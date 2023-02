SODAN TERRORI: Amerikkalaiskoneet ovat pudottaneet napalmia näiden etelävietnamilaisien lasten päälle, jotka pakenevat tuskissaan. Etelävietnamilaisen valokuvaajan Huynh Cong ”Nick” Utin kuva voitti torstaina vuotuisen Maailman lehtikuva -kilpailun uutiskuvasarjan. Kuva on viime kesältä.

Vientiane (New York Times)

Aselepo — ainakin paperilla — tuli voimaan puolelta päivin paikallista aikaa torstaina Laosissa. Iltaan mennessä ehdittiin kuitenkin jo tiedottaa monista jatkuvista taisteluista, muutamista jopa Vientianen seudulla. Torstain aikana ei näkynyt juuri merkkiäkään järjestäytyneen aselepovalvonnan alkutoimista. – –

Amerikkalaisten paikallinen ylin komentoporras jätti asemapaikkansa torstaiaamuna. Ennen poistumistaan Laosin ilmatilasta Thaimaahan välitti kuljetuskoneen lentäjä radiollaan jäähyväiset: ”Näkemiin, tavataan seuraavassa sodassa.”

Laosin puolustusvoimien edustaja kenraalimajuri Thongphanh Knoksy ilmoitti maan hallituksen tuomitsevan perjantaina kaikki aselevon loukkaukset. ––

Kambodsha on tällä hetkellä viimeinen Indokiinan kolkka, jossa ei ole aselepoa eikä rauhanmahdollisuuksista tietoakaan.

Taistelut jatkuivat torstaina pääkaupungin Phnom Penhin ympärillä samaan aikaan kun aselepo naapurimaassa Laosissa astui voimaan. – –

Tarkkailijat arvelevat taistelujen kiihtyneen Kambodshassa sen jälkeen kun Vietnamin aselepo astui voimaan.

Tuusulan vpk purki sammutussopimuksen

Tuusulan vpk on sanonut irti sammutussopimuksensa, mutta irtisanomisaika on 18 kuukautta. Risto Rantanen (vas.), Heikki Helenius, Eero Mantere ja Matti Toivonen uskovat, että sopimukseen kuitenkin päästään.

Tuusula (HS)

Tuusulan vpk on sanonut irti sammutussopimuksen Tuusulan kunnan kanssa. Sammutussopimuksen irtisanomisaika on 18 kuukautta.

Erimielisyys syntyi rahasta. Tuusulan vpk:n menot ovat lisääntyneet korjauskustannusten, polttoainekulujen ja vakuutusmaksujen nousun takia, mutta kunnan myöntämät määrärahat polkevat kuitenkin paikallaan. – –

”Pyrimme vielä kevään kuluessa uusimaan Tuusulan kunnan ja kolmen sopimuspalokunnan väliset sammutussopimukset”, Tuusulan vpk:n palopäällikkö Tuomo Hintikka kertoo.

Tuusulan kunnalla on sammutussopimukset Tuusulan vpk:n lisäksi Jokelan ja Kellokosken vapaapalokuntien kanssa. Sammutussopimukset ovat hieman ”homeisia”. Ne on tehty vuonna 1948. Sopimukset ovat myös hyvin hataria ja ylimalkaisia. – –

Uusista sammutussopimuksista neuvotellaan Tuusulan kunnan ja palolautakunnan välillä ja kunta on nyt innokas uusimaan sammutussopimuksen.

Kuolleen silmä voi antaa näön elävälle monen vuoden kuluttua

Säilöttäväksi aiottu sian sarveiskalvo käsitellään useilla erikoisliuoksilla ennen syväjäädytystä. Professori Salme Vannaksen kädessä oleva lanka mahdollistaa siirrännäisen mahdollisimman steriilin ja sitä vahingoittamattoman käsittelyn.

Sadat suomalaiset näkevät jo ”lainasilmin” siirrettyjen sarveiskalvojen avulla. Suotuisissa tapauksissa siirto onnistuu 90-prosenttisella varmuudella – joskus voi sokeakin saada näkönsä.

Siirtomahdollisuudet ovat nyt ratkaisevasti parantuneet: Helsingin yliopistollisen keskussairaalan silmäklinikka on saanut kalvojen pitkäaikaiseen säilömiseen tarvittavan laitteiston.

Klinikka voi nyt säilöä sarveiskalvoja vaikka vuosiksi eteenpäin, jos siirrännäisiä saadaan tarpeeksi. Aiemmin vainajilta otetut kalvot ovat säilyneet toimintakykyisinä vain muutamia tunteja.

Vessattomia sähköjunia rautateille

Hyvinkää (HS)

Rautateille on tulossa uusia sähköjunia, joissa ei ole wc:tä eikä tilaa matkatavaroille. Ensimmäinen vessaton aloittaa kulkunsa muutaman päivän kuluttua.

Mukavuuksia uusissa junissa kyllä on, niskatuet istumaan pääseville ja tankoja, joista seisomaan jääneet voivat pitää kiinni.

Ensimmäisen junan koeajot aloitettiin torstaina. Se kuuluu kevään aikana Valmetilla valmistuvaan 10 junan sarjaan. Jokaisessa junassa on kaksi vaunua.

Uusissa sähköjunissa on 187 istumapaikkaa, kuten nykyisissäkin sekä lisäksi kolme varaistuinta vessan paikalla. Seisomatilaa on nykyistä runsaammin, sillä junista on poistettu kokonaan matkatavaraosasto. – –

Vessattomia käytetään pääasiassa Martinlaakson radalla sen valmistuttua. Siihen saakka uudet junat kulkevat Riihimäelle ja Kirkkonummelle. Ne ovat liikenteessä ruuhka-aikoina.

Veturien pula uhkaa rautatierahtien kulkua

Veturipula on rautateiden kehitystä hiertävä ongelma. Vetokaluston hankinta on ollut ja on edelleenkin pulmallinen kysymys.

Rautatiet kulkee kohti valoisampaa tulevaisuutta. Viime vuonna liikenne tuotti tosin edelleenkin alijäämää, 124 miljoonaa markkaa, mutta tappio oli yli 10 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Helsingin paikallisliikenne on kasvanut räjähdysmäisesti, mutta matkailu rautateillä on kokonaisuudessaankin kasvanut tuntuvasti.

Kuljetukset eivät ole leudon talven vuoksi suinkaan supistuneet, vaan jo viime vuoden lopulla ja nyt alkuvuodenkin aikana on vetureista ollut suoranaista pulaakin.

Reserviin jätettyjä höyryvetureita on jouduttu ottamaan vaunujen vetäjiksi uudelleen ja nykyinen kasvu saattaa pahentaa vetovoimapulaa merkittävästi vielä ennen uusien sähkövetureiden tuloa.

Finlandia-talosta jalankulkureitti Kallioon

Finlandia-talosta johdetaan jalankulku- ja pyöräilyreitti Kallion kaupunginosaan. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi suunnitelman.

Uusi kevyen liikenteen väylä kulkee Töölönlahden etelä-, kaakkois- ja itärannalla. Ratapihan ylitys tapahtuu Linnunlaulun sillan kautta.

Suunnittelutilanne tällä Töölönlahden ranta-alueella on keskeneräinen. Töölönlahti—Terassitori alueen kaavarunko valmistunee vuoden 1973 lopulla.

Kantakaupungin osayleiskaava tulee lautakuntakäsittelyyn kuluvan vuoden alkukesällä. Töölön kappaletavara-asema siirtynee Pasilaan vuonna 1974.

Suunnittelutilanteesta johtuen ei uudelle kevyen liikenteen väylälle voida osoittaa lopullista paikkaa. Tämän vuoksi ei väylään investoida tällä erää kovin paljon. Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 500 000 markkaa.

Vuoden 1918 sotavangit saavat korvauksia maaliskuun alusta

Vuoden 1918 sodan takia vankileirissä tai vankilassa olleet punaiset ja valkoiset voivat maaliskuun alusta hakea korvausta valtiolta.

Valtioneuvosto teki korvauksen suorittamisesta päätöksen torstaina. Korvauksia varten on varattu tämän vuoden budjettiin viisi miljoonaa markkaa.

Pohjois-Suomi kattonopeuden ulkopuolelle

Pohjois-Suomi on jäämässä pois ensi kesänä alkavaksi suunnitellusta nopeusrajoituskokeilusta. Muualla nopeudet aiotaan rajata tiekohtaisesti porrastaen korkeintaan 70, 90 tai 110 kilometriksi tunnissa ja moottoriteillä 130 kilometriksi tunnissa.

Siirtolainen saa Ruotsissa palkan kielen opiskelusta

Malmö (TT)

Kaikki Ruotsissa jo oleskelevat ja maahan tästä lahtien muuttavat siirtolaiset saavat työaikanaan opiskella 240 tuntia ruotsin kieltä täydellä palkalla.

Heinäkuun alussa voimaan astuva laki kattoi alun perin vain vuoden alusta muuttavien siirtolaisten kieltenopiskelun. Maassa jo oleskelevat siirtolaiset liitetään lain piiriin Ruotsin metallityöväen liiton esityksestä.

Sotavangin nolo paluu

San Francisco (Reuter)

Kapteeniluutnantti Everett Alvarez, kauimmin Vietnamissa vankina ollut amerikkalainen sotilas, joutui vaikeuksiin heti Yhdysvaltoihin palattuaan.

Hänen vaimonsa oli 1970 hankkinut ”meksikolaisen avioeron” miehestään ja mennyt uudelleen naimisiin. Vaimolla on uudesta avioliitostaan tytär.

Alvarezin asianajaja totesi, että tämän avioliitto on yhä laillinen. Kiusalliselta tilanteelta voitaneen välttyä, jos Alvarez suostuu avioeroon.

Penkkariajot

Koulusta lähtöä – ja reppualen alkamista – juhlittiin torstaina kovalla mökällä. Helsingin keskikaupungin liikenne onnistuttiin autokolonnalla pistämään tunniksi sekaisin. Päivä oli penkkareille mitä parhain, aurinko paistoi pitkästä aikaa ja kura lensi pyörien alta kilpaa autoista satelevien karkkien kanssa.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue tästä koko lehti: hs.fi/aikakone