Pulkkahiihto on suomalaislaji

Falunin MM-esikisat Ruotsissa menivät suomalaisilta mieshiihtäjiltä vähän pieleen.

Invalidien valtakunnallisilla talviurheilupäivillä Järvenpäässä suositeltiinkin suomalaishiihtäjille siirtymistä pulkkahiihtoon, jossa meikäläisillä katsotaan olevan menestymismahdollisuuksia.

Lajia ei tiettävästi harrasteta muualla kuin Suomessa.

Pulkkahiihto kehittää ja vaatii samalla valtavia käsivoimia. Invalideille ja rullatuolipotilaille laji on verraton. Hiihtäjä istutetaan pulkkaan ja lähtömerkistä alkaa vimmattu sauvominen 100 metrin päässä olevaan maaliin.

Invalidien jokavuotiset SM-hiihdot keräsivät Järvenpäähän noin 150 osanottajaa. Kaikki vakuuttelivat yhdestä suusta kisojen suurta merkitystä vammaisille.

Fyysisen kunnon paranemisen lisäksi korostettiin yhdessäolon merkitystä mielenterveyttä lisäävänä tekijänä.

Pulkkahiihdon mestari: Aulis Ahokas Hyvinkäältä.

Pulkkahiihdon ylivoimainen voittaja oli Aulis Ahokas, 53, Hyvinkäältä. Hän sauvoi sata metriä hieman yli 20 sekunnissa.

Ahokkaan meno oli niin raisua, että maaliin tullessaan hän törmäsi tiellä olleeseen autoon ja rikkoi samalla pulkan.

Korjausten jälkeen kisaa jatkettiin, mutta hyvinkääläisen aikaa ei kukaan pystynyt rikkomaan.

Hopeasomman aluekisat: 5 000 kilpailijaa ladulla ja mäessä

Kuumat lähtöhetket ovat käsillä alle 14-vuotiaiden tyttöjen sarjassa Nousiaisissa. Auli Wegelius (11) on saanut merkin, vuoroaan odottavat Tuulikki Nummela (13), Leena Savolainen (15), Tiina Numminen (16) ja Tuula Sipilä (17).

Erkki Paananen

Tämän vuotisissa Hopeasomman aluekilpailuissa päästiin viime vuotisiin lukuihin, vaikka eräissä piireissä on karsintajärjestelmää uudistettu ja osanottajamääriä pudotettu.

Viikonvaihteen kilpailuissa oli laduilla mukana 2 000 tyttöä ja poikaa sekä yhdistetyssä ja mäessä yli 500 kilpailijaa.

Yhteensä on aluekilpailuihin osallistunut tänä vuonna noin 5 000 nuorta.

Parhaat pääsevät jatkamaan kolmen viikon kuluttua 16- ja 14-vuotiaiden SM-kisoihin, jotka hiihdon osalta pidetään Leppävirralla ja yhdistetyn sekä mäen osalta Kuopiossa.

Henkilökohtaisten lajien lisäksi Leppävirralla hiihdetään seurajoukkueiden väliset viestit.

Myyrmäen vesitornin säiliötä nostetaan

Myyrmäen vesitornin säiliö nousee korkeuteen 60 sentin päivävauhtia. Hydraulisin menetelmin pystytettävä torni on täydessä korkeudessaan vapun tienoilla.

Vantaan Myyrmäen vesitornia viimeistellään parhaillaan poikkeuksellisella tavalla: ensi kerran Suomessa on vesitornin kuori valettu maanpinnalla valmiiksi, minkä jälkeen se hydraulisesti nostetaan 60 sentin päivävauhtia 30 metrin korkeuteen.

Tämä nostovaihe kestää kaksi ja puoli kuukautta. Myyrmäen vesitorni valmistuu vappuun mennessä ja takaa nykyistä varmemmin veden noin 60 000 vantaalaiselle.

Myyrmäen vesitorni valmistuu melkein "viime tipalla”. Vuoden vaihde olisi jo kriittinen raja Etelä-Vantaan vedensaannille.

Joskus on jo sattunut Myyrmäen—Martinlaakson alueella, ettei korkeimpien kerrostalojen ylimpiin kerroksiin ole saatu vettä riittämättömän paineen vuoksi. Häiriöitä on sattunut pääasiassa vedenkäytön huipputunteina.

Vitosen kolikkoa oudoksutaan

Kaija Ollila

Kova viitonen tekee tuloaan tavallisten ihmisten kukkaroihin.

Eikä sitä oikein mielellään sinne huolittaisi. Pelätään sen sekoittuvan viisikymmenpenniseen, tai moititaan kolikoita kertyvän muutenkin jo liikaa.

Tämänvuotisilla viitosilla ei ole edes sellaista keräilyarvoa kuin viimevuotisilla. Tänä vuonna lyötetään viiden markan kolikoita kaikkiaan kaksi miljoonaa kappaletta, joista runsas kolmannes on nyt laskettu liikenteeseen.

Viime vuonna lähti 320 000 vitosta kotimaan jakoon ja löysi tiensä numismaatikkojen kokoelmiin. Yhä käyvät keräilijät Suomen Pankissa ostamassa rahaa pötköllisen ja saavat näin leimakiiltoista rahaa, joka on sinänsä arvokasta.

Rahaan ei ole ehditty tottua vielä: eräskin bussinkuljettaja katsoi kummissaan, kun matkustaja pyysi kymmenen matkan lippua ja ojensi hänelle kourallisen kolikoita: kovan vitosen, kaksi markan kolikkoa ja 20-pennisen. Ei ollut ensin antaa lippua, joka maksoi 7,20 mk.

Perin pohjin on ehtinyt sotkea asioita muuan perheenäiti, joka ensin maksoi 50 pennin kahvinsa viiden markan kolikolla ja sitten oli jättävinään pojalleen rahaa 7,50 markkaa ja jättikin kolme markkaa: kaksi 50-pennistä ja kaksi markan kolikkoa.

Jälleen kova viitonen ja 50-penninen olivat sekaantuneet.

Tampereen lyhytkuvat entistä kiinnostavampia

Näkymä Riitta Nelimarkan lastenelokuvasta Sammon tarinaa.

Tampere (Paula Talaskivi)

Tällä hetkellä on vielä vaikea sanoa, onko Tampereen kolmansien elokuvajuhlien ohjelmisto kokonaisuudessaan paljon parempi kuin viimekertainen, mutta ainakin tämän vuotiset filmit vaikuttavat kiinnostavammilta.

Lauantaipäivänä esitettiin ensimmäinen sarja lastenelokuvia ja niissä oli muutama vallan virkistävä tapaus: DDR:n Tietokone ja rakkaus, bulgarialainen Pikku Bunny ja Sunny, kaunista kaleidoskooppimaista intialaissatua auringoista, hollantilaisten erikoinen ja symbolinenkin Marmorikuulan tarina sekä iloisesti yllättävä suomen edustaja, Riitta Nelimarkan Sammon tarinan III ja IV osa osoittautuivat paljon edellisiä paremmiksi.

Toinen virkistävä sarja oli illan päätteeksi esitetty romanialaisten animaatioelokuvien katselmus.

Varsinaisissa kilpailufilmeissäkin oli Popescu-Gopon etevä ja hauska tutun pikkumiehen tarina Minä minä minä.

Ravureille nopea huumekoe

Keijo Lindströmin ohjastama Lintunen (edessä oikealla) johti Käpylän ravien kolmatta lähtöä loppukurviin saakka. Maalisuoralla se joutui päästämään voitontahtoisesti juosseet Pölykkeen ja Rimun (keskellä) edelleen. Pölykkeen voitto yllätti hienoisesti veikkaajat, voittokerroin oli 6,47.

Ravihevosten huumevalvonta tehostuu Käpylässä. Tähän mennessä on doping-kokeita tehty vain viime suurmestaruusraveissa.

Hankaluutena on ollut tulosten selvittämisen vaatima pitkä aika, sillä näytteet on täytynyt lähettää Japaniin saakka tutkittaviksi.

Nyt saadaan uusien laboratoriolaitteiden avulla nopeasti selville, onko huumeita käytetty.

Mikäli hevosen virtsanäytteestä otettu koe on positiivinen, näytteet lähetetään ulkomaille analysoitavaksi. Näissä tarkemmissa tutkimuksissa pystytään selvittämään kiellettyjen aineiden laatu.

Käpylän ravien päälähteinä oli sunnuntaina talvimalja-ajo, jossa suurimmat ennakkosuosikit olivat Sumgait, Nepo Nibs ja Puk Valentine.

Sotilaspiirien vuosipäivä

Sotilaspiirien vuosipäivää vietettiin lauantaina eri puolilla Suomea. Vuosipäivä määräytyy Suomessa vuonna 1555 tapahtuneesta ensimmäisestä sotaväen otosta.

Maamme on jaettu sotilashallintoa varten seitsemään sotilaslääniin, jotka puolestaan on jaettu sotilaspiireiksi. Niitä on tällä hetkellä 25.

Sotilaspiirit huolehtivat mm. kutsuntojen järjestämisestä, siihen liittyy myös piirien suorittama asevelvollisten valvonta.

Asevelvollisuuslain mukaan jokaisen reserviläisen tulee ilmoittaa aluevalvojalle osoitteen muutoksistaan.

Isorokko vie kolme tunnissa

(Reuter)

Daccassa puhjennut isorokko-epidemia vaatii joka tunti kolme ihmishenkeä, kertoi Bangladeshin hallituksen valvonnassa oleva sanomalehti Dainik Bangla lauantaina.

Lehden mukaan on yhdeksän päivän aikana 650 ihmistä kuollut isoonrokkoon ja tuhkarokkoon kaupungissa.

Daccassa kiertelevien epävirallisten tietojen mukaan isorokko on vaatinut 2 500 kuolonuhria koko Bangladeshissa.

Maan terveysministeriö on käynnistänyt ohjelman, jonka tavoitteena on rokottaa koko väestö isoarokkoa vastaan vuoden loppuun mennessä.

Outo ruokavalio

Englantilaispoika Melvin Roberts on 14-vuotias ja 177 senttiä pitkä.

Hän on lääkärin mielestä erinomaisessa kunnossa ja täysin terve.

Poika ei koskaan ole syönyt juuri muuta kuin säilykepapuja. Nykyisin hän syö papuja noin neljätoista purkkia viikossa. Vanhemmat ovat laskeneet Melvinin kuluttaneen papuja elämänsä aikana 8 700 purkkia.

Melvin on popsinut papuja vauvasta saakka.

”Minä yksinkertaisesti pidän niistä”, sanoi Melvin.

”Koulussa kyllä selitettiin, etteivät ne ole minulle hyväksi, mutta olen niin tottunut niihin. Papujen lisäksi en syö mitään muuta kuin limsaa ja jäätelöä”. (UPI)

Koonnut Jarkko Rahkonen

