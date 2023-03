Pohjolan ainoa tämän vuoden autonäyttely

Helsingin kahdeksas kansainvälinen autonäyttely Auto 73, joka avataan tänään perjantaina, esittelee lähes 250 henkilöautoa.

Volga Diesel.

Edustettuna on seitsemäntoista maata, merkkejä yli neljäkymmentä.

Näyttely on vuoden ainoa kansainvälinen autonäyttely Pohjoismaissa.

Fiat X 1/9.

Mukana on kymmenkunta Suomessa ennennäkemätöntä uutuutta.

Turvallisuus on korostettuna joillakin osastoilla, auton huoltotekniikka toisilla.

Näyttelyn kolmipyöräinen: sähköauto Toyota Commuter.

Mutta ennen kaikkea näyttely antaa kuvan tarjolla olevista vakiomalleista halvimmista kalliimpiin.

Jaguar E 12.

Isä polttaa äidin hermot

Koko perhe koolla television ääressä. Isä tupruttelee piippua ja poika filter-savuketta.

Äiti vetäytyy nojatuolinsa nurkkaan pakoon savua. Silmät vuotavat ja nenän limakalvoja kutittaa vietävästi.

Hän köhii, yskii, pärskii ja räjähtää lopulta molemmille savuttajille

Teini-ikäinen poika sytyttää uuden savukkeen ja ihmettelee äidin mielenosoituksellista käyttäytymistä.

– –

Julkisuudesta on kuitenkin jäänyt syrjään tupakointi ja tupakkademokratia perheessä.

– –

Samasta syystä ei uskalleta huomauttaa tupakoinnista kyläilemään tulleelle vieraalle.

Kun piintynyt tupakoitsija kaivaa savukerasian ja tulitikut esiin, hän kysyy enää vain muodon vuoksi: ”Saanko...”

Vieras pitää itsestään selvänä, että voi polttaa kylässä siinä kuin kotonakin, ja saattaa jopa loukkaantua kiellosta.

Hankavaaran lemmikki ensi kerran kuvassa

Luonnonvarainen villisika on tiettävästi ensimmäisen kerran kuvattu elävänä Suomessa.

Savonrannan Hankavaaran kylässä Savonlinnan pohjoispuolella viime kesästä saakka oleillut sika kuvattiin sen tullessa pimeän turvin ruokintapaikalle.

Aran eläimen kuvaamista yritettiin useana yönä. Eläin säikähti salamavaloa ja ryntäsi kovalla tohinalla karkuun.

”Harkittuaan asiaa se näköjään päätteli, ettei väläys ole vaarallinen ja tuli takaisin kaurakipon luo”, kertoo Helsingin Sanomain valokuvaaja Jaakko Julkunen.

Syksystä saakka on Hankavaaran metsästysseura ruokkinut suurikokoista villisikaa. Ruokintapaikka on autoilija J. O. Käyhkön talon vieressä peltoaukealla.

Hankavaaran asukkaat suhtautuvat sikaan myötätunnolla.

Kuudenkymmenen metrin päähän autoilija J. O. Käyhkön talosta sijoitettu ruokintapaikka on villisialle jo tuttu. Salamavalon väläystä otus säikähti, mutta palasi pian takaisin ruokailemaan.

Panda syrjäytti Maon sitaatit

Peking (Göran Leijonhufvud)

Pandakuume Kiinassa, julistivat ne länsimaiset lehdet, joita Pekingiin saatiin.

Pyöreät, mustavalkoiset pandakarhut sukeltautuvat esiin kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, sanoo eräs Kiinan asioiden seuraaja Hongkongissa.

Katin kontit, sanoivat Pekingissä olevat ulkomaiset lehtimiehet, sillä tiedot olivat todella yliampuvia.

– –

Nykyään ei juuri kukaan enää pidä Mao-merkkiä rinnassaan, sen sijaan pandamerkkejä näkyy paljon.

Julkisilla paikoilla on maalattu pandojen kuvia niihin paikkoihin, missä ennen oli Maon sitaatteja.

– –

Ensimmäinen konkreettinen tulos Nixonin vierailusta Kiinassa vuosi sitten oli se, että Yhdysvaltoihin annettiin kaksi kiinalaista pandaa.

Kun Japanin pääministeri kävi vierailulla Kiinassa pyyhkimässä pois vanhat vihat, lahjoitettiin Japanille kaksi pandaa.

Liikennelaitoksella sinuteltu jo vuoden

Helsingin kaupungin liikennelaitoksella on ollut käytössä yleinen sinuttelu vuoden ajan.

Aloite tuli samanaikaisesti sekä henkilökuntajärjestöjen että laitoksen johdon taholta.

Sen seurauksena suositus yleiseen sinutteluun siirtymisestä annettiin maaliskuussa 1972.

Jatkuvasti on korostettu sitä, että jokaisella itsellään viime kädessä pitää olla oikeus päättää omalla kohdallaan.

Jytäjumppa

Erkki Aulio

Jytäjumppa on kuntoliikunnan muoto, jonka ainakin Helsingin yliopiston opiskelijat ovat ottaneet omakseen.

Jytäjumppa on popmusiikin tahdissa suoritettavaa voimistelua, joka sopii sekä miehille että naisille.

Yliopiston liikuntaohjelmaan jytäjumppa otettiin kevätlukukauden alussa.

Porthanian voimistelusalin ovella on jytäiltoina ollut jatkuvasti lappu luukulla: tulijoita on ollut enemmän kuin saliin on voitu päästää.

Porthanian jytäjumpan 40 minuutin pituinen ohjelma on laadittu siten, että se sopii molemmille sukupuolille.

Ohjelmassa on vain sellaisia liikkeitä, joita jokainen pystyy tekemään.

Venytykset, taivutukset eli useimmat tavallisen muokkausvoimistelun liikkeet sopivat myös popmusiikin tahdissa puhisteltaviksi. Tämän homman nimi on jytäjumppa, uusin uutuus kuntoliikunnassa.

Kaupunkitutkimus luo pohjaa Kävely-Aleksille

Onnellisia kaupunkeja luodaan autottomilla kaupunkikeskustoilla, todetaan Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston laatimassa raportissa, jossa käsitellään keskustojen kehittämistä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle torstaina luovutettuun raporttiin tullaan vielä monta kertaa viittaamaan keskusteltaessa mm. Aleksanterinkadun muuttamisesta kävelykaduksi.

Turun suurin hotelli betonipaalujen varaan

Turku (HS)

Aurajoen rannalle vastapäätä Turun kaupungin teatteria on noussut harjaan Turun suurin hotelli, Hotel Marina Palace.

Hotellin viralliseksi avauspäiväksi on mainittu 18. kesäkuuta, mutta eräiden tietojen mukaan valmistuminen siirtyy elokuuhun.

Tilavuudeltaan yli 50 000 kuutiometrin suuruisen kahdeksankerroksisen hotellikompleksin rakentaminen heikkopohjaiseen joenrantaan on aiheuttanut monenlaisia vaikeuksia.

Rakennus on pitänyt paaluttaa perusteellisesti ja hotelli lepääkin 50 syvälle nuijitun betonipaalun varassa.

Hotel Marina Palace on noussut harjaan Aurajoen rannassa. Kahdeksankerroksinen, Turun suurin hotelli on jouduttu rakentamaan 50 betonipaalun päälle.

Valuuttakaaos ei hellitä

Länsi-Euroopan valuuttamarkkinoilla syntyi täydellinen sekosorto torstaina, kun Länsi-Saksa ilmoitti myöhään illalla sulkevansa valuuttapörssit perjantaina.

Suomi seuraa esimerkkiä, eikä kurssinoteerauksia ole odotettavissa ennen ensi viikkoa.

Euroopan maiden keskuspankit joutuivat torstaina tukemaan Yhdysvaltain valuuttaa yhteensä lähes neljän miljardin dollarin tukiostoin.

Frankfurtin valuuttapörssi oli torstaina lähes kaaoksen vallassa, kun dollarin arvo putosi jälleen romahdusmaisesti. Liittopankki tuki Yhdysvaltain valuuttaa ostamalla 2,8 miljardia dollaria.

Lakko lamasi korkeakouluja

Tuhannet opiskelijat aloittivat luentolakon eri puolilla Suomea sijaitsevissa korkeakouluissa.

Tampereella lakkoon osallistumisprosentti lähenteli sataa. Tiettävästi pidettiin vain muutama luento.

Helsingin yliopistossa lakko oli lähes täydellinen suurissa tiedekunnissa kuten valtiotieteellisessä, historiallis-kielitieteellisessä ja matemaattis-luonnontieteellisessä.

Toisaalta teologisessa, lääketieteellisessä ja maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa lakkoon osallistui arviolta 40 prosenttia opiskelijoista, kerrotaan keskuslakkotoimikunnasta.

Helsingin yliopiston johto ilmoittaa ensimmäisen lakkopäivän sujuneen häiriöittä ja valtaosaltaan normaalin opetusohjelman mukaan.

Lakkoon osallistuminen Helsingin yliopistossa vaihteli tiedekunnittain. Osallistuminen oli vähäistä mm. teologisessa, lääketieteellisessä ja maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa. Yliopiston johto ilmoittaa ensimmäisen lakkopäivän sujuneen häiriöttä.

Satavuotiaan Kansallisen elävä leikekirja

Sole Uexküll

Satavuotias Kansallisteatteri on juhlapäiviensä kunniaksi pannut vastalauseen karvaalle totuudelle teatteriesityksen katoavaisuudesta.

Minkä näyttämöllä näimme viisi, kymmenen, kaksikymmentä vuotta sitten on muistimme tueksi tallella vain leikekirjoissa, kuvakokoelmissa, historiikeissa ja muistelmissa, yhäkin valitettavan harvoin edes nauha- tai filmitaltiointeina.

Kansallisteatteri on valmistanut juhlansa vieraitten lehteiltäväksi elävän leikekirjan parilta viime vuosikymmeneltä.

Cyrano ja rouva de Trevillac, Indran tytär ja moster Mella astuvat esiin taas. Kaiken aikaa mukana olleet katsojat muistavat nyt vielä paremmin.

Uudetkin katsojapolvet tietävät menneistä nyt vähän enemmän.

Ensin mainittu ryhmä on ohjelman luonteen mukaan kumminkin parhaassa asemassa.

Kavalkadi Särkelästä Cyranoon kattaa viitisentoista näytelmää kahdessa ja puolessa tunnissa. Katkelmat ovat sitä mukaa lyhyitä sirusia.

Naisen liha pelasti lentäjän

Yellowknife, Kanada (Reuter)

Entinen Luftwaffen lentäjä, saksalaissyntyinen Martin Hartwell kutsuttiin torstaina kuulusteltavaksi lento-onnettomuuden johdosta, jonka seurauksena Hartwell joutui syömään onnettomuudessa surmansa saaneen englantilaisen sairaanhoitajattaren lihaa.

– –

Hartwell kertoi torstaina Edmontonissa pidetyssä lehdistökonferenssissa lento-onnettomuudesta, joka tapahtui Kanadan pohjoisosassa, ja siitä kuinka hän päätti syödä englantilaisen 27-vuotiaan sairaanhoitajan lihaa mieluummin kuin kuolla nälkään.

Onnettomuus tapahtui yli neljä kuukautta sitten.

– –

Hartwell pysytteli hengissä 32 päivää ennen kuin hänet pelastettiin.

Koonnut Kari Lankinen

