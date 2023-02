Tekstiilihiihtäjät ovat ihan oma lukunsa, mutta aivan ilman tekstiileitä ei selviä kukaan.

Tärkeämpää kuin muodikkuus on tavalliselle hiihtäjälle kuitenkin asun tarkoituksenmukaisuus. Ensin mainittu ei siihen uhraa ajatustakaan, ellei huomion herättäminen ole tarkoitus, joka pyhittää keinot.

Ikävä kyllä suurin osa ns. hiihtomuodista on suorastaan vaarallista, puhumattakaan siitä, että se on epämukavaa.

Juuri nyt kuuluu asiaan pukeutua vyötäröjakkuihin ja piukkaakin piukempiin slalomhousuihin, vaikkei olisi slalomia harrastanut edes unissaan. – –

Toinen kerros: aluspaidan päällä on puuvillaflanellinen paitapusero ja riittävän väljä villainen neulepusero. Hiihtohousut ovat polvipituiset, jolloin puuvillakalsareitten päälle on hyvä vetää villaiset sukkahousut. Kaulaliinaakin voi tarvita.

Kunnollisen hiihtoasun tulee suojata kylmyyttä, viimaa ja kosteutta vastaan. Hyvä hiihtoasu on rakennettu kerros kerroksittain, ja kukin kerros voi muodostua useammasta vaatekappaleesta säästä ja tilanteesta riippuen.

Tottuneet tunturihiihtäjät käyttävät alimmaisena suurireikäistä verkkopaitaa, jonka tehtävänä on estää ihon hien imeytyminen muihin vaatteisiin.

Kaikki eivät kuitenkaan ole ihastuneita tähän kieltämättä hieman karhean tuntuiseen paitaan, vaan valitsevat lähemmäksi ihoaan tavallisen puuvillaisen t-paidan. Jalkoihin puuvillaiset pitkät kalsarit. – –

Pitkien kalsareiden päälle tarvitaan säästä ja matkasta riippuen joko villahousut tai villaiset sukkahousut. Tämä villainen kerros on järjestyksessä toinen ja sen tarkoituksena on pitää hiihtäjä lämpimänä.

Sen päälle tarvitaan ehdottomasti vielä kolmas kerros, joka suojaa hiihtäjän tuulta ja kosteutta vastaan.

Kolmas kerros: puna-musta hiihtäjä koko komeudessaan. Anorakin alle voi lisätä parikin villaista neulepuseroa, jos viima on kova. Pipon pitää olla niin suuri, että sen voi vetää korvien ja otsan suojaksi. Nahkarukkasten sisällä villalapaset.

Viestit ilman poikkeuslakia

Kurikka (Jaakko Luoma)

SM-hiihtojen viestit olisi hyvin voinut hoitaa vaikka poikkeuslailla. Sen verran selvää peli oli ja heikosti veri vaihtui.

Tähän tapaan: Seitsemännen kerran peräkkäin miesten viestissä mestarina Kuusamon Erä-Veikot. Kolmannen kerran peräkkäin naisten viestissä Valtimon Vasama.

Niin Kuusamo kuin Valtimokin olivat lisäksi selviä ennakkosuosikkeja. Valtimon tyttöjen täytyi sentään kamppailla voitosta, mutta Kuusamolle Kurikan lauantai oli pelkkä iloinen perhetapahtuma. Kuin sukujuhla.

Kuusamolainen sukujuhla: ylhäältä vasemmalta valmentaja Jouko Alakoski, Osmo Karjalainen, Kari Kämäräinen, Manne Liimatainen ja Kalevi Oikarainen ykkösjoukkueesta sekä Olavi Määttä (alh. vas.), Urpo Kämäräinen, Kyösti Säkkinen ja Martti V. Määttä kakkosjoukkueesta.

Nuoriso tarvitsee halpoja asuntoja

Nuorison asumista on ryhdytty Suomessakin pohtimaan laajemmalta pohjalta kuin vain opiskelijoita koskevana.

Vuoden 1971 lopulla perustettu Nuorisoasuntoliitto ry on teettänyt sosionomi Helmi Hirvosella selvityksen Ruotsin, Tanskan ja Suomen nuorisoasuntotoiminnasta.

Hän selostaa tässä tutkimuksessa keskeisiä kysymyksiä. Sen mukaan Ruotsin tilanne on monissa suhteissa samankaltainen kuin Suomen. Siellä on kaupungistuminen pitemmällä ja monia pulmia, joita meillä pohditaan, on siellä ratkaistu. Osa ratkaisuista on havaittu huonoiksi.

Laajimmat suunnitelmat koskevat pienasuntojen rakentamista kaikille niitä tarvitseville: siirtotyöläisille, vammautuneille, opiskelijoille, pienperheille, työssä käyville nuorille.

Tanskassa on nuorisoasuntoja jo tehty tavallisiin kaikenkansan uudisrakennuksiin. Niihin otetaan niin opiskelijoita kuin työssä käyviä.

Suomeen Helmi Hirvonen suosittelee joustavampaa rakentamista, joka mm. tekisi mahdolliseksi asuntojen suurentamisen ja pienentämisen perheen tarpeen mukaan kätevästi liittämällä huoneistoon viereinen pienyksiö.

Pienyksiö kävisi myös aikuistuvan lapsen asunnoksi perheestä irrottautumisvaiheessa.

Tiistaina lyödään kouluissa kortit pöytään

Ensimmäiset kouluneuvostovaalit käydään vahvasti poliittisissa merkeissä.

Kuhmon yhteislukion kouluneuvostovaalien valitsijayhdistysten asiamiehet syventyivät pohtimaan rehtorin kehoituksesta, miten vältytään vaalitaistelun kouluyhteisöä repiviltä vaikutuksilta. Pohdinnan tuloksena Hannu (vas.), Pekka, Lauri, Markku, Veijo, Liisi ja Vesa allekirjoittivat sopimuksen: vaalitaistelu pidetään aisoissa.

Viiden poliittisen puolueen nuorisojärjestöt ovat asettaneet ehdokkaita seuraavasti: sosiaalidemokraatit 1 500, kansandemokraatit 2 000, keskustapuolue 1 500, kokoomus 7 000 ja liberaalit 500 ehdokasta.

Äänestyskelpoisia oppilaita on vaalissa noin 300 000 ja opettajia noin 30 000. He valitsevat ensi tiistaina äänestäessään neuvostojen jäsenet, joita on koulun oppilasmäärästä riippuen kuudesta kymmeneen, heistä puolet opettajia, puolet oppilaita.

Lisäksi valitaan apujäsenet, joilla on kokouksissa puhe-, muttei äänivaltaa. He ovat alle 15-vuotiaita.

Satua ja seikkailua lapsille elokuvissa

Sunnuntain lastennäytöksissä on tällä viikolla jopa kaksi uutta ohjelmaa, neuvostoliittolainen satu-uutuus ”Taikapeili” Capitolissa ja ruotsalaisten uusi elokuva Peppi Pitkätossusta; tämä on tehty laitostelevisiosarjan pohjalta.

Peppi tavataan teatteri Axassa – paitsi nyt sunnuntaina päiväsaikaan – myös iltaisin klo 19:n näytöksissä.

”Taikapeili” (Korolevstvo krivyh zerkal) on tunnetun satujen tekijän Aleksandr Roun ohjaama.

Vitali Gubarjevin käsikirjoitukseen pohjaava opetussatu on komean ja tapahtumarikkaan fantasiaseikkailun muodossa.

Pikkutyttö Olja johdatetaan väärien peilien kuningaskuntaan, missä kukoistavat valhe ja kovasydämisyys ja missä kaikkinainen hyvä tunne, rehellisyys ja sydämellisyys ovat kiellettyjä. Pahaa jopa palvotaan ja se palkitaan.

Jokaisella valtakunnan alamaisella, paitsi ei vierailevalla Oljalla, on lisäksi kaksi hahmoa – todellinen ja valheellinen.

Emmat ja pystykorvat eläkkeelle

Helsingin odotellessa ilmapuolustuksen ohjuksia mahdollisen pahan päivän varalta on Suomen kokonaispuolustuksen kehittämisessä saavutettu runsaan vuosikymmenen työn tuloksena merkittävä virstapylväs.

Pääaselajimme jalkaväen operatiiviset yksiköt kyetään näet vastaisuudessa kokonaan aseistamaan uusilla suomalaisvalmisteisille rynnäkkökivääreillä m-62 ja keveillä konekivääreillä m-62.

Ammattikielellä tapahtumaa kutsutaan jalkaväen siirtymiseksi yhteen patruunaan.

Viime keskiviikkona jalkaväkijoukkoihin astuneitten alokkaiden ei siis enää tarvitse tehdä tuttavuutta toisen maailmansodan aikaisen kaluston kanssa. – –

Uusien aseiden keveys (vrt. kaavio) parantaa joukkojen maastoliikkuvuutta ja tulinopeus lisää niiden tulivoimaa eritoten lyhyillä ampumaetäisyyksillä.

Niinikään uusimallisen yötähtäimen antamat kokemukset osoittavat, että jalkaväkiyksikköjemme taisteluteho tulee rynnäkkökiväärien myötä myös pimeäolosuhteissa paranemaan.

Säästääkö kaksiosainen nasta Tvh:lle miljoonia markkoja?

Piikkiö (HS)

Mikähän tiemestari Ritamäkeen on mennyt, kun se ajelee tuolla tavoin. Mutta eihän se olekaan tiemestari, vaan Rauno Aaltonen, joka ajaa.

Hän koeajaa tiemestarin autoa, jossa on samanlaiset uudet nastat kuin hänen omassa autossaankin. Ne Salakarin Heikin nastat.

Rallimestarin tyylinäyte: Rauno Aaltonen on kokeillut kaksiosaisia nastoja syksystä lähtien. Ei tosin kansainvälisillä kentillä, koska ”uteliaita” on liikaa.

Nastat, joita on kehitelty nelisen vuotta. Joihin on uhrattu aikaa, rahaa ja aivotyötä. Jotka nyt alkavat olla siinä mallissa, että kaupallinen tuotanto kangastelee.

Jos nämä nastat lunastavat lupauksensa, voivat tie- ja vesirakennuslaitoksen herrat meillä ja muuallakin päästää helpotuksen huokauksen. Sillä nämä olisivat aikaisempaa tieystävällisempiä. – –

Se, että nasta todella toimii näin johtuu siitä, että se on todella erilainen kuin tavalliset nastat.

Tämä koostuu kahdesta irtonaisesta osasta: holkista ja liikkuvasta keskiosasta. Näiden avulla pystytään entistä paremmin säätelemään erisuuntaisia voimia.

Tärkeintä on se, että tien kulutuksen kannalta ratkaisevaa voimaa eli pistovoimaa pystytään säätämään sellaiseksi kuin se halutaan. Eli niin pieneksi kuin se voidaan pudottaa ilman että nastan pitokyky heikkenee.

Nuori Bertolt Brecht 20-luvun viidakoissa

Sole Uexküll

”Ihmisen yksinäisyys on niin loputon, että kahden ihmisen välinen vihakin on tavoittamattomissa”.

Brechtin Kaupunkien viidakoissa Tampereen Teatterissa: ylätasolla taistelijat Jarkko Rantanen ja Juhani Niemelä, alatasolla tuhoutujat Tapani Perttu, Virpi Uimonen ja Tuija Vuolle.

Tämä on johtoteemana Bert Brechtin nuoruudennäytelmässä Kaupunkien viidakoissa, jota hän vähän päälle parikymmenvuotiaana alkoi kirjoittaa syksyllä 1921, päämääränään suurkaupungin kuvaaminen vihamielisenä, läpitunkemattomana viidakkona.

Sukellus esi-Brechtiin tapahtuu Tampereen Teatterissa, missä Eugen Terttula on valinnut ohjaajavierailunsa näytelmäksi pohjoismaissa näihin asti esittämättömän Kaupunkien viidakoissa.

Kokemus on kiehtova, vähän siihen tapaan kuin tarkkaisi hyvin tuttujen kasvojen päällekkäin projisoituja valokuvia kaukaisilta ja nykyisiltä vuosilta, itsestäänselviksi käyneistä ja yllättävän erilaisista piirteistä kerrostuvaa summaa.

Puretaanko Helsingissä koko 1910-luku

Eiran alueen ainoan punatiilitalon omistaja aikoo kaunistaa kaupunginosaansa rakentamalla tontilleen sille paremmin sopivan uuden rakennuksen.

Helsingin Sanomat kertoi 27. tammikuuta tästä uudenlaisesta perustelusta muuten jo tutuksi käyneen uudisrakentamisvimman viimeisimmässä kohteessa.

Armfeltintie 8:n tiilitalo Helsingin Eirassa on ajalta, jolloin maassamme rakennettiin hyvin vähän. Sen purkamisen myötä katoaisi kokonainen taidehistoriallisesti mielenkiintoinen tyylivaihe ja kaupunkikuvaa rikastuttava talo, sanoo kirjoittaja.

Arkkitehti Jarl Eklundin oma asuin- ja ateljeerakennus valmistui Armfeltintie 8:aan vuonna 1918 ja ellei Lääninhallitukselle tehty valitus pysty talonomistajan tuumia tukahduttamaan, taloon voi kohta tutustua vain vanhan valokuvamateriaalin avulla. – –

Eklundin taloa pidetään esteettisesti arvottomana, koska sitä ei löydy Suomen rakennustaiteen museon taannoin laatimasta arvorakennusten luettelosta.

Sitä pidetään purkukelpoisena myös siksi, että se ei edusta tyylillisesti aivan samaa vaihetta kuin enemmistö alueen rakennuksista.

Tältä ajatuspohjalta joudutaan tilanteeseen, jossa yhdelle sukupolvelle annetaan lupa purkaa näkyvistä kaikki sellaiset rakennukset, jotka eivät satu sen yleisesti hyväksyttyjen kauneuskäsitysten mukaan olemaan kauniita.

Riitta Nikula

taidehistorioitsija

Helsinki

Koonnut Pasi Oikarinen

