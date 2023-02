Ei se mitään vaikka suksi meni sälöille

Falun (Jaakko Luoma)

Rikkinäisellä suksella voitti Tauno Käyhkö mahtavin hypyin Ruotsin hiihtokisojen normaalimäen Falunissa.

Se on mahdollista silloin, kun sukset ovat puuta, mutta mies betonia.

Lahtelaistunut viiksiniekka teki maailman mäkikermalle selväksi, että suomalainen on jälleen mäkiurheilun rohkein ja taitavin.

Rasvamikon kultatuoli

Falun (HS)

Hilkka Kuntola ja Helena Takalo ottivat pieneen nättiin halaukseen Osmonsa.

Tuo Osmo on Hillebrandt, Suomen joukkueen rasvamestari, jonka tiedot ja taidot olivat hiihtäjätytöille taas kaikki kaikessa.

Neiti Kuntola ja rouva Takalo hiihtivät kuin vimmatut naisten viisi kilometriä, Ruotsin hiihtokisojen avauslajin Falunissa.

Hilkka oli kolmas ja Helena neljäs.

Tuskin he olivat maalissa hengästystään tasanneet, kun he jo kilvan ylistivät suksiensa kuntoa, liukkautta ja pitoa.

”Kaikki kiitos taas Osmolle”, he sanoivat.

Voitelumestari Osmo Hillebrandt joutui kultatuoliin naisten hiihdon jälkeen. Helena Takalo (vas.) ja Hilkka Kuntola olivat enemmän kuin tyytyväisiä sivakoittensa luistoon.

Hulinoitsijoilta tukka pois Leningradissa

Leningradin viranomaiset ovat kiristäneet suhtautumistaan suomalaisturisteihin, jotka viinan voimalla hulinoivat kaupungissa.

Käyttöön on otettu mm. 10 vuorokauden arestirangaistus, johon kuuluu maan tavan mukaan, että arestilaiselta ajetaan tukka pois.

Arestin saanut turisti ei voi valittaa tuomiostaan.

Lisäksi tukan poistamisen ohella on tupakanpoltto ja lehtien sekä kirjallisuuden lukeminen arestiaikana kielletty.

Parin viime kuukauden aikana on kuusi suomalaista turistia kokenut tämän rangaistuksen.

Ulkoministeriö on kiinnittänyt suomalaisturistien käyttäytymiseen vakavaa huomiota.

Se vetoaa matkatoimistoihin, kansalaisjärjestöihin ja turisteihin, että matkojen aikana käyttäydyttäisiin asiallisesti ja vastuuntuntoisesti.

Kertakäyttöavioliitto vai moniavioisuus?

Kertakäyttösuhteet, määräaikainen avioliitto, moniavioisuus vai ryhmäavioliitto?

Kaikki tulevaisuuden avioliiton malleja, jotka Jyväskylän perheasiainneuvottelukeskuksen johtajan pastori Klaus Säilän mukaan ovat jo keskuudessamme.

Olemme menettämässä avioliiton mallin sellaisena kuin se on kahlinnut ihmisiä vuosisatoja; instituution, jolla on avioliittopsykologien mukaan ”epäreaaliset odotukset, mystiset uskomukset ja kohtuuttomat ihanteet”.

UKK antoi lahjoja

Suomen metsästys- ja riistanhoitomuseo sai eilen mieluisan lisän kokoelmiinsa: tasavallan presidentti Urho Kekkonen lahjoitti museolle kaksi metsästyskivääriään.

Toinen aseista on Valmetin luodikko, joka on ollut presidentin matkassa useilla metsästysretkillä kotimaassa.

Toinen puolestaan on yli sadan vuoden ikäinen kauniisti koristeltu hyljepyssy, jonka UKK on aikoinaan saanut syntymäpäivälahjaksi Perämeren hylkeenpyytäjiltä.

Arvokas hyljekivääri on tähän mennessä ollut ”piilossa” presidentin omissa kokoelmissa, mutta nyt se sitten saadaan kaiken kansan nähtäväksi Porvoossa toimivaan metsästysmuseoon.

Metsästysmuseon puheenjohtaja ylilääkäri C. A. Borgström ja intendentti Raimo Luoma tutkivat tyytyväisinä tasavallan presidentiltä saatuja lahjakiväärejä.

Kaupunki tyhjentää ja purkaa Puu-Pasilaa

Puu-Pasilaa tyhjennetään asukkaista.

Helsingin kaupunki on jo ostanut noin 40 kiinteistöä, joista monet käsittävät kaksi tai kolme taloa.

Kymmenen rakennusta on jo purettu ja saman verran on purkulistalla. Asiantuntijan arvion mukaan noin viisi prosenttia Länsi-Pasilan puutaloista on vaarallisia asuttaviksi.

Rakennuksia ei kuitenkaan voida tyhjentää kovin nopeasti, sillä kaupungilla on tarjottavana vain rajoitetusti vuokra-asuntoja Pasilasta muuttaville.

Pasilan pienet talot ovat yleensä paremmassa kunnossa kuin suuremmat kaksi- ja kolmikerroksiset, joista monet on ahdettu täyteen vuokralaisia.

Pasilankatu 6:n vuokratalon asukkaat pitävät rakennusta hengenvaarallisena hyvällä syyllä: viikko sitten laho kattopalkki petti ja kattorakenteet romahtivat asuinhuoneeseen, jossa onneksi ei sattunut olemaan ketään.

Puu-Pasilan idyllin toista puolta: vuokratalon rappu. Viikko sitten yhden huoneen katto romahti.

”Sipoon kirkon” tilalle liiketalo

Vanha asuintalo ”Sipoon kirkko” Mannerheimintien ja Humalistonkadun kulmauksesta katoaa, ja tilalle tulee suuri liiketalo.

Samalla Töölön raitiovaunuhallialueesta ja Sipoon kirkon pohjoispuolella sijaitsevista kortteleista muodostetaan yhtenäinen asuin- ja liikekortteli.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt suurkorttelisuunnitelman käsiteltyään sitä kolme kertaa.

Liikennelaitoksen hallialue Töölössä saneerataan. Ensimmäisenä on purkuvuorossa vanha asuintalo, jota kutsutaan Sipoon kirkoksi. Tilalle tulee suuri liiketalo.

Lincolnin haamu elää Valkoisessa talossa

Washington (Los Angeles Times)

Kun Valkoisessa talossa kuuluu yömyöhään kummallista kulkemista edestakaisin, kaikki eivät suinkaan luule, että Henry Kissinger painiskelisi jälleen kiperien kriisien kimpussa.

Muutamat uskovat vuoren varmasti, että kummitukset ovat liikkeellä. Suosituin haamu on Abraham Lincoln.

Kun Hollannin kuningatar WiIhelmina aikoinaan oli valtiovierailulla Yhdysvalloissa, hän kertoi kuulleensa keskiyöllä koputuksen ovellaan. Kuningatar avasi oven ja pyörtyi nähtyään oven takana Lincolnin hahmon.

– –

Kukaan ei ole koskaan yrittänytkään jäljittää kummitustarinoiden todellista syntyä.

Monet niistä ovat kuitenkin pantavissa yliherkän mielikuvituksen tiliin. Kuningatar Wilhelmina esimerkiksi oli tunnetusti taipuvainen uskomaan spiritismiin.

Abraham Lincoln on useimmiten Valkoisessa talossa harhailemasta yllätetty haamu ja muutamat muutkin näyt liittyvät hänen perheeseensä.

Kaapit pukuja pullollaan, tallissa Rolls Royce, lompakossa kultainen luottokortti, mikä se on?

New York (New York Times)

Kun puhelin soi, Derek Sanderson oli valmistamassa ateriaa, yhdelle. ”Kiinalaisen ruoan tähteitä”, hän täsmensi.

Tuo nyt tuskin vastaa yleistä käsitystä miljonäärin ja rattopojan elintavoista. Itse asiassa se riittäisi tuhoamaan hänen maineensa.

Mutta kaikki muu sopikin sitten kuvaan.

Hän oli asettunut mukavasti taloksi Bostonin huoneistoonsa. Rolls Royce kimalteli alhaalla autotallissa. American Expressin kultainen luottokortti oli turvallisesti lompakossa.

Kaapit olivat niin täynnä vaatteita, ettei hän enää kyennyt laskemaan pukujensa ja vapaa-ajan asujensa määrää.

– –

Jääkiekkoilua pyörittää Pohjois-Amerikassa suuri raha.

Hyökkääjä Derek Sanderson on alansa ammattilainen, jonka arvo mitataan miljoonissa dollareissa.

Hän on niitä harvoja, jotka pääsevät pinnalle leikkaamaan isoja paloja jääkiekkoilun muhkeasta bisneskakusta.

Derek Sanderson

Viikon elokuvia: Nuori Winston ja joukko pentuja

Viikon uutuuksista on huomattavin Winston Churchillin nuoruudenmuistelmista tehty elokuvasovitus ja erikoisin sangen seksipitoinen norjalainen (!) kesätarina.

Nuori seikkailija – Simon Ward – buurisodan yllätyksellisissä vaiheissa.

Pohjoismaista elokuvaa on Helsingissä esillä parastaikaa muutenkin tavallista enemmän: tanskalaisten vakio-Pukki-iloittelun ja öitselöivän Ilsen lisäksi on Ruotsista Lars Widding-filmatisointi Ratsumestarin aika ja Tanskasta myös kouluikäisille loma-ajan herkkua: suositun Enid Blytonin seikkailuromaanin filmatisointi (ruotsinkielinen versio).

Koko perheen ohjelmaa on uutta myös Englannista: ennestään elokuvana tutun Elsa-leijonan — ”vapaana syntyneen” — pennut ovat nyt vuorossa: vapaina luonnossa.

Tim-koiralla on tärkeä osuus Blytonin seikkailuromaaniin pohjaavassa uutuudessa Viisikko ja vakoojat. Tässä Tim tärkeimmillään, ne toiset surkeimmillaan.

”Ooh, iih, ääh”

Maailmankuulu kitarataiteilija Andres Segovia täytti juuri 80 vuotta ja näkyy liikkuvan ja puhuvan ihan yhtä vireänä kuin tähänkin asti.

– –

”Kun minä olin nuori, halusin soittaa kitaraa, mutta perheeni sanoi, ettei se ole kunniallista, eikä siinä olisi tulevaisuutta. Isäni rikkoi kaksi tai kolme kitaraa estääkseen minua harjoittelemasta.”

– –

Segovia ei koskaan puhu politiikasta vieraiden kanssa, mutta tunnustautuu mielihyvin jyrkäksi konservatiiviksi musiikin alalla.

”Olen nähnyt monet muutokset musiikissa, niin kuin muissakin taiteissa. Nyt päästetään sellaisia ääniä kuin ooh, iih, ääh — ja se on musiikkia.”

– –

Äskettäin hän purki sopimuksensa levy-yhtiönsä kanssa.

Hänen mukaansa se myi itsensä USA:n popmusiikkimarkkinoille.

”Minulla ei ole mitään tekemistä hippien kanssa.”

Andres Segovian mielestä nykymusiikki on paljolti mennyt pelkäksi voihkimiseksi.

Possupojat

Kundit.

Mulla on hirveen huono käsitys teijän puhtaudesta.

Kokemukseni perustuvat 14—17 vanhoihin poikiin. Mä oon huomannut, ett kiva kundi voi olla puhtaudeltaan täysi sika.

Ei tiedä mitään vedestä, saippuasta ja deodorantista kuin korkeintaan kerran viikossa.

Ajatelkaa miltä tuntuu tytöistä, jotka tykkää teistä ja on lähellänne, ku te haisette paskalle ja hielle.

Tytön tekis koko ajan mieli huutaa teille, mutta ei ujoutensa tähden kehtaa: Mee suihkuun ja pese pahat hien ja paskan hajut pois ittestäs, kampaa tukkas, pistä puhtaat vaatteet päälle ja tuu sitte mun luo.

Mutta toihan on ihan liikaa vaadittu teiltä.

Tää tyttö ei varmaan oo ainoo, jolla on paha olla hajunne takii.

Kaiken lisäks tytöt vielä yrittää meikkaamalla saada ittees kivan näkösex, mutta te ette vaivaudu pitämään itteenne edes puhtaana. Hävetkää.

Kannanottoja.

yx puhtaista pojista tykkäävä

Matka

Viisi eri kansallisuutta ja ammattia edustavaa miestä matkaa autolautalla samassa hytissä. Miten siinä sitten kävikään, kerrotaan ykkösen viihdeohjelmassa Matka klo 19.35. Vesa-Matti Loiri (oik.) esittää munkkia, Leo Lastumäki hygieenikkoa, Paavo Piironen valokuvaavaa matkustajaa, Olavi Ahonen upseeria ja Yrjö Järvinen veitsellistä miestä.

Koonnut Kari Lankinen

Lue tästä koko lehti: hs.fi/aikakone