilla Harjavaltaan ja purettiin traktoreilla hiihtoladulle.

Harjavalta (HS)

Lähes 200 hengen voimalla tehtiin keskiviikkona töitä Harjavallan SM-hiihtojen maastossa. Lunta ajettiin rekka-autoilla kisapaikalle Virttaan varalentokentältä 60 kilometrin päästä. Puolensadan paikallisen talkoolaisen apuna oli 125 varusmiestä Säkylän varuskunnasta.

Viidellä rekka-autolla siirrettiin lunta pitkin päivää. Virttaan kentällä sitä olisi pitemmäksikin aikaa. Ajo jatkui vielä illalla, jotta lunta olisi valmiina torstain töitä varten.

Lumi vietiin lopullisille paikoilleen kauhakuormaajilla ja traktoreilla. Varusmiehet levittivät ja tasasivat sen ladulle.

”Latua on pitäväksi pohjustettuna jo runsaat neljä kilometriä, joten voiton puolella ollaan”, varusmiehiä johtanut luutnantti Pertti Tähkäpää totesi. – –

Varusmiesten joukossa on myös kurikkalaisia ja Kurikan SM-kisojen järjestäjät ovat vielä suuremmassa lumenpuutteessa kuin harjavaltalaiset.

Onkin vitsailtu, että kurikkalaisten taskut tarkastetaan ennen heidän poistumistaan, jotteivät pääse viemään lunta muassaan. Myös lumen syönti on täällä ehdottomasti kielletty.

Lakkolevottomuudet yltyvät Durbanissa

Eteläafrikkalaiset poliisit ovat patukoineet afrikkalaisen mielenosoittajan katuun Durbanissa. Välikohtaus sattui lakkoilevien afrikkalaisten mielenosoitusmarssin yhteydessä. Poliisit käyttivät patukoita, kyynelkaasua ja pidättivät parisataa afrikkalaista.

Eteläafrikkalaista Durbanin teollisuuskaupunkia koetteleva työmarkkinalevottomuus yltyi jälleen keskiviikkona.

Tähän asti lähes kaikki lakot olivat rajoittuneet kaupungin keskustasta muutamien kilometrien päässä olevalle teollisuusalueelle, mutta keskiviikkona lakkolaiset mellakoivat keskikaupungilla.

Poliisi pidätti keskiviikkona 150 afrikkalaista lakkolaista. Näiden sanottiin uhkailleen rakennustyömailla olleita miehiä.

Yli 100 afrikkalaista tuomittiin sakkoihin ”epäjärjestyksen aiheuttamisesta”, koska he olivat tiistaina tanssineet ja laulaneet kaduilla.

Andre Previnin luottokortti oli kateissa

Kapellimestarina ja näyttelijä Mia Farrowin miehenä tunnettu Andre Previn kadotti äskettäin luottokorttinsa Lontoossa. Hän ilmoitti asiasta poliisille eikä kulunut kauaakaan kun poliisit löysivät kortin.

Eräs mies oli ostamassa kallista rannekelloa Previnin luottokortilla. Hän kirjoitti taidokkaasti kapellimestarin nimikirjoituksen. Myyjä kuitenkin epäili miestä petoksesta ja kutsui paikalle poliisin.

Poliisi näytti tyytyväiseltä väärennettyyn nimikirjoitukseen. Sitten hän kysyi mieheltä kuin ohimennen. ”Oliko sir, viime viikolla televisiossa mainitsemanne Williamsin sinfonia sävelletty ennen vai jälkeen ensimmäisen maailmansodan?”

Tähän mies ei pystynyt vastaamaan ja myönsi käyttäneensä Previnin luottokorttia väärin.

Koonnut Jarkko Rahkonen

