Fredi on suomalaisen kevyen musiikin ja levymaailman kova nimi tällä hetkellä. Tammikuussa hän yllätti ja nousi sekä single-levyjen että lp-levyjen myyntitilaston ykköseksi Suomessa.

Single-puolella Fredin kappaleen nimi on ”Puhu hiljaa rakkaudesta” ja lp-levyn nimi on ”Niin paljon kuuluu rakkauteen”.

Jälkimmäisen valitsivat radion musiikkitoimittajat vuodenvaihteessa parhaaksi kotimaiseksi kevyen musiikin levyksi.

Toinen miellyttävä yllättäjä on Hector, jonka lp-levyn ”Nostalgia” myynti on alkanut osoittaa piristymisen oireita. Levyhän ilmestyi jo viime kesänä ja vasta nyt se on ilmestynyt myyntilistalle. Sijoitus on toistaiseksi kymmenes, joten parantamien varaakin on.

UKK haluaa Suomenlinnan pelastamista

Presidentti Urho Kekkonen tähdentää Suomenlinnan pikaista pelastamista rappeutumiselta ja tuholta.

Presidentti ilmoitti kannastaan Apu-lehdelle antamassaan haastattelussa.

Lehti kysyi presidentti Kekkoselta, että ”jos Teillä olisi kaikki valta, minkä muuttaisitte Suomessa toiseksi?”

Presidentti vastasi, että ”jos minulla olisi kaikki valta ja kunnia, niin panisin 1 000 miestä ja naista restauroimaan, kunnostamaan Suomenlinnaa. Olen jo pitkään ajatellut, milloin nostan myrskylipun ja vaadin tämän ainutkertaisen historiallisen muistomerkin pikaista pelastamista silmiemme edessä tapahtuvalta rappeutumiselta ja tuholta.”

Presidentti Kekkonen otti haastattelussa kantaa myös urheilualan eheytymiseen. Hän sanoi, että tämän eheytymisen hitaus johtuu viime kädessä työväen urheiluliikkeen hajanaisuudesta.

Vanhasta saadaan uuden veroinen uudisrakennusta halvemmalla

Esimerkki vanhan uudistamisesta: Puu-Käpylän uudistaminen maksoi 550 markkaa, vastaavien uusien rakentaminen olisi maksanut 650—800 markkaa neliöltä.

Rakennusten kunnostaminen uusien veroisiksi on huomattavasti halvempaa kuin tähän asti on uskottu. Tuoreet tutkimukset näyttävät romuttavan käsitykset, joiden mukaan vanhan talon uudistaminen maksaa vähintään yhtä paljon kuin uuden rakentaminen.

Tähän asti myös valtion asuntoraha on käytetty melkein viimeistä markkaa myöten uuden rakentamiseen. Neljän vuoden aikana sai yhteensä 45 suomalaista omakotitaloa valtion peruskorjauslainaa.

Vasta äsken tuli lainkin mukaan mahdolliseksi asunto-osakeyhtiöiden peruskorjaaminen valtion lainavaroin.

Arkkitehti Anja Wahlbergin laskelmat osoittavat, että Helsingin keskustassa uudistaminen maksaa vain 64 prosenttia uuden hinnasta.

Mikael Sundman ja Vilhelm Helander huomasivat, että asuntohallituksen lainoittamat muutamat puutalojen korjaukset olivat maksaneet vain 88–381 markkaa kerrosalan neliötä kohti. – –

Äskettäin valmistuneen Rainer Hyttisen selvityksen mukaan kerrostalon uusiminen maksaa keskimäärin 500–600 mk neliöltä.

Suomen Gulf myytiin

Kolme kotimaista öljyhtiötä ostaa Oy Gulf Oil Ab:n, Gulf Oil Corporation on sopinut Suomessa toimivan tytäryhtiönsä Gulf Oilin koko osakekannan myynnistä helmikuun lopussa E-Öljyt Oy:lle, Kesoil Oy:lle ja Neste Oy:lle. ––

Gulf aloitti toimintansa Suomessa 1937 ostamalla neuvostoliittolaisen yhtiön, Suomalainen Nafta Oy:n. Tällä hetkellä yhtiön osuus Suomen öljymarkkinoista on noin 7 prosenttia.

Yhtiön palveluksessa on 148 henkilöä. Yhtiöllä on rannikkovarasto ja noin 200 huoltoasemaa.

Susia ammutaan salaa

Pari viikkoa sitten kaadetun suden talja on ripustettu syrjäisen talon seinälle. Jotkut katsoivat parhaaksi erota pyyntöjoukosta, kun tieto tästä kaadosta tihkui julkisuuteen.

Ilomantsi (HS)

Useita susia ja karhuja on kaadettu Pohjois-Karjalassa kaikessa hiljaisuudessa. Viimeksi ammuttiin susi Ilomantsissa pari viikkoa sitten. Kun tieto kaadosta pääsi leviämään, erosivat jotkut pyyntijoukon jäsenet seurueesta ”maineensa vuoksi”.

Tiedossa on kaksi varmaa sudenkaatoa. Toisten tietojen mukaan susia on tänä talvena saatu kolme tai neljä. Pyyntiä yritti Ilomantsissa kaksi ”ammattiporukkaa” ja useita pienempiä joukkoja.

”Porukat ovat salakähmäisiä, kateellisia ja riitaisia. Agentit urkkivat tietoja toisten liikkeistä. Saaliit yritetään kaikin keinoin salata yleisen mielipiteen ja rauhoituspelon vuoksi", kertoo ilomantsilainen pyyntimies.

Ärtymystä on herättänyt se, että toinen ”ammattiporukka” koostuu paikkakunnan opettajista.

Heidän katsotaan pyytävän susia lähinnä huvin vuoksi. Suden, ahman ja karhun kaatamiseen ei tarvita edes metsästyskorttia.

Sutta ja ahmaa saa lisäksi pyydystää ympäri vuoden. Karhun pyyntiaika on toukokuun 20. päivästä syyskuun loppuun.

Tieto viimeksi ammutusta sudesta levisi osittain siksi, että pyytäjät kautta rantain yrittivät selvittää, saavatko he tapporahan. 500 markan suuruista tapporahaa ei kuitenkaan makseta Ilomantsissa, koska se ei ole poronhoitoaluetta.

Valimon tueksi yhtiö Lapinlahdelle

Kuopio (HS)

Lapinlahden taidevalimon toiminnan jatkuvuus pyritään turvaamaan muodostamalla osakeyhtiö valimon henkilökunnan työnantajaksi.

Suomen taiteilijaseuran, Halosen museosäätiön ja Lapinlahden kunnan edustajien neuvotteluissa torstaina päädyttiin osakeyhtiöpohjaiseen ratkaisuun. Mukaan toivotaan tulevan myös Suomen kuvanveistäjäliiton samoin kuin muiden valimoperinteiden jatkamisesta kiinnostuneiden yhteisöjen ja yksityisten.

Suomen taiteilijaseuran pääsihteeri Veli-Pekka Vahanen ilmoitti taiteilijaseuran olevan ehdottomasti Lapinlahden valimon toiminnan jatkamisen kannalla.

Myöskään valimon työntekijät eivät ole halukkaita muuttamaan etelään tai muualle.

Suomen kulttuurirahaston lahjakirjassa, jolla se luovutti valimon kiinteistön Suomen taiteilijaseuralle, on ehto, että kiinteistöä on käytettävä taidevalimona.

Ehrnrooth jätti Rkp:n ryhmän

Georg Ehrnrooth

Kansanedustaja Georg C. Ehrnrooth jätti torstaina Ruotsalaisen kansanpuolueen eduskuntaryhmän. Hän ilmoitti syyksi sen, ettei oikeistolaisilla ole hänen mielestään tasavertainen asema puolueen ryhmässä.

Ehrnrooth paheksui mm. sitä, ettei oikeistolaisia ole lähetetty puolueen edustajaksi televisiokeskusteluihin eikä valittu luottamustoimiin. – –

Oikeistolaisilla kansanedustajilla on ollut pulmia puoluejohtajien ja ryhmiensä maltillisen enemmistön kanssa muissakin puolueissa. Ne kärjistyivät lähes avoimiksi sisäisiksi taisteluiksi tasavallan presidentin toimikauden jatkoa koskevan poikkeuslain säätämisvaiheessa.

Turkki kutsui lähettiläänsä pois Pariisista

Ankara (AFP)

Turkki on kutsunut Pariisin suurlähettiläänsä kotiin vastalauseeksi sen johdosta, että Ranskassa on paljastettu muistomerkki, jonka muistokirjoituksessa puhutaan turkkilaisten toimeenpanemista armenialaisten joukkomurhista.

Pinnarit ahtaalla Kuubassa

Havanna (Reuter)

Yli 50 000 ihmistä on tiettävästi tuomittu Kuuban irtolaislain perusteella, joka astui voimaan lähes kaksi vuotta sitten.

Lain mukaan työ on yhteiskunnallinen velvollisuus ja sen rikkomisesta voidaan tuomita korkeintaan kahdeksi vuodeksi työleirille. Kun laki astui voimaan huhtikuussa 1971, noin 90 000 ihmistä vältti tuomion rekisteröimällä itsensä johonkin työhön.

NL kehotti Yhdysvaltoja siirtymään sosialismiin

Lontoo (UPI)

Neuvostoliitto tarjosi torstaina Yhdysvalloille varman parannuskeinon dollarikriiseihin: sosialismin. Tätä ehdotti englanninkielinen Moskovassa julkaistu viikkolehti Soviet Weekly.

Lehti sanoi sosialismin olevan ainoa todellinen ratkaisu. Valuuttakriisit syntyvät aina kapitalismin päämääristä. Neuvostoliitto ja muut sosialistiset maat eivät kärsi valuuttahuolista eikä inflaatiosta.

Uskollinen ihailija

Torontolainen rva Meryl Dunsmoore, 61, sai taas Valentinen päivän tervehdyksen tuntemattomalta ihailijaltaan. Tervehdys on saapunut milloin miltäkin maailman kolkalta aina Valentinen päivänä jo 46 vuoden ajan.

Tänä vuonna kortti tuli Amsterdamista ja allekirjoituksena oli ”Salaiselta ihailijaltasi”.

”Ihana tietää, että hän jatkuvasti muistaa minut. Odotan hänen korttiaan joka vuosi”, sanoi rouva Dunsmoore. (Reuter)

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue tästä koko lehti: hs.fi/aikakone