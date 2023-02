Jalkapallotähti George Best, joka on jo joutunut seuransa Manchester Unitedin sekä Irlannin maajoukkuevalitsijoiden epäsuosioon, kärsi keskiviikkona uuden arvovaltakolauksen, kun kuuluisa Madame Tussaudin vahakabinetti pudotti hänen kuvansa kokoelmistaan. Best on ilmoittanut lopettaneensa jalkapalloilun. Hänen vahakuvansa poistettiin kokoelmasta ja tilalle sijoitettiin hollantilaisen jalkapalloilijan Johan Cruyffin muotokuva.