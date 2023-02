Say it in English -niminen suomalainen englanninkielen alkeiskirja on käytössä kouluopetuksessa paitsi Suomessa myös Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa ja Saksan liittotasavallassa.

Kustantaja WSOY arvelee, että tänä vuonna mahdollisesti päästään sopimukseen myös eräiden belgialaisten ja tanskalaisten kustantajien kanssa.

Kirjasarja on tarkoitettu 9–15-vuotiaille.

Oppipaketin tekijät Tuula Lintonen, Liisa Oksanen, Raimo Olkkonen, Rauno Piirtola, Lasse Pylkki ja Paavo Pääkkönen sekä englantilainen asiantuntija Gerard McAlester uskovat kirjansa menestyksen perustuvan siihen, että se motivoi kielen opiskeluun iloisella tavalla.

Tekijät ovat yrittäneet pitää huolen siitä, että tekstien aihepiiri ja kuvitus kiinnostaisi lapsia.

Kirja pyrkii opettamaan huoliteltua puhekieltä ilman kieliopin liiallista korostamista. Teksti kuvailee todellisia tilanteita lapsen itsensä ympärillä.

Kieliopin säännötkin ovat ohjeenluontoisia, ne neuvovat aitoon kielenkäyttöön.

Lähes täysin sokeita kuljettajia maanteillä

Vajaa- ja likinäköiset autoilijat vaarantavat huomattavasti liikennettä.

”Yksisilmäisille ajajille” olisi saatava henkilökohtainen kattonopeus. Poliisin olisi valvottava yllätystarkastuksin autoilijoiden näkökykyä – nyt ajetaan Suomessa lähes sokeinakin.

Tohtori Martti Liesmaa on ensimmäisenä Suomessa tutkinut liikennenäköä. Liikkuvan poliisin mukaan tutkimustulokset ovat hätkähdyttävät; tällä hetkellä mm. autolta ja tieltä vaaditaan huomattavasti enemmän kuin autoilijoilta.

Liesmaan mukaan autoilijoiden näkökyky alittaa usein ajokortin näkötarkkuusvaatimukset.

Erään tutkitun 80-vuotiaan kummankin silmän näkökyky oli alentunut 0,1:een. Ajokorttiasetuksen mukaan paremman silmän näkökyvyn tulee olla vähintään 0,7 ja huonomman 0,3.

Uudet valtiopäivät avattiin

Eduskunta jatkoi tiistaina järjestäytymistoimiaan täydellä vauhdilla. Sen ohella pidettiin lyhyet ja muodolliset vuoden 1973 valtiopäivien avajaiset.

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen ja eduskunnan puhemies V. J. Sukselainen kiittivät puheissaan parlamentaarikkojen turvakokouksen saavutuksia.

Lisäksi eduskunta sai hengelliset eväät arkkipiispa Martti Simojoelta Helsingin tuomiokirkossa ja nautti yhdessä kutsuvieraiden kanssa avajaiskahvit eduskunnan valtiosalissa.

Eduskunnan puhemies V. J. Sukselainen (keskellä) vastasi tasavallan presidentin Urho Kekkosen puheeseen valtiopäivien avajaisissa tiistaina eduskunnassa. Puhemiehen selustatukena oli eduskunnan pääsihteeri Olavi Salervo.

Skdl toivoo Pohjois-Korean tunnustamista

Skdl:n liittohallitus edellyttää, että Suomen hallitus ryhtyy heti toimiin Korean demokraattisen kansantasavallan tunnustamiseksi ja diplomaattisuhteiden solmimiseksi.

Korean demokraattisen kansantasavallan tunnustamista koskevassa kannanotossaan Skdl:n liittohallitus toteaa, että Korean DKT omaa kaikki itsenäisen valtion tunnusmerkit.

”Viimeiset vierasmaalaiset sotilasjoukot poistuivat sieltä vuonna 1958. Korean DKT on kehittynyt teollisuus- ja sivistysvaltio, jolla jo nyt on diplomaattisuhteet yli 50 maahan”, kannanotossa todetaan.

Warhol-elokuva pääsi pannasta

Lontoo (Erkki Arni)

Englannin televisiokatsojat saavat loppujen lopuksi nähdä paljonpuhutun, mutta toistaiseksi näkymättömiin kielletyn dokumenttielokuvan amerikkalaisesta poptaiteilijasta Andy Warholista ja hänen elämäntyylistään.

Vetoomusoikeus kielsi elokuvan esittämisen muutama viikko sitten Ross McWhirter -nimisen toimittajan esitettyä kantelun ohjelman säädyttömyydestä. McWhirter ja tuomarit eivät antaneet sen seikan häiritä itseään, etteivät he olleet nähneet koko ohjelmaa.

Tästä nousi luonnollisesti suuri kohu, jonka yhteydessä esitettiin synkkiä arveluja siitä, millaisia mahdollisuuksia yksityiselle kansalaiselle avautuisi minkä tahansa esityksen tai julkaisun ennakkosensuroimisella.

Nyt vetoomusoikeus on todennut, ettei ole sen asia toimia sensorina. – –

Väittely tapahtumasta virinnee uudelleen, jahka kaupallinen televisio saa Warhol-filmin esitetyksi.

Lähimmän kymmenen päivän kuluessa ratkaistaneen, milloin englantilaiset voivat odottaa tätä hämmästyttävää kulttuuritapahtumaa: elokuvaa, josta miljoonilla on vankka mielipide, vaikka vain muutamat kymmenet ovat nähneet sen.

Tennessee Williams palaa lapsuuteen

Washington (AP)

Tennessee Williamsin uusi näytelmä Out Cry on esitetty Washingtonin John F. Kennedy Centerissä.

Williams, joka omien sanojensa mukaan ei ole saavuttanut menestystä sitten 1961 kirjoitetun Liskojen yön, on kirjoittanut tämän kahden roolin näytelmän kolmeen kertaan. – –

Näytelmän henkilöt ovat veli ja sisar, jotka yksinään ovat jäljellä kiertävästä teatteriryhmästä. Muut ovat lähteneet tiehensä jättäen jälkeensä viestin, jossa sisaruksia väitetään epänormaaleiksi.

Nämä päättävät suoriutua teatteriryhmän tehtävistä kaksistaan, oli katsomossa yleisöä tai ei, ja vaikka näytelmän teksti on suurimmalta osalta improvisoitava, eikä kumpikaan heistä tiedä, miten se oikeastaan päättyy.

Tämä näytelmä näytelmässä, joka vie Williamsin näytelmästä kolme neljäsosaa, saa epäilemättä katsojankin arvelemaan, että sisarusten mielenterveys tuskin on kohdallaan.

Kytäjän surmista 15 vuotta

Hyvinkää (HS)

Yhteensä 15 vuodeksi kuritushuoneeseen tuomitsi Hyvinkään kihlakunnanoikeus tiistaina Kytäjän kolmoissurman syytetyn, tilanomistajan Kai Kustaa Vähäkallion, 32.

Täysin ilmeettömänä tuomionsa kuunnellut Kai Vähäkallio tuomittiin myös 6 000 markan sakkoihin aseiden laittomasta hallussapidosta ja kahden pilkkimiehen aseella uhkailusta kartanonsa mailla viime keväänä.

Taasko Vietnam

”Taas Vietnamia”, saattaa joku huoahtaa.

Ajankohtaistoimituksen Tähän on tultu -ohjelma onkin juuri sellaiselle henkilölle omiaan, sillä ohjelman lähtökohtana ovat ne kysymykset, jotka ovat katselijoita ärsyttäneet ja askarruttaneet viime viikkona Vietnam-ohjelmien ja uutisten yhteydessä.

Ohjelma koostuu asiantuntijapaneelista ja kadunmiesten haastatteluista.

Keskustelun aiheita on kolme, kaikki sellaisia, joista katsojat ovat ilmaisseet mielipiteitään Yleisradion ohjelmapäivystykselle: Koskeeko Vietnamin sota meitä suomalaisia laisinkaan, mitä tekemistä meillä on Vietnamin sodan kanssa? Kuka itse asiassa on syyllinen, Yhdysvallat, Pohjois-Vietnam vai joku muu? Miksi avustetaan vietnamilaisia, kun omillakaan kansalaisilla ei ole kylliksi?

Koivusaaresta paikka vesilentosatamalle

Äänin 4—4 puheenjohtajan äänen ratkaistessa päätti Helsingin kiinteistölautakunta kannattaa tiistaina vesilentosataman sijoittamista Lauttasaaren länsipuolella sijaitsevan Koivusaaren läheisyyteen.

Hanketta on vastustanut mm. opetusministeriö, jonka mukaan vesilentosatama tulee häiritsemään Hanasaaren kulttuurikeskuksen toimintaa.

Vesilentosatamaa alettiin puuhata vakavasti Helsinkiin v. 1968.

Tutkimuksissa on ollut mukana Vanhankaupunginlahti, Vantaanjoen suu, Laajalahti, Kulosaaren ranta, Tervasaari, Taivallahti, Ouritsaari, Pitkänsillan ranta, Talosaari, Lauttasaaren itäranta ja Jollas.

Lauttasaaren länsipuolella Länsiväylän läheisyydessä sijaitseva Koivusaari todettiin tutkimuksissa parhaaksi. Alue on jo kaupungin omistuksessa, mutta Helsingin vapaaseen hallintaan se tulee huhti-toukokuussa.

Ilmatorjuntatykki Kalastajatorpalle

Kalastajatorpan viereiseen Gert Skytten puistoon sijoitetaan historialliseksi muistomerkiksi sodanaikainen ilmatorjuntatykki. Tykki on samanlainen, joka oli paikalla vuosina 1944—45.

Kiinteistölautakunta antoi Oy Yhtyneet ravintolat Ab:lle luvan tykin asentamiseen.

”Tykki ei kuitenkaan saa olla ampumakunnossa”, todetaan sopimuksessa.

Koonnut Pasi Oikarinen

