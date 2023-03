Katolisissa maissa vietetään ennen paaston alkua riehakasta karnevaaliaikaa. Meillä tästä tavasta on muistona laskiainen. Maisteri Helinä Rautavaara on tutkinut vuosia brasilialaista kansanperinnettä ja kertoo klo 18.00 yleisohjelmassa Rion karnevaaleista. Niiden järjestämisestä vastaavat etupäässä sambakoulut, kansan keskuudessa syntyneet traditionaaliset ryhmät. Jokaisella sambakoululla on vuosittain oma teemansa, musiikkinsa ja upea puvusto.