Uusi taidegalleria Ässä on syntynyt Yrjönkadulle Eerikinkadun kulmaukseen.Gallerian tunnuksena on musta pataässä. Ensimmäisenä valttina gallerian perustaja Annikki Saarikivi on vetäissyt hihasta Raimo Kanervan grafiikan näyttelyn, joka avataan yleisölle perjantaina. Kuvassa Kanervan teos Kahvitauko.