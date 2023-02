Arkadia-teatterin sijaintipaikalla eli nykyisen Hankkijan tiloihin on järjestetty Suomalaisen Teatterin 100-vuotismuistonäyttely. Näyttelyyn on koottu Arkadian ajan elämää ja työtä valaisevaa aineistoa eri vuosikymmeninä. Se koostuu kirjeistä, valokuvista, piirroksista, roolikuvista, näytäntötarpeistosta ja teatteripuvuista. Mukana on myös näyttelijöille kuuluneita henkilökohtaisia esineitä jne. Näyttelyn ovat koonneet maisterit Riitta Kauko ja Ritva Heikkilä ja aineistoa ovat siihen luovuttaneet Teatterimuseo, Kaupunginmuseo ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Kuvassa interiööri Arkadian teatterisalista.