Tarja Saarivuori

Vuoden 1973 Miss Suomi on jälleen tumma.

Espoolainen opiskelija Raija Stark, 23, erottui selvästi muista lähes alusta lähtien, uimapukukierroksella ero kasvoi ja ainakaan Pasilan studiolla kilpailua seuranneelle Raija Starkin voitto ei ollut yllätys.

Kilpailut oli viety nyt studioon, mikä oli huomattavasti parempi ratkaisu kuin viime vuotinen – silloinhan Suomen kaunein kruunattiin Kalastajatorpalla.

Kaksi ensimmäistä kierrosta, arki- ja iltapukukatselmukset, oli nytkin nauhoitettu etukäteen.

Kovin luontevaa ei juontajan, vuoden 1954 Miss Suomen Yvonne de Bruynin jutustelu ollut.

Ja tuskin kysymysten laatijan tarkoitus oli tehdä kilpailijat naurettaviksi. Monien vastausten kohdalla ei kuitenkaan tiennyt, olisiko itkenyt vai nauranut.

Numerolla kymmenen kilpaillut kauppakorkeakoululainen Raija Stark valittiin myös lehdistön ihannetytöksi.

Raijalla on pituutta 172 senttiä, kiloja 55, silmät ja hiukset tummanruskeat. Harrastuksekseen hän ilmoitti vain opiskelun.

Dollarin yllätysdevalvointi

Yhdysvallat nöyrtyi odottamattoman nopeasti kansainvälisten valuuttakeinottelijoiden edessä.

Presidentti Richard Nixon päätti tiistain vastaisena yönä alentaa dollarin arvoa kymmenellä prosentilla lähes yksipuolisesti.

Ainoastaan Japanin jeni laskettiin samanaikaisesti irti ja jenin arveltiin sen seurauksena kohoavan 5–7 prosenttia.

Toinen yllätys oli USA:n suuri devalvaatioprosentti.

Runsas vuosi sitten tehdyn dollarin devalvaation aikana Yhdysvallat olisi alentanut valuuttansa arvoa enemmän kuin vajaat 8 prosenttia, mutta silloin keskeiset länsimaat estivät sen. Nyt vastustajia ei enää ollut.

Suomen markka jäi vielä tiistaina ilmaan leijumaan yhdessä muiden pohjoismaisten valuuttojen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan kruunun kanssa. Tiistai-illan arvailuissa markan oletettiin lähipäivinä devalvoituvan noin viisi prosenttia.

Suomen Pankin ja hallituksen ratkaisuiksi arvioitiin joko näin suurta keskuskurssin muutosta tai markan lähettämistä kellumaan.

Dollarin devalvointi yllätti myös Suomen Pankin, jossa tiistaina alettiin kuumeisesti selvittää kurssimuutosten vaikutuksia markkaan. Pääjohtaja Mauno Koivisto selvitteli aamupäivällä tapahtumien taustaa ja jo iltapäivällä hän matkusti Tukholmaan neuvottelemaan yhteisistä linjoista muiden pohjoismaiden keskuspankkien johtajien sekä valtiovarainministereiden kanssa.

Ravintolajuominen lisääntyi rajusti

Viinaksien juonti kasvoi rajusti ravintoloissa viime vuonna.

100-prosenttiseksi alkoholiksi muutettuna Alkon myynti ravintoloille kasvoi lähes 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Alkon oma vähittäismyynti sen sijaan kasvoi vain kolme prosenttia. Tähän katsotaan olevan syynä viimekeväinen Alkon lakko.

Kulutus kasvoi kaikkiaan kahdeksan prosenttia 100-prosenttiseksi alkoholiksi muutettuna.

Se oli 5,1 litraa asukasta kohden oltuaan vuonna 1971 4,7 litraa, ilmenee Alkon myyntiä ja panimoiden keskioluttoimituksia koskevista tilastoista.

Simojoki arvosteli avioliittokomiteaa

Arkkipiispa Martti Simojoki arvosteli kuulutuskäytännön poistamista, siviilivihkimisen pakollisuutta ja avioeron saannin helpottumista puhuessaan Noormarkussa avioliittokomitean mietinnöstä.

”Kysyn, onko mietinnön ehdottama menettely avioliiton solmimisesta ilman kuulutusta omiaan lisäämään vai vähentämään kunnioitusta avioliittoinstituuttia kohtaan”, hän kysyi.

Simojoen mukaan avioliitto on viime aikoina asetettu jopa pilkan kohteeksi. Hän pelkää, että avioliiton arvostuksen heikkeneminen merkitsee tappiota Suomen kansalle.

Osaava, suojattu, keskenään samanarvoinen kuluttajajoukko

Kuluttajien suojaa parannetaan uusilla laeilla, tuotteet testataan ja tutkitaan huolellisesti ja maksusopimusten sisältö muuttuu ymmärrettäväksi ja yksiselitteiseksi.

Kuluttajat saavat valitusjärjestelmän.

Kuntiin tulee kuluttaja- ja ympäristönsuojelulautakuntia ja jokaiseen kotiin ilmainen kuluttajalehti.

Radio ja televisio tuottavat tietoa jokaisen kuluttajan hyödyksi.

Koulut jakavat kuluttajavalistusta ja aikuiset oppivat kriittisiksi kuluttajiksi kansalais- ja työväenopistoissa.

Kaikki tämä toteutuu, jos valtakunnallista kuluttajapolitiikan kokonaissuunnitelmaa pohtinut komitea saa toiveensa toteutetuiksi.

Kouluneuvostot sorvaavat ensin järjestyssääntöjä

Kouluneuvostotyön päätavoitteena on jokaiselta kansalaiselta vaadittavien perusvalmiuksien kehittäminen ja nuorison ohjaaminen itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun

Ensimmäisten kouluneuvostojen tehollinen työkausi kestää vain tämän kevään ja syksyllä muutaman viikon.

Kouluhallitus pitää järjestyssääntöjen laatimista tärkeimpänä tehtävänä, mutta luokkatason kokouksiakin pitäisi ehtiä pitää.

Kouluneuvostojen työ ideoidaan luokkakokouksissa: ”kansa” siis ohjaa niiden työtä.

Ensimmäiset kouluneuvostovaalit alkavat ensi viikolla Turun normaalilyseossa. Kuten useissa muissakin kouluissa, ovat oikeaoppiset vaalimainokset ilmestyneet hiljattain seinille.

Salaperäinen suurhotelli tulossa Kamppiin

Polar-rakennusosakeyhtiö yrittää varata Helsingin Kampista tonttia salaperäisen suurhotellin nimiin.

Hotellin rakennuttajan nimeä varjellaan toistaiseksi tiukasti julkisuudelta.

Epävirallisten tietojen mukaan kysymyksessä olisi Inturistin hotellihanke, mutta sekä Polar että Inturist kieltävät tiedon jyrkästi.

T-paita on ikivihreä

Anna-Liisa Wiikeri

Muodin alalla vallitsee hirveä käsitteiden sekaannus, väittää t-paitoja valmistavan ruotsalais-suomalaisen yrityksen toimitusjohtaja.

Tällä hetkellä t-paita ja farkut ovat muotia, mutta silti Trendmark tekee nimenomaan vaatetta eikä muotia.

Kuusi vuotta sitten sai St. Tropezissa kesää viettänyt ruotsalainen koulupoika Anders Larsen loistavan idean: hän halusi Ruotsissa ruveta valmistamaan samanlaisia kirkkaan värisiä t-paitoja kuin näki Välimeren rannalla.

17-vuotias kaveri kyhäsi tiedusteluja eri tehtaille; vain Suomen Trikoo vastasi. Tästä alkoi tuloksekas yhteistyö, joka tänä päivänä on kehittynyt siihen pisteeseen, että Andersin johtama Trendmark on yksi Suomen Trikoon suurimmista ulkopuolisista asiakkaista.

T-paita on edelleenkin malliston runko; tavallista pyöreäkaula-aukkoista lyhythihaista mallia myydään ehdottomasti parhaiten.

Silti Andersista on mielekästä pitää kunakin kautena 40 mallia mukana, koska ”muuten olisimme ikäviä”.

Varsinaiseen muotiin ei Trendmark halua mennä, koska ei katso hallitsevansa sitä sektoria.

”Ollaan me joskus haksahdettu siihen, mutta aina ollaan menty pieleen”, tunnustaa Anders.

Anders Larsen, 27 ja Trendmarkin kokoelman menevimmät mallit. Halvin tavallinen lyhythihainen t-paita maksaa 15,50, pitkähihainen 19,50, sydänkuvioinen, lyhyt- ja leveähihainen 24,50 ja pyöreäkauluksinen 26,50. Pitkiä housuja valmistaa tehdas kahta eri mallia, lantiolle putoavaa ja korkeavyötäröistä. Pitkien housujen värit synkkaavat t-paitojen väreihin.

Viikon LP: Good old rock'n roll

Levymarkkinoille on tullut vähän vanhemmankin ”teini-ikäisen” sydäntä lämmittävä ”Good old rock'n roll”.

Pekka Gronow esittelee klo 11.40 radion yleisohjelmassa viikon LP:nä tämän levyn, jossa esiintyvät Carl Perkins, Brenda Lee, Johnny Burnette, Waylon Jennings ja Bill Haley, jonka maailmankuulu ”Rock around the Clock” on LP:llä alkuperäislevytyksenä.

Bill Haley (oik.) orkestereineen.

Kalliita autoja

Chicagon gangsterin AI Caponen kuuluisa Cadillac vuodelta 1940 on jälleen käytössä.

Boca Ratonissa Floridassa pidetyssä huutokaupassa auton osti muuan newyorkilainen liikemies 100 000 markan hintaan.

Huutokaupassa myytiin muitakin harvinaisuuksia.

Korkein hinta maksettiin autosta, jota käytettiin ”Chitty chitty bang bang” -elokuvan filmauksessa. Autossa on mm. siivet, potkuri ja helikopterin roottori.

Hinta oli 136 000 markkaa. (Reuter).

Perhe on pahin: Hääpäivä

Bunkereilla ollaan häämuistoissa klo 18.15 Mtv 1:ssä.

Koonnut Kari Lankinen

