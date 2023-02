Pirkko Kolbe

”Oli täällä toisenlaista vielä muutama vuosi sitten. Ihmisiä vain noin parisensataa katsojaa”, huokaili haikeana karvahattuinen mieshenkilö Käpylän raviradan ravintolassa Hankiraveissa sunnuntaina yrittäen turhaan mahtua kahvikuppeineen sen tuhantiseen tungokseen.

Ei ole epäilystäkään, etteikö hevosurheilu olisi muuttumassa suuren kansan huviksi. Raha pyörii ja innokkaimmat matkustavat joka toinen viikko Tukholmaan Solvallaan pelaamaan totoa.

Ravimatkat Pariisiin, Moskovaan ja jopa USA:han alkavat olla ihan tavallisia. – –

Monet pitävät raveja nykyään eräänlaisina julkkisjuhlina. Mutta pelko on turha ainakin talvella. Ne julkkikset, jotka paikalla ovat, ovat kyllä asianharrastajia. – –

Jukka Virtanen esimerkiksi paarusti sunnuntaina Käpylässä lapatossuissa, pikkuisen röhnäisessä puoliturkissa kaulassaan ylipitkä narumaiseksi muuttunut kaulahuivi sekä pursutti tietoja hevosista, ajoista ja ajajista.

Pakinoitsija Bisquit eli Seppo Ahti oli kiskonut pipon alas nenänpäähän asti ja työntänyt kädet kyynärpäitä myöten taskuun.

Heikki Kahilalla oli elegantti vaalea puoliturkki ja pukeva karvahattu, sillä Heikkiä ei yllätetä mistään, ei edes raveista, muuten kuin salonkikelpoisena.

Sisäradan Ohoj oli selvästi vahvin Käpylän hankiraveissa. Taitavana narumiehenä mainettaan kartuttanut Antti Hannula piti Ohoj’n kärryillä kuulut kilpakumppaninsa helposti takanaan. Voittajan vanavedessä ravaavat Jim Fisherman, Sumgait, Frances Min ja Zarif.

Helsingin seudun johtomiehet syttyvät hitaasti yhteistyölle

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen odottavat seudun kunnallispolitiikassa jonkinlaisen välitilan päättymistä, joka on syntynyt sisäministeriön pohtiessa seudun hallintoratkaisuja.

Helsinki odottaa alueliitosesitysten hyväksymistä ja ehdotetulle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle (Ytv) ns. suppeampia valtuuksia. Helsingin naapurit toivovat alueliitosten hylkäämistä ja Ytv:lle laajempia valtuuksia.

Espoolla ja Vantaalla on myös seutukuntahallintoon periaatteessa myönteinen kanta.

Helsinki ja Kauniainen katsovat vapaaehtoisen lakisääteisen yhteistyön riittävän.

Loistopurteen pääsi vain jonottamalla

Ensi kertaa Helsingin venenäyttelyssä oli sunnuntaina varattava aika päästäkseen tutustumaan veneen sisäosiin.

Ilman ajanvarausta ja jonotuslippua Swanille pyrkineet joutuivat armotta kääntymään takaisin viimeistään veneen portailla. Ajanvarauspakko supisti veneessä kävijöiden määrän viiteensataan koko sunnuntain aikana.

Suomalainen suosikkiristeilijä Swan 44 oli vähällä horjua telineillään, kun innokkaat vieraat tungeksivat sen uumeniin. Niinpä heti näyttelyn ensi tunnilla oli siirryttävä jonotusjärjestelmään.

Ensin jonotettiin vierailuajan varaamiseksi, sitten odotettiin vuoron alkamista. Kukin Swanilla kävijä odotti vuoroaan keskimäärin kaksi ja puoli tuntia. Veneeseen tutustui tunnissa noin 50 henkeä, yhteensä koko päivän aikana noin 500 näyttelyvierasta.

Sunnuntaina venenäyttelyssä kävi kaikkiaan 16 073 vierasta.

Upea, oli helsinkiläisen Kaarlo Teräksen, 10, mielipide Helsingin venenäyttelyn suosituimmasta ja kalleimmasta purresta. Päästäkseen tutustumaan Swaniin Kaarlo joutui odottamaan vuoroaan yli kaksi tuntia.

Miehet eivät päästäneet naisia äänestämään

Vaduz, Liechtenstein (Reuter)

Pienen Liechtensteinin valtion miehet eivät suostuneet sunnuntaina pidetyssä kansanäänestyksessä myöntämään maan naisille äänioikeutta.

Sveitsin ja Itävallan välissä sijaitsevassa Liechtensteinissa on 4 395 äänioikeutettua miestä. Epävirallisten tulosten mukaan 1 675 seurasi Sveitsin esimerkkiä ja kannatti äänioikeuden myöntämistä naisille, mutta 2 128 oli tällaista ajatusta vastaan.

Jos kansanäänestyksen tulos olisi ollut päinvastainen, 4 531 naista olisi saanut äänioikeuden, jolloin heitä olisi ollut äänestäjinä 136 enemmän kuin miehiä.

Tämä oli luultavasti yksi syy siihen, että miehet suhtautuivat penseästi naisten äänioikeuteen.

Oikeistokenraali taas Paraguayn presidentiksi

Asuncion (Reuter)

Oikeistolainen kenraali Alfredo Stroessner valittiin sunnuntaina Paraguayssa pidetyissä vaaleissa melko varmasti maan presidentiksi viidennen kerran.

Useimmat äänioikeutetuista kävivät vaaliuurnilla varhain aamulla välttääkseen keskipäivän tukahduttavan kuumuuden.

Alfredo Stroessner

Kenraali Stroessner kävi myös aamulla äänestämässä. Hän sanoi lehtimiehille olevansa varma siitä, että hänen oman colorado-puolueensa voitto merkitsee myös ”demokratian voittoa”.

60-vuotiaalla presidentillä on liikemaailman, armeijan ja colorado-puolueen, maan ainoan kunnolla organisoidun poliittisen puolueen tuki.

Carly Simon kohti USA:n levylistan kärkeä

Sweet-yhtye jatkaa vuorenvarmaa menestyslevyjen tuotantoaan.

Englannin listan kärjessä jatkaa yhä yhtyeen viimeisin tuote ”Blockbuster”, joka pikku hiljaa tekee tuloaan myös Suomeen.

Kakkosena on Gary Glitter, joka paransi sijoitustaan yhdellä sijalla edellisestä viikosta.

Naislaulajien huippukaartiin noussut Carly Simon löytyy sekä Englannin että USA:n listan kolmannelta tilalta. Kappaleen nimi on ”You're so vain”. – –

USA:n ykkösenä on edelleen Elton John ja ”Crocodile Rock”. Kakkosena on Timmy Thomas ja kappale ”Why Can't We Live Together”.

Rakentamista aletaan jo hillitä Ruotsissa

Tyhjillään olevien asuntojen määrä Ruotsissa on kasvanut.

Uusilla asuntoalueilla, kaukana palvelukeskuksista ja työpaikka-alueista sijaitsevia uusia asuntoja on tuhansittain vuokraamatta.

Uusissa, kauaksi palvelu- ja työpaikkakeskuksista rakennetuissa asunnoissa Ruotsissa on pulaa asukkaista. Samaan aikaan jonotetaan vanhoja vuokra-asuntoja, joissa vuokrat ovat halvemmat.

Määrällisesti Euroopan huippuluokkaa oleva asuntotuotantotaso tuleekin lähivuosina selvästi alenemaan.

Tiedot perustuvat Suomen asuntohallituksen aktuaari Ari Laineen laatimaan katsaukseen.

Viime syksynä suoritetun tutkimuksen mukaan oli tyhjien asuntojen määrä noussut 12 500 huoneistoon. Tämä oli 3,5 prosenttia viitenä viimeksi kuluneena vuotena valtion lainoin tuotetuista asunnoista.

Vv. 1967–72 valmistui Ruotsissa noin 335 000 valtion lainoittamaa kerrostaloasuntoa. Viime keväänä niistä oli tyhjillään 8 200, mikä oli 2,5 prosenttia viisivuotiskauden aravatuotannosta.

Perussyyksi todetaan Laineen laatimassa katsauksessa taloudellisen kasvun hiljentyminen, joka on kääntänyt maahan muuttajien virran maasta muuttajien virraksi.

Suomalaista ylivoimaa ampumahiihdossa

Suomen ampumahiihto turvaa tulevaisuutensa leveämpään pohjaan kuin koskaan aikaisemmin.

Suomen ampumahiihtäjien ylivoima huipentui viestissä. Huipentumaa ennakoi toinen vaihto, jossa Yrjö Salpakari sipaisi Heikki Ikolan matkaan ja johtoon. Vieressä vaihtavat Norjan Kåre Hovda (vas.) ja Esten Gvelten.

Pohjoismaiset mestaruuskilpailut Vuokatissa viikonvaihteessa kertovat suomalaisten täydellisestä ylivoimasta tällä hetkellä Pohjolassa: sekä nuorten että miesten henkilökohtaisissa kilpailuissa tuli neljä kärkisijaa Suomeen.

Molemmat viestit päättyivät Suomen ylivoimaisiin voittoihin.

Perintöprinsessa horjutti valtaistuinta

Harjavalta (HS)

Marjatta Kajosmaa haluaa edelleen olla kymmenen kilometrin hiihtokuningatar.

Nuoruus ja kokemus paiskasivat kättä. Hilkka Kuntola, 20 (oik.), onnittelee ujosti Marjatta Kajosmaata, 35.

Perintöprinsessa Hilkka Kuntolan tomera yritys kiivetä valtaistuimelle ei SM-ladulla Harjavallassa aivan onnistunut.

Pitkään hän johti kilpaa, mutta jäi lopuksi muutaman sekunnin tavoitteestaan. Viiden kilometrin kohdalla Hilkka oli Marjattaa kymmenen sekuntia edellä. – –

Hilkka Kuntola, 20, kamppaili myös loppukilometreillä hyvin Marjatta Kajosmaata, 35, vastaan. Vain kuusi sekuntia erotti prinsessan maalissa kuningattaresta.

Kodin pinnat uudistuvat

Asuntojen lattiamateriaalit ovat muuttumassa.

Uusiin asuintaloihin ei juuri enää kiinnitetä korkkimattoja, vaan tilalle ovat tulleet muovimatot. Kokolattiamatto varsinkin makuutiloissa on myös yleistymässä.

Kaikki kotimaassa valmistetut muovimattolaadut ovat nähtävänä Rakennuskeskuksen pysyvässä näyttelyssä Helsingissä.

Pulmia saattaa syntyä siitä, etteivät kaikki tiedä uusien lattiapintojen oikeaa puhdistustapaa. Vai kuinka moni esimerkiksi tietää, että muovimatto ei kaipaa vahausta? – –

”En tiedä vieläkään, mikä olisi paras tapa puhdistaa lattiat”, sanoo rouva Hintikka. Pestessään ensi kertaa uusia lattioita hän vanhasta tottumuksesta aikoi käyttää vettä ja synteettistä pesuainetta, mutta naapurin rouva ehti viime tingassa hätään kertoen, että lattia menisi pilalle liian voimakkaasta pesusta.

Nyt rouva Hintikka puhdistaa lattiansa vedellä ja mäntysuovalla. ”Olenpahan samalla ympäristölle ystävällinen”, hän sanoo, vaikka ei ole varma, onko tämäkään pesutapa paras mahdollinen.

Rakennuskeskuksen näyttelyssä voi asunnon hankkija tutustua etukäteen erilaisiin rakennusmateriaaleihin. Vuosittain näyttelyyn tutustuu 120 000 vierasta.

Elefanttipoika seikkailee

Elefanttipoika, Tv 1:n uusi nuorten sarjafilmi perustuu Rudyard Kiplingin kertomukseen Norsunlapsi, joka ilmestyi suomeksi vuonna 1954. Sarja kertoo Toomai-nimisestä intialaispojasta, hänen veljestään Ranjitista sekä norsusta nimeltä Kala Nag. Sarja on kuvattu Ceylonilla. Se nähdään värillisenä puolen tunnin jaksoissa maanantaisin. Ensimmäisen jakson nimi on Uusi riistanvartija.

