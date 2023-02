Oikea jalkine on osa liikuntaa

Tossuttelusta kipeät muistot

Liikuntakenkiä on saatavissa jokaiseen tarpeeseen. Pehmeällä alustalla liikkumiseen sopii ohutpohjaiset tossut (edessä oikealla). Kovalla alustalla liikuttaessa pohja pitää olla vahvempi tarpeen mukaan.

Yleisin ja tiedostetuin tapa liikkua itsensä kipeäksi on liikkua väärin ja liikaa. Yhtä yleinen, mutta tiedostamaton tapa on käyttää vääriä välineitä – kenkiä.

Kankaiset, ohutpohjaiset tennistossut tai vastaavat jalkineet ovat halpoja, mutta eivät sovi lenkkeilijän tai patikoijan terveydelle. Tuloksena on useimmiten jalkavamma, joka voi lopettaa koko liikuntainnostuksen. – –

Tohtori Ilkka Vuoren mielestä syyllistyvät väärien jalkineiden käyttöön enimmäkseen sunnuntailiikkujat ja yleensä henkilöt, jotka liikkuvat harvoin.

”Kengän täytyy olla tukeva. Sen täytyy tukea jalkaa ja jotta kenkä siihen pystyisi sen täytyy istua jalassa kuin hansikas. Jalkineen täytyy tukea jalkaa sivulta ilman nauhoilla kuromista. Varpailla täytyy olla sopivasti ilmaa. Missään tapauksessa kenkä ei saa olla liian suuri. Liikuntakengässä ei saa olla kasvamisen varaa”.

Liikunta- ja vapaa-ajan jalkineet pitäisi aina valita vasta kokeilun jälkeen. Liikuntakengän pohjan täytyy olla joustava, mutta ei pehmeä. – –

Parhaiten liikkujan vaatimukset täyttää ”nahkainen lenkkitossu”, joita on markkinoilla monelta valmistajalta ja erittäin montaa tyyppiä.

Urheilukengästä on tehty muunnos vapaa-ajan käyttöön. Kenkä eroaa urheilullisesta mallista vain ulkonäkönsä ansiosta. Ominaisuudet ovat täysin samat. Taustalla liikuntakäyttöön valmistettu kumisaapas, jossa on jäykkä levypohja.

Suomen viennin arvo kasvoi 22 prosenttia

Suomen viennin arvo kasvoi viime vuonna 22 prosenttia. Eniten viennistä suuntautui edelleen Efta-maihin, mutta vienti EEC:henkin lisääntyi neljänneksellä toissavuodesta.

Tosin vienti Italiaan jatkoi alamäkeään, viime vuonna 10 prosentilla. Euroopan itäryhmän maista ainoastaan vienti Tshekkoslovakiaan väheni.

Yli puolet Suomen viennistä oli puunjalostusteollisuuden tuotteita, joiden vienninarvon lisäys oli 12 prosenttia. Metalliteollisuuden vienti nousi rajusti – 40 prosenttia ja kemian tuotteiden 33 prosenttia.

Maataloustuotteiden viennin nousu oli laiskaa. Kasvu oli 14 prosenttia, mutta viennin arvo vain 3,6 prosenttia kokonaisviennistä.

Makarios esitti neuvotteluja vastustajilleen

Kyproksen presidentti arkkipiispa Makarios jatkaa kolmannen viisivuotiskauden maansa presidenttinä.

Presidentti Makarios julistettiin kolmanneksi kaudeksi Kyproksen johtoon, koska vastaehdokkaita ei tullut.

Hänet julistettiin uudelleen presidentiksi torstaina, koska hänelle ei määräaikaan mennessä ilmoittautunut yhtään vastaehdokasta.

Makarios puhui torstaina Nikosiaan kerääntyneille lähes 200 000 kannattajalleen ja totesi suostuvansa jatkamaan virkakauttaan, ”koska kansa niin halusi”.

Tunnin kestäneessä puheessaan Makarios varoitti kuitenkin ”terroristien saattaneen Kyproksen sisällissodan partaalle”. Makarios kohdisti syytöksensä terroriteoista kenraali Georgios Grivasia vastaan, joka sisseineen taistelee Kyproksen liittämiseksi Kreikkaan.

Makarios totesi kaikkien Kyproksen kreikkalaisten unelmoivan saarivaltion liittämisestä Kreikkaan. Hän varoitti kuitenkin, ettei ajatuksella ollut toistaiseksi realistisia mahdollisuuksia toteutua.

Siksi sissitoiminta asian ajamiseksi on hyödytöntä ja Kyproksen etua vahingoittavaa, Makarios huomautti.

Tallinnan tv:n värit eivät näy Suomessa

Tallinnan televisio aloittaa ensimmäisenä Neuvostoliiton Baltian tasavalloista säännölliset väritelevisiolähetykset. Tallinnan television johtaja Raimund Penu on ilmoittanut, että 1970-luvun loppuun mennessä Tallinnan tv-keskus lähettää kaikki ohjelmat värillisinä.

Viimsin niemelle lähelle Tallinnaa on jo ryhdytty rakentamaan 330 metrin korkuista tv-antennia.

Suomessa ei Tallinnan värilähetyksiä voi seurata ilman erikoislaitteita. Syynä on Suomessa ja Neuvostoliitossa käytössä olevien värijärjestelmien erilaisuus.

Puurunkoiset veneet puuttuvat näyttelystä

Yli kolmesataa venettä, joista kymmenen prosenttia uutuuksia, esittelee perjantaina Helsingissä avattava kansainvälinen venenäyttely.

Swan 44, Lontoon näyttelyn paras vene on myös sisustukseltaan loistelias. Täydellisesti varustettuna Swanin hinta on 350 000 markkaa.

Purjeilla varusteltujen veneiden osuus näyttelyssä on huomattava ja veneilyn tulevaisuutta enteilevä.

Lasikuidun valta-aseman runkomateriaalina osoittaa vakuuttavasti puuveneiden täydellinen puuttuminen. Näyttelyssä on tärkeä sijansa valistustyöllä.

Venenäyttelyn järjestäjät vakuuttavat, että näyttelyssä on runsaasti valinnanvaraa niillekin, joiden varat eivät riitä loistopursiin.

Puolet veneistä on hinnaltaan alle 10 000:n markan ja alle tuhannen markan veneitä on noin sata.

Vaikka venenäyttely on tähänastista suurin, puuveneromantikolle se ei juuri ihailtavaa tarjoa. Rannikon puuveneveistämöiden kapasiteetti ei ilmeisesti näyttelyihin riitä.

Hankkijan suuri huoltokeskus valmis

Hankkijan uusi huoltokeskus avattiin Helsingin Oulunkylässä torstaina.

Huoltokeskuksen tilavuus on 45 000 kuutiometriä. Se tarjoaa työpaikan noin 150 hengelle.

Keskuskorjaamo on ensimmäinen etappi Oulunkylään rakennettavasta uudesta toimintakeskuksesta.

Rodnina-Zaitsev aloitti uuden aikakauden

Köln (Marjut Svahn)

Kaikki sanovat sitä ihmeeksi. Neuvostoliiton Aleksander Zaitsev, 20, ei ole ehtinyt luistella vielä vuottakaan yhdessä Irina Rodninan, 23, kanssa.

Neuvostoliiton Alexander Zaitsev–Irina Rodnina oli omaa luokkaansa pariluistelussa.

Tänä vuonna heistä kruunattiin pariluistelun Euroopan mestarit unelmapisteillä. Koskaan aikaisemmin ei ole nähty tuomarien antavan täyttä tusinaa parhaita pisteitä eli kuutosia. – –

Inna Rodnina on parin sielu. Pieni, tumma moskovalaisopiskelija on tänä vuonna tasokkaampi kuin koskaan.

Monien mielestä Rodnina olisi ylivoimainen naistenkin sarjassa.

Puijon alueesta uusi käyttösuunnitelma

Kuopio (HS)

Uutta, täsmennettyä käyttösuunnitelmaa ryhdytään laatimaan Puijon alueesta Kuopiossa. Edellinen Puijon alueen tavoitteellinen suunnitelma valmistui 1960-luvun puolivälissä kansainvälisen arkkitehtikilpailun tuloksena. – –

Yleiskaavalliset tavoitteet ovat Puijo-kilpailun jälkeen kuitenkin olennaisesti muuttuneet. Nyt on ryhdytty tehostamaan Puijonsarvea kiertävien osittain jo rakennettujen maa-alueiden käyttöä toimivien asuntoalueiden aikaan saamiseksi.

Puijoa on alettu jo nakertaa sen länteen laskeutuvista kuusikkorinteistä. Uudelle Länsi-Puijon asuntoalueelle on tarkoitus sijoittaa 4 000–5 000 henkeä. Alue on pääasiassa pientaloaluetta. – –

Puijon laelle on suunniteltu mm. hotellia. Hanke on saanut voimakasta vastustusta luonnonsuojelijoitten taholta.

Tähän Puijon varsinaiseen laaksonotkoon piti tulla sisähalleja ja urheilukenttiä. Suunnitelmat joudutaan nyt tarkistamaan.

Kaikki keinot luvallisia suuren muodin nimissä

Yksi asia on selvääkin selvempi: miehet alkavat olla kiinnostuneita pukeutumisestaan. Tästä seuraa, että vaatteentekijät alkavat olla kiinnostuneita miehestä.

Lähes kaikki Pariisin muotitalot alkavat perinteisen naisten muodin lisäksi tehdä vaatetta miehille niin että suhina vain käy.

Aivan erityisesti suhisi Courregesilla, joka esitti ensimmäisen Monsieur-mallistonsa. Suhina johtui tosin lähinnä siitä, että Andre Courreges keksi panna kaverit strippaamaan.

Kaikki Pariisin muotitalot ovat nimenomaan tänä keväänä ryhdistäytyneet ja lähteneet kovaan taistoon olemassaolonsa puolesta.

Tämä strippaus on ilmeisesti Courregesin oma pieni neronleimaus, joka osoittaa, ettei kaikilta Pariisin suurilta leikkimieltä puutu. Jos ei toisaalta taistelutahtoakaan.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue tästä koko lehti: hs.fi/aikakone