Siltasaaren–Kampin välille tulevan Kluuvin metroaseman rakentaminen alkaa syksyllä 1974. Tähän ratajaksoon liittyvä tunneli alittaa Pitkänsillan kohdalla olevan Siltasalmen Kalliossa, lähes 30 metrin syvyydessä.

Metrotoimikunta esitti kaupunginhallitukselle mainitun yleissuunnitelman hyväksymistä.

Kampin – Siltasaaren metrotunnelin rakentaminen on suunniteltu rakennettavaksi kahdesta pisteestä edeten. Väli Kamppi – Kluuvi louhitaan rakenteilla olevan Kampin työtunnelin kautta.

Toinen rataosuus Siltasaaresta Kluuviin rakennetaan Hakaniemen työtunnelin kautta.

KF:n koekeittiö opettaa

Tukholma

Suuren tuotantolaitoksen koekeittiö on kuin hermokeskus, joka mittaa kuluttajan sydämenlyönnit. Tukholmassa sijaitsevan KF:n, Kooperativa förbundetin, koekeittiö on havaitsevinaan, että ruotsalaiset eivät enää pidä äkkimakeista tuotteista.

Astianpesukoneiden pesutehoa mitataan KF:n koekeittiössä pesemällä pinaatilla, keltuaisella ja puurolla liattuja astioita. Sekä astian- että pyykinpesukoneiden lämpötila voidaan mitata piirtimellä, joka merkitsee asteet paperille.

He vainuavat herkästi lisäaineet ja tutustuvat mielellään uusiin tuotteisiin. KF:n koekeittiön kirjallisen best sellerin nimi on Råd och Recept, neuvoja ja ohjeita. Lehtinen ilmestyy joka kuukausi ja painos on 1 1/4 miljoonaa. – –

KF:n koekeittiö suoritti muutama vuosi sitten tutkimuksen, josta ilmeni, että 20–30-vuotiaat ovat innostuneet ostamaan ja valmistamaan ravinto-opillisesti oikeaa ruokaa.

”Keski-ikäiset kuuluvat jo kadotettuun sukupolveen”, naurahtaa Anna-Britt Agnsäter.

Viikottain kokoontuu neljä 24 hengen ryhmää maistelemaan ja vertailemaan markkinoilla olevia elintarvikkeita. Testit tehdään sokkoina. Valkealla lautasella on näyte, joka arvostellaan pistein ja kirjallisesti.

Ruotsissa ollaan tällä hetkellä voimakkaasti sitä mieltä, että oikeat ruokailutavat on omaksuttava ennen lukemaan oppimista ja kouluun tulemista.

Televisiossa pyörii mm. lastenohjelma, jossa lapset ja aikuiset keskustelevat havainnollisti terveellisestä ravitsemuksesta. Myös KF:n koekeittiö taistelee terveellisten ruokatottumusten edistämiseksi.

”Haluamme kaikessa välttää puhdasta, näkyvää rasvaa”, koekeittiön johtaja, Anna-Britt Agnsater sanoo.

KF:n koekeittiössä tutkitaan erilaisia kodinkoneita. Osastolla on mahdollisuudet myös tarkkoihin laboratoriotutkimuksiin. Kotitalousteknikko Barbro Törbom soseuttaa tehosekoittimessa neljälle hengelle valmistettua purjo-perunakeittoa.

Israel ampui alas matkustajakoneen

Tel Aviv (UPI)

Israelin ilmavoimien lentokoneet ampuivat keskiviikkona libyalaisen matkustajakoneen alas Siinain niemimaalla. Lentäjä oli ilmeisesti eksynyt huonossa säässä ja kieltäytyi laskeutumasta israelilaisten vaatimuksesta.

Israelin virallisen tiedonannon mukaan 70 ihmistä kuoli ja 13 säilyi hengissä 727:n murskautuessa.

Mutta muualta saatujen tietojen mukaan koneessa oli kaikkiaan 113 ihmistä. Lentäjä oli todennäköisesti ranskalainen, muiden kansallisuutta ei tiedetä.

Itä-Saksa torjuu sotakorvaukset

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Saksan demokraattinen tasavalta DDR suhtautuu periaatteessa täysin torjuvasti sotakorvausvaateisiin, joita Suomi ja eräät muut maat ovat sille esittäneet.

Kielteinen kanta ilmenee kirjoituksesta, jonka DDR:n ulkoministeriön valtiosihteeri Günter Kohrt on laatinut maansa viralliseen ulkopoliittiseen Horizont -viikkolehteen.

Hän viittaa läntisiin lehtitietoihin sotakorvausvaateista natsi-Saksan tuhotöiden johdosta ja toteaa kylmästi: ”DDR on jo kauan aikaa sitten täyttänyt asianomaiset Potsdamin sopimuksen velvoitteet.”

Toisen maailmansodan voittajavaltojen tekemän Potsdamin sopimuksen mukaan DDR suoritti Neuvostoliitolle sotakorvauksia noin 80 miljardin Suomen markan edestä heti sodan jälkeen.

Bonnin viranomaiset punottavat

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Saksan liittotasavallan poliisiviranomaiset yrittivät keskiviikkona kuumeisesti selvittää, kuinka läntisen sotilasliiton Naton huippusalaisia asiakirjoja oli toimitettu Neuvostoliiton suurlähetystölle Bonnissa.

Asiakirjat koskevat kaikkien Nato-maiden yhteistä esikuntaharjoitusta, joka on käynnissä helmikuun alusta. Wintex 73 -sotapelin kohteena on kuviteltu tilanne, jossa asteettain joudutaan ydinaseiden käyttöön Euroopassa.

Punanaamaiset viranomaiset myönsivät Bonnissa, että asiakirjojen harhateille joutumisesta päästiin vasta perille sen jälkeen kun Neuvostoliiton suurlähetystö lähetti ne takaisin paluupostissa.

Neuvostotroolareita poistui Selkämerellä

Turku (HS)

Toistakymmentä neuvostotroolaria on poistunut Selkämereltä, jossa ne ovat kalastelleet kansainvälisillä vesillä aina viime viikon loppupuolelta asti.

Neuvostoliittolaisten kalastaja-alusten ei tiedetä aikaisemmin koetelleen pyyntionneaan Ahvenanmaan pohjoispuolella.

Kulosaaren ruuhka johtui siltatyöstä

Kulosaaren sillan liikuntasauman korjaustyöt sotkivat keskiviikkona liikennettä Helsingissä. Korjauksen ajaksi piti sulkea sillan keskimmäinen kaista. Iltapäiväruuhkaa pahensi sakea räntäsade.

Kulosaaren silta ei kestä nykyistä liikennettä. Sama vika toistuu säännöllisin väliajoin. Keskiviikkona piti poliisin hillitä liikennettä, jotta vika saatiin korjatuksi.

”Liikuntasaumat on suunniteltu 18 vuotta sitten, ja ne olivat jo alunperin liian heikot. Nykyistä liikennettä ne eivät kestä”, dipl-ins. Kauko Heininen rakennusviraston katurakennusosastolta sanoo.

Aikaisemmin sauma petti joka kevättalvi. Nyt se oli ollut tiistai-iltaan asti kunnossa 2–3 vuotta yhteen menoon. – –

Keskiviikkona Kulosaaren sillassa Itäväylällä oli miehen mentävä reikä. Kolme poliisia ohjasi pitkiä autojonoja, jotka yltivät keskustan puolella Hakaniemen sillalle saakka.

Lehtijutusta vaaditaan 150 000 mk:n korvauksia

Rangaistusta herjauksesta vaativat varatuomari Yrjö Raehalme ja haastemiehet Nils ja Per Doktar Hymy-lehden päätoimittaja Jorma K. Virtaselle ja toimittaja Juha Nummiselle Helsingin raastuvanoikeudessa Hymy-lehden viime lokakuun numerossa otsikolla ”Lakimiesskandaali Helsingissä” julkaistun kirjoituksen vuoksi.

Lisäksi kantajat kohdistivat vastaajiin yhteensä 150 000 markkaan nousevat vahingonkorvausvaatimukset.

Toimittaja Nummisen kirjoittamassa em. kirjoituksessa käsiteltiin mm. vankien ostoa maksuttomien oikeudenkäyntien yhteydessä.

Kokoomus sai eniten Skdl ajoi Sdp:n ohi

Lähes 2 000 oppikoululaista ryhtyy toimeensa kouluneuvostoissa yhdessä yhtä suuren opettajamäärän kanssa. Kun kouluvaalin tulokset oli laskettu 484 koulussa, oli oppilasjäseniä valittu 1 715. Ääniä oli tällöin laskettu 180 391 kappaletta.

Äänten laskenta Kalevan yhteiskoulussa Tampereella. Laskennassa käytettiin apuna tietokonetta.

Porvareille ja sitoutumattomalle oikeistolle paikkoja kertyi yli 700 ja yleisdemokraateille noin 550 paikkaa. Puolueista menestyi parhaiten kokoomus. Kansandemokraatit saivat enemmän ääniä ja paikkoja kuin sosiaalidemokraatit. – –

Kouluneuvostovaalien poliittiset kiistakumppanit Sdp, Skdl, Kepu, Kok ja Lkp, pitävät vaalitulosta tyydyttävänä.

Kokoomus vaatii Teiniliiton yleisdemokraattisen linjan oikaisemista. Vasemmisto puolestaan pelkää oikeiston voiton vaarantavan kouluneuvostojen aseman.

Kouluneuvostojen vaalitaistelu käytiin Teiniliiton hallituksen kannattajien ja sen vastustajien, lähinnä oikeiston, välillä. Teiniliitto tulkitsee vaalituloksen itselleen luottamuslauseeksi.

”Hallitusrintama sai kannatusta kaikkialta maasta. Helsinki on ehkä eniten porvarien käsissä”, huomauttaa Teiniliiton puheenjohtaja Erno Lehtinen (sd).

Jääbalettia Ukrainasta

Yya-sopimuksen 25-vuotisjuhlan merkeissä esittäytyy neuvostokulttuuri tänä vuonna Suomessa tavallista mittavammin.

Juhlavuoden loistavimpiin taidetapahtumiin kuulunee Ukrainan jääbaletin vierailu huhti-toukokuussa.

Sergei Tarasovilta, Ukrainan jääbaletin johtajalta kysytään kuulemma joka puolella Suomessa että mahtaako olla kuuluisan jääkiekkovalmentajan Anatoli Tarasovin sukua. ”En ole”, totesi Sergei Tarasov hymysuin taas kerran Helsingissä.

Ukrainan jääbaletti on vieraillut Suomessa aikaisemminkin – 1967 – mutta sen johtajan Sergei Tarasovin mukaan nyt on kyse aivan toisesta mittakaavasta. Tarasov on parhaillaan ”tarkastusmatkalla” Suomessa – toisin sanoen hän on käynyt katsastamassa Tampereen, Helsingin ja Lahden jäähallit, joissa baletti vierailee.

Marskin työhuone entistetään Mikkelissä

Vanhojen kenraalien muistan ja heidän hallussaan oleviin valokuviin luotetaan yritettäessä entistää sotien aikaista marsalkka Mannerheimin työhuonetta Mikkelissä.

Mikkelin kaupunginhallitus on asettanut erityisen päämajatoimikunnan entistämään keskuskansakoulussa olevaa Marskin työhuonetta ensi matkailukauden alkuun mennessä. Koko koulu oli sotien aikana päämajan käytössä.

Myös keisari muuttaa

Valtionarkisto on päässyt tilanahtaudestaan: lisärakennus ja vanhan rakennuksen muutostyöt ovat valmistuneet.

Keisarin muuttomatka vanhasta ”valtakunnasta” uusiin säilytystiloihin sujui asian mukaisesti kahden kantajan avulla. Tilaisuuden kunniaksi Aleksanteri III oli sonnustautunut suomalaiseen sotilaspukuun.

Arkistohyllyt lisääntyivät 25:stä noin 45 kilometriin. Tutkijapaikkoja on nyt 97 entisen 32:n asemesta. Vanhan rakennuksen tilavuus on noin 27 600 ja uuden 31 000 kuutiometriä.

Uusien toimitilojen vihkiäiset ovat perjantaina ja uusi rakennus otetaan kokonaisuudessaan käyttöön maanantaina. Rakennuskustannukset olivat noin 11,3 miljoonaa markkaa.

Arkistonhoitajat Veli Saarenheimo ja Alpo Salmela viimeistelevät ensimmäistä valtionarkiston näyttelyä tiiliholvisessa kulmauksessa rakennuksen vanhassa osassa. ”Olisi muuten tyylikäs paikka vaikka kunnon olutkapakalle”, he sanovat.

Muutto on käynnissä, esineitä, kannetaan uusin toimitiloihin. Eräs muuttajista oli keisari Aleksanteri III: hänen muotokuvansa siirtyi komistamaan uutta neuvotteluhuonetta.

Arkistonhoitaja Markku Järvinen esittelee tyytyväisenä asiakirjojen uusia säilytystiloja syvällä maan alla. hyllyköt liikkuvat kiskoilla sivusuuntaan ”ruorista” kääntämällä - näin säästytään kalliilta lisäneliöiltä.

Hallitus tuomitsi arkkuvarkauden

Pariisi (Reuter)

Ranskan poliisi kuulusteli keskiviikkona viittä henkilöä marsalkka Philippe Petainin ruumisarkun katoamisen johdosta.

Samaan aikaan Ranskan hallitus totesi virallisessa kannanotossaan ruumisarkkuvarkauden ”vastenmieliseksi rikokseksi”. Tämä oli ensimmäinen hallituksen kommentti asiasta.

Yksi poliisin kuulustelemista henkilöistä on entinen kansanedustaja.

Keskiviikkona pidätettiin kuulusteluja varten mies, joka väitti lehtimiehille olevansa Petainin arkun ryöstöön syyllistyneen äärioikeistolaisen ryhmän johtaja.

Mies kertoi, että Petainin arkkua pidetään piilossa siksi kunnes presidentti Georges Pompidou suostuu siihen, että se haudataan Verdunin sankarihautausmaahan.

Marsalkka Philippe Petainin hauta Yeun saarella on tyhjä. Painavaa hautakiveä nostamaan on tarvittu ainakin neljä rotevaa miestä.

