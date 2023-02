Allan Leinonen

Vene 73-näyttely avattiin perjantaina Messuhallissa.

Aikaisempaa monipuolisempana näyttely antaa selkeän kuvan tulevasta venekesästä. Venemiehelle näyttelyn avaus merkitsi itse asiassa jo nyt venekesän alkamista.

Merkillepantavin ”tavallisen” miehen keskustelun aihe liikkui veneiden hinnoissa, lähinnä niiden kalleudessa.

4 500 näyttelyvieraan ohella avajaispäivä oli saanut liikkeelle nelisenkymmentä ulkomaista ostajaa.

Veneuutuuksista toistakymmentä on erilaisia purjeilla varustettuja veneitä. Matkapursien ja pienten purjeveneiden ohella näyttelyssä on myös moottoripurjehtijauutuuksia.

Kaiken kaikkiaan purjeet näyttävät saavan yhä suurempaa suosiota.

Niin sanottuja jokamiehen veneitä, jos hinnan ylärajaksi pannaan 10 000 markkaa, on näyttelyssä puolentoistasataa.

Ilmalla täytetty pelastuspusero tuo varmuutta vesilläliikkujille.

Rautavaaran Kiusaukset balettimme merkkitapaus

Raoul af Hällström

Uuden suomalaisen baletin ensi-ilta on jo sinänsä merkkitapaus.

Etenkin kun oopperamme nyt esittämä kotimainen uutuus, Einojuhani Rautavaaran Kiusaukset on balettina elävä, antoisa.

Se on positiivinen elämys. Margaretha von Bahrin ensimmäinen koreografinen työ oopperassamme osoittaa, että hän on kypsä tekemään suurehkojakin sommitelmia. Hän hallitsee sekä soolotanssit että ryhmien liikunnan kekseliäästi, hyvää aistia ja näyttämöllistä ohjauskykyä osoittaen.

Rautavaaran Kiusaukset on niin sanoakseni evankeelinen baletti. Hyvät ja pahat voimat on siinä saatettu vastakkain. Jeesus ja Pyhähenki kontra Saatana ja Saatanan naispuolinen ilmestys.

Heidän taustanaan tuodaan näyttämölle joukko allegorisia tanssiryhmiä, jotka enimmäkseen edustavat maailman pahuutta ja ristiriitoja. Näyttämöllä on kosolti tapahtumia, myllerrystä, erilaatuisia esiinmarsseja.

Soolotanssien sommittelijana Margaretha von Bahr on menestynyt mainiosti. Kaikkein nasevinta, ilmeikkäintä plastillista toimintaa hän on järjestänyt Jorma Uotiselle, jonka Saatana on notkea suoritus, rohkeasti, vaivattomasti läpiviety. Saatana on näyttämähahmona melkein aina kiintoisampi kuin Jeesus.

50-vuotias Ahti Karjalainen: Suomen politiikan totinen torvensoittaja

Jaakko Okker

Jo 23 vuotta edestakaisin valtioneuvoston ja Suomen Pankin väliä on ehtinyt kulkea maamme kaikkien aikojen ennätysministeri, jo 10 hallituksen jöröjukkana tunnettu Ahti Karjalainen — joka kuitenkin salaa ja kulissien takana on luonteva, leppoisa ja ystävällinen ja joskus jopa leikkisä.

Maaliskuussa 1950 Ahti Karjalainen tuli Valtioneuvostoon pääministeri Urho Kekkosen sihteeriksi. Siitä lähtien hän on — omien sanojensa mukaan — ”kulkenut Valtioneuvoston ja Suomen Pankin väliä”.

Pääministerinä hän on ollut kahdesti ja ministerinä yhteensä kauemmin kuin kukaan muu Suomen historiassa.

”Viikonloppu kotona perheen parissa on paras tapa toipua viikon rasituksista. Vaimo on vuosien varrella auttanut paljon — jo pelkästään kuuntelemalla. Hänen osansa poliitikon vaimona ei ole ollut helppo, mutta 25 vuoden aikana hän on tottunut ja tietää nyt politiikasta — myös kulissien takaisesta — paljon, vaikkei olekaan poliittisesti aktiivinen.”

”Neljä lasta ovat merkinneet kaiken muun ohella myös kontaktia nousevan polven mielipiteisiin. Hekään eivät ole poliittisia osallistujia. Vanhin poika on lääkäri ja toinen pian arkkitehti. Tytär on kauppaopistossa. Nuorin poika on 12, tulleeko hänestä sitten poliitikko.”

Koivisto kauhistelee valtion rahankylvöä

Suomen Pankin pääjohtajaa hirvittää sellainen rahanjakovauhti, jota hallituksessa on viime aikoina esitetty. Koivisto on kauhistunut myös niistä tavoista, joilla erilaisia hankkeita hallituksessa ajetaan.

”Nyt näyttää vallitsevan tunnelma, jossa millään ei enää ole mitään väliä”, pääjohtaja Mauno Koivisto sanoo.

”Pinnalle näyttää pyrkivän sellainen henki, ettei tarvitse enää ottaa huomioon mitään muuta kuin rajoitettuja alueellisia tai etunäkökohtia. Ja sitten niitä ajetaan häikäilemättömästi.”

”On syytä pelätä, että lopputulos tästä tulee olemaan kaikkien osapuolien kannalta kauhistuttava”, Koivisto pelkää.

”Esimerkiksi terästehdassuunnitelma on muuttunut kaiken aikaa: on puhuttu ehdoista, joita suunnitelman tulisi täyttää, jotta asiasta voitaisiin päättää. Yhtäkkiä sitten todetaan, että se aiotaan toteuttaa ehdoista välittämättä, hintaa kysymättä.”

”Terästehtaasta tarjotaan 450 miljoonaa markkaa korotonta rahaa, öljyjalostamoa koskevassa päätöksessä hirvittää, että tuollaisia Saimaan kanavan suuruusluokkaa olevia kustannuseroja paiskellaan ilmaan kuin palloja ja sitten katsotaan minne päin ne sattuvat putoamaan”, Koivisto ihmettelee.

Suurtilaukset Virkelle NL:sta

Laaduntarkkailu näyttelee yhä tärkeämpää osaa vientiään kasvattavassa Virke Oy:ssä. Tuotantokapasiteettia nostetaan kolmanneksella.

Orimattila (HS)

Orimattilalainen Virke Oy on sopinut yhteensä 53 miljoonan markan arvoisista vientikaupoista Neuvostoliittoon.

Viennin voimakkaan kasvun takia yhtiön Orimattilan tehdasta laajennetaan kolmanneksella. Hämeenlinnan tehtaalla aloitetaan laajennus huhtikuussa.

Finn Karelia Virke Oy toimittaa Neuvostoliittoon pääasiassa naisten vaatteita, jakkupukuja ja leninkejä. Kauppaan sisältyy myös pienemmässä määrin miesten asusteita, lähinnä housuja. Toimitukset tapahtuvat kaikki tämän vuoden puolella.

”Myymme Neuvostoliittoon normaalia mallistoamme. Käymme vielä jatkoneuvotteluja, ja mahdollista on, että jo sovittujen kauppojen lisäksi saamme uusia tilauksia”, toimitusjohtaja Hyyppä sanoo.

Pysäköinti helpottuu lauantaisin Helsingissä

Lauantaisin Helsingin keskustaan ostoksille tai muille asioille autoillaan ajavien lyhytaikaista pysäköintitarvetta helpotetaan ensi viikosta lähtien.

Pysähtymis- ja pysäköintikielto poistetaan lauantaina muutamilta keskustan kaduilta asettamalla liikennemerkkeihin lisäkilvet.

Niissä osoitetaan sulkumerkkien sisällä olevalla viivalla, että muita arkipäiviä koskeva rajoitus ei ole voimassa lauantaisin eikä aattopäivinä.

Lapin poliisit harjoittelevat liukkaan kelin ajoa

Lapin poliisit harjoittelevat liukkaan kelin ajoa suurelta yleisöltä tarkoin varjellussa paikassa. Parin auton kerrotaan jo romuttuneen autokoulussa jääradalla.

Rovaniemi (HS)

Lähes kuukauden on Lapin läänin poliiseja koulutettu liukkaaseen keliin ja uusiin etuvetoisiin poliisiautoihin Rovaniemen maalaiskunnan Olkkajärvellä.

Yleisön murheeksi paikka on kuitenkin suurella huolella valittu. Usean niemen taakse aurattu jäärata on visusti piilossa ulkopuolisten silmiltä, eivätkä sivulliset pääse näkemään, kun poliisi tömähtää autollaan kinokseen puhumattakaan siitä, kun hän työntää sen sieltä pois.

Kuudesta harjoittelukäyttöön annetusta autosta on kaksi jo poissa pelistä: yksi on tiettävästi ajettu ympäri, yhden vaihdelaatikko on hajonnut. Jokainen koulutettavista pyyhkii palteita yhden päivän ajan.

Tähän mennessä ajoharjoituksen on käynyt läpi yli 80 miestä. Ainakin 30 saa vielä saman opin.

Lapin poliisikunta sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että ajokalustoa vihdoinkin uusitaan. Tähänastisista autoista on ollut monen mielestä jo liikaakin harmia.

Pitkiä ja asumattomia välimatkoja on jouduttu ajamaan autoilla, joiden kunnossa pysymisestä ei ole ollut varmoja takeita. Autot on yleensä siirretty pohjoiseen vasta sen jälkeen, kun ne on ensin ajettu loppuun etelän teillä.

Vetypallot kielletään

Ilmapalloja ei enää saa täyttää vedyllä, vetyä sisältävällä kaasuseoksella tai muilla palavilla kaasuilla.

Kielto tulee voimaan 15. huhtikuuta eli vapuksi.

Kielto tuli hallituksen mukaan ajankohtaiseksi, koska palavilla kaasuilla täytettyjen ilmapallojen käyttö on viime vuosina huomattavasti lisääntynyt.

Perinteisen vappupallon rinnalle ovat tulleet erilaiset mainospallot.

Härkäpäistä

Tuskinpa edes Viisasten kerho osaa sanoa, kumpi on käyttäytynyt typerämmin, Yleisradio vai Suomen Jääkiekkoliitto.

Yleisradio lupasi kuuntelijoille radioselostukset Ruotsi–Suomi -jääkiekkomaaottelusta ja selostajat lähetettiin Göteborgiin aivan kuin kaikki olisi ollut kunnossa.

Kuitenkin tiedettiin jo etukäteen, että hankaluuksia tulee, kun kerran Yleisradion ja Jääkiekkoliiton välillä vallitsee sopimukseton tila.

Jääkiekkoliitto puolestaan esti maaottelun radioselostukset, joista ei olisi ollut haittaa kenellekään. Liiton tarkoituksena oli vain osoittaa mieltään Yleisradiolle, jotta se taipuisi entistä suurempiin korvauksiin, kun joskus myöhemmin ruvetaan neuvottelemaan kotimaassa pelattavien jääkiekko-ottelujen televisioinnista.

Jääkiekkoliiton ei kuitenkaan kannata tehdä Yleisradiolle kiusaa kuuntelijoiden kustannuksella — loppujen lopuksi liitto näet tarvitsee jääkiekkoyleisöä kipeämmin kuin Yleisradio.

Neruda erosi virastaan

Santiago (AFP)

Runoilija Pablo Neruda erosi torstaina Chilen Pariisin-suurlähettilään virasta.

Virallisessa eroilmoituksessa Neruda sanoi ottaneensa alunperin suurlähettilään tehtävät vastaan vain lyhyeksi ajaksi, mutta edustaneensa siitä huolimatta maataan Pariisissa jo neljä vuotta.

Kuusikymmentäkahdeksanvuotias Nobelin kirjallisuuspalkinnon saaja ilmoitti omistautuvansa tämän jälkeen kokonaan runoilleen ”Chilen kansan ja sen työläisten yhdistämiseksi”.

Upseerikapina kaatoi Uruguayn hallituksen

Presidentti Juan Maria Bordaberrylle uskolliset laivaston joukko-osastot tukkivat kaikki Montevideon satamaan johtavat kadut mm. laivaston busseilla. Sotilaat asettuivat asemiin hallintokeskuksen ympärille maa- ja ilmavoimien uhkaavan esiintymisen takia.

Montevideo (Reuter)

Uruguayn laivaston sotilaat miehittivät pääkaupungin Montevideon keskustan perjantaina puolustaakseen oikeistolaista presidenttiä Juan Maria Bordaberryä maa- ja ilmavoimien avointa kapinaa vastaan.

Maa- ja ilmavoimat vaativat Bordaberryä erottamaan puolustusministerinsä.

Myöhemmin ilmoitettiin virallisesti, että koko 11-jäseninen hallitus oli eronnut, ilmeisesti antaakseen presidentille vapaat kädet tilanteen ratkaisemiseksi.

Simsalabim

Taikuri asettaa isokokoisen metallirahan aukaistulle kämmenelleen pystyasentoon.

Raha jää paikoilleen ja kaatuu vasta taikurin toivomuksesta.

Kolikon takana, keski- ja nimettömän sormen välissä, on pystyasennossa silmäneula, joka pitää rahan tasapainossa.

Taikurin hellittäessä otettaan putoaa neula lattialle ja kolikko keikahtaa nurin.

SOLMU MÄKELÄ

Koonnut Jarkko Rahkonen

